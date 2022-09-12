Оккупанты запасаются гражданской одеждой и готовятся к бегству на Херсонщине, - Братчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики готовятся к бегству из Херсонщины, а в случае неудачи - сдаваться в плен ВСУ.
Об этом рассказал спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. По информации участников Движения сопротивления "Південь", в областном центре и других населенных пунктах области российские оккупанты активно запасаются гражданской одеждой. Таким образом они хотят не только подготовиться к бегству, а, если это не удастся, сдаваться в плен ВСУ во время деоккупации региона", - говорится в сообщении.
По словам Братчука, от оккупантов максимально скрывают, что позади них выставили заградительные отряды из "кадыровцев".
"Партизаны призывают оккупантов спасать жизнь и встречать ВСУ с поднятыми руками и брошенным оружием", - подытожил он.
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Слава ВСУ!
Слава ЗСУ!
ще суниця..доречі можна просити перекласти на українську галстук, форточка, аэродром..
але найприкольніше - вертолёт..в нас плутаються навіть в міносвіти - гвинтокрил чи гелікоптер чи вертоліт
мабудь прикольно повчати й виправляти..требай й собі спробувати
Будь ласка, відпустіть на Паску та розспамте мій чудовий та дуже веселий коментар. Ольгинці оголосили мені війну та спамлять усе живе навколо мене.
Дякую.
https://donpress.com/news/12-09-2022-kadyrovcy-v-kolichestve-10-tysyach-chelovek-pribyli-v-ukrainu-i-obeschayut
Так почему же тогда об этом не говорят украинцы миру ?
"три орка, раз в одном тазу
пустились по днепру в грозу.
будь попрочнее
старый таз,
длинее был бы мой рассказ".