Лишение гражданства Корбана похоже на советскую "административную высылку", - Глузман

Главу штаба обороны Днепра Геннадия Корбана лишили гражданства Украины. Так же высылали из страны во времена СССР "неугодных" советской власти людей.

Об этом пишет глава Ассоциации психиатров Украины и известный советский диссидент Семен Глузман, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 10 августа 1922 года Всероссийский Центральный исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов издал декрет "Об административной высылке", позволявший властям высылать неугодных им людей без суда.

Глузман заявил, что сначала людей высылали, а затем сажали в тюрьму и расстреливали.

По его словам, в "мягкие брежневские годы" гражданина высылали иначе.

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Условного "Иванова" вызывали в КГБ и говорили, что ему следует подать заявление о выезде в Израиль. После этого гражданин мог эмигрировать в другие страны, не обязательно в Израиль.

"Отдав советскому государству назначенные мне 10 лет, я хотел из этой страны уехать. Очень хотел. Но меня не выпустили. Вероятно, потому что я не Иванов и не русский. Почему все это вспомнил? Объясню: сегодня 10 августа. Через столетие после принятия декрета "Об административной высылке" украинского гражданина Корбана не хотят пустить на Родину. Традиция жива, что ли…" - подчеркнул он.

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Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.

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