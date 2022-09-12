Окупанти запасаються цивільним одягом та готуються до втечі на Херсонщині, - Братчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники готуються до втечі з Херсонщини, а в разі невдачі - здаватися в полон ЗСУ.
Про це розповів речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. За інформацією учасників Руху опору "Південь", в обласному центрі та інших населених пунктах області російські окупанти активно запасаються цивільним одягом. Таким чином вони хочуть не лише підготуватися до втечі, а, якщо це не вдасться, здаватися у полон ЗСУ під час деокупації регіону", - йдеться в повідомленні.
За словами Братчука, від окупантів максимально приховують, що позаду них виставили загороджувальні загони із "кадирівців".
"Партизани закликають окупантів рятувати життя та зустрічати ЗСУ з піднятими руками та покинутою зброєю", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Слава ВСУ!
Слава ЗСУ!
ще суниця..доречі можна просити перекласти на українську галстук, форточка, аэродром..
але найприкольніше - вертолёт..в нас плутаються навіть в міносвіти - гвинтокрил чи гелікоптер чи вертоліт
мабудь прикольно повчати й виправляти..требай й собі спробувати
Будь ласка, відпустіть на Паску та розспамте мій чудовий та дуже веселий коментар. Ольгинці оголосили мені війну та спамлять усе живе навколо мене.
Дякую.
https://donpress.com/news/12-09-2022-kadyrovcy-v-kolichestve-10-tysyach-chelovek-pribyli-v-ukrainu-i-obeschayut
Так почему же тогда об этом не говорят украинцы миру ?
"три орка, раз в одном тазу
пустились по днепру в грозу.
будь попрочнее
старый таз,
длинее был бы мой рассказ".