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Окупанти запасаються цивільним одягом та готуються до втечі на Херсонщині, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Російські загарбники готуються до втечі з Херсонщини, а в разі невдачі - здаватися в полон ЗСУ.

Про це розповів речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. За інформацією учасників Руху опору "Південь", в обласному центрі та інших населених пунктах області російські окупанти активно запасаються цивільним одягом. Таким чином вони хочуть не лише підготуватися до втечі, а, якщо це не вдасться, здаватися у полон ЗСУ під час деокупації регіону", - йдеться в повідомленні.

За словами Братчука, від окупантів максимально приховують, що позаду них виставили загороджувальні загони із "кадирівців".

"Партизани закликають окупантів рятувати життя та зустрічати ЗСУ з піднятими руками та покинутою зброєю", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються перекинути резерви до Херсону, але ЗСУ контролюють переправи, - розвідка Великої Британії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
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12.09.2022 13:46
+12
из английской классики
"три орка, раз в одном тазу
пустились по днепру в грозу.
будь попрочнее
старый таз,
длинее был бы мой рассказ".
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12.09.2022 13:50
+11
Знаю хорошего тренера по плаванию. У него как: если ты сразу не поплыл, усе, тебя уносит течением Днепра. Но шанс есть...
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12.09.2022 13:42
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вояки ху..ві.
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12.09.2022 13:38 Відповісти
«Палініца» та «нєсєнітніца» їх спалить.
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12.09.2022 13:39 Відповісти
поляніца
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12.09.2022 13:45 Відповісти
ПаляницЯ... хоть и не украинец, а знаю как пишется.
Слава ВСУ!
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12.09.2022 14:01 Відповісти
то був стьоб
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12.09.2022 14:09 Відповісти
не українець!

Слава ЗСУ!
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12.09.2022 14:28 Відповісти
«Поляніца» кажуть вже ті, хто майже мову вивчив. Але навіть вони не можуть вимовити «ця», у них виходить лише «ца» . Рускаязичная щелепа неспроможна вимовити правильно. До речі, Люля Тимошенко і досі каже «ца», хоча мову вона вивчила досконало.
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12.09.2022 14:42 Відповісти
вже спалились))

ще суниця..доречі можна просити перекласти на українську галстук, форточка, аэродром..

але найприкольніше - вертолёт..в нас плутаються навіть в міносвіти - гвинтокрил чи гелікоптер чи вертоліт
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12.09.2022 13:59 Відповісти
І скажіть тій дурі скабєєвій, що паляниця - це не "клубніка", а ананас.
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12.09.2022 14:01 Відповісти
не можу..вона кокс з кокосом постіійно плутає
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12.09.2022 14:58 Відповісти
Мариночка! А Вам відоме слово "синонім"? (це я стосовно "гвинтокрила" На даний час вживані всі три синоніми Який "виживе" - не знаю)
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12.09.2022 15:03 Відповісти
ууу..я багато цікавих слів знаю..ще, наприклад знаю що є таке запозичені слова, існують ще антоніми й омоніми

мабудь прикольно повчати й виправляти..требай й собі спробувати
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12.09.2022 15:17 Відповісти
Який Ви молодець! Можу лише похвалить Вас за те, що Ви не зупиняєтеся у своєму розвиткові Це корисна справа!
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12.09.2022 16:54 Відповісти
Синонім - це син, але німий.
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12.09.2022 17:21 Відповісти
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12.09.2022 14:06 Відповісти
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12.09.2022 14:25 Відповісти
Або: наша верба найзакарчамакуватіша.
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12.09.2022 17:22 Відповісти
Шановний Адмін!

Будь ласка, відпустіть на Паску та розспамте мій чудовий та дуже веселий коментар. Ольгинці оголосили мені війну та спамлять усе живе навколо мене.

Дякую.
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12.09.2022 14:47 Відповісти
а ну хлопці!! давайте!! дубль два тупі кацапи схавають
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12.09.2022 13:39 Відповісти
Для дубльдва треба ще одного дво-три-зіркового рашистського генерала заарканити, щоби здав позиції своїх.
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12.09.2022 13:44 Відповісти
Геть забула. Чи правда?

https://donpress.com/news/12-09-2022-kadyrovcy-v-kolichestve-10-tysyach-chelovek-pribyli-v-ukrainu-i-obeschayut
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12.09.2022 13:40 Відповісти
клоуны кадыровские могут только как загранотряды стоять для ванюшек,как военные они нулевки и сцыковаты перед реальным боем,вон в гостомеле после первого артобстрела разбежались и сзади русни на 10 километров стали ,а емели пошли на убой.)))
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12.09.2022 13:47 Відповісти
и плюс без экшенкамер ну какие из них бойцы )))
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12.09.2022 13:53 Відповісти
Лапатнікі-жіночі перуки плаття та білизну не забудьте...Буде правдободібніше...
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12.09.2022 13:41 Відповісти
Знаю хорошего тренера по плаванию. У него как: если ты сразу не поплыл, усе, тебя уносит течением Днепра. Но шанс есть...
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12.09.2022 13:42 Відповісти
ПЫСЫ: если что, фамилия тренера - Хаймерс. Кацапы, обращайтесь.
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12.09.2022 13:43 Відповісти
А він навчить плавати з унітазом? Чи треба по дну переходити?
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12.09.2022 13:45 Відповісти
Хаймерс вміє все. А вчити інших він вміє найкраще
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12.09.2022 14:02 Відповісти
Ещё не пришло время на такой лозунг : «Русские колонизаторы ! Свободу народам от русских колонизаторов! « ?

Так почему же тогда об этом не говорят украинцы миру ?
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12.09.2022 13:42 Відповісти
Все ж буде видно, що це не миті москалі.
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12.09.2022 13:45 Відповісти
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12.09.2022 13:46 Відповісти
- У пана атамана нема золотого запасу, поэтому хлопцы стали разбегаться в разные стороны. И правильно! Если так пойдёт, я тоже разбегусь в разные стороны. (с)
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12.09.2022 14:05 Відповісти
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12.09.2022 13:46 Відповісти
прикинутся бабами. на баб кадыр овцы из заградотрядов не падкие, так вот и надеются пробраться через заслоны и остаться "малчикамы" ))
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12.09.2022 13:46 Відповісти
Тікайте, хлопці.
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12.09.2022 13:50 Відповісти
из английской классики
"три орка, раз в одном тазу
пустились по днепру в грозу.
будь попрочнее
старый таз,
длинее был бы мой рассказ".
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12.09.2022 13:50 Відповісти
"Армія" бомжів))

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12.09.2022 13:54 Відповісти
Рекомендую жіночий одяг, весь комплект - буде ще безпечніше.
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12.09.2022 13:55 Відповісти
Як у фільмі '' Свадьба в Малиновке'' рядитимуться у бабів?
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12.09.2022 20:59 Відповісти
 
 