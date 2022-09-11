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По Украине ударили дальние бомбардировщики РФ, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,ту,бомбардувальник

Россияне в полдень 11 сентября нанесли ракетный удар по Украине с дальней авиации, данные уточняются.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Работала российская авиация: дальние бомбардировщики Ту-22 М3, которые сначала с севера страны нанесли удары, очевидно ракетами Х-22, затем перелетели в район оккупированного полуострова и уже из района мыса Тарханкут предположительно атаковали и южные регионы нашего государства. Есть некоторая информация, что там раздавались взрывы, но она нуждается в подтверждении, потому что это буквально минуты назад. Еще раз напоминаем всем, что угроза (ракетных ударов. – Ред.) никуда не делась. То, что наши воины освобождают землю, это хорошие новости, но далеко не победа. Враг постоянно будет нас терроризировать ракетными атаками. К сожалению, пока достать эти самолеты (дальные российские бомбардировщики. – Ред.) средств у нас нет, но убежден, что они будут. И тогда уже будем немного легче дышать", - отметил Игнат.

В воскресенье, 11 сентября, около полудня по всей Украине объявлялась воздушная тревога.

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Топ комментарии
+28
зауважте і навіть коли усі наші території будуть заільнені обстріли не припиняться. Не варто думать шо ось усе звільнимо і наступе мир
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11.09.2022 12:57
+21
Хай вони всi суки сдохнут.
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11.09.2022 12:58
+19
Був колись пересувний ракетний комплекс "Піонер". Стріляв балістичними ракетами до 5500 км. Комплектуючі частково виготовлялись на "Південмаші". Повністю знятий з виробництва та знищений у 1988 році в рамках програми скорочення озброєнь між США та СРСР. От якби зараз можна було б Україні відновити його виробництво!
Накрили б не тільки всі кацапські ракетні заводи в Сибіру (3300-3700 км від Києва), а й до бункеру ху#ла б дотягнулися!
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11.09.2022 13:20
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Полонені росіяни, яких кинули командири при втечі з Куп'янську.
https://youtu.be/FNib5wvGnuQ
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11.09.2022 12:53 Ответить
пора їб..ти по кацапам на наших колонізованих князями Володимиром і Святославом землях
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11.09.2022 12:54 Ответить
Эх, как бы сбить парочку таких дальних бомбардировщиков, а можно и все четыре.. Какими-нибудь ракетами и из космоса, чтобы сложно было разобрать, кто это был и что это было.. )
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11.09.2022 13:50 Ответить
Нічого,прийде час і ми їм повернемо все.
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11.09.2022 12:56 Ответить
treba raketi na 2000km
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11.09.2022 12:57 Ответить
Нічого,200 днів тому нічого з того що є зараз не було.А що буде через 200 днів...
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11.09.2022 13:05 Ответить
Був колись пересувний ракетний комплекс "Піонер". Стріляв балістичними ракетами до 5500 км. Комплектуючі частково виготовлялись на "Південмаші". Повністю знятий з виробництва та знищений у 1988 році в рамках програми скорочення озброєнь між США та СРСР. От якби зараз можна було б Україні відновити його виробництво!
Накрили б не тільки всі кацапські ракетні заводи в Сибіру (3300-3700 км від Києва), а й до бункеру ху#ла б дотягнулися!
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11.09.2022 13:20 Ответить
це все, чим кацапи можуть відповісти на наш наступ на Сході і Півдні. Співчуваю жителям великих міст. Є надія, що Україна посилить свою протиракетну оборону, і москалі впіймають облизня і на цьому фронті.
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11.09.2022 12:57 Ответить
зауважте і навіть коли усі наші території будуть заільнені обстріли не припиняться. Не варто думать шо ось усе звільнимо і наступе мир
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11.09.2022 12:57 Ответить
Їм буде не того… Санкції, внутрішня дестабілізація, и т.д
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11.09.2022 13:03 Ответить
Вся надія на те, що у кацапів у результаті невдач на фронті почнеться громадянська війна - бо "акелла промахнувся" вони своїм вождям не пробачають.
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11.09.2022 13:03 Ответить
це може буть
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11.09.2022 13:42 Ответить
На жаль, це так
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11.09.2022 13:05 Ответить
Значит нужно будет перейти границу и устранять угрозу в местах ее появления
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11.09.2022 13:08 Ответить
Ракетні заводи на кацапів треба нищити. Але всі вони дуже далеко в Сибіру заховані (Воткінськ, Новосибірськ, єкатеринбург). Щонайменше 3000 км від Києва, жоден Хімарс не дострелити, жоден Байрактари не долетить
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11.09.2022 13:22 Ответить
Москва ближче..
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11.09.2022 13:38 Ответить
Хай вони всi суки сдохнут.
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11.09.2022 12:58 Ответить
Кацапи і кремлівський упирь біснуються перед смертю , бо смерть
вже дихає в іхні потилиці 😡
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11.09.2022 13:05 Ответить
Х-22 это оружие большой разрушительной силы и поразительно малой точности, типичное советское "аналоговнет", тем не менее из-за высокой скорости и особенностей траектории ее тяжело сбить. возможно нужно что-то типа иджис. носитель сбить наверное можно при наличии современной пво большого радиуса
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11.09.2022 13:07 Ответить
"ППО великого радіусу" - це скільки км по -вашрму? Кацапські бомбардувальники ближче 300 км до українського кордону не підлітає. С300 наскільки я пам'ятаю, може бачити небо до 70 км навколо і до 27 км вгору
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11.09.2022 13:25 Ответить
"чистый" C-300 поставки конца 80-х обнаружение до 200 км (ракета - 75 км), наши рлс могут до 400. летящий над рф бомбардировщик тяжело идентифицировать и тем более поразить, если случайно сбить гражданский, вони потом не оберешься, хотя орки преспокойно убили той же X-22 несколько десятков гражданских в Кременчуге. нужно проанализировать, посоветоваться с союзниками, какая западная пво нам подойдет. кто-то уже написал про пэтриот а тхаад
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11.09.2022 13:57 Ответить
это мне известно, поэтому лучше ориентироваться на западную рлс
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11.09.2022 19:08 Ответить
офіційно оголосити, шо за кожну ракету яка впаде на тереторію України, буде анексовано один населений пункт, наприклад в білгородскій області, або шось наподобі!!!! Але хто це зробить, - ЗЕцыцько?? ((
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11.09.2022 13:07 Ответить
Этого никто не сделает и не позволит сделать. Мы возвращаем себе свое, а не забираем чужое на этом нам и дают помощь.
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11.09.2022 13:20 Ответить
тоді, всі приграничні територіі треба відселяти, бо обстріли будуть постійні, як на сумщині зараз...
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11.09.2022 14:23 Ответить
И будут ити. Ближайшие годы нас ждет жизнь как в Израиле который постоянно кто то обстреливает.
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11.09.2022 14:56 Ответить
Бісяться зі злості. "А вот ужо мі вам сєйчас пакажєм, х..хлі..." Хоча по факту це тактика нікчем,покидьків та мерзотників. Але в розумінні кацапні це- "геройство". Рівень наших, прости Господи, північних сусідів. Але ж вони сторіччами такими були. 🤦
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11.09.2022 13:12 Ответить
А не пора ли на Каспии заборонити тримати військові кораблі з ракетами ? На фуя на озері держати кацапськи орудія вбивства
Там Ердогану скучно - незай конференцію про мірний Каспій с Алієвим і Токаевим збирае
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11.09.2022 13:13 Ответить
Угу. Одразу після того, як Туреччини припинить приймати літаки з кацапським туристами. Тобто ніколи
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11.09.2022 13:26 Ответить
многие ждали страшного контрудара рашистов, мол сейчас-сейчас, а я сразу знал - будут бить по городам. На большее они не способны.
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11.09.2022 13:14 Ответить
чому тільки по містах ? у нас на Сумщині луплять і по селах , по підприємствах ,по лісах ,полях, дорогах куди дістають туди і прилітає .
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11.09.2022 13:34 Ответить
А кацапня тільки й може шо здалеку срати. Вояки з них ніякі, тому шо просто кацапи...
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11.09.2022 13:21 Ответить
Україні потрібне ПРО проти х22,скільки їх було взагалі в СССР ніхто не знає.Петріоти проти х 22 підходять і тхад.Росіяни наркоти перебрали,ці ракети небезпечні для самих росіян,вона і літак може рознести і заправників ракет,це стара ракета,з корозією,з протіканням палива,але у неї дуже велика швидкість,це літаюча рельса,було їх не менше 3000,точно ніхто не скаже,скільки їх є.Шизофренік Путін наховав їх,замість того,щоб знищити отой небезпечний совецький непотріб.Їх було легше викинути,чим зберігати,але так,як росіяни їх зберігали,то вони для них небезпечніші,чим для України,це потрібно весь розум знищити,щоб їх використовувати,у росіян повна шизофренія.
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11.09.2022 13:37 Ответить
Ніякої небезпеки x22 для військових цілей не несе, але для терору стріляють навмання по містах. Ефект зворотній, ще більша ненависть, але умом расею не панять.
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11.09.2022 13:54 Ответить
Як це не несе - це серйозна зброя на рідкому паливі з головкою вибухової речовини вагою більш півтони. Інша справа що не дуже точна

Размеры ракеты: длина - 11,6 м; диаметр - 0,94 м. Стартовая масса ракеты - до 5780 кг. Оперение: переднее - треугольное крыло со стреловидностью по передней кромке 75,5°; заднее оперение - крестообразное, со складным подкилевым гребнем и складной верхней частью киля. Силовая установка - двухрежимный ЖРД Р201-300. Горючее - «Самин» ТГ-02, в качестве окислителя применяется 27 % раствор (меланж) тетраоксида азота в концентрированной азотной кислоте, с ингибитором коррозии, под названием АК-27И. Боевая часть массой 960 кг - фугасно-кумулятивная проникающая, с 630 кг взрывчатого вещества ТГАГ-5 (смесь тротила, гексогена и алюминия), с контактным взрывателем, или моноблочная ядерная с тротиловым эквивалентом от 350 килотонн до 1 мегатонны
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11.09.2022 14:19 Ответить
Небезпечна для мирних жителів, коли в місто влітає, дуже неточна.
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11.09.2022 21:25 Ответить
Вундервафля
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11.09.2022 21:26 Ответить
І ЯК ПІСЛЯ ЦЬОГО ЩАДИТИ РАШИСТІВ І ВІРИТИ ЇХ РОЗМОВАМ ПРО "НАКАЗИ" І "МИ НЕ ЗНАЛИ".
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11.09.2022 14:13 Ответить
Це часом не ті бомбардувальники та ракети, які Кучма росії віддав за бесцінь? Може пора вже його від суд за ще віддати?
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11.09.2022 15:18 Ответить
можна дістати ці бомбардувальники поки вони на землі,можна якось вплинути на бортові компютери створити поміхи глуш
илки
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11.09.2022 16:39 Ответить
Валите их нахрен при первой возможности.
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11.09.2022 22:19 Ответить
 
 