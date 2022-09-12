Трамп має подивитися на війну РФ проти України без рожевих окулярів, - Зеленський
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У 45-го президента США Дональда Трампа було достатньо часу, щоб зрозуміти, хто такий Путін насправді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN.
"Мені здається, що він (Трамп. - Ред.) має на все це (війну РФ проти України. - Ред.) подивитися з погляду загрози не тільки Україні. Може, для нього ми досить далеко перебуваємо, але у війні немає відстаней. Мені здається, потрібно, щоб він дивився на цю ситуацію, скажімо так, без рожевих окулярів", - сказав Зеленський.
За словами президента, Трамп мав достатньо часу, щоб зрозуміти, хто такий Путін насправді.
"Він обіймав таку високу посаду, де не можна не розуміти, хто є ціннісним опонентом твого народу. Мені здається, коли ти маєш усі сили та дані розвідки, то ти маєш розбиратися, хто такий президент Росії, чого він хоче, чого прагне і як він туди йде. І я не знаю, може йому (Трампу. - Ред.) це потрібно було для його внутрішньої політики, щоб показати, що він готовий знайти порозуміння із президентом Росії", - зазначив глава держави.
Водночас Зеленський висловив сподівання на те, що двопартійна підтримка України залишиться й надалі.
Будь ласка, зачекайте...
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Таке враження, що це зеленський сказав про самого себе перед початком вторгнення. Згадаймо недолуге свято єдності, шашлики, мені тут трошки видніше, ніж Байдену і непереборне бажання заглянути в очі.
Спичрайтеры уже тролят самого Зе его же ртом
Він усе життя з такими "делал бабкі"...
Трамп и его часть республиканской партии с поражением ***** в Харьковской области получили свинью. И будут выглядеть хуже, и не знают что говорить.
Напомню, что Трамп назвал решение ***** признать ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей гениальным ходом.
Напомню, что все поклонника Трампа и его части партии, их главный пропагандист с FOX Карлсон с начала войны вещали, что помощь Украине необходимо прекратить, так как это только усугубляет ситуацию, экономические проблемы в США и Европе и тд и тд.
Поэтому сегодня эта часть республиканской партии выглядит жалко. И вольно или невольно им придется немного прикрутить свою риторику, ибо в США не прикольно ассоциировать себя с лузерами.
"Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения", - сказал он, сравнивая силу России с силой Украины. - "Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это".
По словам Коломойского, Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину, поэтому было бы лучше принять реальность и даже не пытаться.
"Вы все не примете нас. Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор", - заявил бизнесмен.
Коломойский сказал, что Запад подвел Украину, не предоставив достаточно денег или не открыв достаточно рынков. Вместо этого, по его словам, Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента.
"Война против России - до последнего украинца", - заявил он.
Восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины, утверждает Коломойский. Он заявил, что травмы войны забудутся.
"Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта. В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией. Я объективно описываю, что я вижу и куда идут дела", - отметил олигарх.
Он также сказал, что финансирование из России может заменить кредиты МВФ.
"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - подчеркнул Коломойский.
Така ж сама яра, як Олег Пономарь (також республіканець). Так що скажи подляку, щоб виправив методичку. Негоже настільки забріхуватись у міжнародних відносинах. Ладно би там, всередині українського політичного життя... але ж не у відносинах з головним стратегічним союзником України!
Чи твоя брехня саме на це і спрямована?
По Спартц возражений больше нет?
Это зеля про себя конечно
Очень, самокритично - хвалю...
Интересно, что он имел в виду: вагнергейт ? "Изоляцию"? отвод войск в дОнбассе ? Остановку ракетных программ ? Уголовку против лучших генералов ВСУ? Отвод войск с северной границы? Полное разминирование Юга? Воровство военной помощи? А, может, всё вместе ?
ДУЖЕ
Где Хабад - там всегда хаос и террор - захват трампистами Капитолия
всё наглядно показал. Как и отказ Трампа верить разведке США.
По друге: Що це: "завершення війни залежить тільки від Пу#іна"??? Що воно таке, "пу#ін"?
Зрозумів тільки одне: кінець війні залежить тільки від нашіх хлопців, а ні в якому разі від тебе! Здається мені що підгузки купуєшь ти, а не *****, у зв'язку з знищенням свинопсів В Україні...
PS: Треба йти на маацьву, Тільки на уламках кремля щось підписувати з *****м у наручниках!
Вже забули, що Трапм передав Україні протитанковi ракети Javelin, тоді як адміністрація Обами-Байдена , Україні - ковдри.
Як сказав Веллер "Ставлення до Трамп це тест на розумову повноцінність".
Трамп, як майбутній Президент США, пояснить Зеленському, чому тисячі українців було вбито, мільйони залишили свої будинки, міста зруйновано:
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження.
Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) не було.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.).
- Проігноровано 28 повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку!!
Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
На жаль, у людей коротка пам'ять, знову Зеленський, а не Порошенко, який відстояв незалежність України.....
І, да, Байден передав Україні не тільки ковдри, не тільки шоломи, і не тільки джавеліни. Навіть стінгери. Безкоштовно. І да, пропонував купити М-777 за півроку до 24/02. А потім... чи то пак, останні три роки подарував сотню цих гармат і ще "щось" до ваги...
Так що не бреши. А за брехню заношу в зебіли.
Да он не сильно и сопротивлялся.