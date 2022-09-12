Веніславський став представником президента у Верховній Раді

Президент України Володимир Зеленський призначив Федора Веніславського Представником Президента України у Верховній Раді України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному указі президента, розміщеному на його сайті.

У тексті указу йдеться: "Призначити Веніславського Федора Володимировича Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)".

Іншим указом Зеленський звільнив Веніславського від виконання обов'язків Представника Президента України у Конституційному Суді України.

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