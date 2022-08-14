Позбавлення громадянства Корбана схоже на радянську "адміністративну висилку", - Глузман
Голову штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана позбавили громадянства України. Так само висилали з країни за часів СРСР "неугодних " радянській владі людей.
Про це пише Голова Асоціації психіатрів України і відомий радянський дисидент Семен Глузман, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що 10 серпня 1922 року Всеросійський Центральний виконавчий комітет Рад робітничих і солдатських депутатів видав декрет "Про адміністративну висилку", який дозволяв владі висилати неугодних їм людей без суду.
Глузман заявив, що спочатку людей висилали, а згодом саджали до в'язниці та розстрілювали.
За його словами, в "м'які брежнєвські роки" громадянина висилали інакше.
Умовного "Іванова" виклика до КДБ та казали, що йому варто подати заяву про виїзд до Ізраїлю. Після цього громадянин міг емігрувати в інші країни, не обов'язково до Ізраїля.
"Віддавши радянській державі призначені мені 10 років, я хотів із цієї країни виїхати. Дуже хотів. Але мене не випустили. Ймовірно, тому що я не Іванов і не російський. Чому все це пригадав? Поясню: сьогодні 10 серпня. Через сторіччя після ухвалення декрету "Про адміністративну висилку" українського громадянина Корбана не хочуть пустити на Батьківщину. Традиція жива, чи що…" - наголосив він.
Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.
22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.
Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства
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Тупий трольок, читай Конституцію та Закон про громадянство, уважно, може разів з трьох дійде.
А краще швиденько біжи на паРашку до братів по "розуму" та нестерпних лизоблюдів сцаря.
Демократія не так існує
у нас є деякі вимоги ДО ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ
також є вимоги що громадянство інших країн у разі наявністі громадянства України не приймається до уваги, тобто якщо наприклад ви маєте громадянство Росії та України - то це не заважає вашому призову в українську армію
он наприклад я маю громадянство України по факту народження
якщо наприклад я має болгарьскі коріння, наприклад я - гагауз, болгари автоматично на пдставі єтнічної належністі до гагаузів - видають болгарський паспорт
ніхто не вимагає відмови від українського громадянства у цьому випадку
підставої для припинення громадянства - могла би бути ВИКЛЮЧНО моя власноручна заява про те, що мені громадянство України вже нецікаво, якщо заяви немає, тобто мене цікавить громадянство України, то ніякі закони - ни з точки зору Болгарії, ні з точки зору України не порушені
Україна не визнає подвійного громадянства, тобто Україна НЕ ВРАХОВУЄ що я - гагауз, якщо наприклад мене треба призвати до армії
або ящо я бажаю стати держслужбовцем - мені треба ПОВІДОМИТИ що я отримав болгарський паспорт як гагауз
Верное не признает. Вот и думай в какую армию ты пойдешь служить в армию Украины или в армию Молдовы. А может в армию Приднестровья?
Голова она для того человеку и дана.
2) підставої для припинення громадянства - могла би бути ВИКЛЮЧНО моя власноручна заява про те, що мені громадянство України вже нецікаво,
3) якщо заяви немає, тобто мене цікавить громадянство України, то ніякі закони - ни з точки зору Болгарії, ні з точки зору України не порушені
1) кроме Закона
2) так и есть и это твоя обязанность подать такое заявление
3) нарушение с точки зрения Украины, другое дело что за это не предусмотрено никакой ответственности
всі уйобки, що вооюють на боці Росії - громадянства України не позбавлені
починаючи з Аксенова, який організував окупацію Криму та закінчуючи Ходаковським, який огранізував Лугандон в Україні й зараз є ватажком та польовим командиром війск Лугандонців
Так может у Аксенова бабуля русская вот он и взял себе паспорт. И ему теперь родина бабушкина приказывает, так как считает его своим гражданином. Что ему теперь разорваться?
Якщо людина в чомусь завинила , то порушуйте кримінальну справу ,
а позбавляти права жити в своїй краіні - це злочин!!
Так коммуняки вчиняли в радянські часи - виселяли незгодних із країни до сибіру !!
А зелений блазень, виходить, такий самий...
Увы, Ермак руоводит страной, а Президент выпускает видосики...
Это всё технология популяризации Корбана. Начиная от "лишения его гражданства".
Многие наши политики очень активно используют сложные политтехнологические хода, которые не все могут понимать.
Главное в этой технологии это побольше говорить о популяризируемом. Сначала его обижают, а потом правда восторжествует и, по требованию народных масс, ему вернут гражданство. А следующее будет в том, что его победившего народ радостно выберет в депутаты или даже в президенты. Олигарх будет доволен.
Обратите внимание, что о Порошенко (чьи каналы лишили эфира) слышно все меньше. Только иногда, когда он что-то подарит ЗСУ. Корбан и несколько других, из той же когорты, которых тоже прокрутят через технологии, имеют все возможности вытеснить Порошенко и других чужих из парламента. В результате в парламенте все свои.
Пан Глузман разом з комаровським та гордоном у 2019-му так натхненно агітував за боневтіка, а тут раптом прозрів. Чи можливо тому що свого зачепили?
Якщо місцеві еліти областей будуть миритися з порушеннями у Києві це погано, взагалі-то.