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Україна розраховує восени отримати першу надсучасну німецьку систему ППО Iris, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба,бербок

Україна розраховує восени 2022 року отримати першу надсучасну німецьку систему протиповітряної оборони Iris,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Києві в суботу.

"Цієї осені розраховуємо отримати першу надсучасну німецьку систему протиповітряної оборони Iris. Я також не міг не згадати останню ініціативу, так званий "План Leopard", яка з'явилася в німецькому просторі, і наголосив на важливості поставки з Німеччини танків цього типу. Ми не бачимо жодних перешкод для цього", - сказав Кулеба.

Він додав, що доти, доки це рішення буде ухвалено, він звернувся до німецької колеги з пропозицією, щоб Німеччина надала Україні боєприпаси для артилеристських систем. За словами Кулеби, це рішення не таке технічно складне, як постачання танків, але артилеристські боєприпаси зараз здатні суттєво посилити наступальні можливості України та допоможуть звільнити нові території та зберегти життя людей.

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У свою чергу, Анналена Бербок повідомила, що Німеччина проводить активні переговори з іншими країнами, щоб купити ці боєприпаси для України.

"Ми зараз проводимо активні переговори з іншими країнами, щоб купити ці боєприпаси і це інтенсифікуватимемо далі", - пояснила глава МЗС.

Бербок зазначила, що федеральний уряд хоче, щоб його підтримка України повністю відповідала її потребам та розвитку ситуації.

"На останньому тижні ми передали сучасний радар Cobra для знаходження артилерії, також системи Gepard. До цього будуть додаватися системи протиповітряної оборони, дві зараз перебувають у виробництві. Крім того, ми надаватимемо зимовий одяг і зимове обладнання", - розповіла міністр.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
В течение последних нескольких минут поступили крайне неподтвержденные сообщения о том, что украинским силам удалось захватить международный аэропорт Донецка после отступления российских войск, и что сейчас они начинают продвигаться во внешние районы города Донецка.

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10.09.2022 21:46
+6
восени... вже 10 діб осені... то ж коли?
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10.09.2022 21:44
+4
краще б меньше пиз#ів шо і коли отримують..((
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10.09.2022 21:54
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ее уже дали... конкурент клетчатого министра обороны обосрался так же как и министр
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10.09.2022 21:41 Відповісти
восени... вже 10 діб осені... то ж коли?
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10.09.2022 21:44 Відповісти
балаболи...Тре спочатку дати ,а тоді звіздаболити.. Брехуни!
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10.09.2022 22:06 Відповісти
В течение последних нескольких минут поступили крайне неподтвержденные сообщения о том, что украинским силам удалось захватить международный аэропорт Донецка после отступления российских войск, и что сейчас они начинают продвигаться во внешние районы города Донецка.

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10.09.2022 21:46 Відповісти
💥 Збройні Сили, ймовірно, сьогодні увійшли до будівлі Донецького аеропорту, це сталося приблизно о 15:30. Першу інформацію дав 24 канал. Мої джерела обережно кажуть, офіційного підтвердження поки немає.
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10.09.2022 21:56 Відповісти
А шо в ДАПе есть куда спрятаться? Он же был полностью разгромлен. Но я только ЗА.
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10.09.2022 21:56 Відповісти
краще б меньше пиз#ів шо і коли отримують..((
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10.09.2022 21:54 Відповісти
Та вони швидше вдавляться чим щось дадуть!!!
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10.09.2022 21:56 Відповісти
та там не "дадуть"-там за них вже заплачено
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10.09.2022 22:01 Відповісти
Анналена кнешна Леди красивая...но военных вопросов не решает...разве что только рекомендовать...канцлеру и бундестагу...
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10.09.2022 22:07 Відповісти
Яким боком Кулеба к системам ППО? Там в цьому балагані є якийсь розподіл обов'язків, чи кожен займається чим забажає, чи піариться на чим тільки може? Черга тепер Резнікову висловити глибоке занепокоєння, що Молдова збирається відновити авіасполучення з кацапіей.
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10.09.2022 22:09 Відповісти
Полтора часа назад было сообщение, что управление гражданской авиации Молдовы запретило возобновлять полёты АИР МОЛДОВА в Россию. Так что Резникову по этому поводу не надо ничего высказывать.
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10.09.2022 23:00 Відповісти
і ще 10 комплектів Iris-T SLM окрім цьої хочуть. чую доки у нас вони будуть у мокшан вже й рокети закончаться.
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10.09.2022 22:33 Відповісти
когда человек постоянно 3,14*дит,то веры ему уже нет...это касается и германии.
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10.09.2022 22:48 Відповісти
Це дуже, дуже стосується Германії
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10.09.2022 23:28 Відповісти
Сентябрь - типа осень. Надо ждать усиленную осень ?
Концентрат ?
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10.09.2022 23:12 Відповісти
Що ж їх так пре, ну помовчить хоч трохи
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10.09.2022 23:26 Відповісти
Москальня зробила велику помилку. Вони вважали, що якщо вони нападуть, то Захід проковтне. Сам читав таке не раз ще задовго до 2014 року.

А коли Захід не проковтнув, то, хапаючись за соломинку, намагались залякати його тим, що буцім-то дійдуть до Ламаншу. Ідіоти
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11.09.2022 01:10 Відповісти
когда работа куляйбы неэффективна, когда ничего не делается, то надо хоть что-то ляпнуть... а то, что это касается поставок вооружений - так это фигня... пусть теперь все знают, что куляйба знает... баран забыл, что работа должна вестись тихо, без огласки... а то правительство Украины превратилось в какой то цех по бегу на перегонки - кто быстрее выдаст тайну... БАРАНЫ КОНЧЕННЫЕ!
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11.09.2022 05:12 Відповісти
розраховувати не шкідливо, ось тільки ******* про це вистачить, німці і через рік ху.. що дадуть.
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11.09.2022 10:35 Відповісти
 
 