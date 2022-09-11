Силы ПВО сбили ракету РФ в небе над Днепропетровщиной, - ОВА

Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Днепропетровщиной.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас день продолжается хорошими новостями… Наши защитники сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Спасибо нашей ПВО!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Украина рассчитывает осенью получить первую сверхсовременную немецкую систему ПВО Iris, - Кулеба