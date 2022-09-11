По Украине ударили дальние бомбардировщики РФ, - Воздушные силы
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Россияне в полдень 11 сентября нанесли ракетный удар по Украине с дальней авиации, данные уточняются.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Работала российская авиация: дальние бомбардировщики Ту-22 М3, которые сначала с севера страны нанесли удары, очевидно ракетами Х-22, затем перелетели в район оккупированного полуострова и уже из района мыса Тарханкут предположительно атаковали и южные регионы нашего государства. Есть некоторая информация, что там раздавались взрывы, но она нуждается в подтверждении, потому что это буквально минуты назад. Еще раз напоминаем всем, что угроза (ракетных ударов. – Ред.) никуда не делась. То, что наши воины освобождают землю, это хорошие новости, но далеко не победа. Враг постоянно будет нас терроризировать ракетными атаками. К сожалению, пока достать эти самолеты (дальные российские бомбардировщики. – Ред.) средств у нас нет, но убежден, что они будут. И тогда уже будем немного легче дышать", - отметил Игнат.
В воскресенье, 11 сентября, около полудня по всей Украине объявлялась воздушная тревога.
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https://youtu.be/FNib5wvGnuQ
Накрили б не тільки всі кацапські ракетні заводи в Сибіру (3300-3700 км від Києва), а й до бункеру ху#ла б дотягнулися!
вже дихає в іхні потилиці 😡
Там Ердогану скучно - незай конференцію про мірний Каспій с Алієвим і Токаевим збирае
Размеры ракеты: длина - 11,6 м; диаметр - 0,94 м. Стартовая масса ракеты - до 5780 кг. Оперение: переднее - треугольное крыло со стреловидностью по передней кромке 75,5°; заднее оперение - крестообразное, со складным подкилевым гребнем и складной верхней частью киля. Силовая установка - двухрежимный ЖРД Р201-300. Горючее - «Самин» ТГ-02, в качестве окислителя применяется 27 % раствор (меланж) тетраоксида азота в концентрированной азотной кислоте, с ингибитором коррозии, под названием АК-27И. Боевая часть массой 960 кг - фугасно-кумулятивная проникающая, с 630 кг взрывчатого вещества ТГАГ-5 (смесь тротила, гексогена и алюминия), с контактным взрывателем, или моноблочная ядерная с тротиловым эквивалентом от 350 килотонн до 1 мегатонны
илки