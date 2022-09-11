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Сили ППО збили ракету РФ у небі над Дніпропетровщиною, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Сили протиповітряної оборони збили російські ракету над Дніпропетровщиною.

Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас день продовжується хорошими новинами… Наші захисники збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету Дякую нашій ППО!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни ракетою вдарили по житловому кварталу Дніпра, по Нікополю випущено понад 35 снарядів із "Градів", - Резніченко. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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шана і слава нашому ППО...
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11.09.2022 12:22 Відповісти
Це гарні новини , браво нашим захисникам 👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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11.09.2022 12:22 Відповісти
Хто-не будь може пояснити що то за таємне збиговисько піар форуму Yes від ПІНЧУКА де немов би реагують на привезений Блинкиним ультиматум від Байдена про необхідність перемовин з Путіним -читайте про це на УП ,І ЦЕ ПІД ЧАС ЦИХ ПОДІЙ НА ФРОНТІ!!
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11.09.2022 12:22 Відповісти
Цитата з УП -Київ не сприймає рекомендації західних партнерів до Києва почати "мирні" переговори з РФ і вимагає повної деокупації Донбасу і Криму.

Про це йдеться у статті Європейської правди "Ялта близько, переговорів з РФ не буде" про форум Yalta European Strategy, що таємно відбувся у Києві.

Як з'ясувала ЄП, днями під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен привіз послання від Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним.
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11.09.2022 12:27 Відповісти
УП это фейковая помойка еще б сюда моцковский камсамолец притарабанили)))
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11.09.2022 12:28 Відповісти
Пишуть, що наші нібито зайшли на територію Донецького аеропорту. Також є інформція ніби пєніс душилін втік до Горловки з Донецьку.
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11.09.2022 12:28 Відповісти
ооо, а пам'ятайєте кацапи референдум мали сьогодні проводити?
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11.09.2022 12:28 Відповісти
Рашисты нанесли удар по Вознесенску Николаевской области. 🤬
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11.09.2022 12:32 Відповісти
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11.09.2022 12:39 Відповісти
 
 