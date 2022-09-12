РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14178 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
11 426 52
война (46939) Германия (6023) Фельдгузен (96)

"Берлин в восторге от наступления ВСУ", - посол Германии Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фельдгузен,анка

В Берлине внимательно следят за успехами ВСУ на востоке и юге и находятся в восторге от наступления украинских военных.

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сообщила в интервью Радио НВ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы все в Берлине наблюдали и были в восторге от наступления украинских Вооруженных сил на востоке и на юге", - сказала Фельдгузен.

В то же время, по ее словам, в Берлине до сих пор не завершилась дискуссия по поводу возможных поставок танков западного образца Украине.

"Эта дискуссия продолжается. Вы не раз слышали нашего канцлера, который сказал, что он в тесном контакте с партнерами - США, Великобританией, Францией - по этой математике... Конца этой дискуссии еще нет, но надеюсь, что она успешно и положительно закончится для Украины", - добавила Фельдгузен.

Читайте также: Бербок о поставках Германией оружия Украине: Ситуация изменилась на 180 градусов. Будем помогать, сколько будет необходимо
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
Берлін боявся двохсоту армію світу і раптом прозрів.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:19
+18
Україна теж у захваті від німецьких поставок танків
показать весь комментарий
12.09.2022 11:25
+13
так Украинцы же и в вов все решали, а кацапы только крали и прятались
показать весь комментарий
12.09.2022 11:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Берлін боявся двохсоту армію світу і раптом прозрів.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:19 Ответить
Мабуть "секретурка" у цифрі "200-та армія" не там кому поставила.
показать весь комментарий
12.09.2022 12:40 Ответить
Это на эмоциях от того что Германия отправит (может быть) нам очень много танков KF51 Panther.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:19 Ответить
А як щодо королевських тигрів? Наші ж німцям на "біс" повторили що вони зробили з радянськими у 1942-му році під Харковом.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:42 Ответить
так Украинцы же и в вов все решали, а кацапы только крали и прятались
показать весь комментарий
12.09.2022 11:21 Ответить
Украинцы воевали за раису, а раиса просто собирала себе лавры победителя
показать весь комментарий
12.09.2022 12:52 Ответить
!00%.
показать весь комментарий
12.09.2022 14:30 Ответить
А якже стурбованість-всьо? Здивовані що ми і без їхньої зброї кацапів вибиваємо.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:21 Ответить
яка там зброя?? пишуть що половина бронетехніки німецької армії (якщо її так можна назвати) несправна та розкомплектована. Німці сито та безтурботно жили останні десятиліття. Брали дешевий кацапський газ в обмін на підтримку політики пуйла, навязували країнам ЄС своє бачення кацапії. Зараз починають прозрівати
показать весь комментарий
12.09.2022 11:45 Ответить
І я в захваті -- тільки я танків підкинути не можу а ви можете.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:22 Ответить
Україна теж у захваті від німецьких поставок танків
показать весь комментарий
12.09.2022 11:25 Ответить
О , нарешті .!! Кацапи знайшли причину своїх невдач . .

Комиссар Исчезает

- Украина не боится Россию. Вообще. Поэтому и лидирует, то и дело отправляя нас в нокдаун.
Россия же начнет лидировать только в том случае, если Украина вдруг испугается.
И не просто испугается, но почувствует беспомощность, шок, ощутит, что ей никто не поможет, .......
показать весь комментарий
12.09.2022 11:27 Ответить
Та вже б запостив весь висєр того нацистського підора, щоб був зрозумілий контекст, у якому те лайно веде размишлєнія.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:52 Ответить
Інша маячня того підара , не вартує уваги . . Бо маячня ..
показать весь комментарий
12.09.2022 11:56 Ответить
Захват - нова альтернатива стурбованості. Німеччина прогресує семимільними кроками.)
показать весь комментарий
12.09.2022 11:28 Ответить
Берлін був би в ще більшому захваті, якби надав більше необхідної зброї!
показать весь комментарий
12.09.2022 11:30 Ответить
А як же, чоиу не бути задоволенними, «операцію Fredericus» від 1942 року повторили майже один в один, тільки полонених малувато, до німців у полон попали кілька сотень тисяч.
Советские потери составили 270 тысяч человек, из них 171 тысяч - безвозвратно[2]. По немецким данным ими было захвачено 352 355 пленных, захвачено и уничтожено 1320 танков, 2648 орудий всех типов, 557 самолётов
показать весь комментарий
12.09.2022 11:31 Ответить
тільки різниця у тому, що ми звільняємо _свою_ землю а не прийшли зі зброєю на чужу
показать весь комментарий
12.09.2022 11:57 Ответить
Это вам шо, кабарэ или мультики по бесплатному каналу? Здесь реально умирают реальные люди. Дети умирают, получают калiцтва ( не помню, как на орковской), а вам немножко смешно. Красная армия, в свое время, перетрахала всех ваших бабок. Результат - налицо
показать весь комментарий
12.09.2022 11:32 Ответить
так это немцы виноваты что погибают наши дети? зачем ты косишь под дурочка и подменяешь виновного ?
показать весь комментарий
12.09.2022 16:52 Ответить
Я всегда виноватым помню только себя. Так пойдет?
показать весь комментарий
12.09.2022 17:04 Ответить
так и пиши - зачем ты немцам предьявы кидаешь? они нам вообще-то ничего не должны как и остальные страны мира с которыми у нас нет оборонных договоров..
показать весь комментарий
12.09.2022 17:06 Ответить
Может хватит
показать весь комментарий
12.09.2022 17:12 Ответить
А Шольц?
показать весь комментарий
12.09.2022 11:33 Ответить
Вони тепер наперегони схочуть бути причетними до перемоги України,тому що своїм виборцям треба показати які вони офігенні і підтримували Україну..але згадую на початок війни,коли Україна здасться чекали...сволота одним словом
показать весь комментарий
12.09.2022 11:35 Ответить
А Шольц, Штанмайєр і Шрьодер пішли в запой.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:43 Ответить
А українці не в захваті від дій Берліну що до поставок зброї
показать весь комментарий
12.09.2022 11:33 Ответить
Якщо ці танки стануть перед кордоном з Мордором, то також sehr interessant
показать весь комментарий
12.09.2022 11:35 Ответить
"Ми всі в Берліні спостерігали і були в захваті від наступу українських Збройних сил ...", - сказала Фельдгузен. Джерело: https://censor.net/ua/n3366547
Цікаво , чи німцям тепер дійшло , чиї діди насправді , х.ярили і гнали підсрачниками назад до Берліну , їхніх дідів , у другій світовій . !? .
показать весь комментарий
12.09.2022 11:35 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2022 11:42 Ответить
Ваші друзі кацапи теж були в захваті, не знали куди тікати.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:36 Ответить
НАТО теперь будут за щастя прийняти Украiнських воiнiв до своiх лав i там наши воiнi будуть дуже шановними!
показать весь комментарий
12.09.2022 11:41 Ответить
Ви б краще леопардів нам штучок 200-300 відсипали, а то перші місяці срались з мощі второй армії міра, а зараз вони у захваті від ЗСУ
показать весь комментарий
12.09.2022 11:48 Ответить
Це вже прогрес після глибокої стурбованості але відносно поставок озброєння віз і нині там.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:55 Ответить
щас шольц буде вихвалятись перед виборцями, шо тільки завдяки своечасним і масовим поставкам ******** німецької зброї ЗСУ змогли досягти таких успіхів. а інакше рейтинг ще нижче покотиться. взагалі, цей успіх просто повинен підштовхнути змагання серед політичних лідерів союзників, наздогнати явного лідера Бориса, по поставках. і тепер саме массово тяжкого озброєння. рейтинги über alles !!
показать весь комментарий
12.09.2022 12:02 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2022 12:07 Ответить
говорят что это еще знак козацких отрядов
показать весь комментарий
12.09.2022 16:54 Ответить
Зізнайтесь, ви завжди мріяли наваляти коцапам !
показать весь комментарий
12.09.2022 12:08 Ответить
"Эта дискуссия продолжается... Конца этой дискуссии еще нет, но надеюсь..."

Бла-бла-бла... Танки давай
показать весь комментарий
12.09.2022 12:19 Ответить
Израиль и Германия не анонсируют поставки вооружений в Украину...и это правильно...
показать весь комментарий
12.09.2022 12:28 Ответить
Хочеться вірити в це, але якось не сильно виходить.
показать весь комментарий
12.09.2022 12:55 Ответить
А на початку війни, що казали??? Для чого вам допомога, все одно через 3 дні рефе буде в Києві. Який прогрес)
показать весь комментарий
12.09.2022 13:00 Ответить
Немає кінця і краю цьому трендижу.
показать весь комментарий
12.09.2022 13:25 Ответить
А ми не в захваті від підтримки Германії
показать весь комментарий
12.09.2022 14:15 Ответить
еще..бы толерантные терпилы не могут ватный шабаш разогнать в берлине под бундесрейхом..им ли знать или ихней армии какие то женоподобные педики по фоткам...где полчища зундер командов..а то тьху гидота....
показать весь комментарий
12.09.2022 14:41 Ответить
не те уже бундесрейхс легионы..не те на одного германца телка гей негр инжуси пара поваров....та не
показать весь комментарий
12.09.2022 14:46 Ответить
кацап иди на хер - Германия кормит миллионы наших беженцев женщин и детей на что правительство зеленского вообще не способно
показать весь комментарий
12.09.2022 16:56 Ответить
толстые и пузатые гиниралы НАТЫ даже не понимают сути произходящего в Ukraine
показать весь комментарий
12.09.2022 17:05 Ответить
Укранїці в захваті від немецької хоробрості та людяності, дивиться пів року як нищать сосідню країну, це справжні німці.)))
показать весь комментарий
12.09.2022 19:41 Ответить
 
 