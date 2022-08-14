УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11883 відвідувача онлайн
Новини
9 248 95

Позбавлення громадянства Корбана схоже на радянську "адміністративну висилку", - Глузман

глузман

Голову штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана позбавили громадянства України. Так само висилали з країни за часів СРСР "неугодних " радянській владі людей.

Про це пише Голова Асоціації психіатрів України і відомий радянський дисидент Семен Глузман, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 10 серпня 1922 року Всеросійський Центральний виконавчий комітет Рад робітничих і солдатських депутатів видав декрет "Про адміністративну висилку", який дозволяв владі висилати неугодних їм людей без суду.

Глузман заявив, що спочатку людей висилали, а згодом саджали до в'язниці та розстрілювали.

За його словами, в "м'які брежнєвські роки" громадянина висилали інакше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмак позбавив громадянства Корбана, використовуючи нашу 30-хвилинну зустріч як привід, - Спартц

Умовного "Іванова" виклика до КДБ та казали, що йому варто подати заяву про виїзд до Ізраїлю. Після цього громадянин міг емігрувати в інші країни, не обов'язково до Ізраїля.

"Віддавши радянській державі призначені мені 10 років, я хотів із цієї країни виїхати. Дуже хотів. Але мене не випустили. Ймовірно, тому що я не Іванов і не російський. Чому все це пригадав? Поясню: сьогодні 10 серпня. Через сторіччя після ухвалення декрету "Про адміністративну висилку" українського громадянина Корбана не хочуть пустити на Батьківщину. Традиція жива, чи що…" - наголосив він.

Читайте: Позбавлення громадянства Корбана є незаконним, Зеленський вдається до радянських практик, - Харківська правозахисна група

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов закликає підписати петицію щодо перегляду рішення про позбавлення громадянства Корбана

Автор: 

громадянство (1078) Корбан Геннадій (189) Глузман Семен (3)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
Зелений президент, поверни Корбану громадянство України, не ти його давав і не тобі його забирати, у нас поки що не срср і не рашка і ще діє наша конституція, яка забороняє це робити, крім окремих випадків. Так що "хотєлкі" твоїх завгоспів ще не означають, що повинно так бути як воно хоче.
показати весь коментар
14.08.2022 20:00 Відповісти
+23
Зеблазні , поверніть громадянство людині і не наражайтесь на беспредєл !
Якщо людина в чомусь завинила , то порушуйте кримінальну справу ,
а позбавляти права жити в своїй краіні - це злочин!!

Так коммуняки вчиняли в радянські часи - виселяли незгодних із країни до сибіру !!
показати весь коментар
14.08.2022 20:24 Відповісти
+17
совок = зєлєбобікам
показати весь коментар
14.08.2022 20:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прозрів пан Глузман 🙁
показати весь коментар
14.08.2022 20:26 Відповісти
а мо', черговий спонсор відвалився
показати весь коментар
15.08.2022 00:41 Відповісти
Клоунарию 👿👹🤢🤡🎪плевать ‼️ОНИ ПЛОТЬ И КРОВЬ САМОГО ХИТРОСДЕЛАННОГО МЕГАБАРЫГИ - ВЫРОДКА, без грамма совести -- Бени КАЛАМОЙШИ иДерьмак такой же мстительный ,Каламойша и д'ерьмак слились в экстазе мести против Корбана ‼️
показати весь коментар
14.08.2022 21:56 Відповісти
совок = зєлєбобікам
показати весь коментар
14.08.2022 20:00 Відповісти
Зеоборотень , прямо так и заявлял :"в ссср было не все так плохо"
показати весь коментар
15.08.2022 07:15 Відповісти
Зелений президент, поверни Корбану громадянство України, не ти його давав і не тобі його забирати, у нас поки що не срср і не рашка і ще діє наша конституція, яка забороняє це робити, крім окремих випадків. Так що "хотєлкі" твоїх завгоспів ще не означають, що повинно так бути як воно хоче.
показати весь коментар
14.08.2022 20:00 Відповісти
Ви уже з Президентом на ти? Так тут окремий випадок. Ніхто ж не заборонив спробувати вїхати по британському (він зараз у Лондоні), чи ізраїльському паспорту...
показати весь коментар
14.08.2022 20:16 Відповісти


Тупий трольок, читай Конституцію та Закон про громадянство, уважно, може разів з трьох дійде.

А краще швиденько біжи на паРашку до братів по "розуму" та нестерпних лизоблюдів сцаря.
показати весь коментар
14.08.2022 21:21 Відповісти
Ко холуй 🤖🤢🤮,а ты откуда знаешь ,что у Корбана есть другой паспорт ⁉️Докажи ‼️
показати весь коментар
15.08.2022 08:13 Відповісти
Скiльки громадянств дозволено мати в Украi'нi?
показати весь коментар
14.08.2022 23:00 Відповісти
скільки? от просвети нас темних дурнів
показати весь коментар
14.08.2022 23:05 Відповісти
Це все спектакль. З моменту обрання зеленського президентом всі ролі давно розписані. Створюється ілюзія конфлікту між зеленським і коломойським та його людьми типу корбана.
показати весь коментар
14.08.2022 20:07 Відповісти
Після здачі влади в Омані, на прохання х.ла, дерьмаку він вже не президент.
показати весь коментар
14.08.2022 20:53 Відповісти
Так рахую що с коломойским спектакль може і з Кораном але йдеться про то що він не царь і не має право хочу казню хочу помилую бо інакше нам пряма дорога в орду((((
Демократія не так існує
показати весь коментар
14.08.2022 22:30 Відповісти
Корбан с каламойшей давно поссорились и разошлись ‼️Возможно он и заказал его своей 🤡🤢табуретке, как и месть Порошенко и Гонтаревой
показати весь коментар
15.08.2022 07:19 Відповісти
Цей позор з Корбаном треба відмінит, просити пробачення, відшкодувати моральні і матеріальні злитки притягнути винних до відповідальності і все інше .... Це приклад дідовщини, чи тюремної тактики до тих, які не входять в коло пахана. Ганебна сторінка практик новітньої історії України - творення ворогів серед нас, залишаючи справжніх ворогів недоторканими. Приклад Тупицький, яких прогулюється по Відню....
показати весь коментар
14.08.2022 20:09 Відповісти
Ну, то й нехай саджають за саме ці злочини, а не "цар покарав особисто"
показати весь коментар
14.08.2022 21:28 Відповісти
До чого тут "сидіння" корбана за рейдерство к призупиненню його громадянства??? Замахали кончені зелеботи тут своїмим висірами. Маю теж гарну пропозицію- лишити громадянства України усю тупу продажну зеленогнойну сволоту. Війну вийграємо тоді через 2 тижні, ніхто не буде заважати армії, волонтерам, та громадянам з мізками.
показати весь коментар
14.08.2022 21:35 Відповісти
наведіть будь ласка строку якого-небудь закону України - де сами ви це побачили тільки конкрено пліз, без соплей, ні жоден адвокат поки що такого закону не знайшов

у нас є деякі вимоги ДО ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ
також є вимоги що громадянство інших країн у разі наявністі громадянства України не приймається до уваги, тобто якщо наприклад ви маєте громадянство Росії та України - то це не заважає вашому призову в українську армію
показати весь коментар
14.08.2022 22:47 Відповісти
й до речі, де й хто вам сказав що декілька паспортів - це незаконно або якось трохи неєтічно

он наприклад я маю громадянство України по факту народження
якщо наприклад я має болгарьскі коріння, наприклад я - гагауз, болгари автоматично на пдставі єтнічної належністі до гагаузів - видають болгарський паспорт

ніхто не вимагає відмови від українського громадянства у цьому випадку
підставої для припинення громадянства - могла би бути ВИКЛЮЧНО моя власноручна заява про те, що мені громадянство України вже нецікаво, якщо заяви немає, тобто мене цікавить громадянство України, то ніякі закони - ни з точки зору Болгарії, ні з точки зору України не порушені

Україна не визнає подвійного громадянства, тобто Україна НЕ ВРАХОВУЄ що я - гагауз, якщо наприклад мене треба призвати до армії
або ящо я бажаю стати держслужбовцем - мені треба ПОВІДОМИТИ що я отримав болгарський паспорт як гагауз
показати весь коментар
14.08.2022 22:57 Відповісти
Україна не визнає подвійного громадянства, тобто Україна НЕ ВРАХОВУЄ що я - гагауз, якщо наприклад мене треба призвати до армії

Верное не признает. Вот и думай в какую армию ты пойдешь служить в армию Украины или в армию Молдовы. А может в армию Приднестровья?
Голова она для того человеку и дана.
показати весь коментар
15.08.2022 01:15 Відповісти
1) ніхто не вимагає відмови від українського громадянства у цьому випадку

2) підставої для припинення громадянства - могла би бути ВИКЛЮЧНО моя власноручна заява про те, що мені громадянство України вже нецікаво,

3) якщо заяви немає, тобто мене цікавить громадянство України, то ніякі закони - ни з точки зору Болгарії, ні з точки зору України не порушені

1) кроме Закона

2) так и есть и это твоя обязанность подать такое заявление

3) нарушение с точки зрения Украины, другое дело что за это не предусмотрено никакой ответственности
показати весь коментар
15.08.2022 01:22 Відповісти
ну й останне я додам
всі уйобки, що вооюють на боці Росії - громадянства України не позбавлені
починаючи з Аксенова, який організував окупацію Криму та закінчуючи Ходаковським, який огранізував Лугандон в Україні й зараз є ватажком та польовим командиром війск Лугандонців
показати весь коментар
14.08.2022 23:01 Відповісти
От бачиш який Ти вумний як качка.

Так может у Аксенова бабуля русская вот он и взял себе паспорт. И ему теперь родина бабушкина приказывает, так как считает его своим гражданином. Что ему теперь разорваться?
показати весь коментар
15.08.2022 00:52 Відповісти
Зе с помощью реваншистов портнова татарова демченко сивковича деркача Шуфрича Бойко УЖЕ ПОСТРОИЛИ ДИКТАТУРУ , как на парашеТолько с отстранением от власти режима бандита каламойши и его прихвостней мерзотных слуг -ВЫРОДКОВ , допустивших ВОЙНУ и оккупацию юга - ПОД ТРИБУНАЛ ‼️
показати весь коментар
15.08.2022 07:26 Відповісти
Зеблазні , поверніть громадянство людині і не наражайтесь на беспредєл !
Якщо людина в чомусь завинила , то порушуйте кримінальну справу ,
а позбавляти права жити в своїй краіні - це злочин!!

Так коммуняки вчиняли в радянські часи - виселяли незгодних із країни до сибіру !!
показати весь коментар
14.08.2022 20:24 Відповісти
Самый демократический способ борьбы с кем либо !!!
показати весь коментар
14.08.2022 20:37 Відповісти
Зепоц мстива та мерзенна падлюка
показати весь коментар
14.08.2022 20:47 Відповісти
чмоня стал страшнее порошенко?
показати весь коментар
14.08.2022 20:52 Відповісти
Між іншим я недавно взнав іторію позбавлення сакашвілі. Виявляється що сакашвілі отримав тимчасове громадянство на 1 рік з певними умовами які повинен був виконати. Після того як ві їх не виконав його автоматично лишили громадянства. Все це було облаштовано коломойським, тимошенко, садовим і т.д. Нам показали ніби барига Порошенко нападає на сакашвілі. Ціль у сакашвілі була - президент України.
показати весь коментар
15.08.2022 06:39 Відповісти
Здесь много мутного. Закрытого. И скорее связаного с этим этносом. Когда нибудь вылезет или станет ясно с чего пошло. Но нам тогда это не будет нужно. Нужно ли сегодня? Не знаю. А знаю одно, страна в опасности, народ на грани, война пришла большая, на долго. Это важнее. Пол года печатаю----вводите военные администрации в городах. Исполкомы и мэры массово прокацаплены, политизированы, ворюги банальные на бюджетных потоках, и почти все бывшие рыгоналы, зажопники, и даже комуняки той эпохи. Не уберем шваль, войну проиграем. На этих ставили враги, и были правы, каждый второй мэр сдавал город. Да неужели мало нам такой статистики?
показати весь коментар
14.08.2022 20:56 Відповісти
все и начинается с диктатуры , как у ***** взрывы домов , уничтожение свободы слова‼️Остатки демократии 💩👿🤢🤡ЗЕВЫРОДКИ ЦИНИЧНО ,НА ГЛАЗАХ У ВСЕГО МИРА ДОБИВАЮТ закрыли три телеканала , терроризируют активистов , преследуют Генералов патриотов Марченко , Василя Бурбу , СташевскогоПорошенко ………
показати весь коментар
15.08.2022 07:36 Відповісти
папа-кгбіст дєрьмака свого їbучого синка не лише кацапським агентом зробив, але й теоретичну підготовку відповідну провів. але, панове, не забувайте: мудрий нарід сам ОЦЕ ВСЕ... обрав.
показати весь коментар
14.08.2022 21:15 Відповісти
Хто вибрав Єрмака ?
показати весь коментар
14.08.2022 21:34 Відповісти
Тот , кто голосовал за ФРИК 🤡🤢,который вам "ничего не должен' , обсиравшего Украину , насмехавшегося над "хохлами" ,а вы 🐑🐏73% ржали над собой и ждали "день ПАААБЕДЫ С ШАШЛЫКАМИ"Теперь жрите и С ТАТАРОВЫМ И ПОРТНОВА С ДЕМЧЕНКО НАУМОВЫМ БАКАНОВЫМ
показати весь коментар
15.08.2022 08:24 Відповісти
По идее Коломойшу ведь тоже лишили украинского гражданства? Коломойшу выдворили из страны? Передали, как преступника в руки США? А?
показати весь коментар
14.08.2022 21:20 Відповісти
Звисно, можу и на украинський и нэ суддя, тому и пытаю
показати весь коментар
14.08.2022 21:54 Відповісти
А так не може бути, що позбавлені від українського громадянства аже не підпадають під українську юрисдикцію?
показати весь коментар
14.08.2022 21:31 Відповісти
на території України ??
показати весь коментар
14.08.2022 21:37 Відповісти
У громадян Ізраїлю та Кіпру (Євросоюз) безвізовий в'їзд в Україну.
показати весь коментар
14.08.2022 21:32 Відповісти
Радяньська влада та комунізм підлягать повному знешкодженню.
показати весь коментар
14.08.2022 21:31 Відповісти
опнутий ти, подоляцка лярва.
показати весь коментар
14.08.2022 21:38 Відповісти
З совка будь хто мав можливість виїхати, але сам совок не може виїхати лише з представників особливої нації, які вважають себе розумнішими за інших. І це не дивно бо, комунізм саме вони й винайшли.
показати весь коментар
14.08.2022 22:41 Відповісти
З усією повагою до п. Глузмана. А при Союзі можна було (фізично) отримати ще 1-2-3 громадянства ??
показати весь коментар
14.08.2022 21:35 Відповісти
Отожбо ! Диявол криється в деталях.
показати весь коментар
14.08.2022 21:43 Відповісти
ну так и совок из мальчика никуда не делся. Просто дорогие репетиторы обучили украинскому языку. В остальном выработать определенные автоматические вербальные рефлексы - это под силу даже посредственному актёру.
показати весь коментар
14.08.2022 21:42 Відповісти
Это не может быть не похоже на советские форматы, потому что зеля тухлый совок до мозга костей... Косте! Потому что другого мозга у него нету. Токо косный (именно в таком написании)
показати весь коментар
14.08.2022 21:50 Відповісти
Нікому ситуація з Кобаном не нагадує позбавлення Порошенком громадянства Саакашвілі? Ті ж самі методи.

А зелений блазень, виходить, такий самий...
показати весь коментар
14.08.2022 21:52 Відповісти
Читай вище я написав про Порошенко.
показати весь коментар
15.08.2022 06:42 Відповісти
Порошенко грався з громадянством в Бога і Зеленський пішов по його стежці. Це якись сором і радянщина. Гидко була за Порошенко з Міхо, а зараз гидко за ситуацію з Корбаном.
показати весь коментар
14.08.2022 22:02 Відповісти
Тобто ? Якщо претендент подав недостовірні відомості під час набуття громадянства це норм. ??
показати весь коментар
15.08.2022 09:42 Відповісти
Всё это разборки пейсатых между собой, ни в жизнь не поверю что какие-нибудь михельсоны обеспокоены судьбой украинского народа.
показати весь коментар
14.08.2022 22:09 Відповісти
Нуу ... Вони теж народ України, громадяни ... Що не так ?
показати весь коментар
15.08.2022 09:43 Відповісти
Вот тут не могу не вспомнить про Михо...
показати весь коментар
14.08.2022 22:13 Відповісти
Рiзнi речi
показати весь коментар
15.08.2022 00:14 Відповісти
В Україні правоохоронців на душу населення одна з найбільша у світі для чого держава їх утримує а бо може при такій владі партія президента прийме закони які будуть діяти якщо Корбан щось порушив а не займатись радянщиною чи роботою ніколи займатись.
показати весь коментар
14.08.2022 22:19 Відповісти
Семен Фішелевич Глузман - совість України, епохи, світу, побратим Л.Г.Лук'яненка... Ні перед жодним презиком (і генсеком) не знімав шапки. Та все ж зрідка зринав на екранах. Тепер не видно. Корбан був душею оборони Січеслава в 2014 (разом і поруч з Ярошем, Філатовим, Коломойським...) Не втримали б тоді Січеслава - не стало б вже тоді України. Бо час був ще тривожніший, ніж в лютому-липні 2022. Сперечатись тут - про що ???
показати весь коментар
14.08.2022 22:24 Відповісти
Про незаконне набуття Корбаном громадянств інших держав.
показати весь коментар
15.08.2022 09:44 Відповісти
Ярош, Кличко, Луценкр, Филатов и мэры других городов выразили протест, но Ермаку это до ламочки ....
Увы, Ермак руоводит страной, а Президент выпускает видосики...
показати весь коментар
14.08.2022 22:42 Відповісти
Уважаемый мною Глузман не совсем понимает сложные комбинации, которыми занимаются наши олигархи с подконтрольными ими политиками.

Это всё технология популяризации Корбана. Начиная от "лишения его гражданства".
Многие наши политики очень активно используют сложные политтехнологические хода, которые не все могут понимать.

Главное в этой технологии это побольше говорить о популяризируемом. Сначала его обижают, а потом правда восторжествует и, по требованию народных масс, ему вернут гражданство. А следующее будет в том, что его победившего народ радостно выберет в депутаты или даже в президенты. Олигарх будет доволен.

Обратите внимание, что о Порошенко (чьи каналы лишили эфира) слышно все меньше. Только иногда, когда он что-то подарит ЗСУ. Корбан и несколько других, из той же когорты, которых тоже прокрутят через технологии, имеют все возможности вытеснить Порошенко и других чужих из парламента. В результате в парламенте все свои.
показати весь коментар
14.08.2022 23:01 Відповісти
Після " наїздів" глузмана у свій час на Уляну Супрун, для мене, єдину чесну людину в усіх урядах України, довіри до цього діяча ніякої; лише підозри, які не хочеться озвучувати.
показати весь коментар
14.08.2022 23:38 Відповісти
Борис Дородный 8ff8e1d0. Якраз у справі Корбана нічого мутного \ закритого. Мер міста Дніпро Борис Філатов та його заступники \ Геннадій Корбан в 2014 р.\ завжди вирізнялися серед мерів обласних центрів своєю незалежністю та нелояльністю до центральної влади. а центральна влада відповідно платила їм "любов"ю " та бажанням поміняти місцеву владу Дніпра на своїх партійців. в даному випадку на " слуг народу ". Якщо голова ОДА Резніченко влаштовував зеленського. то він його і перепризначив в грудні 2020 р. А ФІЛАТОВ. КОРБАН - абсолютно ні. Але це керівники місцевого самоврядування. вони обираються на місцевих виборах. \ точніше . це мер Філатов \. але Корбан - його " права рука ". з яким він працює дуже давно. Вони обоє мають заслужений авторитет у дніпрян. а надзвичайно ефективна підготовка до оборони міста Дніпра під час повномасштабного наступу росії ще більше підняла рейтинг місцевої влади. Враховуючи стратегічне та економічне значення мільйонника м. Дніпра . як індустріального флагмана на Сході України. влада хоче послабити місцеву владу. Під час відвідин президентом Дніпра \ 8 липня 2022 р \ . на нараду щодо оперативної обстановки в Дніпропетровскій області ні мер міста Філатов . ні Корбан \ як начальник штабу оборони міста Дніпра\ не були запрошені. а Корбан не був допущений. хоч він дуже намагався зустрітися з президентом. А потім стався цей ІНЦИДЕНТ з КОРБАНОМ на кордоні. Висновок такий - розпочалася зачистка неугодних \ нелояльних до влади мерів та членів їх команди перед майбутніми виборами і тому Корбан - це перша жертва. але це не головна . головна - це Борис Філатов. до якого таким чином підбираються. щоб послабити його роботу і оборону міста. а отже і його авторитет та рейтинг на майбутніх місцевих виборах.
показати весь коментар
15.08.2022 00:15 Відповісти
чем меньше паразитов, тем лучше!!!
показати весь коментар
15.08.2022 05:35 Відповісти
Ашотакоє?
Пан Глузман разом з комаровським та гордоном у 2019-му так натхненно агітував за боневтіка, а тут раптом прозрів. Чи можливо тому що свого зачепили?
показати весь коментар
15.08.2022 07:35 Відповісти
В Україні є КОНСТИТУЦІЯ гарантом якої є ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ. Також головним порушником КОНСТИТУЦІЇ являється президент.
показати весь коментар
15.08.2022 07:50 Відповісти
Корбан, Корбан - заладили. Шо думаете шибонула шлея нашего по голове и он вот так взял да и не пустил. Не-е-ет, причина глубже и трагичней. Наверное в Днепре начал формироваться полюс противодействия центральной власти. Аналитики это учуяли, сделали выводы и доложили по инстанциям, ну и варианты предложили. Смиритесь панове - такое решение будет, наверное, самое оптимальное, а?
показати весь коментар
15.08.2022 08:32 Відповісти
Відносини Центру і областей ідеальними не будуть ніколи - це вічний біг.
Якщо місцеві еліти областей будуть миритися з порушеннями у Києві це погано, взагалі-то.
показати весь коментар
15.08.2022 09:54 Відповісти
Зеленский уже давно повторяет ошибки своего "врага" Порошенко.
показати весь коментар
15.08.2022 10:50 Відповісти
... і Хама теж
показати весь коментар
15.08.2022 13:28 Відповісти
 
 