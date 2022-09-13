Глава штаба обороны Днепра Корбан: Мы закупаем грузовики для ВСУ, возможно, пора начать это делать и Министерству обороны

Украине нужны грузовики, именно они сыграли решающую роль в успехе изюмской операции.

Об этом написал в фейсбуке глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы хотим быть успешными, если мы хотим быстро наступать, то нам нужны грузовики. Именно грузовой транспорт и логистика обеспечивают не менее 50% успеха любой контрнаступательной операции. Мои слова подтверждает американский генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Марк Хертлинг своим вчерашним твитом.

Он пишет: "Иногда грузовики важнее HIMAR (многие поймут почему)".

Он также намекает, что именно грузовики сыграли решающую роль в успехе изюмской операции.

Я писал об этом с первых дней войны. Мы закупали и продолжаем закупать легкие грузовики. А вот почему этого до сих пор не делает министерство обороны и разные спецэкспортеры, неизвестно. Возможно, пора начать закупать, тем более это не так дорого, но очень эффективно", - говорится в сообщении.

Читайте: Зеленского обязали ответить на петицию 25 тысяч граждан по поводу незаконного лишения гражданства Корбана









