РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12711 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
87 680 165
Кадыров (771) Чечня (625) Геращенко Антон (1438)

Отряд кадыровцев попал в окружение под Соледаром, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чечня,кадировці

Вследствие контратаки ВСУ отряд кадыровцев попал в окружение под Соледаром.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал советник главы МВД Антон Геращенко.

Он отметил: "Тиктокеры зажаты нашими подразделениями в поселке Спорное, неподалеку от Соледара. Интересно, есть ли там интернет? Очень хочется посмотреть, смогут ли они под реальным огнем кричать: "Ахмат — сила!"

Смотрите также: Бойцы 92-й бригады близ Балаклеи захватили в плен российских военных из Калининграда. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+108
Русні пи&да
показать весь комментарий
12.09.2022 23:01
+95
Брати тільки в полон і міняти на Азовців. Цих реально будуть міняти в першу чергу
показать весь комментарий
12.09.2022 23:03
+44
запоребриковая либерастня рыдает!
и обратите внимание.... ****** "хорошие русские противвайны" не сокрушаются о том, ***** те учителя туда поехали, а о том, что их там бросили! всех фтопку!
показать весь комментарий
12.09.2022 23:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
У Макса!
показать весь комментарий
13.09.2022 06:11 Ответить
так значит он не чеченец?
показать весь комментарий
13.09.2022 06:55 Ответить
Він "син двох народів" - суміш кримських татар і українців У нас рідня живе поряд - на Черкащині!
показать весь комментарий
13.09.2022 07:16 Ответить
то-то ему пленных азовцев не жаль - не хочет их менять на кадыровцев очень странный сын двох народiв..
показать весь комментарий
13.09.2022 07:18 Ответить
З якого "пальця" ти це "висмоктав"? З "двадцять першого"? Він з кацапами у лавах армії Азербайджану воював ще тоді, коли ти "пішки під стіл ходив" Ти ще мене назви "очень странным сыном шести народов.." Бо я - з "козаків-порубіжників" У мені кров як мінімум шести народів І кримчацька є (тобі Подоляк скільки платить щоб ти тут "срач" розводив?)
показать весь комментарий
13.09.2022 07:38 Ответить
кадыровские бараны смелые только если их семь на одного или они вооруженные против безоружных. но к сожалению их желательно взять в плен, и при обмене выбить за них украинских бойцов в гораздо большем количестве.
показать весь комментарий
12.09.2022 23:25 Ответить
Беріть баранів живою вагою!
показать весь комментарий
12.09.2022 23:28 Ответить
запоребриковая либерастня рыдает!
и обратите внимание.... ****** "хорошие русские противвайны" не сокрушаются о том, ***** те учителя туда поехали, а о том, что их там бросили! всех фтопку!
показать весь комментарий
12.09.2022 23:30 Ответить
зато украинский хоть немного выучат.
показать весь комментарий
12.09.2022 23:46 Ответить
***! там челюсть русскоязычная вставлена.....
показать весь комментарий
12.09.2022 23:50 Ответить
тю! Это ты не видел как они уже на нашей зоне наблатыкались. Переводчиков там нет ))
показать весь комментарий
13.09.2022 00:08 Ответить
ничего, челюсть можно и подправить. )
показать весь комментарий
13.09.2022 00:10 Ответить
Махно:
- Рубай їх, хлопці! В шмаття!Щоб словом "хахол" своїх дітей лякали!
показать весь комментарий
13.09.2022 04:33 Ответить
Не учителей, а глашатаев Геббельса. Таких вешали обычно.
показать весь комментарий
13.09.2022 00:03 Ответить
Брати в полон щоб міняти на Азовців, Але мазати лоба свинячим смальцем і попереджати "повернешся в тектоці все побачать"..
показать весь комментарий
12.09.2022 23:31 Ответить
Не "фантазуй" В ісламі на це є й дозвіл відповідний - їсти можна будь-що, коли це врятує тобі життя, а іншої їжі немає!
показать весь комментарий
13.09.2022 05:00 Ответить
То хай їдять свинець.
показать весь комментарий
13.09.2022 06:45 Ответить
Роздайте їм вайфай 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
12.09.2022 23:34 Ответить
Нелюди забрали у них вайфай Це дуже ніж відріжуть їм яйця....
показать весь комментарий
13.09.2022 07:36 Ответить
АХМАД - СИЛОС!
показать весь комментарий
12.09.2022 23:35 Ответить
А ти чого виліз?
показать весь комментарий
12.09.2022 23:36 Ответить
Тоша тот еще источник....
показать весь комментарий
12.09.2022 23:37 Ответить
Меня также гложут смутные сомнения.
показать весь комментарий
13.09.2022 08:26 Ответить
Надіюсь кадирівців в полон брати не будуть, їх треба фізично знищувати!
показать весь комментарий
12.09.2022 23:37 Ответить
Несколько лет прожил и проработал на Северном Кавказе... За прямо всех не скажу, но чечены нынешние трусливые. Сильны только если скопом слабого бить. А если хоть малейший перевес не в их пользу - "Э-э-э, брат! Ты нас не так понял!" Дагестанцы, в массе, кстати наоборот. Оторваться на толпу одному - это норма. Башни нет вообще. Да и не чечены это вообще. Чеченцы - гордый и гостеприимный народ. Это кадыровцы. Отребье даже среди своих.
показать весь комментарий
12.09.2022 23:39 Ответить
Ти на Кавказі дрочив, чи тебе у позу поставили й ти з тих пір ляпаєш будь-що й чекаєш, що "посадять на пляшку"? Не у стані відрізнити Ічкерію від Чечні й Нохчо від муртада? Тоді МИЛЬ СРАКУ, Бог не фрайєр! Ти на Кавказі ЯВНО ******** наглотався вагонами замість розуму набратись!
показать весь комментарий
13.09.2022 00:20 Ответить
Ай красавчик, жи есть!

Если пишут вам про жопы, про ***, говно и рот, я скажу вам, без сомненья, пишет русский патриот.
показать весь комментарий
13.09.2022 00:26 Ответить
Живьем брать демонов)
показать весь комментарий
12.09.2022 23:42 Ответить
Взять в плен, накормить салом и на обмен
показать весь комментарий
12.09.2022 23:48 Ответить
Видать в ху#ла дела совсем плохи раз лахматов на передовую погнали.
показать весь комментарий
12.09.2022 23:48 Ответить
их никто не гнал. они едут сами, осознанно, им обещаны большие деньги.
показать весь комментарий
12.09.2022 23:59 Ответить
Вони їдуть в тил.
показать весь комментарий
13.09.2022 00:32 Ответить
Они как им казалось были в тылу . И тут неожиданно появились ВСУ . И они оказались окружены .
показать весь комментарий
13.09.2022 02:13 Ответить
кулі тре салом змастити та свинячи шкури наготовити щоб позашивати те стерво
показать весь комментарий
12.09.2022 23:50 Ответить
А шкура свиняча чим винна? "Сало без пропеченої шкурки - лій!" як казав мій дід (поки на старість зуби не повипадали Правда й потім їв перемелене на м"ясорубці сало з шкуркою)
показать весь комментарий
13.09.2022 05:05 Ответить
ВСУ, родненкие!!! *********** этих уродов там по самые гогошары!
чтоб не совались больше в Украину эти мерзкие тик-токовские лошары!!!
показать весь комментарий
13.09.2022 00:06 Ответить
Кадыровцы это самый ценный обменный фонд.
Их надо только брать в плен живыми.
Их меняют в первую очередь.
А у россиян в плену много украинских военных.
показать весь комментарий
13.09.2022 00:56 Ответить
+ 100500
Люто, свирепо плюсую.
В плен их и попросить азовцев присмотреть за ними.
Глядишь процесс обмена и оживится.
показать весь комментарий
13.09.2022 02:43 Ответить
Тіктокер про тіктокерів! 😁
показать весь комментарий
13.09.2022 00:21 Ответить
Сала їм за комір!
показать весь комментарий
13.09.2022 00:22 Ответить
уже кричат: "Зеленский Сила!"
показать весь комментарий
13.09.2022 00:23 Ответить
Це чийсь вождь типу їх Кадирова? Чи це він їх у полон взяв?
показать весь комментарий
13.09.2022 01:59 Ответить
жартів не розумієте?
показать весь комментарий
14.09.2022 01:31 Ответить
А Бандера їхній батько
показать весь комментарий
13.09.2022 02:16 Ответить
Зах..рити всіх...
показать весь комментарий
13.09.2022 00:39 Ответить
В полон і каструвати !
показать весь комментарий
13.09.2022 00:42 Ответить
******** в плен не брать
рубай їх хлопці!
показать весь комментарий
13.09.2022 00:53 Ответить
Як казав легендарний козацький кошовий отаман Іван Сірко :"Рубайте всіх у пень.Бо інакше їхні діти прийдуть вбивати ваших дітей".
показать весь комментарий
13.09.2022 01:16 Ответить
Атаман Зеленый вообще гуманным был-закапывал кацапов в землю живыми Патроны жалел.
показать весь комментарий
13.09.2022 07:43 Ответить
Я б не став довіряти Антоніні також, як і Люсі.

Будуть підтвердження від військових - інша справа. А поки це на рівні базарних чуток.
показать весь комментарий
13.09.2022 01:58 Ответить
Думаєш , що ГШ ВСУ має тобі про це повідомити ? Тоді чекай .
показать весь комментарий
13.09.2022 02:20 Ответить
Мочить ,Ссук в плен не брать , и заворачивать в свинины шкуры .
показать весь комментарий
13.09.2022 02:42 Ответить
г..дон-дони цінний обмінний фонд для обміну на полонених азовців
показать весь комментарий
13.09.2022 03:06 Ответить
Снять тик ток и отдать чеченскому отряду,который воюет за нас!
показать весь комментарий
13.09.2022 04:37 Ответить
ГЛАВНОЕ ОВЕЦ ИМ НЕ ДАВАЙТЕ )))
показать весь комментарий
13.09.2022 06:31 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2022 06:32 Ответить
В плен не брать мразоту
показать весь комментарий
13.09.2022 06:48 Ответить
Видно сам Геращенко и взял. Это он сообщает в Кремль, что б решили вопрос?
показать весь комментарий
13.09.2022 07:08 Ответить
Хороший обменный фонд.
показать весь комментарий
13.09.2022 07:44 Ответить
Та ось про який сюрприз розповідав кадиркін!
показать весь комментарий
13.09.2022 07:51 Ответить
>>
Окончательно Дикая дивизия была добита 11 ноября в ночном бою под Екатеринославом (современный Днепропетровск). Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре. 700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…

Участник махновского движения Герасименко писал: «Больше всего досталось кавказским частям, чеченцам и другим. Их за месяц погибло несколько тысяч. В конце ноября массы чеченцев категорически заявили, что не желают больше воевать с Махно, самовольно бросили посты и поехали к себе на Кавказ. Так начался общий распад деникинской армии».
показать весь комментарий
13.09.2022 08:46 Ответить
>>
«Раны у чеченцев были в большинстве смертельные. Я сам видел разрубленные черепа, видел отрубленную начисто руку, плечо, разрубленное до 3-4-го ребра, и проч. - так могли рубить только хорошо обученные кавалерийские солдаты или казаки».

Дикую дивизию погнали по днепровским берегам, как перепуганное стадо. Страшные для мирного и безоружного населения украинских сел и хуторов, лихие кавказцы раз за разом терпели унизительные поражения от Махно, неся при этом совершенно чудовищные потери, которые даже представить сложно было белому генералу Деникину, возлагавшему огромные надежды на храбрых горцев. Махновцы питали по отношению к горцам лютую ненависть паосле того, что они делали с мирным населением родных для повстанцев земель. Если пленный офицер рассчитывал на быструю смерть, а пленные солдаты Красной или Белой армии вообще в пропагандистских целях обычно отпускались на все четыре стороны, горцам-насильникам это не грозило точно. Пуля в голову в таких случаях казалась редким счастьем для вайнахов.
показать весь комментарий
13.09.2022 08:51 Ответить
Більш ніж 100 років тому, була наголову розбита т. з. "Дика дивізія" кіннотниками Н. Махно. Тим чеченцям хто попав в полон знімали живцем шкіру та зпалювали живими в вогнищах , після того, як до махновців дійшла інформація, що творили ці "джігіти" з сім'ями українців. А "творили" ті "джигіти" те ж саме, що і в Бучі та др. населенних пунктах України під час цієї війни. Кількох "джигітів" відпустили, щоб вони "порадували" старійшин тейпів. Після цієї "прививки" ген. А. Денікін так і не зміг зібрати нову дивізію. Це вже аж потім, через певний відрізок часу Денікіну таки вдалося зібрати щось на зразок "Дика дивізія" №2, але ті категорично відмовилися їхати в Україну.
Термін дії прививки закінчився?
показать весь комментарий
13.09.2022 09:20 Ответить
Блохер Хіращенка вже пішов на передову замість Бутусова?
показать весь комментарий
13.09.2022 09:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 