Зеленського зобов’язали відповісти на петицію 25 тисяч громадян щодо незаконного позбавлення громадянства Корбана

Петиція про повернення громадянства голові штабу оборони Дніпра Геннадію Корбану набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер на неї має відповісти президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розділ "Петиції" на сайті Офісу Президента.

Станом на 14.00 9 вересня за цю петицію проголосували 25 087 громадян.

Нагадаємо, якщо петиція набирає понад 25 тисяч голосів - на неї має відповісти президент.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства.

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Автор петиції Андрій Магера у тексті наголосив, що припинення Геннадія Корбана громадянства України "завдає істотного удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни – по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору російській агресії", адже його внесок "у справу захисту України зараз, як й у 2014 році, – вагомий та беззаперечний".

Зокрема автор посилається на Конвенцію про статус апатридів 1954 року, Конвенцію про скорочення безгромадянства 1961 року, Європейську конвенцію про громадянство 1997 року, що стали частиною національного законодавства України та апелює до того, що Україна як держава взяла на себе жорсткі міжнародні зобов’язання щодо уникнення випадків безгромадянства.