Завершення війни залежить тільки від Путіна, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що завершення війни залежить тільки від Путіна.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав Зеленського, чи може закінчитися повномасштабна війна РФ проти України, допоки Путін залишається при владі.

"Це залежить тільки від нього. Може бути так, що він керуватиме, а війна закінчиться. У принципі, я вважаю, що для нього це єдиний шанс вийти з цієї ситуації, інакше він із неї не вийде. Або це станеться після нього. І питання тоді буде до всього світу, коли наступить "після нього", - сказав президент.

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