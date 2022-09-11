По Україні вдарили дальні бомбардувальники РФ, - Повітряні сили
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Росіяни опівдні 11 вересня завдали ракетного удару по Україні з дальньої авіації, дані уточнюються.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Працювала російська авіація: дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які спершу з півночі країни завдали ударів, очевидно ракетами Х-22, потім перелетіли в район окупованого півострова і вже з району мису Тарханкут ймовірно атакували і південні регіони нашої держави. Є деяка інформація, що там пролунали вибухи, але вона потребує підтвердження, бо це буквально хвилини тому. Ще раз нагадуємо всім, що загроза (ракетних ударів. - Ред.) нікуди не ділася. Те, що наші воїни звільняють землю - це гарні новини, але ще далеко не перемога. Ворог постійно буде нас тероризувати ракетними атаками. На жаль, поки що дістати ті літаки (дальні російські бомбардувальники. - Ред.) засобів у нас немає, але переконаний, що вони будуть. І тоді вже будемо трохи легше дихати", - зауважив Ігнат.
У неділю, 11 вересня, близько полудня по всій Україні оголошувалась повітряна тривога.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/FNib5wvGnuQ
Накрили б не тільки всі кацапські ракетні заводи в Сибіру (3300-3700 км від Києва), а й до бункеру ху#ла б дотягнулися!
вже дихає в іхні потилиці 😡
Там Ердогану скучно - незай конференцію про мірний Каспій с Алієвим і Токаевим збирае
Размеры ракеты: длина - 11,6 м; диаметр - 0,94 м. Стартовая масса ракеты - до 5780 кг. Оперение: переднее - треугольное крыло со стреловидностью по передней кромке 75,5°; заднее оперение - крестообразное, со складным подкилевым гребнем и складной верхней частью киля. Силовая установка - двухрежимный ЖРД Р201-300. Горючее - «Самин» ТГ-02, в качестве окислителя применяется 27 % раствор (меланж) тетраоксида азота в концентрированной азотной кислоте, с ингибитором коррозии, под названием АК-27И. Боевая часть массой 960 кг - фугасно-кумулятивная проникающая, с 630 кг взрывчатого вещества ТГАГ-5 (смесь тротила, гексогена и алюминия), с контактным взрывателем, или моноблочная ядерная с тротиловым эквивалентом от 350 килотонн до 1 мегатонны
илки