"Берлин в восторге от наступления ВСУ", - посол Германии Фельдгузен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Берлине внимательно следят за успехами ВСУ на востоке и юге и находятся в восторге от наступления украинских военных.
Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сообщила в интервью Радио НВ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы все в Берлине наблюдали и были в восторге от наступления украинских Вооруженных сил на востоке и на юге", - сказала Фельдгузен.
В то же время, по ее словам, в Берлине до сих пор не завершилась дискуссия по поводу возможных поставок танков западного образца Украине.
"Эта дискуссия продолжается. Вы не раз слышали нашего канцлера, который сказал, что он в тесном контакте с партнерами - США, Великобританией, Францией - по этой математике... Конца этой дискуссии еще нет, но надеюсь, что она успешно и положительно закончится для Украины", - добавила Фельдгузен.
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Комиссар Исчезает
- Украина не боится Россию. Вообще. Поэтому и лидирует, то и дело отправляя нас в нокдаун.
Россия же начнет лидировать только в том случае, если Украина вдруг испугается.
И не просто испугается, но почувствует беспомощность, шок, ощутит, что ей никто не поможет, .......
Советские потери составили 270 тысяч человек, из них 171 тысяч - безвозвратно[2]. По немецким данным ими было захвачено 352 355 пленных, захвачено и уничтожено 1320 танков, 2648 орудий всех типов, 557 самолётов
Цікаво , чи німцям тепер дійшло , чиї діди насправді , х.ярили і гнали підсрачниками назад до Берліну , їхніх дідів , у другій світовій . !? .
Бла-бла-бла... Танки давай