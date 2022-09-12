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Вениславский стал представителем президента в Верховной Раде
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем президента Украины в Верховной Раде Украины
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном указе президента, размещенном на его сайте.
В тексте указа говорится: "Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)".
Другим указом Зеленский освободил Вениславского от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Конституционном Суде Украины.
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З сайту миротворець кадри набирав
До речі - повід - це мотузок для того щоб твариною керувати )) для зменшення кількості когось чи чогось існують підстави .
Для прикладу.
"ПРЕДСТАВНИК ПРЕЗИДЕНТА У КСУ ВВАЖАЄ "АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНИМ І ЗАКОНОМІРНИМ" РІШЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СКАСУВАТИ УКАЗ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ТУПИЦЬКОГО"
І плювати на Закон.
@Ukraine_AF
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11 сент.
Під час виконання бойового завдання загинув Вадим Благовісний, пілот штурмовика Су-25, уродженець Ніжинського району, Чернігівської області.
У березні Президент України нагородив Вадима орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Вічна пам'ять Герою!
це особиста думка всіх свідомих Укпаїнців
Володимира Веніславського викликали на допит у справі про заволодіння майном. Його можуть визнати причетним до вчинення шахрайства.Це племінник Федора,цього теж потрібно в ОПУ,випробовування пройшов,красти вміє.