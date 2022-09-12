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Завершение войны зависит только от Путина, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент Владимир Зеленский считает, что завершение войны зависит только от Путина.

Об этом глава государства заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил Зеленского, может ли закончиться полномасштабная война РФ против Украины, пока Путин остается у власти.

"Это зависит только от него. Может быть так, что он будет руководить, а война закончится. В принципе, я считаю, что для него это единственный шанс выйти из этой ситуации, иначе он из нее не выйдет. Или это произойдет после него. И вопрос тогда будет ко всему миру, когда наступит "после него", – сказал президент.

Читайте также: Трамп должен посмотреть на войну РФ против Украины без розовых очков, - Зеленский
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Топ комментарии
+82
Від ЗСУ залежить.
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12.09.2022 18:30
+79
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12.09.2022 18:31
+52
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12.09.2022 18:32
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повністтю згоден з президентом, від нього нічого ніколи не зависило, так буде називатися його наступна книжка, "я не втік бо від мене нічого не зависило"
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12.09.2022 20:10 Ответить
жирный дурик ашкенази тело прячет в утесах... зельц, тебя найдут вспомнят все... поц ты... ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВСУ... а ты просто неуважаемый ашкенази...
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12.09.2022 20:27 Ответить
рукой водить, ногой сучить
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12.09.2022 20:30 Ответить
... вернее , когда оно издохнет . Думаю скоро .
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12.09.2022 20:32 Ответить
Иа скфільки ви у цієї потвори ще будете викликати відчуття власної значущощі??? Тупі чи що? Від нас самих це залежить, а не від цього довбайоба бункерного! Досить перед ним плазувати! До сить повторювати наративи, стоврені уремлядями!
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12.09.2022 20:36 Ответить
від "слуг" рашиста ,ніколи нічого не залежить, а все залежить від їхнього "роботодавця "куйла".Завершення війни цілком залежить від ЗСУ і зброї, котру їм надають друзі українського народу із США,Англії,Польщі .Прибалтійських республік і т.д
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12.09.2022 20:40 Ответить
Завершення піздєжа зелупи залежить від народу.Сподіваюсь зелупі-дєрьмаку недовго залишилось.
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12.09.2022 20:49 Ответить
Залежний може догану отримати від молі, бо путлер наказав звільнити Донбас до 15 вересня, а Залужний не встигає..
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12.09.2022 20:53 Ответить
Де мої коментарі?
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12.09.2022 20:55 Ответить
От путина зависит твоя жизнь, *******!!!!!
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12.09.2022 21:02 Ответить
Оце вже ні. Тільки від ЗСУ.
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12.09.2022 21:11 Ответить
Типа застрелиться или удавится? Иначе нужна помощь в этом!
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12.09.2022 22:07 Ответить
зєлька, реально -п'яте колесо в українському громадському і політичному житті ...
Пам'ятаю в ЗСУ для алкашів - на військовому жаргоні, аватарів - придумали шеврон із слоганом - Без нас краще, то це якраз найліпший слоган для зєльки і ОПи!!!!
Кожен раз коли без зелених вирішується питання - усе виходе якнайкраще, контрнаступ на Харківщині - яскравий приклад !
А якщо зелені задіяні - то сплошний вагнергейт, розмінування стратегічних мостів, колаборанти в ОПі і в СБУ, зрадники табуном біжать із"слуг" прямісінько до окупантів, військові бюджети скорочуються, військові програми скасовуються, гуманітарку крадуть вагонами ...... - от тут зелень найперша, але як казав поет - скільки мотузці не витися - а сплететься петля!
Слава нації!
Смерть ворогам!
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13.09.2022 00:44 Ответить
От путина теперь зависит только, застрелится ли оно или его повесят.
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13.09.2022 00:53 Ответить
...гнать до мест дислокации,на болотах мацковии,а то эти твари опять придут
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13.09.2022 07:57 Ответить
Да-да, бубочка, тіки кацапські війська трохи від Києва відійшли, тож, звісно, саме на часі заглядати ***** в ясні очі...
Цікаво, це гамно зелене хоч розуміє ступінь деморалізації для ЗСУ та суспільства від кожного такого дебільного викиду свідомості?
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13.09.2022 08:53 Ответить
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