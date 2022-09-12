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Завершення війни залежить тільки від Путіна, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент Володимир Зеленський вважає, що завершення війни залежить тільки від Путіна.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав Зеленського, чи може закінчитися повномасштабна війна РФ проти України, допоки Путін залишається при владі.

"Це залежить тільки від нього. Може бути так, що він керуватиме, а війна закінчиться. У принципі, я вважаю, що для нього це єдиний шанс вийти з цієї ситуації, інакше він із неї не вийде. Або це станеться після нього. І питання тоді буде до всього світу, коли наступить "після нього", - сказав президент.

Також читайте: Трамп має подивитися на війну РФ проти України без рожевих окулярів, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+82
Від ЗСУ залежить.
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12.09.2022 18:30
+79
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12.09.2022 18:31
+52
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12.09.2022 18:32
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повністтю згоден з президентом, від нього нічого ніколи не зависило, так буде називатися його наступна книжка, "я не втік бо від мене нічого не зависило"
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12.09.2022 20:10 Відповісти
жирный дурик ашкенази тело прячет в утесах... зельц, тебя найдут вспомнят все... поц ты... ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВСУ... а ты просто неуважаемый ашкенази...
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12.09.2022 20:27 Відповісти
рукой водить, ногой сучить
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12.09.2022 20:30 Відповісти
... вернее , когда оно издохнет . Думаю скоро .
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12.09.2022 20:32 Відповісти
Иа скфільки ви у цієї потвори ще будете викликати відчуття власної значущощі??? Тупі чи що? Від нас самих це залежить, а не від цього довбайоба бункерного! Досить перед ним плазувати! До сить повторювати наративи, стоврені уремлядями!
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12.09.2022 20:36 Відповісти
від "слуг" рашиста ,ніколи нічого не залежить, а все залежить від їхнього "роботодавця "куйла".Завершення війни цілком залежить від ЗСУ і зброї, котру їм надають друзі українського народу із США,Англії,Польщі .Прибалтійських республік і т.д
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12.09.2022 20:40 Відповісти
Завершення піздєжа зелупи залежить від народу.Сподіваюсь зелупі-дєрьмаку недовго залишилось.
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12.09.2022 20:49 Відповісти
Залежний може догану отримати від молі, бо путлер наказав звільнити Донбас до 15 вересня, а Залужний не встигає..
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12.09.2022 20:53 Відповісти
Де мої коментарі?
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12.09.2022 20:55 Відповісти
От путина зависит твоя жизнь, *******!!!!!
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12.09.2022 21:02 Відповісти
Оце вже ні. Тільки від ЗСУ.
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12.09.2022 21:11 Відповісти
Типа застрелиться или удавится? Иначе нужна помощь в этом!
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12.09.2022 22:07 Відповісти
зєлька, реально -п'яте колесо в українському громадському і політичному житті ...
Пам'ятаю в ЗСУ для алкашів - на військовому жаргоні, аватарів - придумали шеврон із слоганом - Без нас краще, то це якраз найліпший слоган для зєльки і ОПи!!!!
Кожен раз коли без зелених вирішується питання - усе виходе якнайкраще, контрнаступ на Харківщині - яскравий приклад !
А якщо зелені задіяні - то сплошний вагнергейт, розмінування стратегічних мостів, колаборанти в ОПі і в СБУ, зрадники табуном біжать із"слуг" прямісінько до окупантів, військові бюджети скорочуються, військові програми скасовуються, гуманітарку крадуть вагонами ...... - от тут зелень найперша, але як казав поет - скільки мотузці не витися - а сплететься петля!
Слава нації!
Смерть ворогам!
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13.09.2022 00:44 Відповісти
От путина теперь зависит только, застрелится ли оно или его повесят.
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13.09.2022 00:53 Відповісти
...гнать до мест дислокации,на болотах мацковии,а то эти твари опять придут
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13.09.2022 07:57 Відповісти
Да-да, бубочка, тіки кацапські війська трохи від Києва відійшли, тож, звісно, саме на часі заглядати ***** в ясні очі...
Цікаво, це гамно зелене хоч розуміє ступінь деморалізації для ЗСУ та суспільства від кожного такого дебільного викиду свідомості?
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13.09.2022 08:53 Відповісти
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