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война (46904) обстрел (20230) Харьков (6539) Терехов (203)

Войска РФ нанесли два удара по Холодногорскому району Харькова: один человек погиб, двое – ранены

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

В субботу, 10 сентября, в Харькове снова слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Харьковчане сообщают о взрывах в городе", - говорится в сообщении.

Напомним, что взрывы произошли в городе после объявления воздушной тревоги.

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Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, россияне обстреляли Холодногорский район.

"Обстрел Холодногорского района Харькова. На данный момент информация о двух прилетах. Предварительно, один в жилой дом, второй – в административно-производственное помещение. Есть информация об одном погибшем и двух пострадавших в результате обстрела Холодногорского района. Пострадали несколько частных домов, в одном из них пожар", - уточнил Терехов.
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Топ комментарии
+10
Максим Мирович

@MirovichMedia

·

2 ч

Интересно, о чём думали скоты, начавшие войну? Их же найдут абсолютно всех. Даже через 20 лет, даже с изменённой внешностью и документами.

Просто однажды вечером зашевелится штора балкона и раздастся голос «доброго вечора, ми з України»
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10.09.2022 19:16
+5
ракетами абыкуда будут шмалять еще долго...(пока есть ракеты)...
даже вытолкав русню за наши кордоны, угроза обстрелов будет... эти падлы не угомонятся пока есть чем...
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10.09.2022 19:20
+3
Сами дали понять своими террористическими действиями (а именно стрельбой неуправляемыми, но быстрыми большими от с-300 ракетами с шрапнелью внутри), чтобы никогда не будут выступать в этот город, иначе бы не настраивали население против себя, притом не просто против, а именно вызывали желание уничтожать себя же даже ценой самоподрыва в некоторых случаях, как дед, который мог потерять внучку и пойти мстить. Теперь, суки, за все ответите. Надеюсь, в плену каждому раздробят пальцы на обоих руках, чтобы больше не стреляли. А если бы не обстреливали Харьков, то может и не получили бы сотни километров потерь с десятками тысяч трупов или захваченных в плен, так как тем самым бы держали тут осязаемую угрозу прорыва в город. Максимально дебильное с военной точки зрения решения о терроре, но очень хорошо подходящее для Путина, который мелкий гэбнюк, которого унижали всю жизнь, в библиотеке сидел как неудачник 10 лет и теперь гадит всем вокруг.
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10.09.2022 19:24
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Максим Мирович

@MirovichMedia

·

2 ч

Интересно, о чём думали скоты, начавшие войну? Их же найдут абсолютно всех. Даже через 20 лет, даже с изменённой внешностью и документами.

Просто однажды вечером зашевелится штора балкона и раздастся голос «доброго вечора, ми з України»
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10.09.2022 19:16 Ответить
ракетами абыкуда будут шмалять еще долго...(пока есть ракеты)...
даже вытолкав русню за наши кордоны, угроза обстрелов будет... эти падлы не угомонятся пока есть чем...
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10.09.2022 19:20 Ответить
какие ракеты!? авиация!
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10.09.2022 19:29 Ответить
а какие будут тем и будут андоны...
как по Никополю... или по Сумам, Харькову, Николаеву....куда чем достают..
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10.09.2022 19:34 Ответить
та будуть же, сукі.
тре бути глибоко зеленим, що б цього не розуміти.
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10.09.2022 19:40 Ответить
і настраханим чи перестраханим чи ще якимось інфантільним ...щоби поки є змога і є таки за шо! не почати потихеньку шмаляти отвєткі по прикордонню русні і бєлорашки у відповідь на їхні "провокації" які дуже дорого нам коштують ( в сенсі людських життів)
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10.09.2022 19:44 Ответить
на мою думку в кацапні є "страховка", що Україна не перетне кацапський кордон.
такої страховки нема у України - тварі вже в хаті і вбивають і знущаються і гвалтують.
от як би кожна кацапська мамка знала,
що завтра можливий україньский десант під тулою - вони б інакше спримали все це...
теж саме до білорусів - виявилися скоти ті ще..
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10.09.2022 20:02 Ответить
чомусь таку ж думку маю..
не дарма закордонні партнери страхалися надавати дальнобійну зброю... щоби ***** не розсердити... тому і договорняк яуийсь їснує ...тим паче з зелебобом таке не дивно! )))
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10.09.2022 20:10 Ответить
Сами дали понять своими террористическими действиями (а именно стрельбой неуправляемыми, но быстрыми большими от с-300 ракетами с шрапнелью внутри), чтобы никогда не будут выступать в этот город, иначе бы не настраивали население против себя, притом не просто против, а именно вызывали желание уничтожать себя же даже ценой самоподрыва в некоторых случаях, как дед, который мог потерять внучку и пойти мстить. Теперь, суки, за все ответите. Надеюсь, в плену каждому раздробят пальцы на обоих руках, чтобы больше не стреляли. А если бы не обстреливали Харьков, то может и не получили бы сотни километров потерь с десятками тысяч трупов или захваченных в плен, так как тем самым бы держали тут осязаемую угрозу прорыва в город. Максимально дебильное с военной точки зрения решения о терроре, но очень хорошо подходящее для Путина, который мелкий гэбнюк, которого унижали всю жизнь, в библиотеке сидел как неудачник 10 лет и теперь гадит всем вокруг.
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10.09.2022 19:24 Ответить
орки вкрай ******! тупо самолетами внаглую над Харьковом летают! зеля, *****, где ПВО!?
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10.09.2022 19:28 Ответить
Треба харків"янам запросити з Чернігова капітана запасу з Укрпошти з ПЗРК щоб вгамував трохи недобитків мордору.
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10.09.2022 19:42 Ответить
Ветеран вот этой всей *****

@etoj_vot

·

21 ч

Везите пленных на Салтовку
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10.09.2022 19:50 Ответить
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11.09.2022 00:18 Ответить
Це все на що здатні русофашисти - бомбити мирних жителів міст і сіл та
перетворювати в руіни інфраструктуру!
Мразі кацапські , за вашу підлість і страшні злочини , прийдеться діставати вас на вашій смердючій територіі!!
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11.09.2022 01:10 Ответить
 
 