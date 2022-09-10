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Заслушали доклады командующих войсками оперативных групп по деоккупации территорий, - Зеленский провел заседание Ставки

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается: "В нем приняли участие министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к встрече присоединились начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Захід" Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования "Південь" Андрей Ковальчук.

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В первую очередь участники заседания заслушали доклады командующих войсками оперативных групп по активным действиям сил обороны по деоккупации украинских территорий. По результатам были приняты соответствующие решения, в частности по обеспечению безопасности в освобожденных населенных пунктах.

Отдельное внимание было уделено итогам завершившейся накануне 5-й встречи Ukraine Defense Contact Group в формате "Рамштайн". Учитывая ситуацию на фронте, приобретает актуальность обеспечение сотрудничества с партнерами Украины в средней и долгосрочной перспективе.

Участники заседания также рассмотрели ситуацию с материально-техническим обеспечением украинской армии и определили насущные потребности сил обороны Украины".

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Топ комментарии
+20
Бльоооо.... От ЗЄ це все нащо?
Воно ж Балаклію від Балаклави не відрізнить.
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10.09.2022 19:26
+13
И опять эта тварь Ермак,без его одобрения Зеля и дыхнуть не может.
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10.09.2022 19:28
+13
Там де верховного ставлять перед фактом подій на фронті
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10.09.2022 19:29
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Бльоооо.... От ЗЄ це все нащо?
Воно ж Балаклію від Балаклави не відрізнить.
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10.09.2022 19:26 Ответить
А какая разніца? Для полегшення розумової праці можна вжити одне слово - бакалія.
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10.09.2022 19:32 Ответить
Ермак же должен наконец-то информацию получить чтобы было что в кремльбль передавать!
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10.09.2022 19:41 Ответить
Ну нарешті - надана інфа для запису відосика. Чекаємо
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10.09.2022 19:27 Ответить
А що таке Ставки?
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10.09.2022 19:27 Ответить
Там де верховного ставлять перед фактом подій на фронті
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10.09.2022 19:29 Ответить
😊 👏👏👏👏👏
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10.09.2022 19:33 Ответить
Ви ж не думаєте що він як у кіні стоїть над картою цілий день , а доручення Єрмака ж треба виконувати - волонтерів пощемити , в телеграм про ценаписати ....
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10.09.2022 19:32 Ответить
Цікаве спостереження- поділюся. Генштаб дав звіт у фейсбук про сьогоднішній день на фронті о 18-00. Про ставку головного на сайті Президента відзвітували о 19-23. Далі додумайтеся самі
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10.09.2022 19:52 Ответить
там де рибу ловлять
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10.09.2022 20:47 Ответить
Опять дерьсо зелене лезет туда, куда его не зовут. ****** в Оман до Патрушева,а там и до Ростова недолеко. Смотри херой хренов вылез. Вот чмо путинское.
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10.09.2022 19:27 Ответить
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10.09.2022 19:27 Ответить
Як тільки таких зелебобіків як Безугла прибрали з керування армії так пішла деокупація
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10.09.2022 19:27 Ответить
за то єрмак або його заступник на кожному засіданні ставки
хіба на ставці не секретну інфу обговорюють на щось секрктне планують
не керує зе державою ніуя
як поставили росіянці єрмака після оману, так і рулить він всім
він і відділ кадрів і головний експерт по війні і по контробасу тай по всьому
зкільки прямих викликів робили президенту про агентів у ладі і головне що поіменно, з доказами???
дожреніще
яка була відповідь?
техенький сап..
от і маємо гостомель бучу ірпінь бородянку макарів
мелітополь маріуполь
а де взяли під свій контроль та оборону без наказу влади як наприклад Харків чи аеропорт жуляни
то там орки не пройшли чи не дійшли
а за оборону саме Харкова звільнили нач. служби безпеки звільнений
кривонос за аеропорт ще й переслідується
Бурба хотів арештувати вагнерівців, звільнений
іа хто відповів за розмінування півдня?
а за гарну без перешкод дорогу з піночі до Києва?
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10.09.2022 20:58 Ответить
А єрмак там був у наглядачах, бо для нього х#рово справи складаються?
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10.09.2022 19:27 Ответить
Єрмаку схоже готують перейменування посади на лорд-протектор, чи реґент.
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10.09.2022 19:35 Ответить
Нехай краще підготують віп камеру від малюськи
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10.09.2022 19:38 Ответить
дерьмак тут же телеграфировал в штаб ....
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10.09.2022 19:28 Ответить
И опять эта тварь Ермак,без его одобрения Зеля и дыхнуть не может.
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10.09.2022 19:28 Ответить
Оно, что, совсем отупело и не понимает, что он просто смешон и вызывает брезгливую гадливость по отношению к нему с такими заявлениями?
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10.09.2022 19:29 Ответить
не розуміє.
в своїх снах він рятувальник України і визволитель всього на світі,
а не одна з причин нападу кацапні на Україну і наших "пройобів" на початку війни.
бавиться малюк, грає...
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10.09.2022 19:34 Ответить
все воно чудово розуміє
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10.09.2022 19:43 Ответить
розумію вашу думку і десь згоден,
але не став би перебільшувати здібності амеби.
вона безхребетна, вона керуєма і самокохана.
і це все що вона має.
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10.09.2022 19:52 Ответить
перепрошую - *самозакохана
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10.09.2022 19:53 Ответить
ну от ця амьоба своєми діями та бездіяльністю спричинила війну в Україні і десятки, якшо не сотні тисяч жертв - перебільшувати її здібності, чи применшувати?
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10.09.2022 20:02 Ответить
на сьогодні просто не звертати уваги на ці зелені відосо-вигуки і просто робити те, що робите - захищати країну.
дійде і до них черга...
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10.09.2022 20:07 Ответить
країни може не залишитися поки до них "дійде черга"
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10.09.2022 20:11 Ответить
вел, хлопці - це не верішують американці і це не вони "галочки" малювали 19го квітня 2019го.
самі дорослі вже, майже сиві...
а допомога? - буде допомога.
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10.09.2022 20:18 Ответить
Гадаєте просто типувдале продюсерство невдалого продюсера?
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10.09.2022 19:59 Ответить
десь так - кожний кацбарабас-кукловод натягує на руку найвдобнішу куклу...
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10.09.2022 20:10 Ответить
"керівник Офісу Президента Андрій Єрмак" - а нахрена слухати цього агентакремля?
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10.09.2022 19:30 Ответить
цей агент по статусу навіть перебувати на доповіді не повинен
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10.09.2022 20:21 Ответить
до сліз !!

https://t.me/uaobozrevatel/48555
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10.09.2022 19:31 Ответить
ще і музичка в тему - Now we are free
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10.09.2022 19:35 Ответить
вау
повитирали очі
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10.09.2022 19:46 Ответить
ВСУ ******* меня с Херсоном. Пошли на Изюм. Как мне теперь Путину в глаза заглядывать? Ненавижу!
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10.09.2022 19:32 Ответить
Муженко на початку вторгнення був у штабі на передовій разом із Залужним і складав плани ******** русні. Навіть фото було тоді в інтернеті. Муженко крутий дядько.
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10.09.2022 19:34 Ответить
Заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп по деокупації - ох.ли...
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10.09.2022 19:36 Ответить
А що там робить працівник канцелярії офісу (зермак)? У нього є повноваження? Які воно має обов'язки згідно зі своєю посадою?
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10.09.2022 19:39 Ответить
У дєрьмака є власний президент.
Ходить з ним, як з дресованою мавпою, та використовує в якості перепустки.
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10.09.2022 20:06 Ответить
Засліплений нострадамусами з банкової очікуваннями Великого контрнаступу на Херсон, Найвідосніший пропустив наступ на Харківщині.
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10.09.2022 19:41 Ответить
А цікаво, зермак і зеля у вбиральню ходять теж парою?
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10.09.2022 19:46 Ответить
мабуть) і то коли зерьмаку приспічить)
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10.09.2022 20:23 Ответить
А кріт д'єрмак має повноваження на таку інформацію?!!! Як то треба тримати мошонку боневтіка щоб отаке всупереч народу України витворяти безнаказано!
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10.09.2022 19:48 Ответить
Після оголошення Генштабом у фейсбуці це вже відкрита інфа навіть для Єрмака
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10.09.2022 20:02 Ответить
клятий совок все грається в сталіна чи шо. яка Ставка? довбень.
а взагалі, якби єрмак знав про наступ на харківщині, він би зразу доніс би своїм кураторам. а, відать, ні, не знав. *****.
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10.09.2022 19:49 Ответить
хоча... може, й сам верховний гімнокомандувач не знав. тому все і склалося.
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10.09.2022 19:50 Ответить
Мало того, ему из "вашингтонского обкома" недвусымсленно намекнули не совать нос в дела Генштаба ВСУ
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10.09.2022 20:09 Ответить
У людей сейчас каждая минута на счету, а их отвлекают на эту говорольну с людьми, которые не разбираются.
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10.09.2022 20:11 Ответить
зеленый решил быстро примазаться к успеху наших доблесных защитников
все эти пафосные "Ставки"... такой пиар голимый
фу блин...омерзительно...а должен давно думать как отмазаться за провал подготовки к отражению русонациской агресии
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10.09.2022 20:18 Ответить
Реально у людей сейчас "страда", а их выдёргивают на доклад, лезут под руку и сбивают с волны. Ну, вражина ж, гад!
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10.09.2022 20:38 Ответить
был дерьмак на заседании, значит кацапы все знают... видимо зельц очень сильно страдает от того, что армия освобождает украинские территории без его ведома... да этот уклонист вообще не должен касаться армии... но зеля понял - Залужный - это гвоздь в его гроб... и это хорошо...
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11.09.2022 05:18 Ответить
Нікчема спаплюжить усе!
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11.09.2022 09:19 Ответить
 
 