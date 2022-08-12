РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8397 посетителей онлайн
Новости
6 808 40

На сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства

зеленський

На сайте президента зарегистрирована петиция о пересмотре ошибочного решения и отмене Указа президента Украины 5022022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Корбана Геннадия Олеговича.

Инициатором петиции выступил заслуженный юрист Украины, экс-замглавы ЦИК Андрей Магера, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый Владимир Александрович!

Обращаемся к Вам как гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод граждан в связи с изданием Указа Президента Украины №502/2022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Геннадия Корбана.

Считаем, что это наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии. Ведь вклад Геннадия Корбана в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году, весомый и бесспорный.

Указом Президента Украины от 15 сентября 2014 года №726/2014 Геннадий Корбан был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Приказом Министра обороны Украины от 19 мая 2022 года №386 Геннадий Корбан был награжден отличием Министерства обороны Украины - медалью "За содействие Вооруженным силам Украины".

Именно его работа как руководителя Штаба совета обороны Днепра и члена Совета обороны Днепропетровской области свидетельствует о его связи с Украиной, желании защитить ее от вражеского нападения, преданности идеалам свободного, независимого и единого украинского государства.

Учитывая это, решение о прекращении гражданства ошибочно, обесценивает идеалы патриотов Украины и лишает Геннадия Корбана возможности работать для усиления обороноспособности страны, как он это делал с первых дней активной фазы вооруженной агрессии против нашей страны.

Также необходимо отметить, что обнародованный в СМИ акт изъятия документа, датированный 22 июля 2022 г., а именно об изъятии паспорта гражданина Украины для выезда за границу, выданного на имя КОРБАН Геннадий, в графе 5 содержит информацию о том, что этот человек теперь является лицом без гражданства.

Читайте также: Кто-то в ОП, наверное, думает, что вопрос о быстрой оккупации Херсонщины и Запорожья куда-то исчезнет, - Корбан

При этом частью четвертой статьи 19 Закона Украины "О гражданстве Украины" установлено, что не может быть прекращено гражданство и лицо не теряет гражданство, если вследствие этого гражданин Украины станет лицом без гражданства.

Следовательно, государством Украина в лице уполномоченного государственного органа признано, что вследствие потери гражданства Украины Геннадий Корбан получил статус лица без гражданства, что противоречит частям первой и четвертой статьи 19 Закона Украины "О гражданстве Украины".

Кроме того, 28 июля 2022 года в Киеве на совместной пресс-конференции Президента Украины и Президента Литовской Республики в ответ на вопросы журналиста по поводу указа относительно гражданства Г. Корбана главой нашего государства было заявлено: "Мы на регулярной основе предоставляем гражданство Украины или лишаем". Однако согласно части первой статьи 25 Конституции Украины гражданин Украины не может быть лишен гражданства.

Более того, Украина как государство взяла на себя жесткие международные обязательства по избежанию случаев безгражданства. В частности, Конвенция о статусе апатридов 1954 г., Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г., Европейская конвенция о гражданстве 1997 г. (после предоставления в форме закона Украины согласия на обязательность на основе части первой статьи 9 Конституции Украины) стали частью национального законодательства Украины.

Учитывая изложенное и в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 5, статьей 23-1 Закона Украины "Об обращениях граждан", просим Вас пересмотреть ошибочное решение о прекращении гражданства и отменить Указ Президента Украины №502/2022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Корбана Геннадия Олеговича, 1970 года, уроженца и жителя города Днепра Днепровского района Днепропетровской области.

Убеждены, что отмена Указа №502/2002 будет иметь в условиях развязанной Российской Федерацией агрессивной войны только положительное значение, поскольку будет способствовать дальнейшей консолидации вокруг нашего с Вами государства граждан Украины независимо от места жительства, родного языка, политических или религиозных убеждений, этнического или социального происхождения", - говорится в петиции.

"По моему мнению, глава государства сознательно или бессознательно был введен в заблуждение, а сам Указ, как ложный, подлежит отмене по следующим соображениям:

Информационный ресурс "Бабель" 22 июля обнародовал текст акта об изъятии пограничниками паспорта Г. Корбана для выезда за границу.

В настоящем акте указано, что паспорт изымался не у иностранного гражданина, а у апатрида (лица без гражданства).

Государство, в лице должностного лица государственного органа официально путем составления документа, признало отсутствие у Г. Корбана другого гражданства.

Для меня неоспорима роль Г. Корбана в организации сопротивления российским оккупантам как в 2014 году, так и в 2022 году.

По моему глубокому убеждению, появление вышеупомянутого Указа не способствует консолидации всех проукраинских государственных сил в Украине.

Читайте также: В ОП людям ежедневно морочат головы контрнаступлением. Это ложь, - Корбан

Изданнный Указ противоречит не только Конституции Украины, но и ряду многосторонних международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено законами Украины.

В частности, частью национального законодательства и обязательными к исполнению в Украине являются:

1) Конвенция о статусе апатридов 1954;

2) Конвенция о сокращении безгражданства в 1961 году;

3) Европейская конвенция о гражданстве в 1997 году.

Следовательно, мною инициирована на веб-сайте Президента Украины электронная петиция об исправлении ошибки и пересмотре (отмене) Указа Президента Украины (N 502/2022) от 18 июля 2022 года в части Геннадия Корбана.

Считаю, что от ошибок в жизни никто не застрахован, в том числе Президент Украины.

Однако способность признать свою ошибку и ее исправить является не слабостью, а силой человека. Тем более это важно, когда касается высших должностных лиц государства.

Призываю граждан Украины поддержать мою электронную петицию по такой ссылке", - призвал он украинцев.

Автор: 

гражданство (1316) Зеленский Владимир (20867) Корбан Геннадий (548) Магера Андрей (210) петиция (357)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Срати він хотів на ті петиції. Як щодо петиція про незаконне вимкнення трьох патріотичних каналів? Без Рішення суду, без рішення Наглядової ради без зауважень Просто вимкнули, бо Зеля з 19-го року з ними ніяк не міх впоратись. А тут, під час війни, взяв і закрив. Бо мітинги і протести заборонені. Тепер в ефірі тільки канали імені Зеленського. Петиція по цим каналам набрала 25 тис голосів, як не блокували голосування. І що? Утріться, Найвеличніший таке не помічає.
показать весь комментарий
12.08.2022 21:37 Ответить
+12
Ложив бубочка болта на всі ці петиції. І не тільки на петиції.
показать весь комментарий
12.08.2022 21:18 Ответить
+10
Може тоді пригадаємо, чим займався в той час сам ЗЄ?
показать весь комментарий
12.08.2022 21:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ложив бубочка болта на всі ці петиції. І не тільки на петиції.
показать весь комментарий
12.08.2022 21:18 Ответить
осенью его уже не будет, октябрь-ноябрь , а связанно это будет с договоренностями о заморозке конфликта , его подведут под то , что этот договорняк нам самим нужен, будут выдавать это как победу, но на самом деле это приведет к потере еще больших территорий, киев будут херачить не по децки , денег в стране не будет от слова - вообще, казну растащат, ................он натворит столько беды что мы все ужаснемся , это все будет .
показать весь комментарий
12.08.2022 22:07 Ответить
Пане президент, треба починати з московської агентури- скільком агентам за останні 30 років було надано громадянства? Скільки паспортів продано криміналітету?
показать весь комментарий
12.08.2022 23:36 Ответить
спешить некуда...буба подыскивает подходящий окоп для рабиновича с коломойским...мож и корбану присмотрят заодно.
показать весь комментарий
12.08.2022 21:20 Ответить
То було до війни. Сьогодні він таки патріот. Хотя я його також не жалую
показать весь комментарий
12.08.2022 21:24 Ответить
Може тоді пригадаємо, чим займався в той час сам ЗЄ?
показать весь комментарий
12.08.2022 21:40 Ответить
Ну беніамін також вважався патріотом нев'*******, і ківа.
А наразі єрмак з татаровим.
показать весь комментарий
12.08.2022 22:20 Ответить
ні, з беніаміном просто обурення викликав той факт, що за беніаміна взялися, а ахмєтову ніц, і це при тому що ахмєтов набагато більше міг би зробити для того ж Донецька, але волів все прогудіти. Ця вибірковість була схожа на особисті розбірки а не на боротьбу з олігархами, що викликало критику і незадововлення.
показать весь комментарий
13.08.2022 00:25 Ответить
это пустая трата времени. если кто тут и может помочь, то это - Конституционный суд.
показать весь комментарий
12.08.2022 21:21 Ответить
то если он достаточно кошерный..
показать весь комментарий
12.08.2022 21:23 Ответить
Петицию нужно Ермаку писать, а не Зе, Зе такие вопросы не решает
показать весь комментарий
12.08.2022 21:24 Ответить
шрифтом брайля..
показать весь комментарий
12.08.2022 21:30 Ответить
ми єрмака не обирали, ми й Зеленського не обирали, більшість обрали Голобородька.
показать весь комментарий
13.08.2022 00:28 Ответить
Подписывать, конечно, надо. Но мы все помним, что оно нам ничего не должно.

У кого фотка есть? Напомните всем, плиз.
показать весь комментарий
12.08.2022 21:26 Ответить
е ні! це воно нічого не винно було під час передвиборчих перегонів, але під час інавгурації він присягнув нам. Це ми йому нічого не винні, бо ми не присягали.
показать весь комментарий
13.08.2022 00:27 Ответить
Але він клав і на нас, і на державу, а ми на нього - не можемо. Поки що.
показать весь комментарий
13.08.2022 07:27 Ответить
Коломойському він прсягнув.
показать весь комментарий
20.08.2022 23:01 Ответить
Зелю за його указ можна віддати під суд. А коли він його скасує то ні.
показать весь комментарий
12.08.2022 21:35 Ответить
Срати він хотів на ті петиції. Як щодо петиція про незаконне вимкнення трьох патріотичних каналів? Без Рішення суду, без рішення Наглядової ради без зауважень Просто вимкнули, бо Зеля з 19-го року з ними ніяк не міх впоратись. А тут, під час війни, взяв і закрив. Бо мітинги і протести заборонені. Тепер в ефірі тільки канали імені Зеленського. Петиція по цим каналам набрала 25 тис голосів, як не блокували голосування. І що? Утріться, Найвеличніший таке не помічає.
показать весь комментарий
12.08.2022 21:37 Ответить
так, не помічає, але це його проблема. Що він не помічає як суспільство вичерпує всі можливі демократичні і цивілізовані методи достукатися до цього "нєбожітєля".
показать весь комментарий
13.08.2022 00:30 Ответить
зеленський повинен скасувати всі свої незаконні укази і без петицій!
Хоча він уже так накосячив, що одним безаконням більше чи менше, вже не має ніякого значення. Все одно в свій час отримає покарання!
показать весь комментарий
12.08.2022 21:49 Ответить
Зе:" я вам ничего не должен"..
царем себя шут возомнил.
показать весь комментарий
12.08.2022 23:30 Ответить
от тільки корона знімається разом з головою.
показать весь комментарий
13.08.2022 00:31 Ответить
Кукловод Єрмак за цим позором. Коли його помножать на НУЛЬ?
показать весь комментарий
12.08.2022 21:54 Ответить
А где петиция о снятии ермака?
показать весь комментарий
12.08.2022 22:00 Ответить
Ось: https://petition.president.gov.ua/petition/91322 https://petition.president.gov.ua/petition/91322

показать весь комментарий
12.08.2022 22:23 Ответить
У Зебила явно комплекс неполноценности. Даже в ответе про дерьмака всунул Порошенко))))
показать весь комментарий
20.08.2022 23:04 Ответить
Думаю хитрожопые хотят легитимизироваться за счет народа и это однозначно развод.
показать весь комментарий
12.08.2022 22:01 Ответить
хитрожопые в кавычках
показать весь комментарий
12.08.2022 22:02 Ответить
Корбан Даллас нагнет любого президента!

показать весь комментарий
12.08.2022 22:30 Ответить
Після того, що той ідіот заліпив про 80тис. Його тут "тепло" приймуть і "теплих" слів наговорять.
показать весь комментарий
12.08.2022 22:44 Ответить
Осел, ще не задовольнив жодної петиції....дерьмачок не дозволяє!
показать весь комментарий
12.08.2022 22:57 Ответить
його ніхтоне позбавляв, лише призупиили!
показать весь комментарий
12.08.2022 23:27 Ответить
Ви бачили текст Указу? І що це за норма - призупинення громадянства?
показать весь комментарий
13.08.2022 01:50 Ответить
Зеля тупой.
Надо ему по-простому объяснить.
показать весь комментарий
13.08.2022 03:24 Ответить
Корбан патриот Украины. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
13.08.2022 06:47 Ответить
ЗЕлену мразь до суду!
показать весь комментарий
13.08.2022 09:03 Ответить
Да чтобы бубочка признал свои ошибки и преступления....
Ни в жизнь не поверю...
показать весь комментарий
13.08.2022 11:34 Ответить
 
 