Позбавлення громадянства Корбана є незаконним, Зеленський вдається до радянських практик, - Харківська правозахисна група

Харківська правозахисна група та інші організації стурбовані тим, що президент Володимир Зеленський використовує засоби боротьби з опонентами, які суперечать Конституції та мали місце в Радянському Союзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ХПГ.

Так, за даними УП, 22 липня прикордонники на пункті пропуску "Смільниця" отримали СМС із вказівкою щодо недопуску Геннадія Корбана на територію України, оскільки указом президента від 18.07.2022 його позбавлено громадянства. Прикордонники вилучили закордонний паспорт Корбана і в Україну його не пустили.

Правозахисники нагадують, що позбавлення громадянства як міра кримінально-політичної репресії було закріплено в "Основних засадах кримінального законодавства СРСР та союзних республік" 1924 р. Ця норма залишалася чинною до кінця 1958 р.

"Гірко усвідомлювати, що Президент Володимир Зеленський, який мужньо керує нашою боротьбою за свободу і незалежність, вдається до радянської тоталітарної практики позбавлення громадянства проти своїх політичних опонентів.

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Це не перший, не другий і не третій такий президентський указ. В усіх ідеться про припинення громадянства внаслідок наявності громадянства іншої держави. Підставою вважається норма статті 4 Конституції: "В Україні існує єдине громадянство". Проте висновок, що цією нормою забороняється мати громадянство іншої держави крім українського, є хибним. Насправді принцип єдиного громадянства в Українській державі відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України "Про громадянство України" "виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України", а не громадянства інших держав. Навпаки, цей принцип не містить заборони набувати або перебувати в громадянстві іншої держави", - пояснили в ХПГ.

Правозахисники зазначають, що водночас ч. 1 статті 25 Конституції містить беззастережну заборону позбавляти громадянства: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство". А відповідно до частини другої ст. 64 Конституції України, заборона позбавлення громадянства є абсолютною й тому не може бути обмеженою навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану.

"Отже, Указ Президента України №502/2022 від 18 липня 2022 року та всі попередні Укази аналогічного змісту є антиконституційними та незаконними. Ми вимагаємо скасування цих незаконних нормативних актів і припинення ганебної адміністративної практики, яка ігнорує принципи права, Конституцію, законодавство, і грубо порушує права людини. Такі дії тільки сіють розбрат в українському суспільстві та допомагають державі-агресору", - підсумували в ХПГ.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

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