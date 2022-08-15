Офис президента угрожал мэру Киева Кличко за поддержку Корбана
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что ему угрожали из Офиса президента лишением украинского гражданства из-за того, что он подписал открытое письмо с обращением к Зеленскому о возвращении гражданства Геннадию Корбану.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что сам принял решение подписать соответствующее письмо.
"Сегодня о тех шагах, которые я делаю, меня просить не нужно, потому что считаю их правильными. Нужно объединять усилия и максимально использовать эффективность каждого человека, каждого менеджера, а не создавать искусственные интриги или препятствия. Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: "Ты такой проактивный, мы еще за твое немецкое гражданство не брались". Я говорю: "Я буду очень удивлен, если мне покажут да еще и отберут паспорт Германии", - заметил Кличко.
Кличко уверяет, что никакого другого гражданства, кроме украинского, у него нет.
"Я буду очень удивлен, если кто-то мне сможет показать "мой" американский или немецкий паспорт, чтобы отобрать украинский. Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но для чего? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет.
Кличко отказался прямо отвечать на уточняющие вопросы, с кем именно состоялся такой разговор: "Снимем этот вопрос".
"Ну а откуда? Из ЖЭКа?", - ответил он на прямой вопрос, инициировали ли разговор с Банковой.
В этом же интервью Кличко заявлял, что в Офисе президента он общается только с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко.
Комментируя ситуацию с Корбаном, Кличко отмечает: "Еще раз хочу подчеркнуть: должно быть четкое понимание – все должно происходить по единым принципам для всех, а не выборочно. В данном случае выглядит так: мы у этого заберем, а этим мы пока оставим, чтобы они были послушнее, понимали, что у них мы тоже можем забрать. Нужен четкий закон, для всех один, а не выборочное принятие решений".
Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.
22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.
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не жлоб - а йому заздрять! Слава євреям і українцям
Помнится на выборах он так одаривал избирателей гречкой, что получил прозвище "маршал Гречка".
Ничего не имею против теперешнего Корбана, но занадто восхвалять его не спешу
А ОПА пусть сначала разберется с паспортами и гражданствами в своем окружении.
Похоже Зеленский возомнил себя монархом.
Потім підійди та в*пи його межи очі.
Решта недомірків обісциться і сама.
Потім відпусти. Все ж таки це вумний наш нарід вибрав, так що нехай його і далі Ї*путь.
Всі силовики підозрюють цього театра
В УКРАЇНЦІВ НЕРВИ НЕ ЖАЛІЗНІ - ДИВИСЬ ГИДОТО ОФШОРНА, БО ЗГАДАЄМО П. ПОРОХА
Пытаюсь бывать в США каждый месяц.
Имею полное обеспечение профессора в Питтсбурге, плачу здесь налоги, имею здесь пенсионные накопления и т.д.
То есть США, с точки зрения их законов, являются для меня домом.
Да, я имею несколько должностей в Украине, но это все вторичное по сравнению с преподаванием в Питтсбурге", - написал Тимофей Милованов.
https://kp.ua/politics/701900-na-dvukh-stuliakh-u-koho-yz-narodnykh-deputatov-prypriatan-pasport-yzraylia-ssha-bolharyy-yly-rossyy
"Ми кинули виклик системі! Ми шукаємо якісно нових людей, які не були частиною старої політики, які мають здобутки у своїй справі! Перше завдання - очищення країни від корупції!" - https://sluga-narodu.com/ написано на главной странице сайта партии "Слуга народа".
Первым о российском гражданстве Соколова https://www.youtube.com/watch?v=AAaeCDX3qwk сообщил одесский активист Сергей Стерненко еще 15 июня.
https://bykvu.com/ua/bukvy/121460-partiya-zelenskogo-vedet-v-radu-grazhdanina-rf/
думай-ТЕ...
але, на жаль так хотіли 73% виборців України....
Может быть ты подстилка кровавого потраха, Юра?
Может быть народ стоит объединять под главой президента, который нам обеспечил мировую поддержку в этот трудный момент, а не пи**еть на лидера в военное время?
В остальном вроде нормальный журналист. Только по этому моменту за тобой косяк, по моему мнению))
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Реєстрація:15.08.2022
здрисни звідси
В результате, Порошенко в следующем парламенте не увидите. И власть и все как бы оппозиции в парламенте будут бенины.
Не удивительно, что Кличко попался. Он всегда видел только то что на поверхности. Хотя, может быть, что он на этом процессе решил и себя раскрутить.
А это запугивание Кличка, со стороны ОП, это часть технологии, чтобы им больше верили.
Рейдеры бывшими не бывают. У нас уже ЗЭК был президентом, а теперь раскручивают рейдера. От таких людей всегда больше плохого, чем хорошего. Так что Виталику следует помолчать.