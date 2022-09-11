Обстреливавшие Украину летчики РФ планируют побег в страны Южной Америки, - разведка

На фоне отступления российской армии в военной среде страны-оккупанта ведутся разговоры о неизбежности поражения и привлечении к ответственности всех участников агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"Сразу в нескольких авиационных гарнизонах воздушно-космических сил России семьи членов экипажей самолетов, которые наносили ракетные удары по территории Украины, обсуждают побег из страны и укрывательство от международного правосудия.

Так же, как нацисты после Второй мировой войны, российские преступники планируют эмигрировать в страны Южной Америки", - говорится в сообщении.

Также военная разведка Украины обнародует личные данные лётчиков 14-й армии ВВС и ПВО (г. Екатеринбург), принимавших участие в боевых действиях на территории Украины.

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