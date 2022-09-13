Отряд кадыровцев попал в окружение под Соледаром, - Геращенко

Вследствие контратаки ВСУ отряд кадыровцев попал в окружение под Соледаром.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал советник главы МВД Антон Геращенко.

Он отметил: "Тиктокеры зажаты нашими подразделениями в поселке Спорное, неподалеку от Соледара. Интересно, есть ли там интернет? Очень хочется посмотреть, смогут ли они под реальным огнем кричать: "Ахмат — сила!"

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