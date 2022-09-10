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Войска РФ нанесли два удара по Холодногорскому району Харькова: один человек погиб, двое – ранены
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В субботу, 10 сентября, в Харькове снова слышны взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Харьковчане сообщают о взрывах в городе", - говорится в сообщении.
Напомним, что взрывы произошли в городе после объявления воздушной тревоги.
Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, россияне обстреляли Холодногорский район.
"Обстрел Холодногорского района Харькова. На данный момент информация о двух прилетах. Предварительно, один в жилой дом, второй – в административно-производственное помещение. Есть информация об одном погибшем и двух пострадавших в результате обстрела Холодногорского района. Пострадали несколько частных домов, в одном из них пожар", - уточнил Терехов.
Топ комментарии
+10 Перехватчик
показать весь комментарий10.09.2022 19:16
+5 Вася Шевченко f77d76ba
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+3 Vlad Cheh
показать весь комментарий10.09.2022 19:24
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@MirovichMedia
·
2 ч
Интересно, о чём думали скоты, начавшие войну? Их же найдут абсолютно всех. Даже через 20 лет, даже с изменённой внешностью и документами.
Просто однажды вечером зашевелится штора балкона и раздастся голос «доброго вечора, ми з України»
даже вытолкав русню за наши кордоны, угроза обстрелов будет... эти падлы не угомонятся пока есть чем...
как по Никополю... или по Сумам, Харькову, Николаеву....куда чем достают..
тре бути глибоко зеленим, що б цього не розуміти.
такої страховки нема у України - тварі вже в хаті і вбивають і знущаються і гвалтують.
от як би кожна кацапська мамка знала,
що завтра можливий україньский десант під тулою - вони б інакше спримали все це...
теж саме до білорусів - виявилися скоти ті ще..
не дарма закордонні партнери страхалися надавати дальнобійну зброю... щоби ***** не розсердити... тому і договорняк яуийсь їснує ...тим паче з зелебобом таке не дивно! )))
@etoj_vot
·
21 ч
Везите пленных на Салтовку
перетворювати в руіни інфраструктуру!
Мразі кацапські , за вашу підлість і страшні злочини , прийдеться діставати вас на вашій смердючій територіі!!