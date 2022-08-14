Позбавлення громадянства Корбана схоже на радянську "адміністративну висилку", - Глузман

Голову штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана позбавили громадянства України. Так само висилали з країни за часів СРСР "неугодних " радянській владі людей.

Про це пише Голова Асоціації психіатрів України і відомий радянський дисидент Семен Глузман, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 10 серпня 1922 року Всеросійський Центральний виконавчий комітет Рад робітничих і солдатських депутатів видав декрет "Про адміністративну висилку", який дозволяв владі висилати неугодних їм людей без суду.

Глузман заявив, що спочатку людей висилали, а згодом саджали до в'язниці та розстрілювали.

За його словами, в "м'які брежнєвські роки" громадянина висилали інакше.

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Умовного "Іванова" виклика до КДБ та казали, що йому варто подати заяву про виїзд до Ізраїлю. Після цього громадянин міг емігрувати в інші країни, не обов'язково до Ізраїля.

"Віддавши радянській державі призначені мені 10 років, я хотів із цієї країни виїхати. Дуже хотів. Але мене не випустили. Ймовірно, тому що я не Іванов і не російський. Чому все це пригадав? Поясню: сьогодні 10 серпня. Через сторіччя після ухвалення декрету "Про адміністративну висилку" українського громадянина Корбана не хочуть пустити на Батьківщину. Традиція жива, чи що…" - наголосив він.

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Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства

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