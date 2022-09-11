Военный РФ рассказывает жене о неправомерном продлении контракта: "У нас тут п#здарезы каждый день", - перехват ГУР. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военный РФ рассказал жене о неправомерном пролонгировании контракта и просит ее помочь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на перехват разговора оккупанта, который опубликовало ГУР МО.
"14 числа у меня бы закончился контракт. Мне продлили его до 9 октября, и я ох*ел. Я тебя очень люблю, деньги идут. Всех не вывели, парней может быть будут. Тут идут бои, п#здец. Это мрак. Я в Изюминском районе, деревня Копанки. У нас здесь п#здарезы каждый день. Помагай, поднимай всех на уши", - сказал оккупант.
Топ комментарии
+17 paul smith 155423ba
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+15 Oleg Iskra 14887c2d
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+14 olko11 olko
показать весь комментарий11.09.2022 10:25
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лицаморды делают пизвлагалище.
Тобто "Він зараз в Пі*****зі" означало, що боєцб наразі там воює.
******** - неожиданный негативный ход событий, который можно и нужно было предвидеть и не допускать, сопряженный с гибелью большого количества глупых и злых людей и сильными эмоциональными переживаниями на фоне прозрения оставшихся в живых.
Слова синонимы -кошмар, беда, засада, ******, кранты, жопа, кровь-кишки-*************,
про Украіну , бо вона вам не по зубах 😠