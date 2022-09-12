Вениславский стал представителем президента в Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем президента Украины в Верховной Раде Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном указе президента, размещенном на его сайте.

В тексте указа говорится: "Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)".

Другим указом Зеленский освободил Вениславского от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Конституционном Суде Украины.

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