Глава штаба обороны Днепра Корбан: Мы закупаем грузовики для ВСУ, возможно, пора начать это делать и Министерству обороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украине нужны грузовики, именно они сыграли решающую роль в успехе изюмской операции.
Об этом написал в фейсбуке глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.
"Если мы хотим быть успешными, если мы хотим быстро наступать, то нам нужны грузовики. Именно грузовой транспорт и логистика обеспечивают не менее 50% успеха любой контрнаступательной операции. Мои слова подтверждает американский генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Марк Хертлинг своим вчерашним твитом.
Он пишет: "Иногда грузовики важнее HIMAR (многие поймут почему)".
Он также намекает, что именно грузовики сыграли решающую роль в успехе изюмской операции.
Я писал об этом с первых дней войны. Мы закупали и продолжаем закупать легкие грузовики. А вот почему этого до сих пор не делает министерство обороны и разные спецэкспортеры, неизвестно. Возможно, пора начать закупать, тем более это не так дорого, но очень эффективно", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
машина просто супер
Кроме шуток, однако, он транслирует то, что сам дедал бы с учителями Української мови та історії.
Десь у 1944 року американці кидали німцям листівки: "Здавайтеся у полон, ми вам даватимемо гаряче какао". Ніхто не здавався. Те німці, що вже були полонені, їм казали: "Вам ніхто не віритиме! Казатимуть - занадто брехання. Гарантуйте життя, а там вже давайте, як нам, какао."
Тому одразу расияньц й питають, чи українсь їм будуть яйця різати?
хоча може й не лишнім буде....
p.s.
просто констатую факти
Українські суди повинні відноситись до них з "гумором"
Перша - Кто віноват?
********* на першій скрєпє. Чекаєм кого буде оголошено врагом русні...
Ох и чёртик ))) Там основную роль сыграли не столько грузовики, сколько масса легкой классной западной бронетехники, амеровской и австралийской. На них мобильные штурмовые группы передвигались. Грузовики это больше про подвоз снаряжения и боеприпасов, тоже важная вещь, но не первостепенно )
Я щось заплутався - вантажівки корбана вирішили долю контрнаступу на Харківщині чи контрнаступ то розвод для лохів?