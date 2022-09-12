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Заклики до діалогу з Росією ламають європейську єдність, - МЗС Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пшидач

Країни ЄС, які закликають до діалогу з Росією, ламають європейську єдність.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP, про це заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

За його словами, стримування Росії є в інтересах усієї Європи, а ті, хто вимагають діалогу з Росією, сьогодні ламають європейську єдність.

Пшидач зазначив, що Нормандський формат не призвів до стабільного миру в Європі.

"24 лютого та Росія, з якою Нормандський формат і далі хотів вести дискусію, просто запустила ракети в напрямку Києва й атакувала незалежну Українську державу", - пояснив заступник міністра.

Політик також послався на слова президента Франції Емманюеля Макрона, який розкритикував держави Центральної та Східної Європи, зокрема Польщу, за активну позицію. Щодо зауваження про те, що він назвав країни регіону "розпалювачами війни", він сказав, що хоча французьке формулювання можна інтерпретувати по-різному, але "це, безумовно, була критика, нервова реакція на східну політику Європейського Союзу".

"Де-факто, президент Макрон, схоже, каже, що не може бути такого, щоб країни Центральної Європи, такі як Польща чи інші, домінували чи нав'язували східну політику Європейського Союзу. Східна політика Європейського Союзу, за словами французького президента, буде проводитися, швидше за все, переважно Францією, можливо, у співпраці з Німеччиною, а не якісь країни Центральної чи Східної Європи намагатимуться нав'язати свій порядок денний усьому Європейському Союзу", - оцінив Пшидач заяви Макрона.

Також читайте: Україна відбивала атаки Росії швидше, ніж у Німеччині ухвалювали рішення, - Моравецький

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
ну як би макарон з меркель вже надомовлялися - що тепер в Україні кров рікою ллється... домовлятелі ху..ві
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12.09.2022 17:57
+19
Та наш теж, поц зачьотний, міни зняв.
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12.09.2022 18:00
+18
Про нашого дегенерата фсбешного нема чого навіть говорити, його все одно чекає тюрьма.
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12.09.2022 18:03
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ну як би макарон з меркель вже надомовлялися - що тепер в Україні кров рікою ллється... домовлятелі ху..ві
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12.09.2022 17:57 Відповісти
Та наш теж, поц зачьотний, міни зняв.
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12.09.2022 18:00 Відповісти
Про нашого дегенерата фсбешного нема чого навіть говорити, його все одно чекає тюрьма.
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12.09.2022 18:03 Відповісти
за нашого взагалі нема про шо розмовляти
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12.09.2022 18:04 Відповісти
Наше оборонне підприємство Артем працювало всього один день на тиждень.
Не подвійну зміну. А чотири дні на місяць. Отак виготовляли снаряди.
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12.09.2022 18:03 Відповісти
З початку довго було занепокоєння
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12.09.2022 18:05 Відповісти
посміятись хочете?читаю заголовок--Партизаны Полигона-Колодищи готовы к победе..Под Минском активисты вышли на пикет.
 ну думаю Усьо ..кіздец лукашенку.....Партизани....та ще й под Мінском..телеграм канал Баста
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12.09.2022 17:59 Відповісти
😂😂
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12.09.2022 22:05 Відповісти
Заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач має рацію.
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12.09.2022 18:01 Відповісти
О, захитався трон Франції та німців у Євросоюзі. Хоч би не почали чудити.
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12.09.2022 18:02 Відповісти
Пан Макрон, чи макарон має зрозуміти, що їх час домінування разом з Меркель пройшли і як показав час, ці домінування були на користь росії і на шкоду миру і ЄС. Та і в Другій світовій Франція дала пасака, так що не потрібно їй сьогодні нав'язувати своє бачення дружби з терористом росією, яка лякає французів терактами в Африці, підконтрольній Франції. А політика Мерцель і Німеччини привела Європу до залежності від росії, від смердючого газу і нафти на крові.
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12.09.2022 18:02 Відповісти
Польша сейчас это Европа в большей степени Ю чем Франция или Германия. Поляки, как и украинцы знают настоящую рожу Московии и знают чем заканчиваются с ней диалоги...
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12.09.2022 18:03 Відповісти
Німці впираються, бо використовуючи росіский газ, вони відносно короткий термін відбудували східну частину - колишній ФРГ, якщо не помиляюсь. Для них це вагома економічна втрата.
Сподіваюсь вони розуміють що так уже не буде.
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12.09.2022 18:07 Відповісти
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12.09.2022 18:06 Відповісти
а як же тепер дагаваріцца пєрєстать стрєлять?
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12.09.2022 18:10 Відповісти
А який підар закликає?
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12.09.2022 18:10 Відповісти
Шось дуже багато новин типу" чи встоiть Европа" , "перемовини"...
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12.09.2022 18:11 Відповісти
Хтось вже написав, що поляки нашi брати?
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12.09.2022 18:12 Відповісти
ты первый...\возрадуйся - ты выпердил всех...\
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12.09.2022 18:18 Відповісти
И пусть будет так
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12.09.2022 18:19 Відповісти
тапифуй...
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12.09.2022 18:23 Відповісти
Жорстко, дуже жорстко, на грані фолу. Схоже на те, що питання стало принциповим.
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12.09.2022 18:14 Відповісти
все кремлевские подстилки в трауре ***** сдулось...
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12.09.2022 18:22 Відповісти
Так Байден також з ботоксним про щось говорив. Текст ні про що. Сказано уже,що Європа готова жити без оркостана
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12.09.2022 18:23 Відповісти
Так і є , немає нічого надзвичайного .Тухляки на сміттєзвалище .
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12.09.2022 18:36 Відповісти
Нам следует помнить тезис Маккиндера:«кто владеет Восточной Европой, тот владеет Евразией и всем миром». Международное сообщество ни в коем случае не должно позволить России обрести доминирование в Центральной и Восточной Европе
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12.09.2022 19:52 Відповісти
А оно было (единство)? По галлам, немчуре и мадьярам не скажешь!
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12.09.2022 22:14 Відповісти
Звісно, жабоїди ніколи не приймуть посилення в ЕС ролі східноєвропейських її членів! Бо ЕС придумали жабоїди, які постійно роздуваються своєю цілком безпідставною і штучно створеною "величчю". Цю "велич" їм ще більше роздули після другої світової, долучивши їх до "переможців". Саме французи ідейно і дуже активно просували створення ЕС і будуть триматися за нього скільки це можливо, використовуючи гроші німців. Німці їм потрібні, щоб за допомогою їхніх грошей втілювати в життя свої непомірні амбіції. Вони довго заламували Англію до вступу в ЕС саме заради грошей, і тепер, після її виходу, багато втратили.
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13.09.2022 07:54 Відповісти
..только полный разгром,и гнать до мест дислокации на болотах мацковии
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13.09.2022 07:59 Відповісти
 
 