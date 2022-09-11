РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13784 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
21 366 32
армия РФ (15394) Харьковщина (4136)

После успешного наступления ВСУ в Харьковской области российские офицеры массово отказываются от участия в войне и увольняются из войска, чтобы не попасть под репрессии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Российские офицеры массово начинают искать возможность не участвовать в "специальной военной операции" или, при отсутствии такой возможности, уволиться из вооруженных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После успешного контрнаступления ВС Украины в Харьковской области в ВС РФ начали искать виновных. "Виновными" назначаются все находившиеся на этом направлении офицеры (даже если непосредственно не руководили действиями ни одного подразделения и не были уполномочены принимать решения), от лейтенантов и до генералов.

Этим офицерам придется отвечать и за утраченные позиции, и за потери среди военнослужащих и за уничтоженную технику. Среди офицеров высшего звена ходят разговоры о том, что эти репрессии – это лишь начало, в дальнейшем участвовавших в "СВО" победителей среди офицеров ВС РФ (не приближенных к верхушке) не будет, поскольку все пострадают на поле боя или будут страдать в РФ.

В этой связи большое количество офицеров пытается любыми силами избежать такой судьбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командующего войсками западного округа РФ Бердникова сняли с должности после успешного наступления ВСУ на Харьковщине
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+38


Kavkaz Center

@newkc14

Сообщают о прорыве российских войск под Изюмом. Русским солдатам все же удалось сломить сопротивление кадыровских заградотрядов и прорвать кордоны
показать весь комментарий
11.09.2022 19:50
+31
Лапатная тіпа армія-тєпєрь пєрвая абосраная армія в мірє...
показать весь комментарий
11.09.2022 19:45
+30
Бунт! Витягуйте бункерного пацюка і повісити його на красній площаді як в "старі добрі" часи!
показать весь комментарий
11.09.2022 19:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лапатная тіпа армія-тєпєрь пєрвая абосраная армія в мірє...
показать весь комментарий
11.09.2022 19:45 Ответить
А як іхали вбивати чим думали.
показать весь комментарий
11.09.2022 19:46 Ответить
Бунт! Витягуйте бункерного пацюка і повісити його на красній площаді як в "старі добрі" часи!
показать весь комментарий
11.09.2022 19:46 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2022 01:45 Ответить
.
показать весь комментарий
11.09.2022 19:49 Ответить
Невдаха.
показать весь комментарий
11.09.2022 20:33 Ответить
Потім всі неуспіхи путін повісить на генералів.
показать весь комментарий
11.09.2022 19:50 Ответить
24.02.2022
"Я отдал приказ о начале специальной военной операции потому что другого выхода не было"

07.09.2022
"Россия начала военную операцию потому что другого выхода не было".
_________________________________________________________________________________
Це говорить одна і таж же людина 200 днів тому та 4 дні тому.
Начебто одне й те саме, але різниця є
показать весь комментарий
11.09.2022 19:57 Ответить
Это у них всегда так было. Х...ло хорошее, плохие бояре Хорошее начинает он, а плохое - страна
показать весь комментарий
11.09.2022 20:04 Ответить
размазывает ответственность! испуган до усрачки!
показать весь комментарий
11.09.2022 20:34 Ответить
"У перемоги сто батьків. Поразка завжди сирота"

Принцип абсолютний, без різниці, воюють луками та списами 3000 років тому чи ******** зброєю сьогодні
показать весь комментарий
11.09.2022 20:42 Ответить
Згодом: роZія почала війну, тому що так вирішив совєт бєзопасності рф. І у мене не було іншого виходу.
показать весь комментарий
11.09.2022 20:37 Ответить
Нет и никогда не было на Московии армии , это голодранцы .

и вся их мощь только в телевизоре
показать весь комментарий
11.09.2022 19:50 Ответить
предложить этим офицерам искупить свои подвиги методом хлоптуть тапочком по темячку ***** ...
показать весь комментарий
11.09.2022 19:50 Ответить


Kavkaz Center

@newkc14

Сообщают о прорыве российских войск под Изюмом. Русским солдатам все же удалось сломить сопротивление кадыровских заградотрядов и прорвать кордоны
показать весь комментарий
11.09.2022 19:50 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 19:53 Ответить
впервые в истории, полярный лис массово появился не только в крайних парашных бебенях, но и в харьковской области. и идёт массовая его миграция на восток и юг ))
показать весь комментарий
11.09.2022 19:52 Ответить
А шо такое? До Лондона уже никто дойти не хочет?
показать весь комментарий
11.09.2022 19:53 Ответить
Здулися.
показать весь комментарий
11.09.2022 19:58 Ответить
До Лондону хочуть у літаку в економ-класі. Чкурнути. Але туди літаки зараз не літають.
показать весь комментарий
11.09.2022 20:05 Ответить
Походу не. Он уже в кабаке наобедался
показать весь комментарий
11.09.2022 20:09 Ответить
Ще дон хоче. Той що з Тік-Току.
показать весь комментарий
11.09.2022 20:38 Ответить
Бензін закінчився😃
показать весь комментарий
11.09.2022 20:52 Ответить
То поверніть зброю проти путіна та його опричнини!
показать весь комментарий
11.09.2022 20:04 Ответить
вы ***** учитесь рис выращивать,скоро узкоглазый насялька придет ************ сделает !!!!
показать весь комментарий
11.09.2022 20:06 Ответить
....победителей среди офицеров ВС РФ (не приближенных к верхушке) не будет...
А о какой победе идет речь? Отстаивание Белгорода и Тамани?
показать весь комментарий
11.09.2022 20:07 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 20:09 Ответить
Стреляться/вешаться не пробовали?
А вы попробуйте
С их то фееричной косорукостью, результат будет интересным
показать весь комментарий
11.09.2022 20:32 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 20:40 Ответить
А бл#ді як на броні та з яким пафосом перли "на Київ на Берлін як диди " . А зараз всьо ми хароші сцарь поганий. А ще хуже кацапа "наші" малороси в раші . З 14 року суки кров п'ють
показать весь комментарий
11.09.2022 21:03 Ответить
Та мать їх за ногу! Бачили очі що вибирали.
показать весь комментарий
11.09.2022 21:15 Ответить
 
 