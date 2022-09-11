Сили ППО збили ракету РФ у небі над Дніпропетровщиною, - ОВА

Сили протиповітряної оборони збили російські ракету над Дніпропетровщиною.

Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас день продовжується хорошими новинами… Наші захисники збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету Дякую нашій ППО!" - йдеться в повідомленні.

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