"Берлін у захваті від наступу ЗСУ", - посол Німеччини Фельдгузен
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У Берліні пильно слідкують за успіхами ЗСУ на сході і півдні і перебувають у захваті від наступу українських військових.
Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сказала в інтерв’ю Радіо НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми всі в Берліні спостерігали і були в захваті від наступу українських Збройних сил на сході і на півдні", - сказала Фельдгузен.
Водночас, за її словами, у Берліні досі не завершилась дискусія щодо можливих поставок танків західного зразка Україні.
"Ця дискусія триває. Ви не один раз чули нашого канцлера, який сказав, що він у тісному контакті з партнерами - США, Великою Британією, Францією - щодо цієї математики… Кінця цієї дискусії ще немає, але сподіваюся, що вона успішно і позитивно закінчиться для України", - додала Фельдгузен.
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Комиссар Исчезает
- Украина не боится Россию. Вообще. Поэтому и лидирует, то и дело отправляя нас в нокдаун.
Россия же начнет лидировать только в том случае, если Украина вдруг испугается.
И не просто испугается, но почувствует беспомощность, шок, ощутит, что ей никто не поможет, .......
Советские потери составили 270 тысяч человек, из них 171 тысяч - безвозвратно[2]. По немецким данным ими было захвачено 352 355 пленных, захвачено и уничтожено 1320 танков, 2648 орудий всех типов, 557 самолётов
Цікаво , чи німцям тепер дійшло , чиї діди насправді , х.ярили і гнали підсрачниками назад до Берліну , їхніх дідів , у другій світовій . !? .
Бла-бла-бла... Танки давай