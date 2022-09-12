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Призывы к диалогу с Россией ломают европейское единство, - МИД Польши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

пшидач

Страны ЕС, призывающие к диалогу с Россией, ломают европейское единство.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP, об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

По его словам, сдерживание России в интересах всей Европы, а те, кто требуют диалога с Россией, сегодня ломают европейское единство.

Пшидач отметил, что "нормандский формат" не привел к стабильному миру в Европе.

"24 февраля и Россия, с которой "нормандский формат" и дальше хотел вести дискуссию, просто запустила ракеты в направлении Киева и атаковала независимое Украинское государство", - пояснил замминистра.

Политик также сослался на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который подверг критике государства Центральной и Восточной Европы, в частности Польшу, за активную позицию. Относительно замечания о том, что он назвал страны региона "разжигателями войны", он сказал, что хотя французскую формулировку можно интерпретировать по-разному, но "это, безусловно, была критика, нервная реакция на восточную политику Европейского Союза".

"Де-факто президент Макрон, похоже, говорит, что не может быть такого, чтобы страны Центральной Европы, такие как Польша или другие, доминировали или навязывали восточную политику Европейского Союза. Восточная политика Европейского Союза, по словам французского президента, будет проводиться, скорее всего, преимущественно Францией, возможно, в сотрудничестве с Германией, а не какие-то страны Центральной или Восточной Европы будут пытаться навязать свою повестку дня всему Европейскому Союзу", - оценил Пшидач заявления Макрона.

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Топ комментарии
+21
ну як би макарон з меркель вже надомовлялися - що тепер в Україні кров рікою ллється... домовлятелі ху..ві
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12.09.2022 17:57
+19
Та наш теж, поц зачьотний, міни зняв.
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12.09.2022 18:00
+18
Про нашого дегенерата фсбешного нема чого навіть говорити, його все одно чекає тюрьма.
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12.09.2022 18:03
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ну як би макарон з меркель вже надомовлялися - що тепер в Україні кров рікою ллється... домовлятелі ху..ві
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12.09.2022 17:57 Ответить
Та наш теж, поц зачьотний, міни зняв.
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12.09.2022 18:00 Ответить
Про нашого дегенерата фсбешного нема чого навіть говорити, його все одно чекає тюрьма.
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12.09.2022 18:03 Ответить
за нашого взагалі нема про шо розмовляти
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12.09.2022 18:04 Ответить
Наше оборонне підприємство Артем працювало всього один день на тиждень.
Не подвійну зміну. А чотири дні на місяць. Отак виготовляли снаряди.
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12.09.2022 18:03 Ответить
З початку довго було занепокоєння
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12.09.2022 18:05 Ответить
посміятись хочете?читаю заголовок--Партизаны Полигона-Колодищи готовы к победе..Под Минском активисты вышли на пикет.
 ну думаю Усьо ..кіздец лукашенку.....Партизани....та ще й под Мінском..телеграм канал Баста
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12.09.2022 17:59 Ответить
😂😂
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12.09.2022 22:05 Ответить
Заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач має рацію.
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12.09.2022 18:01 Ответить
О, захитався трон Франції та німців у Євросоюзі. Хоч би не почали чудити.
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12.09.2022 18:02 Ответить
Пан Макрон, чи макарон має зрозуміти, що їх час домінування разом з Меркель пройшли і як показав час, ці домінування були на користь росії і на шкоду миру і ЄС. Та і в Другій світовій Франція дала пасака, так що не потрібно їй сьогодні нав'язувати своє бачення дружби з терористом росією, яка лякає французів терактами в Африці, підконтрольній Франції. А політика Мерцель і Німеччини привела Європу до залежності від росії, від смердючого газу і нафти на крові.
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12.09.2022 18:02 Ответить
Польша сейчас это Европа в большей степени Ю чем Франция или Германия. Поляки, как и украинцы знают настоящую рожу Московии и знают чем заканчиваются с ней диалоги...
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12.09.2022 18:03 Ответить
Німці впираються, бо використовуючи росіский газ, вони відносно короткий термін відбудували східну частину - колишній ФРГ, якщо не помиляюсь. Для них це вагома економічна втрата.
Сподіваюсь вони розуміють що так уже не буде.
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12.09.2022 18:07 Ответить
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12.09.2022 18:06 Ответить
а як же тепер дагаваріцца пєрєстать стрєлять?
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12.09.2022 18:10 Ответить
А який підар закликає?
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12.09.2022 18:10 Ответить
Шось дуже багато новин типу" чи встоiть Европа" , "перемовини"...
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12.09.2022 18:11 Ответить
Хтось вже написав, що поляки нашi брати?
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12.09.2022 18:12 Ответить
ты первый...\возрадуйся - ты выпердил всех...\
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12.09.2022 18:18 Ответить
И пусть будет так
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12.09.2022 18:19 Ответить
тапифуй...
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12.09.2022 18:23 Ответить
Жорстко, дуже жорстко, на грані фолу. Схоже на те, що питання стало принциповим.
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12.09.2022 18:14 Ответить
все кремлевские подстилки в трауре ***** сдулось...
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12.09.2022 18:22 Ответить
Так Байден також з ботоксним про щось говорив. Текст ні про що. Сказано уже,що Європа готова жити без оркостана
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12.09.2022 18:23 Ответить
Так і є , немає нічого надзвичайного .Тухляки на сміттєзвалище .
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12.09.2022 18:36 Ответить
Нам следует помнить тезис Маккиндера:«кто владеет Восточной Европой, тот владеет Евразией и всем миром». Международное сообщество ни в коем случае не должно позволить России обрести доминирование в Центральной и Восточной Европе
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12.09.2022 19:52 Ответить
А оно было (единство)? По галлам, немчуре и мадьярам не скажешь!
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12.09.2022 22:14 Ответить
Звісно, жабоїди ніколи не приймуть посилення в ЕС ролі східноєвропейських її членів! Бо ЕС придумали жабоїди, які постійно роздуваються своєю цілком безпідставною і штучно створеною "величчю". Цю "велич" їм ще більше роздули після другої світової, долучивши їх до "переможців". Саме французи ідейно і дуже активно просували створення ЕС і будуть триматися за нього скільки це можливо, використовуючи гроші німців. Німці їм потрібні, щоб за допомогою їхніх грошей втілювати в життя свої непомірні амбіції. Вони довго заламували Англію до вступу в ЕС саме заради грошей, і тепер, після її виходу, багато втратили.
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13.09.2022 07:54 Ответить
..только полный разгром,и гнать до мест дислокации на болотах мацковии
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13.09.2022 07:59 Ответить
 
 