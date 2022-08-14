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Лишение гражданства Корбана похоже на советскую "административную высылку", - Глузман

глузман

Главу штаба обороны Днепра Геннадия Корбана лишили гражданства Украины. Так же высылали из страны во времена СССР "неугодных" советской власти людей.

Об этом пишет глава Ассоциации психиатров Украины и известный советский диссидент Семен Глузман, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 10 августа 1922 года Всероссийский Центральный исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов издал декрет "Об административной высылке", позволявший властям высылать неугодных им людей без суда.

Глузман заявил, что сначала людей высылали, а затем сажали в тюрьму и расстреливали.

По его словам, в "мягкие брежневские годы" гражданина высылали иначе.

Читайте также: Ермак лишил гражданства Корбана, используя нашу 30-минутную встречу в качестве повода, - Спартц

Условного "Иванова" вызывали в КГБ и говорили, что ему следует подать заявление о выезде в Израиль. После этого гражданин мог эмигрировать в другие страны, не обязательно в Израиль.

"Отдав советскому государству назначенные мне 10 лет, я хотел из этой страны уехать. Очень хотел. Но меня не выпустили. Вероятно, потому что я не Иванов и не русский. Почему все это вспомнил? Объясню: сегодня 10 августа. Через столетие после принятия декрета "Об административной высылке" украинского гражданина Корбана не хотят пустить на Родину. Традиция жива, что ли…" - подчеркнул он.

Читайте также: Лишение гражданства Корбана незаконно, Зеленский прибегает к советским практикам, - Харьковская правозащитная группа

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.

Читайте также: Филатов призывает подписать петицию о пересмотре решения о лишении гражданства Корбана

Автор: 

гражданство (1317) Корбан Геннадий (548) Глузман (4)


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Топ комментарии
+42
Зелений президент, поверни Корбану громадянство України, не ти його давав і не тобі його забирати, у нас поки що не срср і не рашка і ще діє наша конституція, яка забороняє це робити, крім окремих випадків. Так що "хотєлкі" твоїх завгоспів ще не означають, що повинно так бути як воно хоче.
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14.08.2022 20:00 Ответить
+23
Зеблазні , поверніть громадянство людині і не наражайтесь на беспредєл !
Якщо людина в чомусь завинила , то порушуйте кримінальну справу ,
а позбавляти права жити в своїй краіні - це злочин!!

Так коммуняки вчиняли в радянські часи - виселяли незгодних із країни до сибіру !!
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14.08.2022 20:24 Ответить
+17
совок = зєлєбобікам
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14.08.2022 20:00 Ответить
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Прозрів пан Глузман 🙁
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14.08.2022 20:26 Ответить
а мо', черговий спонсор відвалився
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15.08.2022 00:41 Ответить
Клоунарию 👿👹🤢🤡🎪плевать ‼️ОНИ ПЛОТЬ И КРОВЬ САМОГО ХИТРОСДЕЛАННОГО МЕГАБАРЫГИ - ВЫРОДКА, без грамма совести -- Бени КАЛАМОЙШИ иДерьмак такой же мстительный ,Каламойша и д'ерьмак слились в экстазе мести против Корбана ‼️
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14.08.2022 21:56 Ответить
совок = зєлєбобікам
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14.08.2022 20:00 Ответить
Зеоборотень , прямо так и заявлял :"в ссср было не все так плохо"
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15.08.2022 07:15 Ответить
Зелений президент, поверни Корбану громадянство України, не ти його давав і не тобі його забирати, у нас поки що не срср і не рашка і ще діє наша конституція, яка забороняє це робити, крім окремих випадків. Так що "хотєлкі" твоїх завгоспів ще не означають, що повинно так бути як воно хоче.
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14.08.2022 20:00 Ответить
Ви уже з Президентом на ти? Так тут окремий випадок. Ніхто ж не заборонив спробувати вїхати по британському (він зараз у Лондоні), чи ізраїльському паспорту...
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14.08.2022 20:16 Ответить


Тупий трольок, читай Конституцію та Закон про громадянство, уважно, може разів з трьох дійде.

А краще швиденько біжи на паРашку до братів по "розуму" та нестерпних лизоблюдів сцаря.
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14.08.2022 21:21 Ответить
Ко холуй 🤖🤢🤮,а ты откуда знаешь ,что у Корбана есть другой паспорт ⁉️Докажи ‼️
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15.08.2022 08:13 Ответить
Скiльки громадянств дозволено мати в Украi'нi?
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14.08.2022 23:00 Ответить
скільки? от просвети нас темних дурнів
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14.08.2022 23:05 Ответить
Це все спектакль. З моменту обрання зеленського президентом всі ролі давно розписані. Створюється ілюзія конфлікту між зеленським і коломойським та його людьми типу корбана.
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14.08.2022 20:07 Ответить
Після здачі влади в Омані, на прохання х.ла, дерьмаку він вже не президент.
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14.08.2022 20:53 Ответить
Так рахую що с коломойским спектакль може і з Кораном але йдеться про то що він не царь і не має право хочу казню хочу помилую бо інакше нам пряма дорога в орду((((
Демократія не так існує
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14.08.2022 22:30 Ответить
Корбан с каламойшей давно поссорились и разошлись ‼️Возможно он и заказал его своей 🤡🤢табуретке, как и месть Порошенко и Гонтаревой
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15.08.2022 07:19 Ответить
Цей позор з Корбаном треба відмінит, просити пробачення, відшкодувати моральні і матеріальні злитки притягнути винних до відповідальності і все інше .... Це приклад дідовщини, чи тюремної тактики до тих, які не входять в коло пахана. Ганебна сторінка практик новітньої історії України - творення ворогів серед нас, залишаючи справжніх ворогів недоторканими. Приклад Тупицький, яких прогулюється по Відню....
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14.08.2022 20:09 Ответить
Ну, то й нехай саджають за саме ці злочини, а не "цар покарав особисто"
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14.08.2022 21:28 Ответить
До чого тут "сидіння" корбана за рейдерство к призупиненню його громадянства??? Замахали кончені зелеботи тут своїмим висірами. Маю теж гарну пропозицію- лишити громадянства України усю тупу продажну зеленогнойну сволоту. Війну вийграємо тоді через 2 тижні, ніхто не буде заважати армії, волонтерам, та громадянам з мізками.
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14.08.2022 21:35 Ответить
наведіть будь ласка строку якого-небудь закону України - де сами ви це побачили тільки конкрено пліз, без соплей, ні жоден адвокат поки що такого закону не знайшов

у нас є деякі вимоги ДО ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ
також є вимоги що громадянство інших країн у разі наявністі громадянства України не приймається до уваги, тобто якщо наприклад ви маєте громадянство Росії та України - то це не заважає вашому призову в українську армію
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14.08.2022 22:47 Ответить
й до речі, де й хто вам сказав що декілька паспортів - це незаконно або якось трохи неєтічно

он наприклад я маю громадянство України по факту народження
якщо наприклад я має болгарьскі коріння, наприклад я - гагауз, болгари автоматично на пдставі єтнічної належністі до гагаузів - видають болгарський паспорт

ніхто не вимагає відмови від українського громадянства у цьому випадку
підставої для припинення громадянства - могла би бути ВИКЛЮЧНО моя власноручна заява про те, що мені громадянство України вже нецікаво, якщо заяви немає, тобто мене цікавить громадянство України, то ніякі закони - ни з точки зору Болгарії, ні з точки зору України не порушені

Україна не визнає подвійного громадянства, тобто Україна НЕ ВРАХОВУЄ що я - гагауз, якщо наприклад мене треба призвати до армії
або ящо я бажаю стати держслужбовцем - мені треба ПОВІДОМИТИ що я отримав болгарський паспорт як гагауз
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14.08.2022 22:57 Ответить
Україна не визнає подвійного громадянства, тобто Україна НЕ ВРАХОВУЄ що я - гагауз, якщо наприклад мене треба призвати до армії

Верное не признает. Вот и думай в какую армию ты пойдешь служить в армию Украины или в армию Молдовы. А может в армию Приднестровья?
Голова она для того человеку и дана.
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15.08.2022 01:15 Ответить
1) ніхто не вимагає відмови від українського громадянства у цьому випадку

2) підставої для припинення громадянства - могла би бути ВИКЛЮЧНО моя власноручна заява про те, що мені громадянство України вже нецікаво,

3) якщо заяви немає, тобто мене цікавить громадянство України, то ніякі закони - ни з точки зору Болгарії, ні з точки зору України не порушені

1) кроме Закона

2) так и есть и это твоя обязанность подать такое заявление

3) нарушение с точки зрения Украины, другое дело что за это не предусмотрено никакой ответственности
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15.08.2022 01:22 Ответить
ну й останне я додам
всі уйобки, що вооюють на боці Росії - громадянства України не позбавлені
починаючи з Аксенова, який організував окупацію Криму та закінчуючи Ходаковським, який огранізував Лугандон в Україні й зараз є ватажком та польовим командиром війск Лугандонців
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14.08.2022 23:01 Ответить
От бачиш який Ти вумний як качка.

Так может у Аксенова бабуля русская вот он и взял себе паспорт. И ему теперь родина бабушкина приказывает, так как считает его своим гражданином. Что ему теперь разорваться?
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15.08.2022 00:52 Ответить
Зе с помощью реваншистов портнова татарова демченко сивковича деркача Шуфрича Бойко УЖЕ ПОСТРОИЛИ ДИКТАТУРУ , как на парашеТолько с отстранением от власти режима бандита каламойши и его прихвостней мерзотных слуг -ВЫРОДКОВ , допустивших ВОЙНУ и оккупацию юга - ПОД ТРИБУНАЛ ‼️
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15.08.2022 07:26 Ответить
Зеблазні , поверніть громадянство людині і не наражайтесь на беспредєл !
Якщо людина в чомусь завинила , то порушуйте кримінальну справу ,
а позбавляти права жити в своїй краіні - це злочин!!

Так коммуняки вчиняли в радянські часи - виселяли незгодних із країни до сибіру !!
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14.08.2022 20:24 Ответить
Самый демократический способ борьбы с кем либо !!!
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14.08.2022 20:37 Ответить
Зепоц мстива та мерзенна падлюка
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14.08.2022 20:47 Ответить
чмоня стал страшнее порошенко?
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14.08.2022 20:52 Ответить
Між іншим я недавно взнав іторію позбавлення сакашвілі. Виявляється що сакашвілі отримав тимчасове громадянство на 1 рік з певними умовами які повинен був виконати. Після того як ві їх не виконав його автоматично лишили громадянства. Все це було облаштовано коломойським, тимошенко, садовим і т.д. Нам показали ніби барига Порошенко нападає на сакашвілі. Ціль у сакашвілі була - президент України.
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15.08.2022 06:39 Ответить
Здесь много мутного. Закрытого. И скорее связаного с этим этносом. Когда нибудь вылезет или станет ясно с чего пошло. Но нам тогда это не будет нужно. Нужно ли сегодня? Не знаю. А знаю одно, страна в опасности, народ на грани, война пришла большая, на долго. Это важнее. Пол года печатаю----вводите военные администрации в городах. Исполкомы и мэры массово прокацаплены, политизированы, ворюги банальные на бюджетных потоках, и почти все бывшие рыгоналы, зажопники, и даже комуняки той эпохи. Не уберем шваль, войну проиграем. На этих ставили враги, и были правы, каждый второй мэр сдавал город. Да неужели мало нам такой статистики?
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14.08.2022 20:56 Ответить
все и начинается с диктатуры , как у ***** взрывы домов , уничтожение свободы слова‼️Остатки демократии 💩👿🤢🤡ЗЕВЫРОДКИ ЦИНИЧНО ,НА ГЛАЗАХ У ВСЕГО МИРА ДОБИВАЮТ закрыли три телеканала , терроризируют активистов , преследуют Генералов патриотов Марченко , Василя Бурбу , СташевскогоПорошенко ………
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15.08.2022 07:36 Ответить
папа-кгбіст дєрьмака свого їbучого синка не лише кацапським агентом зробив, але й теоретичну підготовку відповідну провів. але, панове, не забувайте: мудрий нарід сам ОЦЕ ВСЕ... обрав.
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14.08.2022 21:15 Ответить
Хто вибрав Єрмака ?
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14.08.2022 21:34 Ответить
Тот , кто голосовал за ФРИК 🤡🤢,который вам "ничего не должен' , обсиравшего Украину , насмехавшегося над "хохлами" ,а вы 🐑🐏73% ржали над собой и ждали "день ПАААБЕДЫ С ШАШЛЫКАМИ"Теперь жрите и С ТАТАРОВЫМ И ПОРТНОВА С ДЕМЧЕНКО НАУМОВЫМ БАКАНОВЫМ
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15.08.2022 08:24 Ответить
По идее Коломойшу ведь тоже лишили украинского гражданства? Коломойшу выдворили из страны? Передали, как преступника в руки США? А?
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14.08.2022 21:20 Ответить
Звисно, можу и на украинський и нэ суддя, тому и пытаю
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14.08.2022 21:54 Ответить
А так не може бути, що позбавлені від українського громадянства аже не підпадають під українську юрисдикцію?
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14.08.2022 21:31 Ответить
на території України ??
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14.08.2022 21:37 Ответить
У громадян Ізраїлю та Кіпру (Євросоюз) безвізовий в'їзд в Україну.
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14.08.2022 21:32 Ответить
Радяньська влада та комунізм підлягать повному знешкодженню.
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14.08.2022 21:31 Ответить
опнутий ти, подоляцка лярва.
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14.08.2022 21:38 Ответить
З совка будь хто мав можливість виїхати, але сам совок не може виїхати лише з представників особливої нації, які вважають себе розумнішими за інших. І це не дивно бо, комунізм саме вони й винайшли.
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14.08.2022 22:41 Ответить
З усією повагою до п. Глузмана. А при Союзі можна було (фізично) отримати ще 1-2-3 громадянства ??
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14.08.2022 21:35 Ответить
Отожбо ! Диявол криється в деталях.
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14.08.2022 21:43 Ответить
ну так и совок из мальчика никуда не делся. Просто дорогие репетиторы обучили украинскому языку. В остальном выработать определенные автоматические вербальные рефлексы - это под силу даже посредственному актёру.
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14.08.2022 21:42 Ответить
Это не может быть не похоже на советские форматы, потому что зеля тухлый совок до мозга костей... Косте! Потому что другого мозга у него нету. Токо косный (именно в таком написании)
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14.08.2022 21:50 Ответить
Нікому ситуація з Кобаном не нагадує позбавлення Порошенком громадянства Саакашвілі? Ті ж самі методи.

А зелений блазень, виходить, такий самий...
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14.08.2022 21:52 Ответить
Читай вище я написав про Порошенко.
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15.08.2022 06:42 Ответить
Порошенко грався з громадянством в Бога і Зеленський пішов по його стежці. Це якись сором і радянщина. Гидко була за Порошенко з Міхо, а зараз гидко за ситуацію з Корбаном.
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14.08.2022 22:02 Ответить
Тобто ? Якщо претендент подав недостовірні відомості під час набуття громадянства це норм. ??
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15.08.2022 09:42 Ответить
Всё это разборки пейсатых между собой, ни в жизнь не поверю что какие-нибудь михельсоны обеспокоены судьбой украинского народа.
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14.08.2022 22:09 Ответить
Нуу ... Вони теж народ України, громадяни ... Що не так ?
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15.08.2022 09:43 Ответить
Вот тут не могу не вспомнить про Михо...
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14.08.2022 22:13 Ответить
Рiзнi речi
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15.08.2022 00:14 Ответить
В Україні правоохоронців на душу населення одна з найбільша у світі для чого держава їх утримує а бо може при такій владі партія президента прийме закони які будуть діяти якщо Корбан щось порушив а не займатись радянщиною чи роботою ніколи займатись.
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14.08.2022 22:19 Ответить
Семен Фішелевич Глузман - совість України, епохи, світу, побратим Л.Г.Лук'яненка... Ні перед жодним презиком (і генсеком) не знімав шапки. Та все ж зрідка зринав на екранах. Тепер не видно. Корбан був душею оборони Січеслава в 2014 (разом і поруч з Ярошем, Філатовим, Коломойським...) Не втримали б тоді Січеслава - не стало б вже тоді України. Бо час був ще тривожніший, ніж в лютому-липні 2022. Сперечатись тут - про що ???
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14.08.2022 22:24 Ответить
Про незаконне набуття Корбаном громадянств інших держав.
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15.08.2022 09:44 Ответить
Ярош, Кличко, Луценкр, Филатов и мэры других городов выразили протест, но Ермаку это до ламочки ....
Увы, Ермак руоводит страной, а Президент выпускает видосики...
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14.08.2022 22:42 Ответить
Уважаемый мною Глузман не совсем понимает сложные комбинации, которыми занимаются наши олигархи с подконтрольными ими политиками.

Это всё технология популяризации Корбана. Начиная от "лишения его гражданства".
Многие наши политики очень активно используют сложные политтехнологические хода, которые не все могут понимать.

Главное в этой технологии это побольше говорить о популяризируемом. Сначала его обижают, а потом правда восторжествует и, по требованию народных масс, ему вернут гражданство. А следующее будет в том, что его победившего народ радостно выберет в депутаты или даже в президенты. Олигарх будет доволен.

Обратите внимание, что о Порошенко (чьи каналы лишили эфира) слышно все меньше. Только иногда, когда он что-то подарит ЗСУ. Корбан и несколько других, из той же когорты, которых тоже прокрутят через технологии, имеют все возможности вытеснить Порошенко и других чужих из парламента. В результате в парламенте все свои.
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14.08.2022 23:01 Ответить
Після " наїздів" глузмана у свій час на Уляну Супрун, для мене, єдину чесну людину в усіх урядах України, довіри до цього діяча ніякої; лише підозри, які не хочеться озвучувати.
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14.08.2022 23:38 Ответить
Борис Дородный 8ff8e1d0. Якраз у справі Корбана нічого мутного \ закритого. Мер міста Дніпро Борис Філатов та його заступники \ Геннадій Корбан в 2014 р.\ завжди вирізнялися серед мерів обласних центрів своєю незалежністю та нелояльністю до центральної влади. а центральна влада відповідно платила їм "любов"ю " та бажанням поміняти місцеву владу Дніпра на своїх партійців. в даному випадку на " слуг народу ". Якщо голова ОДА Резніченко влаштовував зеленського. то він його і перепризначив в грудні 2020 р. А ФІЛАТОВ. КОРБАН - абсолютно ні. Але це керівники місцевого самоврядування. вони обираються на місцевих виборах. \ точніше . це мер Філатов \. але Корбан - його " права рука ". з яким він працює дуже давно. Вони обоє мають заслужений авторитет у дніпрян. а надзвичайно ефективна підготовка до оборони міста Дніпра під час повномасштабного наступу росії ще більше підняла рейтинг місцевої влади. Враховуючи стратегічне та економічне значення мільйонника м. Дніпра . як індустріального флагмана на Сході України. влада хоче послабити місцеву владу. Під час відвідин президентом Дніпра \ 8 липня 2022 р \ . на нараду щодо оперативної обстановки в Дніпропетровскій області ні мер міста Філатов . ні Корбан \ як начальник штабу оборони міста Дніпра\ не були запрошені. а Корбан не був допущений. хоч він дуже намагався зустрітися з президентом. А потім стався цей ІНЦИДЕНТ з КОРБАНОМ на кордоні. Висновок такий - розпочалася зачистка неугодних \ нелояльних до влади мерів та членів їх команди перед майбутніми виборами і тому Корбан - це перша жертва. але це не головна . головна - це Борис Філатов. до якого таким чином підбираються. щоб послабити його роботу і оборону міста. а отже і його авторитет та рейтинг на майбутніх місцевих виборах.
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15.08.2022 00:15 Ответить
чем меньше паразитов, тем лучше!!!
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15.08.2022 05:35 Ответить
Ашотакоє?
Пан Глузман разом з комаровським та гордоном у 2019-му так натхненно агітував за боневтіка, а тут раптом прозрів. Чи можливо тому що свого зачепили?
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15.08.2022 07:35 Ответить
В Україні є КОНСТИТУЦІЯ гарантом якої є ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ. Також головним порушником КОНСТИТУЦІЇ являється президент.
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15.08.2022 07:50 Ответить
Корбан, Корбан - заладили. Шо думаете шибонула шлея нашего по голове и он вот так взял да и не пустил. Не-е-ет, причина глубже и трагичней. Наверное в Днепре начал формироваться полюс противодействия центральной власти. Аналитики это учуяли, сделали выводы и доложили по инстанциям, ну и варианты предложили. Смиритесь панове - такое решение будет, наверное, самое оптимальное, а?
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15.08.2022 08:32 Ответить
Відносини Центру і областей ідеальними не будуть ніколи - це вічний біг.
Якщо місцеві еліти областей будуть миритися з порушеннями у Києві це погано, взагалі-то.
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15.08.2022 09:54 Ответить
Зеленский уже давно повторяет ошибки своего "врага" Порошенко.
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15.08.2022 10:50 Ответить
... і Хама теж
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15.08.2022 13:28 Ответить
 
 