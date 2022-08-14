Лишение гражданства Корбана похоже на советскую "административную высылку", - Глузман
Главу штаба обороны Днепра Геннадия Корбана лишили гражданства Украины. Так же высылали из страны во времена СССР "неугодных" советской власти людей.
Об этом пишет глава Ассоциации психиатров Украины и известный советский диссидент Семен Глузман, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что 10 августа 1922 года Всероссийский Центральный исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов издал декрет "Об административной высылке", позволявший властям высылать неугодных им людей без суда.
Глузман заявил, что сначала людей высылали, а затем сажали в тюрьму и расстреливали.
По его словам, в "мягкие брежневские годы" гражданина высылали иначе.
Условного "Иванова" вызывали в КГБ и говорили, что ему следует подать заявление о выезде в Израиль. После этого гражданин мог эмигрировать в другие страны, не обязательно в Израиль.
"Отдав советскому государству назначенные мне 10 лет, я хотел из этой страны уехать. Очень хотел. Но меня не выпустили. Вероятно, потому что я не Иванов и не русский. Почему все это вспомнил? Объясню: сегодня 10 августа. Через столетие после принятия декрета "Об административной высылке" украинского гражданина Корбана не хотят пустить на Родину. Традиция жива, что ли…" - подчеркнул он.
Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.
22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.
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Тупий трольок, читай Конституцію та Закон про громадянство, уважно, може разів з трьох дійде.
А краще швиденько біжи на паРашку до братів по "розуму" та нестерпних лизоблюдів сцаря.
Демократія не так існує
у нас є деякі вимоги ДО ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ
також є вимоги що громадянство інших країн у разі наявністі громадянства України не приймається до уваги, тобто якщо наприклад ви маєте громадянство Росії та України - то це не заважає вашому призову в українську армію
он наприклад я маю громадянство України по факту народження
якщо наприклад я має болгарьскі коріння, наприклад я - гагауз, болгари автоматично на пдставі єтнічної належністі до гагаузів - видають болгарський паспорт
ніхто не вимагає відмови від українського громадянства у цьому випадку
підставої для припинення громадянства - могла би бути ВИКЛЮЧНО моя власноручна заява про те, що мені громадянство України вже нецікаво, якщо заяви немає, тобто мене цікавить громадянство України, то ніякі закони - ни з точки зору Болгарії, ні з точки зору України не порушені
Україна не визнає подвійного громадянства, тобто Україна НЕ ВРАХОВУЄ що я - гагауз, якщо наприклад мене треба призвати до армії
або ящо я бажаю стати держслужбовцем - мені треба ПОВІДОМИТИ що я отримав болгарський паспорт як гагауз
Верное не признает. Вот и думай в какую армию ты пойдешь служить в армию Украины или в армию Молдовы. А может в армию Приднестровья?
Голова она для того человеку и дана.
2) підставої для припинення громадянства - могла би бути ВИКЛЮЧНО моя власноручна заява про те, що мені громадянство України вже нецікаво,
3) якщо заяви немає, тобто мене цікавить громадянство України, то ніякі закони - ни з точки зору Болгарії, ні з точки зору України не порушені
1) кроме Закона
2) так и есть и это твоя обязанность подать такое заявление
3) нарушение с точки зрения Украины, другое дело что за это не предусмотрено никакой ответственности
всі уйобки, що вооюють на боці Росії - громадянства України не позбавлені
починаючи з Аксенова, який організував окупацію Криму та закінчуючи Ходаковським, який огранізував Лугандон в Україні й зараз є ватажком та польовим командиром війск Лугандонців
Так может у Аксенова бабуля русская вот он и взял себе паспорт. И ему теперь родина бабушкина приказывает, так как считает его своим гражданином. Что ему теперь разорваться?
Якщо людина в чомусь завинила , то порушуйте кримінальну справу ,
а позбавляти права жити в своїй краіні - це злочин!!
Так коммуняки вчиняли в радянські часи - виселяли незгодних із країни до сибіру !!
А зелений блазень, виходить, такий самий...
Увы, Ермак руоводит страной, а Президент выпускает видосики...
Это всё технология популяризации Корбана. Начиная от "лишения его гражданства".
Многие наши политики очень активно используют сложные политтехнологические хода, которые не все могут понимать.
Главное в этой технологии это побольше говорить о популяризируемом. Сначала его обижают, а потом правда восторжествует и, по требованию народных масс, ему вернут гражданство. А следующее будет в том, что его победившего народ радостно выберет в депутаты или даже в президенты. Олигарх будет доволен.
Обратите внимание, что о Порошенко (чьи каналы лишили эфира) слышно все меньше. Только иногда, когда он что-то подарит ЗСУ. Корбан и несколько других, из той же когорты, которых тоже прокрутят через технологии, имеют все возможности вытеснить Порошенко и других чужих из парламента. В результате в парламенте все свои.
Пан Глузман разом з комаровським та гордоном у 2019-му так натхненно агітував за боневтіка, а тут раптом прозрів. Чи можливо тому що свого зачепили?
Якщо місцеві еліти областей будуть миритися з порушеннями у Києві це погано, взагалі-то.