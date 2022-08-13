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Позбавлення громадянства Корбана є незаконним, Зеленський вдається до радянських практик, - Харківська правозахисна група

корбан

Харківська правозахисна група та інші організації стурбовані тим, що президент Володимир Зеленський використовує засоби боротьби з опонентами, які суперечать Конституції та мали місце в Радянському Союзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ХПГ.

Так, за даними УП, 22 липня прикордонники на пункті пропуску "Смільниця" отримали СМС із вказівкою щодо недопуску Геннадія Корбана на територію України, оскільки указом президента від 18.07.2022 його позбавлено громадянства. Прикордонники вилучили закордонний паспорт Корбана і в Україну його не пустили.

Правозахисники нагадують, що позбавлення громадянства як міра кримінально-політичної репресії було закріплено в "Основних засадах кримінального законодавства СРСР та союзних республік" 1924 р. Ця норма залишалася чинною до кінця 1958 р.

"Гірко усвідомлювати, що Президент Володимир Зеленський, який мужньо керує нашою боротьбою за свободу і незалежність, вдається до радянської тоталітарної практики позбавлення громадянства проти своїх політичних опонентів.

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Це не перший, не другий і не третій такий президентський указ. В усіх ідеться про припинення громадянства внаслідок наявності громадянства іншої держави. Підставою вважається норма статті 4 Конституції: "В Україні існує єдине громадянство". Проте висновок, що цією нормою забороняється мати громадянство іншої держави крім українського, є хибним. Насправді принцип єдиного громадянства в Українській державі відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України "Про громадянство України" "виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України", а не громадянства інших держав. Навпаки, цей принцип не містить заборони набувати або перебувати в громадянстві іншої держави", - пояснили в ХПГ.

Правозахисники зазначають, що водночас ч. 1 статті 25 Конституції містить беззастережну заборону позбавляти громадянства: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство". А відповідно до частини другої ст. 64 Конституції України, заборона позбавлення громадянства є абсолютною й тому не може бути обмеженою навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану.

"Отже, Указ Президента України №502/2022 від 18 липня 2022 року та всі попередні Укази аналогічного змісту є антиконституційними та незаконними. Ми вимагаємо скасування цих незаконних нормативних актів і припинення ганебної адміністративної практики, яка ігнорує принципи права, Конституцію, законодавство, і грубо порушує права людини. Такі дії тільки сіють розбрат в українському суспільстві та допомагають державі-агресору", - підсумували в ХПГ.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

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Автор: 

громадянство (1078) Зеленський Володимир (24358) Корбан Геннадій (189) правозахисники (377)


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Топ коментарі
+34
У нас потихоньку выросло свое мелкое , туповатое, самовлюбленное и мстительное *****.

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13.08.2022 16:46 Відповісти
+16
"Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам"(с)19 КВІТНЯ 2019
да, уму давно уже пора, он не только "порушил" закон, но и насрал на него.
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13.08.2022 16:57 Відповісти
+13
ОПГ СН! А шо вы хотели? Эта безграмотная банда Конституцию не читала. Банда настойчиво демонстрирует тупость, мелочность и страх! Страх перед ответственностью за свои "проёбы". И Корбан, его штаб, наглядно показывают КАК нужно было действовать УКРАИНСКИМ руководителям на пороге полноценного вторжения Орды! А не готовить вторжение на стороне врага - чем и было занято ОПГ СН последние три года. 73% вы соучастники преступлений ОПГ СН и убийства Украинцев.
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13.08.2022 17:01 Відповісти
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ЗЕк ЗЕля .
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13.08.2022 16:45 Відповісти
У нас потихоньку выросло свое мелкое , туповатое, самовлюбленное и мстительное *****.

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13.08.2022 16:46 Відповісти
З нього ліпили чи то ідола чи то кумира всі, починаючи від друзів і закінчуючи бізнес-партнерами , тв і т.п.
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13.08.2022 17:26 Відповісти
Де воно виросло? Завжди було кривоноге-метр з Эрмолкою..Маланець..
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13.08.2022 20:20 Відповісти
або щось намічається (звісно погане) або формують для чогось суспільну думку (теж для чогось поганого)
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13.08.2022 16:46 Відповісти
Зара вже портiбно якось визначатись ,що для вас особисто буде "погане"..
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13.08.2022 20:54 Відповісти
единоверцы мля
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13.08.2022 16:47 Відповісти
не волнуйтесь... легендарная личность продолжает возглавлять штаб бедного Днепра, хоть и из далека (телеграф, телефон и железнодорожный вокзал (с).... диктатура еще не захватила))))
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13.08.2022 17:05 Відповісти
Правозащитники попутали теплое с мягким, это не позбавлення, а призупинення.Тобто вам призупинили право користування, але громадянства не позбавляли.Так само за зухвале плюндрування правил дорожнього руху(пияцтво) вас не позбавляють авто, но можуть призупинити право користуватися ним.
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13.08.2022 16:53 Відповісти


Раджу вЯлікАму "знавцю" почитати Закон про громадянство та Коституцію, нема там такого поняття, як призупинення громадянства за наявністтю іншого.
Це безвідносно особистості та "досягень" Корбана.

А своє недолуге трактування залиш при собі.
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13.08.2022 18:10 Відповісти
А Ви, шановний, повіторіть буд-ласка граматику і пошукайте не "призупинення", а "припинення".
Тоді заграє для Вас новими барвами стаття 4 Консититуції. Де написано: В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
У свою чергу в Законі "Про громадянство" є розділ III. "Припинення громадянства України", де статтею 19 перераховано його підстави припинення громадянства України: 1) внаслідок виходу з громадянства України; 2) внаслідок втрати громадянства України; 3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Перший пункт вимагає заяви людини. Другий спрацьовує "внаслідок вступу особи на військову службу, до служби безпеки, поліції, органів юстиції або в інші органи державної влади та управління в іноземній державі без згоди на те державних органів України" (Ви впевнені, що Корбан під це не підпадає?) або "якщо особа, яка перебуває за межами України, не стала на консульський облік протягом п'яти років" (Ви впевнені, що Корбан своєчасно отримав такий облік?).
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13.08.2022 18:52 Відповісти
Вони свідомо персмикують і не цітують відповідну статтю конституції. Свідомо використовується слово "позбавити" замість "призупинити". Бо думають, що середньостатистичний українець не полізе щось шукати та перечитувати. А також пересмикують факти. Щодо останнього наведу тільки один приклад - Корбана не "не пустили в Україну". У нього вилучили український паспорт і запропонували перетнути кордон по якомусь іншому. Або, як людині "без громадянства", по іншому документу. Він відмовився.
Чомусь цітують радянські норми про громадянство. Навіть здивувався - чому не римське право? Галас має на мою думку, конкретне національне забарвлення. І якусь мету.
То зацітую статті Конституції України про громадянство я. А Ви самі подівіться, чи мав Президент право ПРИЗУПИНЯТИ громадянство, чи ні:
1. Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
2. Стаття 81. <...> Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі: <...> 4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
3. Стаття 106. Президент України: <...> 26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
Це от про Конституцію.І це я ще не перейшов до відповідних законів. Треба?
До речі, якщо комусь не понаравилось "національне забарвлення", то читайте як російське
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13.08.2022 18:29 Відповісти
Так припинити и призупинити - как говорят в Одессе тоже большая разница. Вы ведь явно передергиваете понятия.
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13.08.2022 20:53 Відповісти
Вам відома така людина як бувший народний депутат Артеменко?
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13.08.2022 16:59 Відповісти
"Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам"(с)19 КВІТНЯ 2019
да, уму давно уже пора, он не только "порушил" закон, но и насрал на него.
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13.08.2022 16:57 Відповісти
Все замикаєця на Корбані
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13.08.2022 16:57 Відповісти
Щоб ввести в ступор деяку частину контингенту, треба запитати про Іловайський котел і його винуватців
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13.08.2022 17:01 Відповісти
В теперешней страшной ситуации ВОЙНЫ ПОМОЩЬ Корбана очевидна , в отличии от 🤢🤡🤖🤖🤖🤖🐀👹вас Калопомойных ,как - бы там не было‼️Так -же , как Терехова и Вилкула перешедших пусть и из корыстных интересов на сторону добра‼️
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13.08.2022 17:13 Відповісти
"ПОМОЩЬ Корбана очевидна" - вообще не очевидна!

Создал с Борей самодеятельную организацию "Штаб обороны Днепра"?

Раcпределял гуманитарную помощь от Запада?
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14.08.2022 16:15 Відповісти
ОПГ СН! А шо вы хотели? Эта безграмотная банда Конституцию не читала. Банда настойчиво демонстрирует тупость, мелочность и страх! Страх перед ответственностью за свои "проёбы". И Корбан, его штаб, наглядно показывают КАК нужно было действовать УКРАИНСКИМ руководителям на пороге полноценного вторжения Орды! А не готовить вторжение на стороне врага - чем и было занято ОПГ СН последние три года. 73% вы соучастники преступлений ОПГ СН и убийства Украинцев.
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13.08.2022 17:01 Відповісти
💯истина ‼️КАЛАМОЙША ( мегабандит , для которого закрылся весь Мир Уголовные дела И ЕГО ПОДРУЧНЫЙ ШАКАЛ ГОТОВИЛИ КАПИТУЛЯЦИЮ , их при"слуга" сознательно или из-за своей тупой жадности БЕЗРОПОТНО ИМ СОДЕЙСТВОВАЛА ‼️Но непонятна роль высшего руководства ЗСУ ‼️Они не могли не знать всего расклада со стороны США и то ,что им втюхивали мерзотники из ОП
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13.08.2022 18:04 Відповісти
И как же он "действовал", можно подробности? Рассказывал что "бомбоубежища Днепру не нужны, по нам ракетами стрелять не будут"?
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14.08.2022 16:12 Відповісти
Нету у президента Украины такого права, чтобы гражданину Украины по праву рождения приостанавливать гражданство без личного волеизъявления гражданина!
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13.08.2022 17:08 Відповісти
Зеленое политбюро...................тьфу *****...........как при совке............................................Только там одни пердуны старые были а тут одна молодежь.....................................херня полная.
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13.08.2022 17:12 Відповісти
Зеленое политбюро почти как при совке.Только там одни пердуны старые были а у этих одна молодежь.................херня полная.....................
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13.08.2022 17:15 Відповісти
Колись казали ' коли вже ви совки кончені повиздихаєте'. Але ніхто не подумав, що совки наплодили і виховали лічинок, зелених в тому числі.
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13.08.2022 17:29 Відповісти
Как это незаконным? Этот человек имеет гражданство Израиля. Как он может защищить страну если у него уже есть запасной аэродром.
Все правильно Зеленский делает.
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13.08.2022 17:28 Відповісти
Звісно, дуже правильно. У половини верховної ради, більшість якої Слуги зеленого, є інший паспорт. Скільки друзів наказав зеленський????
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13.08.2022 17:31 Відповісти
А і ще, половина Закарпаття і Чернівців мають другі паспорти. Якщо 'правильно', то тоді нехай і мешканців цих регіонів витуряє з України.
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13.08.2022 17:33 Відповісти


"Этот человек имеет гражданство Израиля. Как он может защищить страну если у него уже есть запасной аэродром."

Звичайно "нігерійському сідєльцу" відніше, а скоріше тупому трольку, що спромігся освоїти VPN.
Особисто бачив його паспорт, тупий трольок, чи досі не знаєш, що у нас навіть у ВР половина монАбільшості має не одне громадянство, а значна частина з них саме Ізраіля?

Дуй, недолуге, за расєйським кораблем і невідсвічуй тут.
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13.08.2022 18:19 Відповісти
Ця справа для суду: Верховного або навіть Конституційного. Лише після їх рішень можна робити висновки. А поки зеленський прибрав таким чином громадянина Ізраїлю (або іншої країни), можливо співробітника спецслужб цієї країни, з України та керівництва теробороною Дніпра.
Думаю, це було не найгірше його рішення.
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13.08.2022 17:31 Відповісти
Та зільонському насрати на Конституцію України.. Хіба воно знає , що таке Конституція?
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13.08.2022 17:44 Відповісти
І правильно з ним зробив. Рейдерством займатись можна, а потім бідного нещасного корчити з себе. Все нехай щастить.
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13.08.2022 17:46 Відповісти
Последи ка, зеленый свинтус, за действиями твоего *********** боневтика. Может с головы начнем привлекать по Закону? Перед тем как кого то обвинять, может вы, зеленые мрази, разберетесь с рус.гражданством вашего оманского осла? Очень у вас избирательное отношение к оппонентам вашего гринпоца. Если критикует кто то зельца- значит нужно навешать всех собак на него. А то , что творит ваше чмо зеленое- так за это по
ЗАКОНУ минимум пожизненный срок. Так что начните с вашей шмаркли, потом к другим принимать претензии будет уже уместно у всех граждан нашей страны.
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13.08.2022 17:56 Відповісти
значит нужно вводить закон о двойном гражданстве для тех кто родился в Украине. У кого отец, мать, бабушка, дедушка, прадедушка прабабушка украинцы и родились и жили в Украине.
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13.08.2022 17:58 Відповісти
Понимаешь ли, дружок, 99% русских воспользуются твоим законом. Если бы 99% жили хотя бы в Польше, то канешна
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13.08.2022 18:15 Відповісти
русские не приедут они кацапы, а украинцы приедут, и им нужно дать возможность это сделать, если за столько десятилетий их разбросали по всему свету и не попытались вернуть. И то не все приедут.
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13.08.2022 20:15 Відповісти
Він законно відпустив вагнеровців або розмінував Чонгар?
Нелегітимне брехло, бо виборцям не брешуть.
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13.08.2022 18:02 Відповісти
30 років незалежності. При всіх призедентах було багато чого, але ЦЕ ! ?ПОВНИЙ СОВОК. !!!
Розумієте, ця людина( президент України)виріс у часи коли поняття позбавлення громадянства де-факт не існувало. Таким чином, хто йому таке радить? (Про єрмака мені не пишіть,бо він так саме малеча,може папа😁).
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13.08.2022 18:26 Відповісти
Зелебобики , не за горами время , когда вас спросят за все...!
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13.08.2022 18:32 Відповісти
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13.08.2022 20:04 Відповісти
Те властители которые подумывают что век у власти, не бывать. Не склонны мстить, по скольку отомтсят. Видимо, ваш Зеленский (как тут подmечиали), мечтает обнулится или согласовал план игры с перкидывание обьязанностой от себя, себе..
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13.08.2022 20:54 Відповісти
"...який мужньо керує нашою боротьбою за свободу і незалежність"--удалось Филатову прогнуться и лизнуть боневтика бункерного четырежды уклониста...

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13.08.2022 21:09 Відповісти
Прикольно. Два жида граються в жидобільшовизм. Один в ролі "жертви", другий "кат", але всі живі і здорові! Все закінчиться монетизацією піару.
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13.08.2022 23:17 Відповісти
Корбан разориться проплачивать все эти общественные организации
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14.08.2022 16:01 Відповісти
 
 