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По Україні вдарили дальні бомбардувальники РФ, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,ту,бомбардувальник

Росіяни опівдні 11 вересня завдали ракетного удару по Україні з дальньої авіації, дані уточнюються.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Працювала російська авіація: дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які спершу з півночі країни завдали ударів, очевидно ракетами Х-22, потім перелетіли в район окупованого півострова і вже з району мису Тарханкут ймовірно атакували і південні регіони нашої держави. Є деяка інформація, що там пролунали вибухи, але вона потребує підтвердження, бо це буквально хвилини тому. Ще раз нагадуємо всім, що загроза (ракетних ударів. - Ред.) нікуди не ділася. Те, що наші воїни звільняють землю - це гарні новини, але ще далеко не перемога. Ворог постійно буде нас тероризувати ракетними атаками. На жаль, поки що дістати ті літаки (дальні російські бомбардувальники. - Ред.) засобів у нас немає, але переконаний, що вони будуть. І тоді вже будемо трохи легше дихати", - зауважив Ігнат.

У неділю, 11 вересня, близько полудня по всій Україні оголошувалась повітряна тривога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 4 місяці авіація ворога не залітає в наш повітряний простір, - речник Повітряних сил Ігнат

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+28
зауважте і навіть коли усі наші території будуть заільнені обстріли не припиняться. Не варто думать шо ось усе звільнимо і наступе мир
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11.09.2022 12:57
+21
Хай вони всi суки сдохнут.
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11.09.2022 12:58
+19
Був колись пересувний ракетний комплекс "Піонер". Стріляв балістичними ракетами до 5500 км. Комплектуючі частково виготовлялись на "Південмаші". Повністю знятий з виробництва та знищений у 1988 році в рамках програми скорочення озброєнь між США та СРСР. От якби зараз можна було б Україні відновити його виробництво!
Накрили б не тільки всі кацапські ракетні заводи в Сибіру (3300-3700 км від Києва), а й до бункеру ху#ла б дотягнулися!
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11.09.2022 13:20
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Полонені росіяни, яких кинули командири при втечі з Куп'янську.
https://youtu.be/FNib5wvGnuQ
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11.09.2022 12:53 Відповісти
пора їб..ти по кацапам на наших колонізованих князями Володимиром і Святославом землях
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11.09.2022 12:54 Відповісти
Эх, как бы сбить парочку таких дальних бомбардировщиков, а можно и все четыре.. Какими-нибудь ракетами и из космоса, чтобы сложно было разобрать, кто это был и что это было.. )
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11.09.2022 13:50 Відповісти
Нічого,прийде час і ми їм повернемо все.
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11.09.2022 12:56 Відповісти
treba raketi na 2000km
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11.09.2022 12:57 Відповісти
Нічого,200 днів тому нічого з того що є зараз не було.А що буде через 200 днів...
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11.09.2022 13:05 Відповісти
Був колись пересувний ракетний комплекс "Піонер". Стріляв балістичними ракетами до 5500 км. Комплектуючі частково виготовлялись на "Південмаші". Повністю знятий з виробництва та знищений у 1988 році в рамках програми скорочення озброєнь між США та СРСР. От якби зараз можна було б Україні відновити його виробництво!
Накрили б не тільки всі кацапські ракетні заводи в Сибіру (3300-3700 км від Києва), а й до бункеру ху#ла б дотягнулися!
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11.09.2022 13:20 Відповісти
це все, чим кацапи можуть відповісти на наш наступ на Сході і Півдні. Співчуваю жителям великих міст. Є надія, що Україна посилить свою протиракетну оборону, і москалі впіймають облизня і на цьому фронті.
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11.09.2022 12:57 Відповісти
зауважте і навіть коли усі наші території будуть заільнені обстріли не припиняться. Не варто думать шо ось усе звільнимо і наступе мир
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11.09.2022 12:57 Відповісти
Їм буде не того… Санкції, внутрішня дестабілізація, и т.д
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11.09.2022 13:03 Відповісти
Вся надія на те, що у кацапів у результаті невдач на фронті почнеться громадянська війна - бо "акелла промахнувся" вони своїм вождям не пробачають.
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11.09.2022 13:03 Відповісти
це може буть
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11.09.2022 13:42 Відповісти
На жаль, це так
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11.09.2022 13:05 Відповісти
Значит нужно будет перейти границу и устранять угрозу в местах ее появления
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11.09.2022 13:08 Відповісти
Ракетні заводи на кацапів треба нищити. Але всі вони дуже далеко в Сибіру заховані (Воткінськ, Новосибірськ, єкатеринбург). Щонайменше 3000 км від Києва, жоден Хімарс не дострелити, жоден Байрактари не долетить
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11.09.2022 13:22 Відповісти
Москва ближче..
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11.09.2022 13:38 Відповісти
Хай вони всi суки сдохнут.
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11.09.2022 12:58 Відповісти
Кацапи і кремлівський упирь біснуються перед смертю , бо смерть
вже дихає в іхні потилиці 😡
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11.09.2022 13:05 Відповісти
Х-22 это оружие большой разрушительной силы и поразительно малой точности, типичное советское "аналоговнет", тем не менее из-за высокой скорости и особенностей траектории ее тяжело сбить. возможно нужно что-то типа иджис. носитель сбить наверное можно при наличии современной пво большого радиуса
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11.09.2022 13:07 Відповісти
"ППО великого радіусу" - це скільки км по -вашрму? Кацапські бомбардувальники ближче 300 км до українського кордону не підлітає. С300 наскільки я пам'ятаю, може бачити небо до 70 км навколо і до 27 км вгору
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11.09.2022 13:25 Відповісти
"чистый" C-300 поставки конца 80-х обнаружение до 200 км (ракета - 75 км), наши рлс могут до 400. летящий над рф бомбардировщик тяжело идентифицировать и тем более поразить, если случайно сбить гражданский, вони потом не оберешься, хотя орки преспокойно убили той же X-22 несколько десятков гражданских в Кременчуге. нужно проанализировать, посоветоваться с союзниками, какая западная пво нам подойдет. кто-то уже написал про пэтриот а тхаад
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11.09.2022 13:57 Відповісти
это мне известно, поэтому лучше ориентироваться на западную рлс
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11.09.2022 19:08 Відповісти
офіційно оголосити, шо за кожну ракету яка впаде на тереторію України, буде анексовано один населений пункт, наприклад в білгородскій області, або шось наподобі!!!! Але хто це зробить, - ЗЕцыцько?? ((
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11.09.2022 13:07 Відповісти
Этого никто не сделает и не позволит сделать. Мы возвращаем себе свое, а не забираем чужое на этом нам и дают помощь.
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11.09.2022 13:20 Відповісти
тоді, всі приграничні територіі треба відселяти, бо обстріли будуть постійні, як на сумщині зараз...
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11.09.2022 14:23 Відповісти
И будут ити. Ближайшие годы нас ждет жизнь как в Израиле который постоянно кто то обстреливает.
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11.09.2022 14:56 Відповісти
Бісяться зі злості. "А вот ужо мі вам сєйчас пакажєм, х..хлі..." Хоча по факту це тактика нікчем,покидьків та мерзотників. Але в розумінні кацапні це- "геройство". Рівень наших, прости Господи, північних сусідів. Але ж вони сторіччами такими були. 🤦
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11.09.2022 13:12 Відповісти
А не пора ли на Каспии заборонити тримати військові кораблі з ракетами ? На фуя на озері держати кацапськи орудія вбивства
Там Ердогану скучно - незай конференцію про мірний Каспій с Алієвим і Токаевим збирае
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11.09.2022 13:13 Відповісти
Угу. Одразу після того, як Туреччини припинить приймати літаки з кацапським туристами. Тобто ніколи
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11.09.2022 13:26 Відповісти
многие ждали страшного контрудара рашистов, мол сейчас-сейчас, а я сразу знал - будут бить по городам. На большее они не способны.
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11.09.2022 13:14 Відповісти
чому тільки по містах ? у нас на Сумщині луплять і по селах , по підприємствах ,по лісах ,полях, дорогах куди дістають туди і прилітає .
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11.09.2022 13:34 Відповісти
А кацапня тільки й може шо здалеку срати. Вояки з них ніякі, тому шо просто кацапи...
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11.09.2022 13:21 Відповісти
Україні потрібне ПРО проти х22,скільки їх було взагалі в СССР ніхто не знає.Петріоти проти х 22 підходять і тхад.Росіяни наркоти перебрали,ці ракети небезпечні для самих росіян,вона і літак може рознести і заправників ракет,це стара ракета,з корозією,з протіканням палива,але у неї дуже велика швидкість,це літаюча рельса,було їх не менше 3000,точно ніхто не скаже,скільки їх є.Шизофренік Путін наховав їх,замість того,щоб знищити отой небезпечний совецький непотріб.Їх було легше викинути,чим зберігати,але так,як росіяни їх зберігали,то вони для них небезпечніші,чим для України,це потрібно весь розум знищити,щоб їх використовувати,у росіян повна шизофренія.
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11.09.2022 13:37 Відповісти
Ніякої небезпеки x22 для військових цілей не несе, але для терору стріляють навмання по містах. Ефект зворотній, ще більша ненависть, але умом расею не панять.
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11.09.2022 13:54 Відповісти
Як це не несе - це серйозна зброя на рідкому паливі з головкою вибухової речовини вагою більш півтони. Інша справа що не дуже точна

Размеры ракеты: длина - 11,6 м; диаметр - 0,94 м. Стартовая масса ракеты - до 5780 кг. Оперение: переднее - треугольное крыло со стреловидностью по передней кромке 75,5°; заднее оперение - крестообразное, со складным подкилевым гребнем и складной верхней частью киля. Силовая установка - двухрежимный ЖРД Р201-300. Горючее - «Самин» ТГ-02, в качестве окислителя применяется 27 % раствор (меланж) тетраоксида азота в концентрированной азотной кислоте, с ингибитором коррозии, под названием АК-27И. Боевая часть массой 960 кг - фугасно-кумулятивная проникающая, с 630 кг взрывчатого вещества ТГАГ-5 (смесь тротила, гексогена и алюминия), с контактным взрывателем, или моноблочная ядерная с тротиловым эквивалентом от 350 килотонн до 1 мегатонны
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11.09.2022 14:19 Відповісти
Небезпечна для мирних жителів, коли в місто влітає, дуже неточна.
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11.09.2022 21:25 Відповісти
Вундервафля
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11.09.2022 21:26 Відповісти
І ЯК ПІСЛЯ ЦЬОГО ЩАДИТИ РАШИСТІВ І ВІРИТИ ЇХ РОЗМОВАМ ПРО "НАКАЗИ" І "МИ НЕ ЗНАЛИ".
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11.09.2022 14:13 Відповісти
Це часом не ті бомбардувальники та ракети, які Кучма росії віддав за бесцінь? Може пора вже його від суд за ще віддати?
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11.09.2022 15:18 Відповісти
можна дістати ці бомбардувальники поки вони на землі,можна якось вплинути на бортові компютери створити поміхи глуш
илки
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11.09.2022 16:39 Відповісти
Валите их нахрен при первой возможности.
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11.09.2022 22:19 Відповісти
 
 