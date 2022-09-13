Отряд кадыровцев попал в окружение под Соледаром, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вследствие контратаки ВСУ отряд кадыровцев попал в окружение под Соледаром.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал советник главы МВД Антон Геращенко.
Он отметил: "Тиктокеры зажаты нашими подразделениями в поселке Спорное, неподалеку от Соледара. Интересно, есть ли там интернет? Очень хочется посмотреть, смогут ли они под реальным огнем кричать: "Ахмат — сила!"
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и обратите внимание.... ****** "хорошие русские противвайны" не сокрушаются о том, ***** те учителя туда поехали, а о том, что их там бросили! всех фтопку!
- Рубай їх, хлопці! В шмаття!Щоб словом "хахол" своїх дітей лякали!
Если пишут вам про жопы, про ***, говно и рот, я скажу вам, без сомненья, пишет русский патриот.
чтоб не совались больше в Украину эти мерзкие тик-токовские лошары!!!
Их надо только брать в плен живыми.
Их меняют в первую очередь.
А у россиян в плену много украинских военных.
Люто, свирепо плюсую.
В плен их и попросить азовцев присмотреть за ними.
Глядишь процесс обмена и оживится.
рубай їх хлопці!
Будуть підтвердження від військових - інша справа. А поки це на рівні базарних чуток.
Окончательно Дикая дивизия была добита 11 ноября в ночном бою под Екатеринославом (современный Днепропетровск). Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре. 700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…
Участник махновского движения Герасименко писал: «Больше всего досталось кавказским частям, чеченцам и другим. Их за месяц погибло несколько тысяч. В конце ноября массы чеченцев категорически заявили, что не желают больше воевать с Махно, самовольно бросили посты и поехали к себе на Кавказ. Так начался общий распад деникинской армии».
«Раны у чеченцев были в большинстве смертельные. Я сам видел разрубленные черепа, видел отрубленную начисто руку, плечо, разрубленное до 3-4-го ребра, и проч. - так могли рубить только хорошо обученные кавалерийские солдаты или казаки».
Дикую дивизию погнали по днепровским берегам, как перепуганное стадо. Страшные для мирного и безоружного населения украинских сел и хуторов, лихие кавказцы раз за разом терпели унизительные поражения от Махно, неся при этом совершенно чудовищные потери, которые даже представить сложно было белому генералу Деникину, возлагавшему огромные надежды на храбрых горцев. Махновцы питали по отношению к горцам лютую ненависть паосле того, что они делали с мирным населением родных для повстанцев земель. Если пленный офицер рассчитывал на быструю смерть, а пленные солдаты Красной или Белой армии вообще в пропагандистских целях обычно отпускались на все четыре стороны, горцам-насильникам это не грозило точно. Пуля в голову в таких случаях казалась редким счастьем для вайнахов.
Термін дії прививки закінчився?