"Берлин в восторге от наступления ВСУ", - посол Германии Фельдгузен

В Берлине внимательно следят за успехами ВСУ на востоке и юге и находятся в восторге от наступления украинских военных.

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сообщила в интервью Радио НВ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы все в Берлине наблюдали и были в восторге от наступления украинских Вооруженных сил на востоке и на юге", - сказала Фельдгузен.

В то же время, по ее словам, в Берлине до сих пор не завершилась дискуссия по поводу возможных поставок танков западного образца Украине.

"Эта дискуссия продолжается. Вы не раз слышали нашего канцлера, который сказал, что он в тесном контакте с партнерами - США, Великобританией, Францией - по этой математике... Конца этой дискуссии еще нет, но надеюсь, что она успешно и положительно закончится для Украины", - добавила Фельдгузен.

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