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Завершение войны зависит только от Путина, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский считает, что завершение войны зависит только от Путина.
Об этом глава государства заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.
Журналист спросил Зеленского, может ли закончиться полномасштабная война РФ против Украины, пока Путин остается у власти.
"Это зависит только от него. Может быть так, что он будет руководить, а война закончится. В принципе, я считаю, что для него это единственный шанс выйти из этой ситуации, иначе он из нее не выйдет. Или это произойдет после него. И вопрос тогда будет ко всему миру, когда наступит "после него", – сказал президент.
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+82 MD_DB
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+52 Sophia-Maria Duglass
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Пам'ятаю в ЗСУ для алкашів - на військовому жаргоні, аватарів - придумали шеврон із слоганом - Без нас краще, то це якраз найліпший слоган для зєльки і ОПи!!!!
Кожен раз коли без зелених вирішується питання - усе виходе якнайкраще, контрнаступ на Харківщині - яскравий приклад !
А якщо зелені задіяні - то сплошний вагнергейт, розмінування стратегічних мостів, колаборанти в ОПі і в СБУ, зрадники табуном біжать із"слуг" прямісінько до окупантів, військові бюджети скорочуються, військові програми скасовуються, гуманітарку крадуть вагонами ...... - от тут зелень найперша, але як казав поет - скільки мотузці не витися - а сплететься петля!
Слава нації!
Смерть ворогам!
Цікаво, це гамно зелене хоч розуміє ступінь деморалізації для ЗСУ та суспільства від кожного такого дебільного викиду свідомості?