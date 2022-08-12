На сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства

На сайте президента зарегистрирована петиция о пересмотре ошибочного решения и отмене Указа президента Украины 5022022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Корбана Геннадия Олеговича.

Инициатором петиции выступил заслуженный юрист Украины, экс-замглавы ЦИК Андрей Магера, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый Владимир Александрович!

Обращаемся к Вам как гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод граждан в связи с изданием Указа Президента Украины №502/2022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Геннадия Корбана.

Считаем, что это наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии. Ведь вклад Геннадия Корбана в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году, весомый и бесспорный.

Указом Президента Украины от 15 сентября 2014 года №726/2014 Геннадий Корбан был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Приказом Министра обороны Украины от 19 мая 2022 года №386 Геннадий Корбан был награжден отличием Министерства обороны Украины - медалью "За содействие Вооруженным силам Украины".

Именно его работа как руководителя Штаба совета обороны Днепра и члена Совета обороны Днепропетровской области свидетельствует о его связи с Украиной, желании защитить ее от вражеского нападения, преданности идеалам свободного, независимого и единого украинского государства.

Учитывая это, решение о прекращении гражданства ошибочно, обесценивает идеалы патриотов Украины и лишает Геннадия Корбана возможности работать для усиления обороноспособности страны, как он это делал с первых дней активной фазы вооруженной агрессии против нашей страны.

Также необходимо отметить, что обнародованный в СМИ акт изъятия документа, датированный 22 июля 2022 г., а именно об изъятии паспорта гражданина Украины для выезда за границу, выданного на имя КОРБАН Геннадий, в графе 5 содержит информацию о том, что этот человек теперь является лицом без гражданства.

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При этом частью четвертой статьи 19 Закона Украины "О гражданстве Украины" установлено, что не может быть прекращено гражданство и лицо не теряет гражданство, если вследствие этого гражданин Украины станет лицом без гражданства.

Следовательно, государством Украина в лице уполномоченного государственного органа признано, что вследствие потери гражданства Украины Геннадий Корбан получил статус лица без гражданства, что противоречит частям первой и четвертой статьи 19 Закона Украины "О гражданстве Украины".

Кроме того, 28 июля 2022 года в Киеве на совместной пресс-конференции Президента Украины и Президента Литовской Республики в ответ на вопросы журналиста по поводу указа относительно гражданства Г. Корбана главой нашего государства было заявлено: "Мы на регулярной основе предоставляем гражданство Украины или лишаем". Однако согласно части первой статьи 25 Конституции Украины гражданин Украины не может быть лишен гражданства.

Более того, Украина как государство взяла на себя жесткие международные обязательства по избежанию случаев безгражданства. В частности, Конвенция о статусе апатридов 1954 г., Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г., Европейская конвенция о гражданстве 1997 г. (после предоставления в форме закона Украины согласия на обязательность на основе части первой статьи 9 Конституции Украины) стали частью национального законодательства Украины.

Учитывая изложенное и в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 5, статьей 23-1 Закона Украины "Об обращениях граждан", просим Вас пересмотреть ошибочное решение о прекращении гражданства и отменить Указ Президента Украины №502/2022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Корбана Геннадия Олеговича, 1970 года, уроженца и жителя города Днепра Днепровского района Днепропетровской области.

Убеждены, что отмена Указа №502/2002 будет иметь в условиях развязанной Российской Федерацией агрессивной войны только положительное значение, поскольку будет способствовать дальнейшей консолидации вокруг нашего с Вами государства граждан Украины независимо от места жительства, родного языка, политических или религиозных убеждений, этнического или социального происхождения", - говорится в петиции.

"По моему мнению, глава государства сознательно или бессознательно был введен в заблуждение, а сам Указ, как ложный, подлежит отмене по следующим соображениям:

Информационный ресурс "Бабель" 22 июля обнародовал текст акта об изъятии пограничниками паспорта Г. Корбана для выезда за границу.

В настоящем акте указано, что паспорт изымался не у иностранного гражданина, а у апатрида (лица без гражданства).

Государство, в лице должностного лица государственного органа официально путем составления документа, признало отсутствие у Г. Корбана другого гражданства.

Для меня неоспорима роль Г. Корбана в организации сопротивления российским оккупантам как в 2014 году, так и в 2022 году.

По моему глубокому убеждению, появление вышеупомянутого Указа не способствует консолидации всех проукраинских государственных сил в Украине.

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Изданнный Указ противоречит не только Конституции Украины, но и ряду многосторонних международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено законами Украины.

В частности, частью национального законодательства и обязательными к исполнению в Украине являются:

1) Конвенция о статусе апатридов 1954;

2) Конвенция о сокращении безгражданства в 1961 году;

3) Европейская конвенция о гражданстве в 1997 году.

Следовательно, мною инициирована на веб-сайте Президента Украины электронная петиция об исправлении ошибки и пересмотре (отмене) Указа Президента Украины (N 502/2022) от 18 июля 2022 года в части Геннадия Корбана.

Считаю, что от ошибок в жизни никто не застрахован, в том числе Президент Украины.

Однако способность признать свою ошибку и ее исправить является не слабостью, а силой человека. Тем более это важно, когда касается высших должностных лиц государства.

Призываю граждан Украины поддержать мою электронную петицию по такой ссылке", - призвал он украинцев.