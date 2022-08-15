Офис президента угрожал мэру Киева Кличко за поддержку Корбана

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что ему угрожали из Офиса президента лишением украинского гражданства из-за того, что он подписал открытое письмо с обращением к Зеленскому о возвращении гражданства Геннадию Корбану.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сам принял решение подписать соответствующее письмо.

"Сегодня о тех шагах, которые я делаю, меня просить не нужно, потому что считаю их правильными. Нужно объединять усилия и максимально использовать эффективность каждого человека, каждого менеджера, а не создавать искусственные интриги или препятствия. Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: "Ты такой проактивный, мы еще за твое немецкое гражданство не брались". Я говорю: "Я буду очень удивлен, если мне покажут да еще и отберут паспорт Германии", - заметил Кличко.

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Кличко уверяет, что никакого другого гражданства, кроме украинского, у него нет.

"Я буду очень удивлен, если кто-то мне сможет показать "мой" американский или немецкий паспорт, чтобы отобрать украинский. Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но для чего? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет.

Кличко отказался прямо отвечать на уточняющие вопросы, с кем именно состоялся такой разговор: "Снимем этот вопрос".

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"Ну а откуда? Из ЖЭКа?", - ответил он на прямой вопрос, инициировали ли разговор с Банковой.

В этом же интервью Кличко заявлял, что в Офисе президента он общается только с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко.

Комментируя ситуацию с Корбаном, Кличко отмечает: "Еще раз хочу подчеркнуть: должно быть четкое понимание – все должно происходить по единым принципам для всех, а не выборочно. В данном случае выглядит так: мы у этого заберем, а этим мы пока оставим, чтобы они были послушнее, понимали, что у них мы тоже можем забрать. Нужен четкий закон, для всех один, а не выборочное принятие решений".

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Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.

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