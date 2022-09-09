Зеленского обязали ответить на петицию 25 тысяч граждан по поводу незаконного лишения гражданства Корбана

Петиция о возвращении гражданства главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану набрала более 25 тысяч голосов. Теперь на нее ответит президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на раздел "Петиции" на сайте Офиса Президента.

По состоянию на 14:00 9 сентября за эту петицию проголосовали 25 087 граждан.

Напомним, если петиция набирает более 25 тысяч голосов – на нее должен ответить президент.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных бизнесменов и политиков, среди которых и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.

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Автор петиции Андрей Магера в тексте подчеркнул, что прекращение гражданства Украины Геннадия Корбана "наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии", ведь его вклад "в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году, весомый и бесспорный".

В частности, автор ссылается на Конвенцию о статусе апатридов 1954 года, Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года, Европейскую конвенцию о гражданстве 1997 года, ставших частью национального законодательства Украины и апеллирует к тому, что Украина как государство взяла на себя жесткие международные обязательства по избежанию случаев безгражданства.