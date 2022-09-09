Зеленского обязали ответить на петицию 25 тысяч граждан по поводу незаконного лишения гражданства Корбана
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Петиция о возвращении гражданства главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану набрала более 25 тысяч голосов. Теперь на нее ответит президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на раздел "Петиции" на сайте Офиса Президента.
По состоянию на 14:00 9 сентября за эту петицию проголосовали 25 087 граждан.
Напомним, если петиция набирает более 25 тысяч голосов – на нее должен ответить президент.
Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных бизнесменов и политиков, среди которых и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.
22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.
Автор петиции Андрей Магера в тексте подчеркнул, что прекращение гражданства Украины Геннадия Корбана "наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии", ведь его вклад "в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году, весомый и бесспорный".
В частности, автор ссылается на Конвенцию о статусе апатридов 1954 года, Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года, Европейскую конвенцию о гражданстве 1997 года, ставших частью национального законодательства Украины и апеллирует к тому, что Украина как государство взяла на себя жесткие международные обязательства по избежанию случаев безгражданства.
Пожалуйста, подождите...
Стаття за підписами Залужного і Забродського - взірець аналізу і прогнозу. І, загалом, практично доктринальна. Але написана вона не для вас/нас. А для фахового зарубіжного читача. Вона ось так цілком увійде в ******* підручники з оперативного мистецтва і воєнної історії. Вивчатиметься в Академіях. Тож не смикайте з неї цитати з кров'ю.
Для нас, пересічних, вона містить лише:
а) доказ того, що інтелектуальний рівень нашого Генерального штабу, для російських "палковводців" - недосяжний принципово, це просто різні еволюційні щабелі;
б) запевнення у тому, що Збройні Сили готові до будь-якого варіанту розвитку подій;
в) ультимативну вимогу до чинного ЗЕленого режиму - припинити, нарешті, розкрадання і саботаж...
Ну от, власне, і все. Коли саме скінчиться війна, як скоро російська курка-мутант потрапить до зупи - там не сказано. Сильно раджу звернутися-таки до "Всесвітньої історії воєн" Ричарда і Тревора Дюпюї, а не черпати гівно із джерел на кшталт Жданових та Швеців.
В.Саркісян
4 ч.
ПРО ЩО НАМ СКАЗАЛИ ГЕНЕРАЛИ?
Печера дракона:
Стаття головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного і народного депутата, колишнього командувача ДШВ генерала Забродського не викликала серйозної уваги суспільства. А даремно. Два відомих українських військовики (один з яких нині командує Збройними силами у війні) направили кілька серйозних повідомлень суспільству, політичному керівництву України і іноземним партнерам.
То що нам сказали генерали?
По-перше, аби ми відкинули ілюзії. Війна триватиме і в 2023 р. також. Це саме собою, гарячий привіт «немотивованим айтішникам з тилу» і політичному керівництву країни. Чому? Бо вже у березні 2023 р. чимало солдат пригадають як за президента Порошенка мобілізованих звільняли зі служби через рік - рік і два місяці. І поставлять питання - скільки ще? При чому більше всіх галасуватимуть ті самі «сонечки», які зараз регулярно постять героїчні фото. Побачите. Знову таки частину солдат доведеться демобілізувати просто за станом здоров'я, до поранених додадуться ті, в кого відкриваються старі хвороби. Не забуваємо, весною поточного року в армію брали всіх підряд.
************ масовий дембель і мобілізація. Чи готова до них влада? А ті хто «воює, сплачуючи податки»?
По-друге, генерали повідомили що з військового погляду, треба не зупинятися на Причорномор'ї і Донбасі, а зразу ж брати й Крим. Бо Крим це природний плацдарм для вторгнення в південні області України і природний авіаносець. Тримати Москву краще біля Керчі ніж біля Чонгару. А це, у будь якому разі 2023 рік.
Звільнення Криму - це фільтрація населення, виявлення зрадників, перехідний період та інтеграція в Україну тощо. До всього цього влада готуватися мусить прямо зараз. Вона готується?
По-третє, генерали перелічили напрямки головних загроз з боку Москви. Головними назвали напрямки біля Херсону і Харкова - і цим пояснили чому активні дії ЗСУ відбуваються саме там. Крім того генерали нагадали, що зберігається загроза для Києва з території Білорусі. І тим знову таки нагадали політичному керівництву. З північним сусідом треба щось робити. Бо наразі для України територія Білорусі, це по суті територія Росії. З тою різницею, що в Росії бабовни все ж таки бувають. У Білорусі - ні.
По-четверте, генерали чітко поставили питання - а що після війни? Уявимо що Росія втратить Крим - вона переведе флот в Новоросійськ. Уявимо, що окупанти будуть викинуті з України - і що далі? У нас дуже популярна думка, що в разі поразки Росія захлинеться у внутрішніх чварах. А що як ні?
Що як вічна війна з Україною стане для Москви ідеєю-фікс, і ми повернемося в часи козацтва, коли Україні повсякчас загрожувала Орда, грабіжницькими набігами? Це означає, що ЗСУ мають стати чимось середнім між Запорізькою Січчю Сагайдачного і сердюками Мазепи. Високомотивованою і гарно забезпеченою армією, яка складатиметься з фахівців і з осіб закоханих у військову справу.
А така армія потребує значно потужнішої зброї. І про це генерали теж повідомили. Потрібна зброя здатна наносити удари в глибину ворожої території. Зі зрозумілої причини. Аби табори Орди знищувати ще на етапі збору війська для нападу на Україну. Таку зброю треба виробляти самим, канючити у Заходу вічно - не вийде. Крилаті і балістичні ракети мають стати обов'язковою статтею бюджету.
А це вже вкрай неприємне послання для діючої влади і правлячої партії. Ні, хлопчики, не вийде просто повернутися до Великого крадівництва і уходити тихенько в ліс пиляючи гроші Заходу на відновлення економіки, як уже мріють чимало слуг. Потрібна серйозна військова реформа. Потрібна організація масового виробництва ракет «Нептун», «Верба», «Грім» та розробка нової зброї. Україна вже не повернеться в стан «до війни», ті часи пішли назавжди.
Чи розуміє це керівництво країни? Таке питання ставити має суспільство.
Всіляке може бути. Я не виключаю навіть найбільш деструктивних процесів всередині росії після деокупації, скажімо, Херсона чи Мелітополя. А там побачимо. У будь-якому випадку, якщо там нічого не станеться, військовий шлях звільнення Криму - це зовсім інша війна, потрібні будуть абсолютно інші ресурси та зброя. Це вже буде політичне рішення, і воно буде випливати з реалій, які матимемо на той час. Армія наша - молодці, але вона не "гумова" і не "залізна, а поповнювати її зараз немає із кого - в тилу, як ви правильно написали: "невмотивовані айтішніки".
Правду кажучи в цьому випадку я вболіваю за синагогу Зелі як житель Дніпропетровщини..
Потому что вам так хочется?
Можно ссылку, где написано что гражданин Украины "обязан" избавится от другого гражданства...
>Можно ссылку, где написано что гражданин Украины "обязан" избавится от другого гражданства?
100%!
Кажуть не совки, а тая жаба так і дусить, так і дусить деяких "пересічних українців", що не спромоглися ані АйТішніками стати, ані успішний бізнес завести і тому не потрапили ні у Америку ані у Ізраїль і т.п.
Я гарантую, що більшість з тих, хто зараз сцить від щастя, позираючи на те, як Зеленський поводиться з Корбаном, - насправді буде ще щасливішим махнутися з ним (з Корбаном) місцями.
Що за проблема з подвійним громадянством? Виключіть ворожі і недемократичні країни і дайте усім іншим право вільно вибирати місце проживання. Коню ясно, що подвійні. потрійні громадяни будуть керуватися законами тієї країни, у якій вони у даний момент перебувають. Також абсолютно ясно, що вони не мають бути обрані ані у яку гілку виборної влади (судової включно).
А далі - самі плюси. Гроші, завезені в Україну, кваліфікація і професіоналізм плюс навички жити у демократичній країні і підкорятися закону.
WTF?
1) Хто і за яким критерієм визначатиме, які держави є ворожими?
2) Хто забороняє в Україні проживати громадянам інших держав? З іншого боку, якщо людина затребувана, то вона і з українським паспортом буде спокійно працювати і жити чи в США, чи в Німеччині.
3) Як на мене, то є ненормально, коли людина вибирає владу у кількох країнах. Якби Ізрайль почав видавати громадянство усім підряд, то там би наголосували так, що Ізрайль би зник.
4) У випадку воєнного стану у яку армію піде служити особа з кількома паспортами?
5) На Закарпатті при отриманні громадянства Угорщини люди приносять присягу на вірність цій самій Угорщині. То як така людина може бути ще й громадянином України, чи Ромунії, чи Словаччини (де величезні угорські общини).
6) А який гімн людина з множинним громадянством вважатите своїм,...?
7) Якщо визнавати множинне громадянство, то може взагалі відмінити будь-яке громадянство? Усі ми громадяни Землі. Тільки від таких наративів космополітизмом тхне.
З одного боку, подвійне громадянство нагадує "какая разніца" (вже бачимо, що різниця є), а з другого, має щось спільне з офшорами (виробництво є у одній країні, а податки сплачуються у іншій). Офшори може і законні, але нічого спільного з справедливістю, порядністю, гідністю не мають. Вони (офшори) - така собі хупца, і законні вони лише тому, що влади і наближені до влад ними посилено користаються.
Може справа не у заздрості до "успішних" (в чому ви намагаєтесь "невдах" переконати), а у негативному ставленні до дуже хитрозадих? Нас вже переконували, що у владі повинні бути тільки люди, які добилися значних статків. Такі собі скоробагатьки. Казали, що такі люди і країну багатою зроблять, а той, хто не багатий, не зуміє. Порівняйте Вацлава Гавела і Януковича.
Мені так видається, що ви, пане Vovk, не в темі.
На ваші питання:
1) Хто і за яким критерієм визначатиме, які держави є ворожими
- Украіна куди прямує, до ЄС? То для початку можна керуватись іхнім переліком, з доповненнями (раша, лукашенщина і т.п.)
Ось з льоту знайшов сайт, може є і кращі, але як не довіряєте - прошу пошукати самим:
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/
2) Хто забороняє в Україні проживати громадянам інших держав
- Та ж украінські закони. Які дозволяють іноземцям (навіть американцям) перебувати в краіні до 3 місяців. І навіть маючи роботу в Украіні - до року з реєстрацією. Напевне, можна продовжити, не пробував.
3) Якби Ізрайль почав видавати громадянство усім підряд, то там би наголосували так, що Ізрайль би зник.
- Я ж кажу, ви не в темі. Малюсінька держава Ізраіль (9 млн) дорожить кожним громадянином. Приклад: мій товариш, емігрант з Ізраілю з американським паспортом - не може в'іхати до Ізраілю як американець. Його примусили оновити свій ізраільський і попередили наступного разу використовувати в краіні виключно його. (Зауважте, претензій до подвійного громадянства - 0, зеро).
4) У випадку воєнного стану у яку армію піде служити особа з кількома паспортами?
І тут нема проблеми! Якщо війна застала украінця з американським паспортом в Украіні і оголошена всебічна мобілізація - то наш украінець йде воювати за Украіну. Але він і так піде, бо американські украінці приіздять в Украіну не гроші заробляти (там заробляють лише олігархи і ті, хто при владі), а тому, що серце кличе на Батьківщину.
5) На Закарпатті при отриманні громадянства Угорщини люди приносять присягу на вірність цій самій Угорщині
Така процедура є в усіх краінах. Вона означає лише згоду слідувати законам держави і обов'язок служити новій краіні, якщо іі територія обрана для постійного проживання. Одночасно держава надає певеі права (наприклад, брати участь у місцевих, парламентських і президентських виборах). Але ані Угорщина, ані США не будуть визволяти свого подвійного громадянина, якщо він зчинив злочин на територіі свого іншого громадянства. Там ця особа буде вважатися місцевим громадянином.
На 6 і 7 відповідати не хочеться, несерйозно це.
Мета подвійного громадянства - позбирати украінців, які роз'іхалися по світу, і дати ім можливість утримати зв'язок з Батьківщиною. Багато хто через такий інструмент таки обере Украіну і повернеться назавше.
1) Угорщина є членом ЄС, але одночасно - гей-би проросійська і марить "Великою Угорщиною". Окрім того, часом відбуваються різкі зміни і дружня країна може стати недружньою. Наприклад, із поляками у нас протягом століть непрості стосунки - суцільні гойдалки. Зараз вони - наш союзник, а що буде завтра - невідомо, враховуючи їх гонор і певну імперськість. Не забуваймо про "волинську різанину" білих і пухнатих осадників, які були далеко не ангелами. У Галичині також непрості стосунки були з Польщею (Петлюра став союзником Речі Посполитої, а Січові Стрільці сприйняли це як зраду. Більше того, Бандера для більшості із поляків - "різун").
2) Не смішіть мене труднощами із проживанням американця в Україні, чи навпаки. Ви хочете всюди тепличних умов, вигоди. Нічого страшного, якщо "вибраним" треба буде потратити трохи свого часу на оформлення документів. То називається "трудно". А нам тут не трудно?
Я трохи різко сказав "вибрані", бо не один раз чув "кращі виїхали".
Знаю громадянина України, який мешкає у Канаді і періодично мусить отримувати якісь дозволи. Українець, проживаючи в Україні, часто стикається із більшими проблемами, так само як канадієць у Канаді.
3) Чи легко етнічному українцю стати громадянином Ізрайлю? А чи не потрібно для цього доводити, що ти маєш певне походження? Приклад - Ставицький (мініст енергетики при Януковичу), який купив собі єврейське походження.
Чи легко стати громадянином Швейцарії, Японії...? Може у тих країнах живуть дурні?
4) Служба у армії.
Я не маю рожевих окулярів. Якби у 2014 українці, які не мали можливості відкупитися від служби, мали ще якийсь паспорт, то у АТО брали б участь лише дуже свідомі, яких замало. Тоді служили ті, хто не міг відкупитися і ті, кому було встидно відкуповуватись. Але у результаті Україна отримала масу людей, які здатні воювати. Ну нікуди у такій ситуації не подінешся від примусу.
А у 2022 хіба не намагаються виїхати за кордон ті, хто є військовозобов'язаний? І багатьом вдається. А при наявності іншого паспорта це зробити буде значно простіше.
Чи багато зараз служить у армії українців Закарпаття, які мають угорський паспорт? Чи буковинців із румунським други паспортом?
5) Про присягу угорців я написав для прикладу. Звісно, що не вони єдині такі. І знову виникає питання - а кому ти присягаєш щиро. Хоча, з іншого боку, мадяр лише з українським паспортом залишається мадяром.
Гарно ви пишете про мету подвійного громадянства, збирання українців. А я от не від одного чув, що якщо у вас тут стане краще, то може і повернусь. Дуже патріотично залишити Україну шуфричам, суркісам, демінським і чекати коли хтось тут з великими трудами і кров'ю зробить для "подвійних" кращу країну і тоді вони нас осщасливлять своїм поверненням. А якщо ми тут не зробимо достойні умови, не зуміємо перебороти ту мафію, то "подвійні" не повернуться. Справжній патріотизм. А як бути із дітьми, які уже є частиною іншої країни? Виривати їх із звичного для них оточення?
Знаю таку, яка нарікає на болото на своїй вулиці, а там, куди вона поїхала, у США, болота немає. Візьми тут ноги в руки, набий собі гуль, наживи собі ворогів, але організуй, щоб сусіди скинулись на бруківку (як ми це зробили на своїй вулиці) і болота не буде. А ще краще - повоюй із Садовим і добийся, щоб то зробило місто (знаю і такі приклади).
Патріот - не той, хто виїхав, щонеділі вбирає до церкви вишиту сорочку, зустрічається із земляками (бавунцяється у патріотизм), а той, хто в Україні старається змінити життя на краще.
Були різні хвилі еміграції. Втікали від страшної бідосі. Втікали ті, хто знав, що СРСР-2 їх знищить фізично. А від якої такої страшної біди чи загрози життю втікали ******* "кращі" до 2014? Шукаєш просто кращого життя, не називай себе патріотом.
Не подобається шансон у маршрутці - воюй, переконуй. Не подобається, як засмічують Карпати пластиком - також воюй, переконуй, організовуй прибирання. Не подобається, як міська влада краде - пиши скарги... Бий по своєму здоров'ю тим денервуванням, але таки роби щось, щоб твоїм дітям тут жилось краще.
Высказывание согл вашей логике - вы пид-ас и ****** и женоненависник.... Доказывать ничего не буду, сами ищите....
На тих виборах він отримав звання "Маршал Гречка", тому що дуже потужно засівав виборців гречкою.
Как рейдер Корбан превращался в маршала Гречку и проиграл выборы
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/08/5/7076781/
Командир батальона "Шахтерск" Андрей Филоненко заявил, что планированием операции по взятию Иловайская занимался заместитель днепропетровского губернатора Геннадий Корбан.
Нелошара порушує конституцію, яку його поставили оберігати та виконувати.
Питання повинно стояти у відстороненні цього пройдисвіта та ватноголового покидька від влади.
Вы противоречите сам себе......
Ни вы ни презик априори не могут ничего требовать от Корбана!!!!
Вы брехло кон-ое и тролль. Там нет такого понятия.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про громадянство України
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 13, ст.65)
Розділ III
ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ТА СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ ПРО НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ
Стаття 17. Підстави припинення громадянства України
Громадянство України припиняється:
1) внаслідок виходу з громадянства України;
2) внаслідок втрати громадянства України;
3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Статья 25 Конституции Украины
Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство.
Гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству.
Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами.
Не пиши мне юрид не грамотное быдло.
Это у вас в кацапстане как царь сказал так и будет.......
Михо гражданство вернули!!! тк это было нарушением Конституции Украины. "Гражданин Украины не может быть лишен гражданства".
Корбан втратив українське громадянство згідно із Конституцією та законом через набуття громадянства іншої держави.
Не лишено логики
Решает кто-то получить гражданство, инвестировать денег, начать бизнес, создать новые рабочие места, платить налоги и видит вот такую куйню .
Так сказать без суда и следствия - спасибо и идите накуй.
Дело не в конкретном Корбане, а в законности !!!
>пусть Корбан обжалует в суде в ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ,а не "раскачивает лодку" успешного командования войсками и единства общества
Це якась дискримінація рядових, «пересічних» громадян.
Зеленський є просто громадянином Украіни, обраним на роботу президентом краіни. І він не чекав до кінця війни, а позбавив Корбана громадянства негайно! А тому ви пропонуєте почекати… ну-ну, рівноправ'я на марші.
Відносно «розкачування човна» - пардон, а хто перший почав, хто іі розкачав?
P.S. У одному з вами згідний. З забаненням, точніше, «деактивацією» ніків тут панує беспредєл. Будь-хто пише рапорт адміну і дописувач безапеляційно відправляється у небуття. Найсмішніше те, що видаляється юзер, як правило, за один пост, який комусь не сподобався. А уся стрічка інших дописів, багато з яких могли мати численні уподобайки, залишається надбанням Цензора і не вичищається. Хоча це мене, в принципі, влаштовує, бо я пишу тут не для слави, а щоб прояснити колегам-дописувачам ті чи інші питання, або звернути увагу на проблеми.
за це треба карати, а не з Корбана ліпити мученика. Роль Корбана у Іловайську також
немала і які були до нього питання. суспільство повинно послати зеленському і Зе владі
ЧІТКИЙ МЕСЕДЖ - падло це не ти ведеш війну, а народ України, і за всі ващі злочини
проти України ви відповісте.
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
35) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніса Шарапова який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
36) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
37) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна.
38) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі.
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