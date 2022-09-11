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Силы ПВО сбили ракету РФ в небе над Днепропетровщиной, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Днепропетровщиной.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас день продолжается хорошими новостями… Наши защитники сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Спасибо нашей ПВО!" – говорится в сообщении.

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шана і слава нашому ППО...
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11.09.2022 12:22 Ответить
Це гарні новини , браво нашим захисникам 👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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11.09.2022 12:22 Ответить
Хто-не будь може пояснити що то за таємне збиговисько піар форуму Yes від ПІНЧУКА де немов би реагують на привезений Блинкиним ультиматум від Байдена про необхідність перемовин з Путіним -читайте про це на УП ,І ЦЕ ПІД ЧАС ЦИХ ПОДІЙ НА ФРОНТІ!!
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11.09.2022 12:22 Ответить
Цитата з УП -Київ не сприймає рекомендації західних партнерів до Києва почати "мирні" переговори з РФ і вимагає повної деокупації Донбасу і Криму.

Про це йдеться у статті Європейської правди "Ялта близько, переговорів з РФ не буде" про форум Yalta European Strategy, що таємно відбувся у Києві.

Як з'ясувала ЄП, днями під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен привіз послання від Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним.
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11.09.2022 12:27 Ответить
УП это фейковая помойка еще б сюда моцковский камсамолец притарабанили)))
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11.09.2022 12:28 Ответить
Пишуть, що наші нібито зайшли на територію Донецького аеропорту. Також є інформція ніби пєніс душилін втік до Горловки з Донецьку.
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11.09.2022 12:28 Ответить
ооо, а пам'ятайєте кацапи референдум мали сьогодні проводити?
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11.09.2022 12:28 Ответить
Рашисты нанесли удар по Вознесенску Николаевской области. 🤬
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11.09.2022 12:32 Ответить
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11.09.2022 12:39 Ответить
 
 