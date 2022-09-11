После успешного наступления ВСУ в Харьковской области российские офицеры массово отказываются от участия в войне и увольняются из войска, чтобы не попасть под репрессии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские офицеры массово начинают искать возможность не участвовать в "специальной военной операции" или, при отсутствии такой возможности, уволиться из вооруженных сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
После успешного контрнаступления ВС Украины в Харьковской области в ВС РФ начали искать виновных. "Виновными" назначаются все находившиеся на этом направлении офицеры (даже если непосредственно не руководили действиями ни одного подразделения и не были уполномочены принимать решения), от лейтенантов и до генералов.
Этим офицерам придется отвечать и за утраченные позиции, и за потери среди военнослужащих и за уничтоженную технику. Среди офицеров высшего звена ходят разговоры о том, что эти репрессии – это лишь начало, в дальнейшем участвовавших в "СВО" победителей среди офицеров ВС РФ (не приближенных к верхушке) не будет, поскольку все пострадают на поле боя или будут страдать в РФ.
В этой связи большое количество офицеров пытается любыми силами избежать такой судьбы.
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"Я отдал приказ о начале специальной военной операции потому что другого выхода не было"
07.09.2022
"Россия начала военную операцию потому что другого выхода не было".
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Це говорить одна і таж же людина 200 днів тому та 4 дні тому.
Начебто одне й те саме, але різниця є
Принцип абсолютний, без різниці, воюють луками та списами 3000 років тому чи ******** зброєю сьогодні
и вся их мощь только в телевизоре
Kavkaz Center
@newkc14
Сообщают о прорыве российских войск под Изюмом. Русским солдатам все же удалось сломить сопротивление кадыровских заградотрядов и прорвать кордоны
А о какой победе идет речь? Отстаивание Белгорода и Тамани?
А вы попробуйте
С их то фееричной косорукостью, результат будет интересным