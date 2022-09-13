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Глава штаба обороны Днепра Корбан: Мы закупаем грузовики для ВСУ, возможно, пора начать это делать и Министерству обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украине нужны грузовики, именно они сыграли решающую роль в успехе изюмской операции.

Об этом написал в фейсбуке глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы хотим быть успешными, если мы хотим быстро наступать, то нам нужны грузовики. Именно грузовой транспорт и логистика обеспечивают не менее 50% успеха любой контрнаступательной операции. Мои слова подтверждает американский генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Марк Хертлинг своим вчерашним твитом.

Он пишет: "Иногда грузовики важнее HIMAR (многие поймут почему)".

Он также намекает, что именно грузовики сыграли решающую роль в успехе изюмской операции.

Я писал об этом с первых дней войны. Мы закупали и продолжаем закупать легкие грузовики. А вот почему этого до сих пор не делает министерство обороны и разные спецэкспортеры, неизвестно. Возможно, пора начать закупать, тем более это не так дорого, но очень эффективно", - говорится в сообщении.

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Глава штаба обороны Днепра Корбан: Мы закупаем грузовики для ВСУ, возможно, пора начать это делать и Министерству обороны 01

Глава штаба обороны Днепра Корбан: Мы закупаем грузовики для ВСУ, возможно, пора начать это делать и Министерству обороны 02

Глава штаба обороны Днепра Корбан: Мы закупаем грузовики для ВСУ, возможно, пора начать это делать и Министерству обороны 03
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Топ комментарии
+26
здаеться Петро Олексійович вже кілька місяців це робить.....
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13.09.2022 09:24
+17
Порох і пікапи і п'ятитонні армійські "Лейланди" завозив
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13.09.2022 09:38
+15
Зелень здавала території, а тут раптом контрнаступ і вони тепер не знають що робити.
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13.09.2022 09:31
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Это вам не это

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13.09.2022 09:23 Ответить
Вперше, крім слова "мразота", згідний з пєтушарієм..... Даже не має що добавити...
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13.09.2022 09:27 Ответить
ось вантажівка з Швейцарії... машина 1959 року.. в нас їх 20 штук https://www.youtube.com/watch?v=KIE5pAjXbac&t=9s

машина просто супер
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13.09.2022 10:41 Ответить
понятно)
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13.09.2022 09:28 Ответить
І хтось повірить про кислоту?
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13.09.2022 09:28 Ответить
Хтось повірить в те що пи#дить пєтушарій?
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13.09.2022 09:31 Ответить
А что, кто-то не поверит?
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13.09.2022 09:32 Ответить
*из его аудитории
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13.09.2022 09:37 Ответить
Повірить. Треба ж свою ненависть виправдовувати.
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13.09.2022 09:39 Ответить
ні но ідея дуже цікава....
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13.09.2022 10:01 Ответить
А кислота серная или соляная?

Кроме шуток, однако, он транслирует то, что сам дедал бы с учителями Української мови та історії.
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13.09.2022 09:34 Ответить
Так, Ви праві. Взагалі кацапи роблять все те, в чому зинувачували нас.
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13.09.2022 09:44 Ответить
Так було завжди.

Десь у 1944 року американці кидали німцям листівки: "Здавайтеся у полон, ми вам даватимемо гаряче какао". Ніхто не здавався. Те німці, що вже були полонені, їм казали: "Вам ніхто не віритиме! Казатимуть - занадто брехання. Гарантуйте життя, а там вже давайте, як нам, какао."

Тому одразу расияньц й питають, чи українсь їм будуть яйця різати?
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13.09.2022 10:14 Ответить
здаеться Петро Олексійович вже кілька місяців це робить.....
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13.09.2022 09:24 Ответить
Астанавітєсь!
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13.09.2022 09:30 Ответить
Він за грузові.
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13.09.2022 09:32 Ответить
і я за грузові....
хоча може й не лишнім буде....
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13.09.2022 09:33 Ответить
едина відмінність Петро взяв і купив, і не повчає що державі треба робити.....
p.s.
просто констатую факти
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13.09.2022 09:41 Ответить
Петро просто не той національності як не намагалися цого зробити "Вальцманом"
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13.09.2022 12:33 Ответить
Порох і пікапи і п'ятитонні армійські "Лейланди" завозив
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13.09.2022 09:38 Ответить
Щей і Італійськи БТРи, але про це влада та міністр оборони мовчать, як в рот гімна набрали.
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13.09.2022 09:53 Ответить
Вони те гівно ніколи не випльовували.
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13.09.2022 10:25 Ответить
Угу, десь з 2014 року.
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13.09.2022 09:51 Ответить
Бачила фото визволеного селища Харківщини і машина від Петра
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13.09.2022 10:12 Ответить
Міністерство оборони "пиляє". Які можуть бути вантажівки при цьому?
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13.09.2022 09:30 Ответить
Все просто: на виході отримаємо пиляну вантажівку.
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13.09.2022 09:32 Ответить
Цих кацапивчителів потрібно відправити на "українську каторгу". Підписує угоду з слідством, протягом трьох місяців вивчає Історію України і викладає її полоненним кацапам. А через три роки "каторги" відправити агентами в кацапію, якщо ще така буде існувати.
Українські суди повинні відноситись до них з "гумором"
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13.09.2022 09:31 Ответить
Зелень здавала території, а тут раптом контрнаступ і вони тепер не знають що робити.
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13.09.2022 09:31 Ответить
Шта дєлать? - це друга скрєпа.
Перша - Кто віноват?
********* на першій скрєпє. Чекаєм кого буде оголошено врагом русні...
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13.09.2022 09:43 Ответить
Можливо, час припинити цю безглузду ворожнечу.
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13.09.2022 09:37 Ответить
А де тут ворожнеча, коли Міністерству підказують, що йому треба робити? А вилучення у Корбана паспорта - це акт доброї волі?
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13.09.2022 09:52 Ответить
Ця безглузда ворожнеча, точніше, та продажна зелена мерзота у владі нам вже до сотні тисяч вбитих вартує. То тільки людських життів, а ще ж каліцтв, сиріт, сплюндрованих і знищених міст і сіл... Так що то не припиняти треба, а лад наводити!
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13.09.2022 09:57 Ответить
Слушна думка.
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13.09.2022 09:51 Ответить
А ніфіга? А "велике будівництво" тоді що, похерити?! Ви що там взагалі припухли? Бєня з компанією тоді як, з голоду пухнути мають? А бубочка папу-маму і весь свій виводок як утримувати буде? А він ж не один, там знаєте скільки їх, цілий квартал, курва
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13.09.2022 09:54 Ответить
именно для этого надо было в Израиль сьездить
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13.09.2022 09:56 Ответить
Пора, але путін не дозволяє.
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13.09.2022 10:00 Ответить
нет никакого штаба обороны Днепра))
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13.09.2022 10:00 Ответить
може і так, але авто від цього штабу є.
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13.09.2022 10:06 Ответить
это надо у днепрян спрашивать, кого делегировать на покупки. У нас уже был судимый пахан, может хватит?
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13.09.2022 10:18 Ответить
авто не від "штабу", а від АТБ та інших підприємців
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13.09.2022 12:34 Ответить
Кістка дурним бидлячим ПСАМ ті авто...
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13.09.2022 13:58 Ответить
а ми це хто? я знаю порох закуповує, а зе-шобла гуманітарку ешелонами піздить.
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13.09.2022 10:23 Ответить
Пора Корбана ставити міністром оборони а то і Головнокомандувачем. Він є головним військовим стратегом в екзилі, по свіжих слідах вже і причини перемог ЗСУ визначив
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13.09.2022 10:33 Ответить
Таке враження, що Зеленський з Єрмаком ніяк не можуть здати Україну москалям. Український народ не дозволяє. А цих малоросів він ще довго терпіти буде?
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13.09.2022 10:34 Ответить
Помню Корбан рассказывал недавно, что никакого контрнаступления нет только народу голову морочат. А как оно произошло, так сразу приписал заслугу себе ) на грузовиках Изюм брал ))
Ох и чёртик ))) Там основную роль сыграли не столько грузовики, сколько масса легкой классной западной бронетехники, амеровской и австралийской. На них мобильные штурмовые группы передвигались. Грузовики это больше про подвоз снаряжения и боеприпасов, тоже важная вещь, но не первостепенно )
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13.09.2022 10:46 Ответить
Ну от ЯК воно не в дурці, а допущене до серйозної діяльності? Диняпропердоffськ зовсім "ку-ку"?! Як не коломойшу віплодив, то зеуйописка, як не його, то відрив корбана прибитого на всю макітру... БІДОСЯ...
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13.09.2022 11:01 Ответить
Дніпрожидовськ тут ні до чого! Корбан вагончиком до Філатова йде! Гєна на касі сидить поки Боря мерствує
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13.09.2022 12:36 Ответить
Плять, ну от як "ні до чого"?! ОблRцький центр - лізе всіляка фуйня, пливе звідти просто КАРАВАНАМИ, цунамями... Сільпо, атб, де продають крадену гуманітарку, а нормальна людина хіба пробачить тотому ікатірінаславупіляцькаму крівой лох, який в сєсєрі рекордсменом був по "зонах", "тюрмах", "хіміях" й "СІЗО"?! Не область, а якийсь чиряк, не місто, а смітник з опаришами... ЧУДОВО памєнтам 80-90-2000 роки, коли проїжджав - уруцкій ізік суцільний, поза панська й бридке антиукраїнське блюзнірство. Хрякафф хоча б пердів про "пєрваясталіцца", а це ТУПО мовчки найопувало й ненавиділо.
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13.09.2022 14:04 Ответить
А кто это,корбан? Шестой элемент таки решился что то купить,а не на карман.Днепр один из самых богатых городов.Руководитетель штаба обороны в ссылке,как же Филатов без него Днепр защитит?
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13.09.2022 12:54 Ответить
****** в окулярах не до цього, в нього мєдовий місяць
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13.09.2022 13:01 Ответить


Я щось заплутався - вантажівки корбана вирішили долю контрнаступу на Харківщині чи контрнаступ то розвод для лохів?
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13.09.2022 13:37 Ответить
 
 