Позбавлення громадянства Корбана є незаконним, Зеленський вдається до радянських практик, - Харківська правозахисна група
Харківська правозахисна група та інші організації стурбовані тим, що президент Володимир Зеленський використовує засоби боротьби з опонентами, які суперечать Конституції та мали місце в Радянському Союзі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ХПГ.
Так, за даними УП, 22 липня прикордонники на пункті пропуску "Смільниця" отримали СМС із вказівкою щодо недопуску Геннадія Корбана на територію України, оскільки указом президента від 18.07.2022 його позбавлено громадянства. Прикордонники вилучили закордонний паспорт Корбана і в Україну його не пустили.
Правозахисники нагадують, що позбавлення громадянства як міра кримінально-політичної репресії було закріплено в "Основних засадах кримінального законодавства СРСР та союзних республік" 1924 р. Ця норма залишалася чинною до кінця 1958 р.
"Гірко усвідомлювати, що Президент Володимир Зеленський, який мужньо керує нашою боротьбою за свободу і незалежність, вдається до радянської тоталітарної практики позбавлення громадянства проти своїх політичних опонентів.
Це не перший, не другий і не третій такий президентський указ. В усіх ідеться про припинення громадянства внаслідок наявності громадянства іншої держави. Підставою вважається норма статті 4 Конституції: "В Україні існує єдине громадянство". Проте висновок, що цією нормою забороняється мати громадянство іншої держави крім українського, є хибним. Насправді принцип єдиного громадянства в Українській державі відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України "Про громадянство України" "виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України", а не громадянства інших держав. Навпаки, цей принцип не містить заборони набувати або перебувати в громадянстві іншої держави", - пояснили в ХПГ.
Правозахисники зазначають, що водночас ч. 1 статті 25 Конституції містить беззастережну заборону позбавляти громадянства: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство". А відповідно до частини другої ст. 64 Конституції України, заборона позбавлення громадянства є абсолютною й тому не може бути обмеженою навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану.
"Отже, Указ Президента України №502/2022 від 18 липня 2022 року та всі попередні Укази аналогічного змісту є антиконституційними та незаконними. Ми вимагаємо скасування цих незаконних нормативних актів і припинення ганебної адміністративної практики, яка ігнорує принципи права, Конституцію, законодавство, і грубо порушує права людини. Такі дії тільки сіють розбрат в українському суспільстві та допомагають державі-агресору", - підсумували в ХПГ.
Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.
22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.
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Раджу вЯлікАму "знавцю" почитати Закон про громадянство та Коституцію, нема там такого поняття, як призупинення громадянства за наявністтю іншого.
Це безвідносно особистості та "досягень" Корбана.
А своє недолуге трактування залиш при собі.
Тоді заграє для Вас новими барвами стаття 4 Консититуції. Де написано: В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
У свою чергу в Законі "Про громадянство" є розділ III. "Припинення громадянства України", де статтею 19 перераховано його підстави припинення громадянства України: 1) внаслідок виходу з громадянства України; 2) внаслідок втрати громадянства України; 3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Перший пункт вимагає заяви людини. Другий спрацьовує "внаслідок вступу особи на військову службу, до служби безпеки, поліції, органів юстиції або в інші органи державної влади та управління в іноземній державі без згоди на те державних органів України" (Ви впевнені, що Корбан під це не підпадає?) або "якщо особа, яка перебуває за межами України, не стала на консульський облік протягом п'яти років" (Ви впевнені, що Корбан своєчасно отримав такий облік?).
Чомусь цітують радянські норми про громадянство. Навіть здивувався - чому не римське право? Галас має на мою думку, конкретне національне забарвлення. І якусь мету.
То зацітую статті Конституції України про громадянство я. А Ви самі подівіться, чи мав Президент право ПРИЗУПИНЯТИ громадянство, чи ні:
1. Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
2. Стаття 81. <...> Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі: <...> 4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
3. Стаття 106. Президент України: <...> 26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
Це от про Конституцію.І це я ще не перейшов до відповідних законів. Треба?
До речі, якщо комусь не понаравилось "національне забарвлення", то читайте як російське
да, уму давно уже пора, он не только "порушил" закон, но и насрал на него.
Создал с Борей самодеятельную организацию "Штаб обороны Днепра"?
Раcпределял гуманитарную помощь от Запада?
Все правильно Зеленский делает.
"Этот человек имеет гражданство Израиля. Как он может защищить страну если у него уже есть запасной аэродром."
Звичайно "нігерійському сідєльцу" відніше, а скоріше тупому трольку, що спромігся освоїти VPN.
Особисто бачив його паспорт, тупий трольок, чи досі не знаєш, що у нас навіть у ВР половина монАбільшості має не одне громадянство, а значна частина з них саме Ізраіля?
Дуй, недолуге, за расєйським кораблем і невідсвічуй тут.
Думаю, це було не найгірше його рішення.
ЗАКОНУ минимум пожизненный срок. Так что начните с вашей шмаркли, потом к другим принимать претензии будет уже уместно у всех граждан нашей страны.
Нелегітимне брехло, бо виборцям не брешуть.
Розумієте, ця людина( президент України)виріс у часи коли поняття позбавлення громадянства де-факт не існувало. Таким чином, хто йому таке радить? (Про єрмака мені не пишіть,бо він так саме малеча,може папа😁).