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Загін кадировців потрапив у оточення під Соледаром, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чечня,кадировці

Внаслідок контратаки ЗСУ загін кадировців потрапив в оточення під Соледаром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав радник глави МВС Антон Геращенко.

Він зазначив: "Тіктокери затиснуті нашими підрозділами у селищі Спірне, неподалік Соледара. Цікаво, чи там є інтернет? Дуже хочеться подивитись, чи зможуть вони під реальним вогнем кричати "ахмат — сила!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": У складі "кадировців" в Україні воює багато ув'язнених, - ЗМІ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+108
Русні пи&да
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12.09.2022 23:01
+95
Брати тільки в полон і міняти на Азовців. Цих реально будуть міняти в першу чергу
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12.09.2022 23:03
+44
запоребриковая либерастня рыдает!
и обратите внимание.... ****** "хорошие русские противвайны" не сокрушаются о том, ***** те учителя туда поехали, а о том, что их там бросили! всех фтопку!
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12.09.2022 23:30
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У Макса!
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13.09.2022 06:11 Відповісти
так значит он не чеченец?
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13.09.2022 06:55 Відповісти
Він "син двох народів" - суміш кримських татар і українців У нас рідня живе поряд - на Черкащині!
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13.09.2022 07:16 Відповісти
то-то ему пленных азовцев не жаль - не хочет их менять на кадыровцев очень странный сын двох народiв..
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13.09.2022 07:18 Відповісти
З якого "пальця" ти це "висмоктав"? З "двадцять першого"? Він з кацапами у лавах армії Азербайджану воював ще тоді, коли ти "пішки під стіл ходив" Ти ще мене назви "очень странным сыном шести народов.." Бо я - з "козаків-порубіжників" У мені кров як мінімум шести народів І кримчацька є (тобі Подоляк скільки платить щоб ти тут "срач" розводив?)
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13.09.2022 07:38 Відповісти
кадыровские бараны смелые только если их семь на одного или они вооруженные против безоружных. но к сожалению их желательно взять в плен, и при обмене выбить за них украинских бойцов в гораздо большем количестве.
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12.09.2022 23:25 Відповісти
Беріть баранів живою вагою!
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12.09.2022 23:28 Відповісти
запоребриковая либерастня рыдает!
и обратите внимание.... ****** "хорошие русские противвайны" не сокрушаются о том, ***** те учителя туда поехали, а о том, что их там бросили! всех фтопку!
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12.09.2022 23:30 Відповісти
зато украинский хоть немного выучат.
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12.09.2022 23:46 Відповісти
***! там челюсть русскоязычная вставлена.....
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12.09.2022 23:50 Відповісти
тю! Это ты не видел как они уже на нашей зоне наблатыкались. Переводчиков там нет ))
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13.09.2022 00:08 Відповісти
ничего, челюсть можно и подправить. )
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13.09.2022 00:10 Відповісти
Махно:
- Рубай їх, хлопці! В шмаття!Щоб словом "хахол" своїх дітей лякали!
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13.09.2022 04:33 Відповісти
Не учителей, а глашатаев Геббельса. Таких вешали обычно.
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13.09.2022 00:03 Відповісти
Брати в полон щоб міняти на Азовців, Але мазати лоба свинячим смальцем і попереджати "повернешся в тектоці все побачать"..
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12.09.2022 23:31 Відповісти
Не "фантазуй" В ісламі на це є й дозвіл відповідний - їсти можна будь-що, коли це врятує тобі життя, а іншої їжі немає!
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13.09.2022 05:00 Відповісти
То хай їдять свинець.
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13.09.2022 06:45 Відповісти
Роздайте їм вайфай 🤣🤣🤣
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12.09.2022 23:34 Відповісти
Нелюди забрали у них вайфай Це дуже ніж відріжуть їм яйця....
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13.09.2022 07:36 Відповісти
АХМАД - СИЛОС!
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12.09.2022 23:35 Відповісти
А ти чого виліз?
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12.09.2022 23:36 Відповісти
Тоша тот еще источник....
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12.09.2022 23:37 Відповісти
Меня также гложут смутные сомнения.
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13.09.2022 08:26 Відповісти
Надіюсь кадирівців в полон брати не будуть, їх треба фізично знищувати!
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12.09.2022 23:37 Відповісти
Несколько лет прожил и проработал на Северном Кавказе... За прямо всех не скажу, но чечены нынешние трусливые. Сильны только если скопом слабого бить. А если хоть малейший перевес не в их пользу - "Э-э-э, брат! Ты нас не так понял!" Дагестанцы, в массе, кстати наоборот. Оторваться на толпу одному - это норма. Башни нет вообще. Да и не чечены это вообще. Чеченцы - гордый и гостеприимный народ. Это кадыровцы. Отребье даже среди своих.
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12.09.2022 23:39 Відповісти
Ти на Кавказі дрочив, чи тебе у позу поставили й ти з тих пір ляпаєш будь-що й чекаєш, що "посадять на пляшку"? Не у стані відрізнити Ічкерію від Чечні й Нохчо від муртада? Тоді МИЛЬ СРАКУ, Бог не фрайєр! Ти на Кавказі ЯВНО ******** наглотався вагонами замість розуму набратись!
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13.09.2022 00:20 Відповісти
Ай красавчик, жи есть!

Если пишут вам про жопы, про ***, говно и рот, я скажу вам, без сомненья, пишет русский патриот.
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13.09.2022 00:26 Відповісти
Живьем брать демонов)
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12.09.2022 23:42 Відповісти
Взять в плен, накормить салом и на обмен
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12.09.2022 23:48 Відповісти
Видать в ху#ла дела совсем плохи раз лахматов на передовую погнали.
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12.09.2022 23:48 Відповісти
их никто не гнал. они едут сами, осознанно, им обещаны большие деньги.
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12.09.2022 23:59 Відповісти
Вони їдуть в тил.
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13.09.2022 00:32 Відповісти
Они как им казалось были в тылу . И тут неожиданно появились ВСУ . И они оказались окружены .
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13.09.2022 02:13 Відповісти
кулі тре салом змастити та свинячи шкури наготовити щоб позашивати те стерво
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12.09.2022 23:50 Відповісти
А шкура свиняча чим винна? "Сало без пропеченої шкурки - лій!" як казав мій дід (поки на старість зуби не повипадали Правда й потім їв перемелене на м"ясорубці сало з шкуркою)
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13.09.2022 05:05 Відповісти
ВСУ, родненкие!!! *********** этих уродов там по самые гогошары!
чтоб не совались больше в Украину эти мерзкие тик-токовские лошары!!!
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13.09.2022 00:06 Відповісти
Кадыровцы это самый ценный обменный фонд.
Их надо только брать в плен живыми.
Их меняют в первую очередь.
А у россиян в плену много украинских военных.
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13.09.2022 00:56 Відповісти
+ 100500
Люто, свирепо плюсую.
В плен их и попросить азовцев присмотреть за ними.
Глядишь процесс обмена и оживится.
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13.09.2022 02:43 Відповісти
Тіктокер про тіктокерів! 😁
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13.09.2022 00:21 Відповісти
Сала їм за комір!
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13.09.2022 00:22 Відповісти
уже кричат: "Зеленский Сила!"
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13.09.2022 00:23 Відповісти
Це чийсь вождь типу їх Кадирова? Чи це він їх у полон взяв?
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13.09.2022 01:59 Відповісти
жартів не розумієте?
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14.09.2022 01:31 Відповісти
А Бандера їхній батько
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13.09.2022 02:16 Відповісти
Зах..рити всіх...
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13.09.2022 00:39 Відповісти
В полон і каструвати !
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13.09.2022 00:42 Відповісти
******** в плен не брать
рубай їх хлопці!
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13.09.2022 00:53 Відповісти
Як казав легендарний козацький кошовий отаман Іван Сірко :"Рубайте всіх у пень.Бо інакше їхні діти прийдуть вбивати ваших дітей".
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13.09.2022 01:16 Відповісти
Атаман Зеленый вообще гуманным был-закапывал кацапов в землю живыми Патроны жалел.
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13.09.2022 07:43 Відповісти
Я б не став довіряти Антоніні також, як і Люсі.

Будуть підтвердження від військових - інша справа. А поки це на рівні базарних чуток.
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13.09.2022 01:58 Відповісти
Думаєш , що ГШ ВСУ має тобі про це повідомити ? Тоді чекай .
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13.09.2022 02:20 Відповісти
Мочить ,Ссук в плен не брать , и заворачивать в свинины шкуры .
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13.09.2022 02:42 Відповісти
г..дон-дони цінний обмінний фонд для обміну на полонених азовців
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13.09.2022 03:06 Відповісти
Снять тик ток и отдать чеченскому отряду,который воюет за нас!
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13.09.2022 04:37 Відповісти
ГЛАВНОЕ ОВЕЦ ИМ НЕ ДАВАЙТЕ )))
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13.09.2022 06:31 Відповісти
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13.09.2022 06:32 Відповісти
В плен не брать мразоту
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13.09.2022 06:48 Відповісти
Видно сам Геращенко и взял. Это он сообщает в Кремль, что б решили вопрос?
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13.09.2022 07:08 Відповісти
Хороший обменный фонд.
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13.09.2022 07:44 Відповісти
Та ось про який сюрприз розповідав кадиркін!
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13.09.2022 07:51 Відповісти
>>
Окончательно Дикая дивизия была добита 11 ноября в ночном бою под Екатеринославом (современный Днепропетровск). Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре. 700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…

Участник махновского движения Герасименко писал: «Больше всего досталось кавказским частям, чеченцам и другим. Их за месяц погибло несколько тысяч. В конце ноября массы чеченцев категорически заявили, что не желают больше воевать с Махно, самовольно бросили посты и поехали к себе на Кавказ. Так начался общий распад деникинской армии».
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13.09.2022 08:46 Відповісти
>>
«Раны у чеченцев были в большинстве смертельные. Я сам видел разрубленные черепа, видел отрубленную начисто руку, плечо, разрубленное до 3-4-го ребра, и проч. - так могли рубить только хорошо обученные кавалерийские солдаты или казаки».

Дикую дивизию погнали по днепровским берегам, как перепуганное стадо. Страшные для мирного и безоружного населения украинских сел и хуторов, лихие кавказцы раз за разом терпели унизительные поражения от Махно, неся при этом совершенно чудовищные потери, которые даже представить сложно было белому генералу Деникину, возлагавшему огромные надежды на храбрых горцев. Махновцы питали по отношению к горцам лютую ненависть паосле того, что они делали с мирным населением родных для повстанцев земель. Если пленный офицер рассчитывал на быструю смерть, а пленные солдаты Красной или Белой армии вообще в пропагандистских целях обычно отпускались на все четыре стороны, горцам-насильникам это не грозило точно. Пуля в голову в таких случаях казалась редким счастьем для вайнахов.
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13.09.2022 08:51 Відповісти
Більш ніж 100 років тому, була наголову розбита т. з. "Дика дивізія" кіннотниками Н. Махно. Тим чеченцям хто попав в полон знімали живцем шкіру та зпалювали живими в вогнищах , після того, як до махновців дійшла інформація, що творили ці "джігіти" з сім'ями українців. А "творили" ті "джигіти" те ж саме, що і в Бучі та др. населенних пунктах України під час цієї війни. Кількох "джигітів" відпустили, щоб вони "порадували" старійшин тейпів. Після цієї "прививки" ген. А. Денікін так і не зміг зібрати нову дивізію. Це вже аж потім, через певний відрізок часу Денікіну таки вдалося зібрати щось на зразок "Дика дивізія" №2, але ті категорично відмовилися їхати в Україну.
Термін дії прививки закінчився?
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13.09.2022 09:20 Відповісти
Блохер Хіращенка вже пішов на передову замість Бутусова?
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13.09.2022 09:41 Відповісти
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