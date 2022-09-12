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Завершення війни залежить тільки від Путіна, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський вважає, що завершення війни залежить тільки від Путіна.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав Зеленського, чи може закінчитися повномасштабна війна РФ проти України, допоки Путін залишається при владі.
"Це залежить тільки від нього. Може бути так, що він керуватиме, а війна закінчиться. У принципі, я вважаю, що для нього це єдиний шанс вийти з цієї ситуації, інакше він із неї не вийде. Або це станеться після нього. І питання тоді буде до всього світу, коли наступить "після нього", - сказав президент.
Топ коментарі
+82 MD_DB
показати весь коментар12.09.2022 18:30
+79 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+52 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар12.09.2022 18:32
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Пам'ятаю в ЗСУ для алкашів - на військовому жаргоні, аватарів - придумали шеврон із слоганом - Без нас краще, то це якраз найліпший слоган для зєльки і ОПи!!!!
Кожен раз коли без зелених вирішується питання - усе виходе якнайкраще, контрнаступ на Харківщині - яскравий приклад !
А якщо зелені задіяні - то сплошний вагнергейт, розмінування стратегічних мостів, колаборанти в ОПі і в СБУ, зрадники табуном біжать із"слуг" прямісінько до окупантів, військові бюджети скорочуються, військові програми скасовуються, гуманітарку крадуть вагонами ...... - от тут зелень найперша, але як казав поет - скільки мотузці не витися - а сплететься петля!
Слава нації!
Смерть ворогам!
Цікаво, це гамно зелене хоч розуміє ступінь деморалізації для ЗСУ та суспільства від кожного такого дебільного викиду свідомості?