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"Берлін у захваті від наступу ЗСУ", - посол Німеччини Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фельдгузен,анка

У Берліні пильно слідкують за успіхами ЗСУ на сході і півдні і перебувають у захваті від наступу українських військових.

Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сказала в інтерв’ю Радіо НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми всі в Берліні спостерігали і були в захваті від наступу українських Збройних сил на сході і на півдні", - сказала Фельдгузен.

Водночас, за її словами, у Берліні досі не завершилась дискусія щодо можливих поставок танків західного зразка Україні.

"Ця дискусія триває. Ви не один раз чули нашого канцлера, який сказав, що він у тісному контакті з партнерами - США, Великою Британією, Францією - щодо цієї математики… Кінця цієї дискусії ще немає, але сподіваюся, що вона успішно і позитивно закінчиться для України", - додала Фельдгузен.

Також читайте: Посол Німеччини Фельдгузен про порівняння Путіна з Гітлером: "Паралелі просто очевидні"

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
Берлін боявся двохсоту армію світу і раптом прозрів.
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12.09.2022 11:19
+18
Україна теж у захваті від німецьких поставок танків
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12.09.2022 11:25
+13
так Украинцы же и в вов все решали, а кацапы только крали и прятались
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12.09.2022 11:21
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Берлін боявся двохсоту армію світу і раптом прозрів.
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12.09.2022 11:19 Відповісти
Мабуть "секретурка" у цифрі "200-та армія" не там кому поставила.
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12.09.2022 12:40 Відповісти
Это на эмоциях от того что Германия отправит (может быть) нам очень много танков KF51 Panther.
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12.09.2022 11:19 Відповісти
А як щодо королевських тигрів? Наші ж німцям на "біс" повторили що вони зробили з радянськими у 1942-му році під Харковом.
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12.09.2022 11:42 Відповісти
так Украинцы же и в вов все решали, а кацапы только крали и прятались
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12.09.2022 11:21 Відповісти
Украинцы воевали за раису, а раиса просто собирала себе лавры победителя
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12.09.2022 12:52 Відповісти
!00%.
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12.09.2022 14:30 Відповісти
А якже стурбованість-всьо? Здивовані що ми і без їхньої зброї кацапів вибиваємо.
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12.09.2022 11:21 Відповісти
яка там зброя?? пишуть що половина бронетехніки німецької армії (якщо її так можна назвати) несправна та розкомплектована. Німці сито та безтурботно жили останні десятиліття. Брали дешевий кацапський газ в обмін на підтримку політики пуйла, навязували країнам ЄС своє бачення кацапії. Зараз починають прозрівати
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12.09.2022 11:45 Відповісти
І я в захваті -- тільки я танків підкинути не можу а ви можете.
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12.09.2022 11:22 Відповісти
Україна теж у захваті від німецьких поставок танків
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12.09.2022 11:25 Відповісти
О , нарешті .!! Кацапи знайшли причину своїх невдач . .

Комиссар Исчезает

- Украина не боится Россию. Вообще. Поэтому и лидирует, то и дело отправляя нас в нокдаун.
Россия же начнет лидировать только в том случае, если Украина вдруг испугается.
И не просто испугается, но почувствует беспомощность, шок, ощутит, что ей никто не поможет, .......
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12.09.2022 11:27 Відповісти
Та вже б запостив весь висєр того нацистського підора, щоб був зрозумілий контекст, у якому те лайно веде размишлєнія.
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12.09.2022 11:52 Відповісти
Інша маячня того підара , не вартує уваги . . Бо маячня ..
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12.09.2022 11:56 Відповісти
Захват - нова альтернатива стурбованості. Німеччина прогресує семимільними кроками.)
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12.09.2022 11:28 Відповісти
Берлін був би в ще більшому захваті, якби надав більше необхідної зброї!
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12.09.2022 11:30 Відповісти
А як же, чоиу не бути задоволенними, «операцію Fredericus» від 1942 року повторили майже один в один, тільки полонених малувато, до німців у полон попали кілька сотень тисяч.
Советские потери составили 270 тысяч человек, из них 171 тысяч - безвозвратно[2]. По немецким данным ими было захвачено 352 355 пленных, захвачено и уничтожено 1320 танков, 2648 орудий всех типов, 557 самолётов
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12.09.2022 11:31 Відповісти
тільки різниця у тому, що ми звільняємо _свою_ землю а не прийшли зі зброєю на чужу
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12.09.2022 11:57 Відповісти
Это вам шо, кабарэ или мультики по бесплатному каналу? Здесь реально умирают реальные люди. Дети умирают, получают калiцтва ( не помню, как на орковской), а вам немножко смешно. Красная армия, в свое время, перетрахала всех ваших бабок. Результат - налицо
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12.09.2022 11:32 Відповісти
так это немцы виноваты что погибают наши дети? зачем ты косишь под дурочка и подменяешь виновного ?
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12.09.2022 16:52 Відповісти
Я всегда виноватым помню только себя. Так пойдет?
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12.09.2022 17:04 Відповісти
так и пиши - зачем ты немцам предьявы кидаешь? они нам вообще-то ничего не должны как и остальные страны мира с которыми у нас нет оборонных договоров..
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12.09.2022 17:06 Відповісти
Может хватит
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12.09.2022 17:12 Відповісти
А Шольц?
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12.09.2022 11:33 Відповісти
Вони тепер наперегони схочуть бути причетними до перемоги України,тому що своїм виборцям треба показати які вони офігенні і підтримували Україну..але згадую на початок війни,коли Україна здасться чекали...сволота одним словом
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12.09.2022 11:35 Відповісти
А Шольц, Штанмайєр і Шрьодер пішли в запой.
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12.09.2022 11:43 Відповісти
А українці не в захваті від дій Берліну що до поставок зброї
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12.09.2022 11:33 Відповісти
Якщо ці танки стануть перед кордоном з Мордором, то також sehr interessant
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12.09.2022 11:35 Відповісти
"Ми всі в Берліні спостерігали і були в захваті від наступу українських Збройних сил ...", - сказала Фельдгузен. Джерело: https://censor.net/ua/n3366547
Цікаво , чи німцям тепер дійшло , чиї діди насправді , х.ярили і гнали підсрачниками назад до Берліну , їхніх дідів , у другій світовій . !? .
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12.09.2022 11:35 Відповісти
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12.09.2022 11:42 Відповісти
Ваші друзі кацапи теж були в захваті, не знали куди тікати.
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12.09.2022 11:36 Відповісти
НАТО теперь будут за щастя прийняти Украiнських воiнiв до своiх лав i там наши воiнi будуть дуже шановними!
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12.09.2022 11:41 Відповісти
Ви б краще леопардів нам штучок 200-300 відсипали, а то перші місяці срались з мощі второй армії міра, а зараз вони у захваті від ЗСУ
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12.09.2022 11:48 Відповісти
Це вже прогрес після глибокої стурбованості але відносно поставок озброєння віз і нині там.
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12.09.2022 11:55 Відповісти
щас шольц буде вихвалятись перед виборцями, шо тільки завдяки своечасним і масовим поставкам ******** німецької зброї ЗСУ змогли досягти таких успіхів. а інакше рейтинг ще нижче покотиться. взагалі, цей успіх просто повинен підштовхнути змагання серед політичних лідерів союзників, наздогнати явного лідера Бориса, по поставках. і тепер саме массово тяжкого озброєння. рейтинги über alles !!
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12.09.2022 12:02 Відповісти
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12.09.2022 12:07 Відповісти
говорят что это еще знак козацких отрядов
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12.09.2022 16:54 Відповісти
Зізнайтесь, ви завжди мріяли наваляти коцапам !
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12.09.2022 12:08 Відповісти
"Эта дискуссия продолжается... Конца этой дискуссии еще нет, но надеюсь..."

Бла-бла-бла... Танки давай
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12.09.2022 12:19 Відповісти
Израиль и Германия не анонсируют поставки вооружений в Украину...и это правильно...
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12.09.2022 12:28 Відповісти
Хочеться вірити в це, але якось не сильно виходить.
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12.09.2022 12:55 Відповісти
А на початку війни, що казали??? Для чого вам допомога, все одно через 3 дні рефе буде в Києві. Який прогрес)
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12.09.2022 13:00 Відповісти
Немає кінця і краю цьому трендижу.
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12.09.2022 13:25 Відповісти
А ми не в захваті від підтримки Германії
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12.09.2022 14:15 Відповісти
еще..бы толерантные терпилы не могут ватный шабаш разогнать в берлине под бундесрейхом..им ли знать или ихней армии какие то женоподобные педики по фоткам...где полчища зундер командов..а то тьху гидота....
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12.09.2022 14:41 Відповісти
не те уже бундесрейхс легионы..не те на одного германца телка гей негр инжуси пара поваров....та не
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12.09.2022 14:46 Відповісти
кацап иди на хер - Германия кормит миллионы наших беженцев женщин и детей на что правительство зеленского вообще не способно
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12.09.2022 16:56 Відповісти
толстые и пузатые гиниралы НАТЫ даже не понимают сути произходящего в Ukraine
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12.09.2022 17:05 Відповісти
Укранїці в захваті від немецької хоробрості та людяності, дивиться пів року як нищать сосідню країну, це справжні німці.)))
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12.09.2022 19:41 Відповісти
 
 