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Зеленський (17470) Веніславський (217)

Веніславський став представником президента у Верховній Раді

Новини Цензор.НЕТ Політика України

веніславський

Президент України Володимир Зеленський призначив Федора Веніславського Представником Президента України у Верховній Раді України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному указі президента, розміщеному на його сайті.

У тексті указу йдеться: "Призначити Веніславського  Федора Володимировича Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)".

Іншим указом Зеленський звільнив Веніславського  від виконання обов'язків Представника Президента України у Конституційному Суді України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми все ще маємо можливість завершити війну до зими, - "слуга народу" Веніславський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+37
В списках слуг , не може бути нормальних людей , це моя особиста думка !
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12.09.2022 21:06
+30
если кто забыл, то напоминаю - тот же уровень ***********

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12.09.2022 21:11
+23
MilitaryAviationInUa

@Ukraine_AF

·

11 сент.

Під час виконання бойового завдання загинув Вадим Благовісний, пілот штурмовика Су-25, уродженець Ніжинського району, Чернігівської області.

У березні Президент України нагородив Вадима орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Вічна пам'ять Герою!

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12.09.2022 21:02
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Це хороша людина чи відбірне Л ?
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12.09.2022 20:56 Відповісти
Є сумніви?
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12.09.2022 21:05 Відповісти
А раптом...зміг же ще якимось дивним чином Залужного призначити. Дива дивні...
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12.09.2022 21:08 Відповісти
его Борис заставил, шантажируя военной помощью.
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12.09.2022 21:13 Відповісти
Залужного за неофіційною інфою призначили на "прохання" західних союзників. І це було умовою надання військової допомоги після призначення. А веніславський один із шобли зечмонь.А ви можете виділити когось в позитивну державницьку сторону хоч кого-небудь з трускавецькго лікнепу?
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12.09.2022 21:21 Відповісти
Та нікого. Суцільне відбірне ГЕ.
З сайту миротворець кадри набирав
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12.09.2022 21:33 Відповісти
Ну от ви й дали собі відповідь на своє запитання !
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13.09.2022 01:22 Відповісти
просто Л....
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12.09.2022 21:08 Відповісти
если кто забыл, то напоминаю - тот же уровень ***********

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12.09.2022 21:11 Відповісти
Лайно, яке на будь які протизаконні витівки Зєшобли має за обов'язок сказати, що все в рамках закону.
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12.09.2022 21:14 Відповісти
Вениславский - давно преподает в ХЮУ.Участник майдана 2004,Евромайдана,близок к Правому сектору.Весьма независимая фигура.Он не любит кулуарной борьби,как Портнов ,Кивалов и другие.Поетому больших политических висот не достиг и не имеет политических амбиций.Но дело свое знает добре.Конституционний Суд пока мертв,не без его усилийй,теперь его перекинули на Раду.Видимо ,будут готовиться внеочередние вибори с учетом изменений в Конституции.Юридически обосновать- его задача.Ибо специализация его -конституционное право.
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12.09.2022 21:15 Відповісти
Так і напишіть-веніславський це зевоша.
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12.09.2022 21:23 Відповісти
Кому и кобила -невеста...
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12.09.2022 21:30 Відповісти
Тобто все робиться для захоплення влади
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12.09.2022 21:29 Відповісти
1.5% никак легально не могут захватить власть.Только хунта.
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12.09.2022 21:36 Відповісти
Як показала практика - для захоплення влади достатньо пари телеканалів і ідіотів які ті канали дивляться , далі в хід пішли інші відсотки . Десь писали що на сьогодні партія слуг одного актора налічує по всій країні у межах однієї тисячі засранців (( то які це 1.5 % , або від чого тоді вони відсотки ?
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13.09.2022 01:34 Відповісти
Веніславський - гарний флюгер в шапіто-2019, без скрипіння крутиться за владним вітром і маніпулятивно "обґрунтовує" любу хрінь.
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12.09.2022 22:22 Відповісти
Це при його представництві конституційний суд виніс рішення " про політичну доцільність" дострокових виборів до ВР ? Тоді звісно що незалежна фігура (( як лайно - ніде не залежиться , обов"язково до чогось прилипне ((
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13.09.2022 01:27 Відповісти
Зменшення чісла депутатів не повід?
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13.09.2022 14:10 Відповісти
Так у нас і так їх половини немає , існує зелений симбіоз без власної думки , голосу і поведінки (( то що там скорочувати ? Залишити замість тієї банди у залі якогось одного колю мітбола щоб повітря було чистішим ?((
До речі - повід - це мотузок для того щоб твариною керувати )) для зменшення кількості когось чи чогось існують підстави .
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13.09.2022 18:54 Відповісти
Це перестановка ліжок у борделі. А взагалі-то, як і вся пліснява, дуполиз звичайний.
Для прикладу.
"ПРЕДСТАВНИК ПРЕЗИДЕНТА У КСУ ВВАЖАЄ "АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНИМ І ЗАКОНОМІРНИМ" РІШЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СКАСУВАТИ УКАЗ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ТУПИЦЬКОГО"
І плювати на Закон.
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12.09.2022 21:25 Відповісти
Там все одного сорту
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12.09.2022 22:14 Відповісти
вищий сорт
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12.09.2022 23:04 Відповісти
від перестановки ліжок в борделі..
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12.09.2022 23:40 Відповісти
Напевне це огєнд крємля
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12.09.2022 20:57 Відповісти
Не знаю чий він агент, та на Україну йому похрін.
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12.09.2022 21:27 Відповісти
MilitaryAviationInUa

@Ukraine_AF

·

11 сент.

Під час виконання бойового завдання загинув Вадим Благовісний, пілот штурмовика Су-25, уродженець Ніжинського району, Чернігівської області.

У березні Президент України нагородив Вадима орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Вічна пам'ять Герою!

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12.09.2022 21:02 Відповісти
Боляче і сумно втрачати Героїв 😪😪😪
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12.09.2022 21:07 Відповісти
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12.09.2022 21:12 Відповісти
Веніславськии це говорун.
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12.09.2022 21:03 Відповісти
Точніше брехун !
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12.09.2022 21:05 Відповісти
Підковании.
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12.09.2022 21:07 Відповісти
точніше пздун...
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12.09.2022 21:09 Відповісти
В списках слуг , не може бути нормальних людей , це моя особиста думка !
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12.09.2022 21:06 Відповісти
Влада по своіи суті цинічна.
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12.09.2022 21:10 Відповісти
а точніше .здабол таий як всі слуги
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12.09.2022 23:05 Відповісти
помиляєшся
це особиста думка всіх свідомих Укпаїнців
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12.09.2022 23:06 Відповісти
Оцей буде найкращим представником "ЗЄ". Бо також дві слові зв'язати не може
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12.09.2022 21:11 Відповісти
Скотиняка, а тим часом в білгородській майбутній громаді невідомими кажанами знищено три 120мм міномета з 3 автівками. Слава кажанам.
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12.09.2022 21:12 Відповісти
Трохи гумору!
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12.09.2022 21:13 Відповісти
Ну, а чему здесь удивляться, каков **********, такова и вся его свита, если сам брехло, то и его окружение такое же брехливое. Всё закономерно!
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12.09.2022 21:13 Відповісти
федя з дохтуров наук, з цієї когорти і сам голова та ще з десяток "вчених юристів". В КС йому робити нічого, там поставив свого другана недавно.
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12.09.2022 21:24 Відповісти
Це звичайне тупе зелене лайно.
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12.09.2022 21:35 Відповісти
Єдина заслуга цього типа - добре лизав сраку ЗЄ.
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12.09.2022 21:43 Відповісти
Нужно делать все возможное чтобы эта команда во главе с боневтик не переизбралась. А так же запретить партию слуга народа так как они против народа. Буксуют все возможные реформы, наживаются на крови, мародерят. Кровожадные упыри и приспособленцы. Гнать всех.
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12.09.2022 21:45 Відповісти
Зеленський нічого не бачить?
Володимира Веніславського викликали на допит у справі про заволодіння майном. Його можуть визнати причетним до вчинення шахрайства.Це племінник Федора,цього теж потрібно в ОПУ,випробовування пройшов,красти вміє.
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12.09.2022 21:52 Відповісти
Чмоні у Владі,кращі вмирають,і захищають.А хто чмонь привів Нарід по приколу,що маємо щоденно ховаєм ,і залишаємося в біді.Чи зроблять,висновки на ялтинському форумі квартал_95. У лисого вже харя тріщить.
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12.09.2022 22:14 Відповісти
 
 