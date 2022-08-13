Лишение гражданства Корбана незаконно, Зеленский прибегает к советским практикам, - Харьковская правозащитная группа

Харьковская правозащитная группа и другие организации обеспокоены тем, что президент Владимир Зеленский использует средства борьбы, которые противоречат Конституции, и которые имели место еще при Советском Союзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ХПГ.

Так, по данным УП, 22 июля пограничники на пункте пропуска "Смольница" получили СМС с указанием относительно недопуска Геннадия Корбана на территорию Украины, поскольку указом президента от 18.07.2022 он лишен гражданства. Пограничники изъяли загранпаспорт Корбана и в Украину его не пустили.

Правозащитники напоминают, что лишение гражданства в качестве меры уголовно-политической репрессии было закреплено в "Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных республик" 1924 г. Эта норма оставалась в силе до конца 1958 г.

"Горько осознавать, что Президент Владимир Зеленский, мужественно руководящий нашей борьбой за свободу и независимость, прибегает к советской тоталитарной практике лишения гражданства против своих политических оппонентов.

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Это не первый, не второй и не третий президентский указ. Во всех речь идет о прекращении гражданства в результате наличия гражданства другого государства. Основанием считается норма статьи 4 Конституции: "В Украине существует единое гражданство". Однако вывод, что этой нормой запрещается иметь гражданство другого государства кроме украинского, ошибочно. На самом деле, принцип единого гражданства в Украинском государстве в соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона "О гражданстве Украины" "исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины", а не гражданства других государств. Напротив, этот принцип не содержит запрета приобретать или состоять в гражданстве другого государства", - пояснили в ХПГ.

Правозащитники отмечают, что ч. 1 статьи 25 Конституции содержит безоговорочный запрет лишать гражданства: "Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство". А согласно части второй ст. 64 Конституции Украины, запрет лишения гражданства абсолютный и поэтому не может быть ограничен даже в условиях военного или чрезвычайного положения.

"Следовательно, Указ Президента Украины №502/2022 от 18 июля 2022 года и все предыдущие Указы аналогичного содержания антиконституционны и незаконны. Мы требуем отмены этих незаконных нормативных актов и прекращения позорной административной практики, игнорирующей принципы права, Конституцию, законодательство и грубо нарушает права человека. Такие действия только сеют раздор в украинском обществе и помогают государству-агрессору", - подытожили в ХПГ.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

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