Заслушали доклады командующих войсками оперативных групп по деоккупации территорий, - Зеленский провел заседание Ставки
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В сообщении отмечается: "В нем приняли участие министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец.
В режиме видеосвязи к встрече присоединились начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Захід" Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования "Південь" Андрей Ковальчук.
В первую очередь участники заседания заслушали доклады командующих войсками оперативных групп по активным действиям сил обороны по деоккупации украинских территорий. По результатам были приняты соответствующие решения, в частности по обеспечению безопасности в освобожденных населенных пунктах.
Отдельное внимание было уделено итогам завершившейся накануне 5-й встречи Ukraine Defense Contact Group в формате "Рамштайн". Учитывая ситуацию на фронте, приобретает актуальность обеспечение сотрудничества с партнерами Украины в средней и долгосрочной перспективе.
Участники заседания также рассмотрели ситуацию с материально-техническим обеспечением украинской армии и определили насущные потребности сил обороны Украины".
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Воно ж Балаклію від Балаклави не відрізнить.
хіба на ставці не секретну інфу обговорюють на щось секрктне планують
не керує зе державою ніуя
як поставили росіянці єрмака після оману, так і рулить він всім
він і відділ кадрів і головний експерт по війні і по контробасу тай по всьому
зкільки прямих викликів робили президенту про агентів у ладі і головне що поіменно, з доказами???
дожреніще
яка була відповідь?
техенький сап..
от і маємо гостомель бучу ірпінь бородянку макарів
мелітополь маріуполь
а де взяли під свій контроль та оборону без наказу влади як наприклад Харків чи аеропорт жуляни
то там орки не пройшли чи не дійшли
а за оборону саме Харкова звільнили нач. служби безпеки звільнений
кривонос за аеропорт ще й переслідується
Бурба хотів арештувати вагнерівців, звільнений
іа хто відповів за розмінування півдня?
а за гарну без перешкод дорогу з піночі до Києва?
в своїх снах він рятувальник України і визволитель всього на світі,
а не одна з причин нападу кацапні на Україну і наших "пройобів" на початку війни.
бавиться малюк, грає...
але не став би перебільшувати здібності амеби.
вона безхребетна, вона керуєма і самокохана.
і це все що вона має.
дійде і до них черга...
самі дорослі вже, майже сиві...
а допомога? - буде допомога.
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повитирали очі
Ходить з ним, як з дресованою мавпою, та використовує в якості перепустки.
а взагалі, якби єрмак знав про наступ на харківщині, він би зразу доніс би своїм кураторам. а, відать, ні, не знав. *****.
все эти пафосные "Ставки"... такой пиар голимый
фу блин...омерзительно...а должен давно думать как отмазаться за провал подготовки к отражению русонациской агресии