РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15053 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 337 21
Германия (6022) ПВО (1487) Кулеба Дмитрий (2643) Анналена Бербок (229)

Украина рассчитывает осенью получить первую сверхсовременную немецкую систему ПВО Iris, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба,бербок

Украина рассчитывает осенью 2022 года получить первую сверхсовременную немецкую систему противовоздушной обороны Iris.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Киеве в субботу.

"Этой осенью рассчитываем получить первую сверхсовременную немецкую систему противовоздушной обороны Iris. Я также не мог не вспомнить последнюю инициативу, так называемый "План Leopard", появившуюся в немецком пространстве, и отметил важность поставки из Германии танков этого типа. Мы не видим никаких препятствий для этого", – сказал Кулеба.

Он добавил, что до тех пор, пока это решение будет принято, он обратился к немецкому коллеге с предложением, чтобы Германия предоставила Украине боеприпасы для артиллеристских систем. По словам Кулебы, это решение не так технически сложно, как поставка танков, но артиллеристские боеприпасы сейчас способны существенно усилить наступательные возможности Украины и помогут освободить новые территории и сохранить жизнь людей.

Читайте также: Глава МИД Германии Бербок во второй раз с начала полномасштабного вторжения РФ прибыла в Киев с визитом

В свою очередь Анналена Бербок сообщила, что Германия проводит активные переговоры с другими странами, чтобы купить эти боеприпасы для Украины.

"Мы сейчас проводим активные переговоры с другими странами, чтобы купить эти боеприпасы, и будем это интенсифицировать дальше", - пояснила глава МИД.

Бербок отметила, что федеральное правительство хочет, чтобы его поддержка Украины полностью отвечала ее потребностям и развитию ситуации.

"На последней неделе мы передали современный радар Cobra для нахождения артиллерии, также системы Gepard. К этому будут добавляться системы противовоздушной обороны, две сейчас находятся в производстве. Кроме того, мы будем предоставлять зимнюю одежду и зимнее оборудование", - рассказала министр.

Читайте также: Бербок в Большой Дымерке пообещала дальнейшую помощь с разминированием: "То, что я здесь вижу, более чем ужасно"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
В течение последних нескольких минут поступили крайне неподтвержденные сообщения о том, что украинским силам удалось захватить международный аэропорт Донецка после отступления российских войск, и что сейчас они начинают продвигаться во внешние районы города Донецка.

показать весь комментарий
10.09.2022 21:46
+6
восени... вже 10 діб осені... то ж коли?
показать весь комментарий
10.09.2022 21:44
+4
краще б меньше пиз#ів шо і коли отримують..((
показать весь комментарий
10.09.2022 21:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ее уже дали... конкурент клетчатого министра обороны обосрался так же как и министр
показать весь комментарий
10.09.2022 21:41 Ответить
восени... вже 10 діб осені... то ж коли?
показать весь комментарий
10.09.2022 21:44 Ответить
балаболи...Тре спочатку дати ,а тоді звіздаболити.. Брехуни!
показать весь комментарий
10.09.2022 22:06 Ответить
В течение последних нескольких минут поступили крайне неподтвержденные сообщения о том, что украинским силам удалось захватить международный аэропорт Донецка после отступления российских войск, и что сейчас они начинают продвигаться во внешние районы города Донецка.

показать весь комментарий
10.09.2022 21:46 Ответить
💥 Збройні Сили, ймовірно, сьогодні увійшли до будівлі Донецького аеропорту, це сталося приблизно о 15:30. Першу інформацію дав 24 канал. Мої джерела обережно кажуть, офіційного підтвердження поки немає.
показать весь комментарий
10.09.2022 21:56 Ответить
А шо в ДАПе есть куда спрятаться? Он же был полностью разгромлен. Но я только ЗА.
показать весь комментарий
10.09.2022 21:56 Ответить
краще б меньше пиз#ів шо і коли отримують..((
показать весь комментарий
10.09.2022 21:54 Ответить
Та вони швидше вдавляться чим щось дадуть!!!
показать весь комментарий
10.09.2022 21:56 Ответить
та там не "дадуть"-там за них вже заплачено
показать весь комментарий
10.09.2022 22:01 Ответить
Анналена кнешна Леди красивая...но военных вопросов не решает...разве что только рекомендовать...канцлеру и бундестагу...
показать весь комментарий
10.09.2022 22:07 Ответить
Яким боком Кулеба к системам ППО? Там в цьому балагані є якийсь розподіл обов'язків, чи кожен займається чим забажає, чи піариться на чим тільки може? Черга тепер Резнікову висловити глибоке занепокоєння, що Молдова збирається відновити авіасполучення з кацапіей.
показать весь комментарий
10.09.2022 22:09 Ответить
Полтора часа назад было сообщение, что управление гражданской авиации Молдовы запретило возобновлять полёты АИР МОЛДОВА в Россию. Так что Резникову по этому поводу не надо ничего высказывать.
показать весь комментарий
10.09.2022 23:00 Ответить
і ще 10 комплектів Iris-T SLM окрім цьої хочуть. чую доки у нас вони будуть у мокшан вже й рокети закончаться.
показать весь комментарий
10.09.2022 22:33 Ответить
когда человек постоянно 3,14*дит,то веры ему уже нет...это касается и германии.
показать весь комментарий
10.09.2022 22:48 Ответить
Це дуже, дуже стосується Германії
показать весь комментарий
10.09.2022 23:28 Ответить
Сентябрь - типа осень. Надо ждать усиленную осень ?
Концентрат ?
показать весь комментарий
10.09.2022 23:12 Ответить
Що ж їх так пре, ну помовчить хоч трохи
показать весь комментарий
10.09.2022 23:26 Ответить
Москальня зробила велику помилку. Вони вважали, що якщо вони нападуть, то Захід проковтне. Сам читав таке не раз ще задовго до 2014 року.

А коли Захід не проковтнув, то, хапаючись за соломинку, намагались залякати його тим, що буцім-то дійдуть до Ламаншу. Ідіоти
показать весь комментарий
11.09.2022 01:10 Ответить
когда работа куляйбы неэффективна, когда ничего не делается, то надо хоть что-то ляпнуть... а то, что это касается поставок вооружений - так это фигня... пусть теперь все знают, что куляйба знает... баран забыл, что работа должна вестись тихо, без огласки... а то правительство Украины превратилось в какой то цех по бегу на перегонки - кто быстрее выдаст тайну... БАРАНЫ КОНЧЕННЫЕ!
показать весь комментарий
11.09.2022 05:12 Ответить
розраховувати не шкідливо, ось тільки ******* про це вистачить, німці і через рік ху.. що дадуть.
показать весь комментарий
11.09.2022 10:35 Ответить
 
 