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Сили ППО збили ракету РФ у небі над Дніпропетровщиною, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сили протиповітряної оборони збили російські ракету над Дніпропетровщиною.
Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас день продовжується хорошими новинами… Наші захисники збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету Дякую нашій ППО!" - йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться у статті Європейської правди "Ялта близько, переговорів з РФ не буде" про форум Yalta European Strategy, що таємно відбувся у Києві.
Як з'ясувала ЄП, днями під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен привіз послання від Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним.