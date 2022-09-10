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війна (56581) обстріл (21149) Харків (3908) Терехов (245)

Війська РФ завдали два удари по Холодногірському району Харкова: одна людина загинула, двоє - поранені

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

У суботу, 10 вересня, у Харкові знову чути вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"Харків'яни повідомляють про вибухи у місті", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що вибухи сталися у місті після оголошення повітряної тривоги.

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Як розповів пізніше мер Харкова Ігор Терехов, росіяни обстріляли Холодногірський район.

"Обстріл Холодногірського району Харкова. На даний момент інформація про два прильоти. Попередньо один у житловий будинок, другий – до адміністративно-виробничого приміщення. Є інформація про одного загиблого та двох постраждалих внаслідок обстрілу Холодногірського району. Постраждали кілька приватних будинків, в одному з них пожежа", - уточнив Терехов.
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Топ коментарі
+10
Максим Мирович

@MirovichMedia

·

2 ч

Интересно, о чём думали скоты, начавшие войну? Их же найдут абсолютно всех. Даже через 20 лет, даже с изменённой внешностью и документами.

Просто однажды вечером зашевелится штора балкона и раздастся голос «доброго вечора, ми з України»
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10.09.2022 19:16
+5
ракетами абыкуда будут шмалять еще долго...(пока есть ракеты)...
даже вытолкав русню за наши кордоны, угроза обстрелов будет... эти падлы не угомонятся пока есть чем...
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10.09.2022 19:20
+3
Сами дали понять своими террористическими действиями (а именно стрельбой неуправляемыми, но быстрыми большими от с-300 ракетами с шрапнелью внутри), чтобы никогда не будут выступать в этот город, иначе бы не настраивали население против себя, притом не просто против, а именно вызывали желание уничтожать себя же даже ценой самоподрыва в некоторых случаях, как дед, который мог потерять внучку и пойти мстить. Теперь, суки, за все ответите. Надеюсь, в плену каждому раздробят пальцы на обоих руках, чтобы больше не стреляли. А если бы не обстреливали Харьков, то может и не получили бы сотни километров потерь с десятками тысяч трупов или захваченных в плен, так как тем самым бы держали тут осязаемую угрозу прорыва в город. Максимально дебильное с военной точки зрения решения о терроре, но очень хорошо подходящее для Путина, который мелкий гэбнюк, которого унижали всю жизнь, в библиотеке сидел как неудачник 10 лет и теперь гадит всем вокруг.
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10.09.2022 19:24
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Максим Мирович

@MirovichMedia

·

2 ч

Интересно, о чём думали скоты, начавшие войну? Их же найдут абсолютно всех. Даже через 20 лет, даже с изменённой внешностью и документами.

Просто однажды вечером зашевелится штора балкона и раздастся голос «доброго вечора, ми з України»
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10.09.2022 19:16 Відповісти
ракетами абыкуда будут шмалять еще долго...(пока есть ракеты)...
даже вытолкав русню за наши кордоны, угроза обстрелов будет... эти падлы не угомонятся пока есть чем...
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10.09.2022 19:20 Відповісти
какие ракеты!? авиация!
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10.09.2022 19:29 Відповісти
а какие будут тем и будут андоны...
как по Никополю... или по Сумам, Харькову, Николаеву....куда чем достают..
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10.09.2022 19:34 Відповісти
та будуть же, сукі.
тре бути глибоко зеленим, що б цього не розуміти.
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10.09.2022 19:40 Відповісти
і настраханим чи перестраханим чи ще якимось інфантільним ...щоби поки є змога і є таки за шо! не почати потихеньку шмаляти отвєткі по прикордонню русні і бєлорашки у відповідь на їхні "провокації" які дуже дорого нам коштують ( в сенсі людських життів)
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10.09.2022 19:44 Відповісти
на мою думку в кацапні є "страховка", що Україна не перетне кацапський кордон.
такої страховки нема у України - тварі вже в хаті і вбивають і знущаються і гвалтують.
от як би кожна кацапська мамка знала,
що завтра можливий україньский десант під тулою - вони б інакше спримали все це...
теж саме до білорусів - виявилися скоти ті ще..
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10.09.2022 20:02 Відповісти
чомусь таку ж думку маю..
не дарма закордонні партнери страхалися надавати дальнобійну зброю... щоби ***** не розсердити... тому і договорняк яуийсь їснує ...тим паче з зелебобом таке не дивно! )))
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10.09.2022 20:10 Відповісти
Сами дали понять своими террористическими действиями (а именно стрельбой неуправляемыми, но быстрыми большими от с-300 ракетами с шрапнелью внутри), чтобы никогда не будут выступать в этот город, иначе бы не настраивали население против себя, притом не просто против, а именно вызывали желание уничтожать себя же даже ценой самоподрыва в некоторых случаях, как дед, который мог потерять внучку и пойти мстить. Теперь, суки, за все ответите. Надеюсь, в плену каждому раздробят пальцы на обоих руках, чтобы больше не стреляли. А если бы не обстреливали Харьков, то может и не получили бы сотни километров потерь с десятками тысяч трупов или захваченных в плен, так как тем самым бы держали тут осязаемую угрозу прорыва в город. Максимально дебильное с военной точки зрения решения о терроре, но очень хорошо подходящее для Путина, который мелкий гэбнюк, которого унижали всю жизнь, в библиотеке сидел как неудачник 10 лет и теперь гадит всем вокруг.
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10.09.2022 19:24 Відповісти
орки вкрай ******! тупо самолетами внаглую над Харьковом летают! зеля, *****, где ПВО!?
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10.09.2022 19:28 Відповісти
Треба харків"янам запросити з Чернігова капітана запасу з Укрпошти з ПЗРК щоб вгамував трохи недобитків мордору.
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10.09.2022 19:42 Відповісти
Ветеран вот этой всей *****

@etoj_vot

·

21 ч

Везите пленных на Салтовку
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10.09.2022 19:50 Відповісти
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11.09.2022 00:18 Відповісти
Це все на що здатні русофашисти - бомбити мирних жителів міст і сіл та
перетворювати в руіни інфраструктуру!
Мразі кацапські , за вашу підлість і страшні злочини , прийдеться діставати вас на вашій смердючій територіі!!
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11.09.2022 01:10 Відповісти
 
 