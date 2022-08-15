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Офис президента угрожал мэру Киева Кличко за поддержку Корбана

кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что ему угрожали из Офиса президента лишением украинского гражданства из-за того, что он подписал открытое письмо с обращением к Зеленскому о возвращении гражданства Геннадию Корбану.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сам принял решение подписать соответствующее письмо.

"Сегодня о тех шагах, которые я делаю, меня просить не нужно, потому что считаю их правильными. Нужно объединять усилия и максимально использовать эффективность каждого человека, каждого менеджера, а не создавать искусственные интриги или препятствия. Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: "Ты такой проактивный, мы еще за твое немецкое гражданство не брались". Я говорю: "Я буду очень удивлен, если мне покажут да еще и отберут паспорт Германии", - заметил Кличко.

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Кличко уверяет, что никакого другого гражданства, кроме украинского, у него нет.

"Я буду очень удивлен, если кто-то мне сможет показать "мой" американский или немецкий паспорт, чтобы отобрать украинский. Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но для чего? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет.

Кличко отказался прямо отвечать на уточняющие вопросы, с кем именно состоялся такой разговор: "Снимем этот вопрос".

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"Ну а откуда? Из ЖЭКа?", - ответил он на прямой вопрос, инициировали ли разговор с Банковой.

В этом же интервью Кличко заявлял, что в Офисе президента он общается только с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко.

Комментируя ситуацию с Корбаном, Кличко отмечает: "Еще раз хочу подчеркнуть: должно быть четкое понимание – все должно происходить по единым принципам для всех, а не выборочно. В данном случае выглядит так: мы у этого заберем, а этим мы пока оставим, чтобы они были послушнее, понимали, что у них мы тоже можем забрать. Нужен четкий закон, для всех один, а не выборочное принятие решений".

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Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.

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Автор: 

гражданство (1317) Кличко Виталий (4652) Корбан Геннадий (548) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+107
Та треба перевірити на громадянство усе поголів'я ОП.
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15.08.2022 10:10 Ответить
+105
Благодаря дебильному населению, во власть пролезли отборнейшие подонки, которые усердно строят диктатуру, наподобие кацапской.
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15.08.2022 10:14 Ответить
+101
Віталік! **** того, хто тобі "натякав", хуком зліва. Щоб зуби повилітали!
Не мені тебе вчити.
Пора вже цих підарасів *******...
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15.08.2022 10:24 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=6qUEISHYToQ&ab_channel
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15.08.2022 13:30 Ответить
Оставьте Витальку в покое! Или в демократической стране на несогласие с решением властей лишением гражданства грозят. Ну да, Корбан жид конечно, но ничего, что страной жид руководит?
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15.08.2022 13:45 Ответить
КОРБАН, ех дай нам бог побільше таких євреїв! Людина слова, чемний

не жлоб - а йому заздрять! Слава євреям і українцям
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15.08.2022 14:37 Ответить
Не надо уж так возвеличивать Корбана.

Помнится на выборах он так одаривал избирателей гречкой, что получил прозвище "маршал Гречка".

Ничего не имею против теперешнего Корбана, но занадто восхвалять его не спешу

А ОПА пусть сначала разберется с паспортами и гражданствами в своем окружении.
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15.08.2022 15:09 Ответить
Де можна було набрати стільки негідників під прапорами нікчемного кривляла?
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15.08.2022 13:52 Ответить
"Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що йому погрожували з Офісу Президента позбавленням українського громадянства"

Похоже Зеленский возомнил себя монархом.
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15.08.2022 13:57 Ответить
Воно копіює ботоксного , але , ми не кацапи , буде супротив .
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15.08.2022 14:21 Ответить
Буде не спротив - а винос зеленої шкурки з Банкової
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15.08.2022 17:37 Ответить
зеленский просто себя возомнил...
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15.08.2022 21:30 Ответить
Більшість монархів дбали про свою державу та її незалежність, а тут ми маємо єрмаківську куклу маріонетку що уявила себе мікродиктатором.
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16.08.2022 07:17 Ответить
Вишикуй всіх з ОПи невтікшого Лідора і вибери найбільшого.
Потім підійди та в*пи його межи очі.
Решта недомірків обісциться і сама.
Потім відпусти. Все ж таки це вумний наш нарід вибрав, так що нехай його і далі Ї*путь.
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15.08.2022 14:12 Ответить
Корбан, Кличко це тільки початок беззаконня зеленої влади . Потім всіх , кого вони дуже бояться - вся опозиція , волонтери ,бойові генерали , ЗСУшників , позбавлять громадянства , якщо ми їм це дозволимо зробити .
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15.08.2022 14:20 Ответить
Я б на місці Кличка пішов би в адміністрацію прєпіздента,та понабивав би там всім морди. Бо по іншому вони не розуміють.
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15.08.2022 14:22 Ответить
Ну, так сходи...
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15.08.2022 16:38 Ответить
МОРДЫ ********* В ОП ЭТО ТОЧНО КЛИЧКО СМОГ БЫ . НО ДАВАЙТЕ ЕГО ПОДДЕРЖИМ НА ВЫБОРАХ . ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД ****** . НА КРЕСЛО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ --- СЛАВА ЗСУ
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15.08.2022 18:51 Ответить
И этот через пару лет возомнится. Их надо чаще менять.
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15.08.2022 22:16 Ответить
От не треба говорити "всі такі". Такий, як Зеленський був лише Янукович. Якби він не пообіцяв єроасоціацію і тут же передумав, то ще пішов би на другий срок президентства. Зеленський хитріший. Він усі зради обставить ніби велике щастя для країни.
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16.08.2022 08:26 Ответить
це вже починає напрягати, скрізь ОП
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15.08.2022 14:23 Ответить
Може б пора вже було б по Закону військового часу та за зраду - Га ? А чого їбі його мать... жде тільки нагоду перестати стріляти і всіх на шашлик відправити....
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15.08.2022 14:25 Ответить
А диви яке воно не лох і чване з себе патріота...

Всі силовики підозрюють цього театра

В УКРАЇНЦІВ НЕРВИ НЕ ЖАЛІЗНІ - ДИВИСЬ ГИДОТО ОФШОРНА, БО ЗГАДАЄМО П. ПОРОХА
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15.08.2022 14:31 Ответить
Щеневтік зовсім пустився берега
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15.08.2022 14:34 Ответить
Та воно ж дупля не дає і не розуміє, що відбувається... ********, як макака, що дєрьмак підсунк, ба абдристович потім медком це помаже. Я як не підпише, дєрьмак все про Оман розповість...
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15.08.2022 19:48 Ответить
Бывший министр экономики Украины, нынешний глава наблюдательного совета "Укроборонпрома", внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака, член Национального инвестиционного совета Украины https://kp.ua/politics/701670-mylovanov-kupyl-ochky-Armani-chtoby-skryt-fynhal-ot-danyluika ТИМОФЕЙ МИЛОВАНОВ на днях признался - у него есть грин-карта США, он исправно платит налоги за океаном, а Украина вторична.

Пытаюсь бывать в США каждый месяц.

Имею полное обеспечение профессора в Питтсбурге, плачу здесь налоги, имею здесь пенсионные накопления и т.д.

То есть США, с точки зрения их законов, являются для меня домом.

Да, я имею несколько должностей в Украине, но это все вторичное по сравнению с преподаванием в Питтсбурге", - написал Тимофей Милованов.

https://kp.ua/politics/701900-na-dvukh-stuliakh-u-koho-yz-narodnykh-deputatov-prypriatan-pasport-yzraylia-ssha-bolharyy-yly-rossyy

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15.08.2022 15:23 Ответить
ермак, совсем *****.
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15.08.2022 15:25 Ответить
В политсовет "Слуг народа" избран ВАДИМ СЛЮСАРЕВ - получивший звание генерала при Януковиче хозяин границы и прокуратуры Харьковской и Сумской областей. Слюсарев летает в Крым к своим родителям, получившим российские паспорта, владеет двумя гостиницами в Алуште, девятью фирмами по завозу импорта в Украину и землей на погранпереходе Гоптовка.

"Ми кинули виклик системі! Ми шукаємо якісно нових людей, які не були частиною старої політики, які мають здобутки у своїй справі! Перше завдання - очищення країни від корупції!" - https://sluga-narodu.com/ написано на главной странице сайта партии "Слуга народа".

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15.08.2022 15:31 Ответить
на жаль так хотіли 73% виборців України....
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15.08.2022 16:28 Ответить
Ну он же тебя на бутылку насадил? Значит была!
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15.08.2022 17:41 Ответить
"Не сотвори себе кумира" - первая заповедь Божья! И последующая - "Не скажи свидетельства ложного на ближнего твоего" (относительно бутылок в твоей голове).
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15.08.2022 22:11 Ответить
Де ти нюхаєш, італянець?
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15.08.2022 18:05 Ответить
Попіднімали голови зелені таракани, весною сиділи по щілинам. Мала цькування волонтерів
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15.08.2022 15:44 Ответить
Кандидат в народные депутаты, 99-й номер в предвыборном списке партии "Слуга народа" МИХАИЛ СОКОЛОВ имеет действительный российский паспорт и является гражданином страны-агрессора Российской Федерации.

Первым о российском гражданстве Соколова https://www.youtube.com/watch?v=AAaeCDX3qwk сообщил одесский активист Сергей Стерненко еще 15 июня.

https://bykvu.com/ua/bukvy/121460-partiya-zelenskogo-vedet-v-radu-grazhdanina-rf/
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15.08.2022 15:45 Ответить
Если киевляне обидятся, то зенелоха и военное положение не спасёт.
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15.08.2022 15:53 Ответить
Кличко наш, його в обіду не дамо. Тим паче усякій швалі зеленській і ермаківській.
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15.08.2022 16:22 Ответить
Гундосику придется в срочном порядке искать новый бункер, но уже в Кривом Рогу
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15.08.2022 17:42 Ответить
Киевлянам может быть не до того - очередная воздушная тревога, и согласно решению КМДА - всем покинуть средства гражданского транспорта и рассыпаться в поисках хрен его знает где находящихся рядом укрытий
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15.08.2022 17:52 Ответить
ты киевлян не знаешь. тут зеленых ггид будем давить и под тревогой .
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15.08.2022 18:14 Ответить
прекрасно знаю, и к обоим лагерям власти не испытываю симпатии
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15.08.2022 19:47 Ответить
Какой второй лагерь власти?)
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16.08.2022 10:28 Ответить
арахамії та єрмачки з іншими адептами руSSкого міра свідомо або несвідомо частенько блокують всіляку військову та політичну допомогу.....

думай-ТЕ...

але, на жаль так хотіли 73% виборців України....
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15.08.2022 16:27 Ответить
ніяк не дають піаністу спокою лаври диктаторів пуйла та лукашеску.
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15.08.2022 17:49 Ответить
Кротівню врятував початок війни, коли вони вже почали сипатися. Перший переляк пройшов і ці свині знову почали вчити патріотів як треба правильно жити.
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15.08.2022 17:59 Ответить
зЕля мразь и подонок.за все будет отвечать.со своей зеленой бандой гнид.народ все видит и помнит.
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15.08.2022 18:13 Ответить
ну це вже ******* зелена занадто -- краще в своему охвиси розбериться з паспортами израилю та рф ********* --- В. КЛИЧКО зробив для УКРАИНЫ В 100000 РАЗ БИЛЬШЕ ниж вся шобла абдрестовича и дерьмака --- КЛИЧКО БУВ НА МАЙДАНИ И ВИМАГАВ ГИДНОСТИ ДЛЯ УКРАИНЦИВ . коли деяки шути ******* про термос та ********* палички --- ИДИТЕ ***** --- КЛИЧКО МЭР КИЕВА --- АМИНЬ
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15.08.2022 18:46 Ответить
В партии "Слуга народу" многие имеют паспорт и гражданство Израиля. Надо этим заниматься.
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15.08.2022 18:55 Ответить
Віталій, а ти йому у вухо крикни
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15.08.2022 18:59 Ответить
Перчаткой крикнуть? 😁💪
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15.08.2022 22:22 Ответить
ОСЬ І ДОЖИЛИСЬ МИ ДО ЧАСІВ КОЛИ КЛОУНИ ПОЧАЛИ ПОГРОЖУВАТИ БОКСЕРАМ 😆
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15.08.2022 19:01 Ответить
З той же оперети

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15.08.2022 19:03 Ответить
При Порошенко Арестович був порохоботом.
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15.08.2022 19:35 Ответить
При наступному президенті буде проклинати теперішнього і хвалити нового ітд.
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16.08.2022 08:51 Ответить
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15.08.2022 19:04 Ответить
Юра, опять ты забыл сказать, что на гор совете Корбан предложил обсудить как без боя сдать Днепр русским, чтобы его не разрушили.

Может быть ты подстилка кровавого потраха, Юра?

Может быть народ стоит объединять под главой президента, который нам обеспечил мировую поддержку в этот трудный момент, а не пи**еть на лидера в военное время?

В остальном вроде нормальный журналист. Только по этому моменту за тобой косяк, по моему мнению))
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15.08.2022 19:07 Ответить


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Реєстрація:15.08.2022

здрисни звідси
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15.08.2022 20:45 Ответить
ОПУщеные фсбэшники ермаковцы решили что им ничего не будет что бы они не сделали потому что деградированый нарит схавает все что наркоша небритый им в уши насрет
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15.08.2022 19:27 Ответить
Спектакль. Это все бенина технология раскрутки своих людей для формирования своей карманной псевдооппозиции.

В результате, Порошенко в следующем парламенте не увидите. И власть и все как бы оппозиции в парламенте будут бенины.

Не удивительно, что Кличко попался. Он всегда видел только то что на поверхности. Хотя, может быть, что он на этом процессе решил и себя раскрутить.

А это запугивание Кличка, со стороны ОП, это часть технологии, чтобы им больше верили.
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15.08.2022 19:33 Ответить
Тому в майбутньому парламенті Зеленський + Корбан + подібні, оце якраз і диктатура
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15.08.2022 19:45 Ответить
Зелені подонки використовують те, що в країні війна і не можна сказати слова проти зажравшійся владі, но так довго тривати не може, бо почнеться диктатура, досить, що вже телебачення як при срср.
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15.08.2022 19:38 Ответить
Кабмін хоче підвищити акциз на пальне для фінансування ремонту доріг
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15.08.2022 21:57 Ответить
Спартц взнає,то Зеленський в конгресі США буде розповідати,що це в Києві твориться,за Єрмака вона не забула.Нікому не цікаво,чому Спартц користується даними розвідки США,та тому,що США оце все цікавить,а не Спартц.
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15.08.2022 22:19 Ответить
Мне не нравится биография и лицо Корбана.
Рейдеры бывшими не бывают. У нас уже ЗЭК был президентом, а теперь раскручивают рейдера. От таких людей всегда больше плохого, чем хорошего. Так что Виталику следует помолчать.
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15.08.2022 22:22 Ответить
Не італійцям призначати національність Порошенку.
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16.08.2022 08:54 Ответить
Прости мене, Господи. Де ті прищі з оп порівняно з чемпіоном світу. Як же себе потрібно не поважати, щоб так не поважати досягнення іншої людини. Відморозки, просто.
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15.08.2022 22:50 Ответить
Да...давненько ничего не было слышно о динозавре с отбитыми мозгами в боксерских боях....он киев в помойку еще до войны превратил! Безобразные граффитти повсюду- это его позор как мэра киева !
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16.08.2022 02:35 Ответить
Режисер і артист:
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16.08.2022 07:22 Ответить
ну от хотів би побачити хто це Віталію погрожував - просто поряд фото з Віталієм втикнути чи то боневтіка чи то дерьмака - квартал 95 відпочиває...досить потужня погроза ...
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16.08.2022 16:17 Ответить
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