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Війська РФ завдали два удари по Холодногірському району Харкова: одна людина загинула, двоє - поранені
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У суботу, 10 вересня, у Харкові знову чути вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
"Харків'яни повідомляють про вибухи у місті", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що вибухи сталися у місті після оголошення повітряної тривоги.
Як розповів пізніше мер Харкова Ігор Терехов, росіяни обстріляли Холодногірський район.
"Обстріл Холодногірського району Харкова. На даний момент інформація про два прильоти. Попередньо один у житловий будинок, другий – до адміністративно-виробничого приміщення. Є інформація про одного загиблого та двох постраждалих внаслідок обстрілу Холодногірського району. Постраждали кілька приватних будинків, в одному з них пожежа", - уточнив Терехов.
Топ коментарі
+10 Перехватчик
показати весь коментар10.09.2022 19:16
+5 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар10.09.2022 19:20
+3 Vlad Cheh
показати весь коментар10.09.2022 19:24
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@MirovichMedia
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2 ч
Интересно, о чём думали скоты, начавшие войну? Их же найдут абсолютно всех. Даже через 20 лет, даже с изменённой внешностью и документами.
Просто однажды вечером зашевелится штора балкона и раздастся голос «доброго вечора, ми з України»
даже вытолкав русню за наши кордоны, угроза обстрелов будет... эти падлы не угомонятся пока есть чем...
как по Никополю... или по Сумам, Харькову, Николаеву....куда чем достают..
тре бути глибоко зеленим, що б цього не розуміти.
такої страховки нема у України - тварі вже в хаті і вбивають і знущаються і гвалтують.
от як би кожна кацапська мамка знала,
що завтра можливий україньский десант під тулою - вони б інакше спримали все це...
теж саме до білорусів - виявилися скоти ті ще..
не дарма закордонні партнери страхалися надавати дальнобійну зброю... щоби ***** не розсердити... тому і договорняк яуийсь їснує ...тим паче з зелебобом таке не дивно! )))
@etoj_vot
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21 ч
Везите пленных на Салтовку
перетворювати в руіни інфраструктуру!
Мразі кацапські , за вашу підлість і страшні злочини , прийдеться діставати вас на вашій смердючій територіі!!