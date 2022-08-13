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Лишение гражданства Корбана незаконно, Зеленский прибегает к советским практикам, - Харьковская правозащитная группа

корбан

Харьковская правозащитная группа и другие организации обеспокоены тем, что президент Владимир Зеленский использует средства борьбы, которые противоречат Конституции, и которые имели место еще при Советском Союзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ХПГ.

Так, по данным УП, 22 июля пограничники на пункте пропуска "Смольница" получили СМС с указанием относительно недопуска Геннадия Корбана на территорию Украины, поскольку указом президента от 18.07.2022 он лишен гражданства. Пограничники изъяли загранпаспорт Корбана и в Украину его не пустили.

Правозащитники напоминают, что лишение гражданства в качестве меры уголовно-политической репрессии было закреплено в "Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных республик" 1924 г. Эта норма оставалась в силе до конца 1958 г.

"Горько осознавать, что Президент Владимир Зеленский, мужественно руководящий нашей борьбой за свободу и независимость, прибегает к советской тоталитарной практике лишения гражданства против своих политических оппонентов.

Читайте: На сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства

Это не первый, не второй и не третий президентский указ. Во всех речь идет о прекращении гражданства в результате наличия гражданства другого государства. Основанием считается норма статьи 4 Конституции: "В Украине существует единое гражданство". Однако вывод, что этой нормой запрещается иметь гражданство другого государства кроме украинского, ошибочно. На самом деле, принцип единого гражданства в Украинском государстве в соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона "О гражданстве Украины" "исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины", а не гражданства других государств. Напротив, этот принцип не содержит запрета приобретать или состоять в гражданстве другого государства", - пояснили в ХПГ.

Правозащитники отмечают, что ч. 1 статьи 25 Конституции содержит безоговорочный запрет лишать гражданства: "Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство". А согласно части второй ст. 64 Конституции Украины, запрет лишения гражданства абсолютный и поэтому не может быть ограничен даже в условиях военного или чрезвычайного положения.

"Следовательно, Указ Президента Украины №502/2022 от 18 июля 2022 года и все предыдущие Указы аналогичного содержания антиконституционны и незаконны. Мы требуем отмены этих незаконных нормативных актов и прекращения позорной административной практики, игнорирующей принципы права, Конституцию, законодательство и грубо нарушает права человека. Такие действия только сеют раздор в украинском обществе и помогают государству-агрессору", - подытожили в ХПГ.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Также читайте: На сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства

гражданство (1316) Зеленский Владимир (20873) Корбан Геннадий (548) правозащитники (678)


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Топ комментарии
+34
У нас потихоньку выросло свое мелкое , туповатое, самовлюбленное и мстительное *****.

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13.08.2022 16:46 Ответить
+16
"Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам"(с)19 КВІТНЯ 2019
да, уму давно уже пора, он не только "порушил" закон, но и насрал на него.
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13.08.2022 16:57 Ответить
+13
ОПГ СН! А шо вы хотели? Эта безграмотная банда Конституцию не читала. Банда настойчиво демонстрирует тупость, мелочность и страх! Страх перед ответственностью за свои "проёбы". И Корбан, его штаб, наглядно показывают КАК нужно было действовать УКРАИНСКИМ руководителям на пороге полноценного вторжения Орды! А не готовить вторжение на стороне врага - чем и было занято ОПГ СН последние три года. 73% вы соучастники преступлений ОПГ СН и убийства Украинцев.
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13.08.2022 17:01 Ответить
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ЗЕк ЗЕля .
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13.08.2022 16:45 Ответить
У нас потихоньку выросло свое мелкое , туповатое, самовлюбленное и мстительное *****.

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13.08.2022 16:46 Ответить
З нього ліпили чи то ідола чи то кумира всі, починаючи від друзів і закінчуючи бізнес-партнерами , тв і т.п.
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13.08.2022 17:26 Ответить
Де воно виросло? Завжди було кривоноге-метр з Эрмолкою..Маланець..
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13.08.2022 20:20 Ответить
або щось намічається (звісно погане) або формують для чогось суспільну думку (теж для чогось поганого)
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13.08.2022 16:46 Ответить
Зара вже портiбно якось визначатись ,що для вас особисто буде "погане"..
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13.08.2022 20:54 Ответить
единоверцы мля
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13.08.2022 16:47 Ответить
не волнуйтесь... легендарная личность продолжает возглавлять штаб бедного Днепра, хоть и из далека (телеграф, телефон и железнодорожный вокзал (с).... диктатура еще не захватила))))
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13.08.2022 17:05 Ответить
Правозащитники попутали теплое с мягким, это не позбавлення, а призупинення.Тобто вам призупинили право користування, але громадянства не позбавляли.Так само за зухвале плюндрування правил дорожнього руху(пияцтво) вас не позбавляють авто, но можуть призупинити право користуватися ним.
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13.08.2022 16:53 Ответить


Раджу вЯлікАму "знавцю" почитати Закон про громадянство та Коституцію, нема там такого поняття, як призупинення громадянства за наявністтю іншого.
Це безвідносно особистості та "досягень" Корбана.

А своє недолуге трактування залиш при собі.
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13.08.2022 18:10 Ответить
А Ви, шановний, повіторіть буд-ласка граматику і пошукайте не "призупинення", а "припинення".
Тоді заграє для Вас новими барвами стаття 4 Консититуції. Де написано: В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
У свою чергу в Законі "Про громадянство" є розділ III. "Припинення громадянства України", де статтею 19 перераховано його підстави припинення громадянства України: 1) внаслідок виходу з громадянства України; 2) внаслідок втрати громадянства України; 3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Перший пункт вимагає заяви людини. Другий спрацьовує "внаслідок вступу особи на військову службу, до служби безпеки, поліції, органів юстиції або в інші органи державної влади та управління в іноземній державі без згоди на те державних органів України" (Ви впевнені, що Корбан під це не підпадає?) або "якщо особа, яка перебуває за межами України, не стала на консульський облік протягом п'яти років" (Ви впевнені, що Корбан своєчасно отримав такий облік?).
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13.08.2022 18:52 Ответить
Вони свідомо персмикують і не цітують відповідну статтю конституції. Свідомо використовується слово "позбавити" замість "призупинити". Бо думають, що середньостатистичний українець не полізе щось шукати та перечитувати. А також пересмикують факти. Щодо останнього наведу тільки один приклад - Корбана не "не пустили в Україну". У нього вилучили український паспорт і запропонували перетнути кордон по якомусь іншому. Або, як людині "без громадянства", по іншому документу. Він відмовився.
Чомусь цітують радянські норми про громадянство. Навіть здивувався - чому не римське право? Галас має на мою думку, конкретне національне забарвлення. І якусь мету.
То зацітую статті Конституції України про громадянство я. А Ви самі подівіться, чи мав Президент право ПРИЗУПИНЯТИ громадянство, чи ні:
1. Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
2. Стаття 81. <...> Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі: <...> 4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
3. Стаття 106. Президент України: <...> 26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
Це от про Конституцію.І це я ще не перейшов до відповідних законів. Треба?
До речі, якщо комусь не понаравилось "національне забарвлення", то читайте як російське
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13.08.2022 18:29 Ответить
Так припинити и призупинити - как говорят в Одессе тоже большая разница. Вы ведь явно передергиваете понятия.
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13.08.2022 20:53 Ответить
Вам відома така людина як бувший народний депутат Артеменко?
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13.08.2022 16:59 Ответить
"Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам"(с)19 КВІТНЯ 2019
да, уму давно уже пора, он не только "порушил" закон, но и насрал на него.
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13.08.2022 16:57 Ответить
Все замикаєця на Корбані
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13.08.2022 16:57 Ответить
Щоб ввести в ступор деяку частину контингенту, треба запитати про Іловайський котел і його винуватців
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13.08.2022 17:01 Ответить
В теперешней страшной ситуации ВОЙНЫ ПОМОЩЬ Корбана очевидна , в отличии от 🤢🤡🤖🤖🤖🤖🐀👹вас Калопомойных ,как - бы там не было‼️Так -же , как Терехова и Вилкула перешедших пусть и из корыстных интересов на сторону добра‼️
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13.08.2022 17:13 Ответить
"ПОМОЩЬ Корбана очевидна" - вообще не очевидна!

Создал с Борей самодеятельную организацию "Штаб обороны Днепра"?

Раcпределял гуманитарную помощь от Запада?
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14.08.2022 16:15 Ответить
ОПГ СН! А шо вы хотели? Эта безграмотная банда Конституцию не читала. Банда настойчиво демонстрирует тупость, мелочность и страх! Страх перед ответственностью за свои "проёбы". И Корбан, его штаб, наглядно показывают КАК нужно было действовать УКРАИНСКИМ руководителям на пороге полноценного вторжения Орды! А не готовить вторжение на стороне врага - чем и было занято ОПГ СН последние три года. 73% вы соучастники преступлений ОПГ СН и убийства Украинцев.
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13.08.2022 17:01 Ответить
💯истина ‼️КАЛАМОЙША ( мегабандит , для которого закрылся весь Мир Уголовные дела И ЕГО ПОДРУЧНЫЙ ШАКАЛ ГОТОВИЛИ КАПИТУЛЯЦИЮ , их при"слуга" сознательно или из-за своей тупой жадности БЕЗРОПОТНО ИМ СОДЕЙСТВОВАЛА ‼️Но непонятна роль высшего руководства ЗСУ ‼️Они не могли не знать всего расклада со стороны США и то ,что им втюхивали мерзотники из ОП
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13.08.2022 18:04 Ответить
И как же он "действовал", можно подробности? Рассказывал что "бомбоубежища Днепру не нужны, по нам ракетами стрелять не будут"?
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14.08.2022 16:12 Ответить
Нету у президента Украины такого права, чтобы гражданину Украины по праву рождения приостанавливать гражданство без личного волеизъявления гражданина!
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13.08.2022 17:08 Ответить
Зеленое политбюро...................тьфу *****...........как при совке............................................Только там одни пердуны старые были а тут одна молодежь.....................................херня полная.
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13.08.2022 17:12 Ответить
Зеленое политбюро почти как при совке.Только там одни пердуны старые были а у этих одна молодежь.................херня полная.....................
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13.08.2022 17:15 Ответить
Колись казали ' коли вже ви совки кончені повиздихаєте'. Але ніхто не подумав, що совки наплодили і виховали лічинок, зелених в тому числі.
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13.08.2022 17:29 Ответить
Как это незаконным? Этот человек имеет гражданство Израиля. Как он может защищить страну если у него уже есть запасной аэродром.
Все правильно Зеленский делает.
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13.08.2022 17:28 Ответить
Звісно, дуже правильно. У половини верховної ради, більшість якої Слуги зеленого, є інший паспорт. Скільки друзів наказав зеленський????
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13.08.2022 17:31 Ответить
А і ще, половина Закарпаття і Чернівців мають другі паспорти. Якщо 'правильно', то тоді нехай і мешканців цих регіонів витуряє з України.
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13.08.2022 17:33 Ответить


"Этот человек имеет гражданство Израиля. Как он может защищить страну если у него уже есть запасной аэродром."

Звичайно "нігерійському сідєльцу" відніше, а скоріше тупому трольку, що спромігся освоїти VPN.
Особисто бачив його паспорт, тупий трольок, чи досі не знаєш, що у нас навіть у ВР половина монАбільшості має не одне громадянство, а значна частина з них саме Ізраіля?

Дуй, недолуге, за расєйським кораблем і невідсвічуй тут.
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13.08.2022 18:19 Ответить
Ця справа для суду: Верховного або навіть Конституційного. Лише після їх рішень можна робити висновки. А поки зеленський прибрав таким чином громадянина Ізраїлю (або іншої країни), можливо співробітника спецслужб цієї країни, з України та керівництва теробороною Дніпра.
Думаю, це було не найгірше його рішення.
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13.08.2022 17:31 Ответить
Та зільонському насрати на Конституцію України.. Хіба воно знає , що таке Конституція?
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13.08.2022 17:44 Ответить
І правильно з ним зробив. Рейдерством займатись можна, а потім бідного нещасного корчити з себе. Все нехай щастить.
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13.08.2022 17:46 Ответить
Последи ка, зеленый свинтус, за действиями твоего *********** боневтика. Может с головы начнем привлекать по Закону? Перед тем как кого то обвинять, может вы, зеленые мрази, разберетесь с рус.гражданством вашего оманского осла? Очень у вас избирательное отношение к оппонентам вашего гринпоца. Если критикует кто то зельца- значит нужно навешать всех собак на него. А то , что творит ваше чмо зеленое- так за это по
ЗАКОНУ минимум пожизненный срок. Так что начните с вашей шмаркли, потом к другим принимать претензии будет уже уместно у всех граждан нашей страны.
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13.08.2022 17:56 Ответить
значит нужно вводить закон о двойном гражданстве для тех кто родился в Украине. У кого отец, мать, бабушка, дедушка, прадедушка прабабушка украинцы и родились и жили в Украине.
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13.08.2022 17:58 Ответить
Понимаешь ли, дружок, 99% русских воспользуются твоим законом. Если бы 99% жили хотя бы в Польше, то канешна
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13.08.2022 18:15 Ответить
русские не приедут они кацапы, а украинцы приедут, и им нужно дать возможность это сделать, если за столько десятилетий их разбросали по всему свету и не попытались вернуть. И то не все приедут.
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13.08.2022 20:15 Ответить
Він законно відпустив вагнеровців або розмінував Чонгар?
Нелегітимне брехло, бо виборцям не брешуть.
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13.08.2022 18:02 Ответить
30 років незалежності. При всіх призедентах було багато чого, але ЦЕ ! ?ПОВНИЙ СОВОК. !!!
Розумієте, ця людина( президент України)виріс у часи коли поняття позбавлення громадянства де-факт не існувало. Таким чином, хто йому таке радить? (Про єрмака мені не пишіть,бо він так саме малеча,може папа😁).
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13.08.2022 18:26 Ответить
Зелебобики , не за горами время , когда вас спросят за все...!
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13.08.2022 18:32 Ответить
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13.08.2022 20:04 Ответить
Те властители которые подумывают что век у власти, не бывать. Не склонны мстить, по скольку отомтсят. Видимо, ваш Зеленский (как тут подmечиали), мечтает обнулится или согласовал план игры с перкидывание обьязанностой от себя, себе..
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13.08.2022 20:54 Ответить
"...який мужньо керує нашою боротьбою за свободу і незалежність"--удалось Филатову прогнуться и лизнуть боневтика бункерного четырежды уклониста...

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13.08.2022 21:09 Ответить
Прикольно. Два жида граються в жидобільшовизм. Один в ролі "жертви", другий "кат", але всі живі і здорові! Все закінчиться монетизацією піару.
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13.08.2022 23:17 Ответить
Корбан разориться проплачивать все эти общественные организации
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14.08.2022 16:01 Ответить
 
 