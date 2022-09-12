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Трамп должен посмотреть на войну РФ против Украины без розовых очков, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

трамп

У 45-го президента США Дональда Трампа было достаточно времени, чтобы понять, кто такой Путин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

"Мне кажется, что он (Трамп. – Ред.) должен на все это (войну РФ против Украины. – Ред.) посмотреть с точки зрения угрозы не только Украине. Может, для него мы достаточно далеко находимся, но в войне нет расстояний. Мне кажется, нужно, чтобы он смотрел на эту ситуацию, скажем так, без розовых очков", – сказал Зеленский.

По словам президента, у Трампа было достаточно времени, чтобы понять, кто такой Путин на самом деле.

"Он занимал такую ​​высокую должность, где нельзя не понимать, кто является ценностным оппонентом твоего народа. Мне кажется, когда у тебя есть все силы и данные разведки, то ты должен разбираться, кто такой президент России, чего он хочет, к чему стремится и как он туда идет. И я не знаю, может ему (Трампу. – Ред.) это нужно было для его внутренней политики, чтобы показать, что он готов найти взаимопонимание с президентом России", – отметил глава государства.

В то же время Зеленский выразил надежду на то, что двухпартийная поддержка Украины сохраниться  и в будущем.

Смотрите также: Трамп рассказал, как Украина должна была избежать войны с РФ: Они могли отдать Крым и отказаться от НАТО
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Топ комментарии
+33
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12.09.2022 18:18
+26
«Мені здається, коли ти маєш усі сили та дані розвідки, то ти маєш розбиратися, хто такий президент Росії, чого він хоче, чого прагне і як він туди йде»
Таке враження, що це зеленський сказав про самого себе перед початком вторгнення. Згадаймо недолуге свято єдності, шашлики, мені тут трошки видніше, ніж Байдену і непереборне бажання заглянути в очі.
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12.09.2022 18:18
+20
зелёные окуляры - самое то...\это мэм...?\
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12.09.2022 18:14
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зелёные окуляры - самое то...\это мэм...?\
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12.09.2022 18:14 Ответить
Щось учень своєму вчителю заспівав. Чи то яйце курку вчить.
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12.09.2022 18:19 Ответить
флюгер...
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12.09.2022 18:21 Ответить
трамп сам хло американское... штатовское завербованное в постели гостиницы- Москвы рядом с проституткой сотрудниками КГБ-ФСБ...
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12.09.2022 18:40 Ответить
Вот именно, когда есть КГБшный компромат, тяжело куда-то смотреть😁
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12.09.2022 22:01 Ответить
Трамп должен меньше любить маленьких мальчиков или на что там его в кремле подсадили и теперь шантажируют
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12.09.2022 18:14 Ответить
Трамп мальчиков это совсем вряд ли, такой больной извращенец только ботоксное
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12.09.2022 18:17 Ответить
Він дивиться через бінокль, який йому ***** підігнало.
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12.09.2022 18:15 Ответить
Дійсно тому Трампу хоч телескоп всунь.Все одно нічого нового не побачить,просто не захоче...
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12.09.2022 18:35 Ответить
Я пригадую, як на прес конференції після зустрічі з путіним, він заявив, що не довіряє розвідці США-ЦРУ, щодо впливу РФ на вибори в США...
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12.09.2022 19:23 Ответить
а зеленопуп розум1в хто такий пут1н?
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12.09.2022 18:16 Ответить
все видели нашу зеленую стену на границе? ну хоть с чего мона и посмеяться)
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12.09.2022 18:16 Ответить
стену яценюка? видели...
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12.09.2022 19:10 Ответить
теперь он решил почитать, шо ж написано в очке трампа.
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12.09.2022 18:17 Ответить
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12.09.2022 18:18 Ответить
Не побачив в списку Медведчука. А ніт, він з другого списку
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12.09.2022 21:17 Ответить
Ну что вы? С калоМойшей в одной команде
"Віктор Медведчук задекларував частку в телеканалах «1+1» і «2+2» - «Схеми»"
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12.09.2022 22:56 Ответить
ну тільки почався вдалий контрнаступ воно починає верзти якусь х..ню (на рівному місці - тебе хто за язика тягнув гнида зелена), таке враження що янелох боневтік меле цю х..ню щоб дати привід америкосам загальмувати обіцяну допомогу...
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12.09.2022 18:18 Ответить
«Мені здається, коли ти маєш усі сили та дані розвідки, то ти маєш розбиратися, хто такий президент Росії, чого він хоче, чого прагне і як він туди йде»
Таке враження, що це зеленський сказав про самого себе перед початком вторгнення. Згадаймо недолуге свято єдності, шашлики, мені тут трошки видніше, ніж Байдену і непереборне бажання заглянути в очі.
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12.09.2022 18:18 Ответить
+++

Спичрайтеры уже тролят самого Зе его же ртом
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12.09.2022 20:34 Ответить
Сам то як зняв свої рожеві окуляри і виліз з теплої ванни
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12.09.2022 18:19 Ответить
ні звідки він не виліз. ніжиться, *****.
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12.09.2022 18:24 Ответить
Та все він гарно розуміє...
Він усе життя з такими "делал бабкі"...
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12.09.2022 18:19 Ответить
А що там мільярдер Бєня?
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12.09.2022 18:19 Ответить
Його чекає суддя штата Делавер.
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12.09.2022 18:24 Ответить
Найн. Украина отозвала своих представителей.
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12.09.2022 22:58 Ответить
Це просто ганьба, коли "читатєль тєкстов" починає давати оцінку діям американських президентів...
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12.09.2022 18:20 Ответить
Рижий Додік точно такой же дебил как и Гундосік
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12.09.2022 22:11 Ответить
Зелі далеко до Трампа. Той своїй країні такого лиха не наробив.
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12.09.2022 18:20 Ответить
У трампа можливостей немає, але хоче
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12.09.2022 18:27 Ответить
ещё как наробив! ******* коди і розташування ядерних ракет з Білого Дому!
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12.09.2022 22:12 Ответить
Окуляри в них одні: по мільярду на кожне око, а далі як в кацапів ''а мне по @@@''
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12.09.2022 18:21 Ответить
Про Трампа - Олег Пономарь, прихильник республіканців:

Трамп и его часть республиканской партии с поражением ***** в Харьковской области получили свинью. И будут выглядеть хуже, и не знают что говорить.
Напомню, что Трамп назвал решение ***** признать ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей гениальным ходом.
Напомню, что все поклонника Трампа и его части партии, их главный пропагандист с FOX Карлсон с начала войны вещали, что помощь Украине необходимо прекратить, так как это только усугубляет ситуацию, экономические проблемы в США и Европе и тд и тд.

Поэтому сегодня эта часть республиканской партии выглядит жалко. И вольно или невольно им придется немного прикрутить свою риторику, ибо в США не прикольно ассоциировать себя с лузерами.
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12.09.2022 18:25 Ответить
А как насчет ярой трампистки мадам Спартц?
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12.09.2022 20:08 Ответить
если она ****** и высушит Ермака - то пусть она будет хоть гитлеристка!
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12.09.2022 22:13 Ответить
путина позови еще
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12.09.2022 22:22 Ответить
Его уже не то что позвали, его с цветами ждали. Напомнить за каломойшу и Чонгар?
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12.09.2022 23:00 Ответить
Коломойша на Чонгаре ждал путина, чтобы ****** Ермака? Я ничего не перепутал?
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12.09.2022 23:20 Ответить
Да. Поэтому вложил бабло в Зе

"Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения", - сказал он, сравнивая силу России с силой Украины. - "Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это".

По словам Коломойского, Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину, поэтому было бы лучше принять реальность и даже не пытаться.

"Вы все не примете нас. Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор", - заявил бизнесмен.

Коломойский сказал, что Запад подвел Украину, не предоставив достаточно денег или не открыв достаточно рынков. Вместо этого, по его словам, Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента.

"Война против России - до последнего украинца", - заявил он.

Восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины, утверждает Коломойский. Он заявил, что травмы войны забудутся.

"Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта. В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией. Я объективно описываю, что я вижу и куда идут дела", - отметил олигарх.

Он также сказал, что финансирование из России может заменить кредиты МВФ.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - подчеркнул Коломойский.
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12.09.2022 23:26 Ответить
От и правильно, что Зеля лишил его гражданства. Но если вам важнее ******* Ермака, то зовите путина. Цветы не забудьте. И смену белья.
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12.09.2022 23:36 Ответить
Ой! А что случилось? На восьмом году дошло? И кстати, за это время пол ярда отслюнявлено по судам, гостишка там, ну и прочие мелочи... А как с уголовкой по делам, которые в США? Не? Не на часи? А. Забыл. У Мойши ишо четыре гражданства осталось, не, ну в Израиловке правда тоже ждуть. Но ишо два? Короче, Зе прям обидел мышку, накакал в норку
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12.09.2022 23:42 Ответить
Рабінович, а хто тобі втер в вуха, що Спартц - яра трампістка?
Така ж сама яра, як Олег Пономарь (також республіканець). Так що скажи подляку, щоб виправив методичку. Негоже настільки забріхуватись у міжнародних відносинах. Ладно би там, всередині українського політичного життя... але ж не у відносинах з головним стратегічним союзником України!

Чи твоя брехня саме на це і спрямована?
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13.09.2022 00:01 Ответить
Таки вы не ответили, каким боком лишение гражданства, соотносится с уголовкой. Жду.
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13.09.2022 01:58 Ответить
Вы меня убедили. Открывайте петицию с требованием вернуть гражданство Коломойскому.
По Спартц возражений больше нет?
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13.09.2022 02:19 Ответить
По Спартц я и не возражал. Это вы возбудились на фоне требований проверки воровства помощи. Еще раз. Как для идиота. Как в вашей башке соотносятся понятия гражданства и суда? Вы - зебильеро?
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13.09.2022 19:16 Ответить
Уточните пожалуйста о каком суде вы говорите. То уголовка, то суд не понятно о чем вы.
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13.09.2022 20:24 Ответить
Уголовка и суд, это то что светит ЗеБене. Таки и причем здесь гражданство?
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13.09.2022 21:10 Ответить
Забув уже, як плазував перед трампом і справи всякі там відкривав через своїх "кишенькових прокурорів". стратєгіст.
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12.09.2022 18:25 Ответить
Читати написані кимось промови - одна справа. А от робити - інша. Закон про імпорт російських книжок досі ані підписаний, ані ветований, ткаченко нищить Довженко-Центр, із 606 росіян під санкціями - жодного російського олігарха з майном в Україні
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12.09.2022 18:26 Ответить
Не пойму к чему это?Как то вырвано из контекста,чы шо???Чего Зеленский,о Трампе заговорил?И мягко говоря с подёбом....Хм не боиться???
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12.09.2022 18:28 Ответить
Трамп зробив для України більше ніж ранній Байден, хоча би мовчало це зе
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12.09.2022 18:29 Ответить
Трамп чмо, без сомнения, но чего же ты сам в розовых очках ходил столько, мы ведь могли намного лучше приготовиться?!
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12.09.2022 18:32 Ответить
Zе ходив не в розоввих, а в квартальних і дермакових. Трошки є різниця.
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12.09.2022 18:50 Ответить
..в Оманских!
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12.09.2022 22:15 Ответить
Всем кто не смотрел, советую фильм на реальных событиях "Правила Коми" о том, как Трамп пришел к власти и правил
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12.09.2022 18:46 Ответить
+++
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12.09.2022 20:37 Ответить
Ссылу плз?
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12.09.2022 23:01 Ответить
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12.09.2022 18:48 Ответить
Зеленский забыл как в глазах Пу увидел мир?
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12.09.2022 18:48 Ответить
Великий Мао-Зео повчає екслідера США хто такий *****. А що ж робив Зе перші 5ть років війни грав на роялі а наступні 3 роки хотів заглянути в очі пуйла і побачити там мир
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12.09.2022 18:53 Ответить
Какие розовые очки ? Трамп сам розовый..
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12.09.2022 18:53 Ответить
часом здається що його спічрайтери повні ідіоти
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12.09.2022 18:56 Ответить
До виборів в США ще дуже далеко,це по перше.А по друге,США мали не допускати війну,відправити в Україну кілька кораблів з Томагавками на навчання і все би було добре.Зараз то США допомагають,але ж і руйнації і смерті в Україні які.Москалі ще не переможені,вони пішли до кінця.
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12.09.2022 18:59 Ответить
"Мне кажется, когда у тебя есть все силы и данные разведки, то ты должен разбираться..."

Это зеля про себя конечно

Очень, самокритично - хвалю...

Интересно, что он имел в виду: вагнергейт ? "Изоляцию"? отвод войск в дОнбассе ? Остановку ракетных программ ? Уголовку против лучших генералов ВСУ? Отвод войск с северной границы? Полное разминирование Юга? Воровство военной помощи? А, может, всё вместе ?
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12.09.2022 19:01 Ответить
Сьогоднішня влада,до війни не готувалася.Давайте порівняємо,скільки за попередньої влади було танків у війська відправлено і за сьогоднішньої і скільки усілякої іншої техніки і обладнання.За попередників,просто великий стрибок в ЗСУ був,якщо порівняти,що було ще за Яника.
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12.09.2022 19:04 Ответить
Все ж таки нам пощастило з президентом Байденом.
ДУЖЕ
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12.09.2022 19:10 Ответить
Ушлёпок, тебе надо было на войну смотреть ещё с 2014 года и не через шоколадный глаз Ху..ла.
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12.09.2022 19:12 Ответить
А ти, Володя знів свої рожеві окуляри?
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12.09.2022 19:14 Ответить
Так у нього зелені
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12.09.2022 19:36 Ответить
Так, а хто кому в очі заглядав, і щось там про мир бачив? Мабудь Трамп?
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12.09.2022 19:22 Ответить
Трамп - хабадник, как и путин.
Где Хабад - там всегда хаос и террор - захват трампистами Капитолия
всё наглядно показал. Как и отказ Трампа верить разведке США.
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12.09.2022 20:01 Ответить
А хто до 24 лютого постійно заглядав ***** в сраку?
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12.09.2022 20:07 Ответить
Багато хто з електорату Трампа піддтримає рашку. Та й сам Трамп пов'язаний з російскіми бізнес структурами вже багато років.
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12.09.2022 20:13 Ответить
Зелена нікчема відчула себе Наполеоном... А ти що робило перед початком вторгнення? На лижах каталося.
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12.09.2022 20:22 Ответить
Трамп має сидіти на нарах, та дивитись у небо в кліточку! Чи, гроші не пахнуть???
По друге: Що це: "завершення війни залежить тільки від Пу#іна"??? Що воно таке, "пу#ін"?
Зрозумів тільки одне: кінець війні залежить тільки від нашіх хлопців, а ні в якому разі від тебе! Здається мені що підгузки купуєшь ти, а не *****, у зв'язку з знищенням свинопсів В Україні...
PS: Треба йти на маацьву, Тільки на уламках кремля щось підписувати з *****м у наручниках!
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12.09.2022 21:05 Ответить
Зе краще би не пи*дів багато а готувався з трампістами домовлялтися і пояснити чому вони мають домомагати вщент корумпованій країні на іншому боці планети. Бо саме так вони представляють Україну і скоріше повернуться до влади у 2024 якще Зе до того втримається при владі.
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12.09.2022 21:12 Ответить
шо то ти размєчтался, чучєло набутилочноє
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12.09.2022 22:18 Ответить
*********** такеж гивно я и путинХуйло
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12.09.2022 22:25 Ответить
Маячня .... Респупліканці пробили Ленд-Ліз, який Байден поклав під сукно.
Вже забули, що Трапм передав Україні протитанковi ракети Javelin, тоді як адміністрація Обами-Байдена , Україні - ковдри.
Як сказав Веллер "Ставлення до Трамп це тест на розумову повноцінність".

Трамп, як майбутній Президент США, пояснить Зеленському, чому тисячі українців було вбито, мільйони залишили свої будинки, міста зруйновано:

- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження.
Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.

- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) не було.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.).
- Проігноровано 28 повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку!!
Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.

На жаль, у людей коротка пам'ять, знову Зеленський, а не Порошенко, який відстояв незалежність України.....

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12.09.2022 22:42 Ответить
Трамп це все мав пояснити Zе за останні півтора роки своїх повноважень. Але "чомусь" не пояснив.
І, да, Байден передав Україні не тільки ковдри, не тільки шоломи, і не тільки джавеліни. Навіть стінгери. Безкоштовно. І да, пропонував купити М-777 за півроку до 24/02. А потім... чи то пак, останні три роки подарував сотню цих гармат і ще "щось" до ваги...
Так що не бреши. А за брехню заношу в зебіли.
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13.09.2022 00:08 Ответить
лучше бы боневик дал команду министру иностранных дел пересмотреть уровень отношений с индией и китаем... хотя томущоневтик не до этого... уровень образования и образованность не позволяют членограю создавать полную качественную картину для анализа...
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13.09.2022 05:19 Ответить
как сказал Швец в одной из своих программ - часть высшего руководства Украины была крайне удивлена контрнаступлением ВСУ... т.е. уже всем известны имена предателей под зеленским (а сокрытие преступления - это способствование врагу) и именно им не была доведена информация о подготовке контрнаступлений... т.е. логически получается выход на самого зеленского...
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13.09.2022 05:26 Ответить
Трамп прикуплен КГБ ещё с 80-х.
Да он не сильно и сопротивлялся.
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13.09.2022 06:50 Ответить
Які там "рожеві окуляри"! Бабло і тільки бабло! Нічєво лічнАво, тільки бабло!
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13.09.2022 07:57 Ответить
 
 