4 199 9
Силы ПВО сбили ракету РФ в небе над Днепропетровщиной, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Днепропетровщиной.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"У нас день продолжается хорошими новостями… Наши защитники сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Спасибо нашей ПВО!" – говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Про це йдеться у статті Європейської правди "Ялта близько, переговорів з РФ не буде" про форум Yalta European Strategy, що таємно відбувся у Києві.
Як з'ясувала ЄП, днями під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен привіз послання від Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним.