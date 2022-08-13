Лишение гражданства Корбана незаконно, Зеленский прибегает к советским практикам, - Харьковская правозащитная группа
Харьковская правозащитная группа и другие организации обеспокоены тем, что президент Владимир Зеленский использует средства борьбы, которые противоречат Конституции, и которые имели место еще при Советском Союзе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ХПГ.
Так, по данным УП, 22 июля пограничники на пункте пропуска "Смольница" получили СМС с указанием относительно недопуска Геннадия Корбана на территорию Украины, поскольку указом президента от 18.07.2022 он лишен гражданства. Пограничники изъяли загранпаспорт Корбана и в Украину его не пустили.
Правозащитники напоминают, что лишение гражданства в качестве меры уголовно-политической репрессии было закреплено в "Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных республик" 1924 г. Эта норма оставалась в силе до конца 1958 г.
"Горько осознавать, что Президент Владимир Зеленский, мужественно руководящий нашей борьбой за свободу и независимость, прибегает к советской тоталитарной практике лишения гражданства против своих политических оппонентов.
Это не первый, не второй и не третий президентский указ. Во всех речь идет о прекращении гражданства в результате наличия гражданства другого государства. Основанием считается норма статьи 4 Конституции: "В Украине существует единое гражданство". Однако вывод, что этой нормой запрещается иметь гражданство другого государства кроме украинского, ошибочно. На самом деле, принцип единого гражданства в Украинском государстве в соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона "О гражданстве Украины" "исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины", а не гражданства других государств. Напротив, этот принцип не содержит запрета приобретать или состоять в гражданстве другого государства", - пояснили в ХПГ.
Правозащитники отмечают, что ч. 1 статьи 25 Конституции содержит безоговорочный запрет лишать гражданства: "Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство". А согласно части второй ст. 64 Конституции Украины, запрет лишения гражданства абсолютный и поэтому не может быть ограничен даже в условиях военного или чрезвычайного положения.
"Следовательно, Указ Президента Украины №502/2022 от 18 июля 2022 года и все предыдущие Указы аналогичного содержания антиконституционны и незаконны. Мы требуем отмены этих незаконных нормативных актов и прекращения позорной административной практики, игнорирующей принципы права, Конституцию, законодательство и грубо нарушает права человека. Такие действия только сеют раздор в украинском обществе и помогают государству-агрессору", - подытожили в ХПГ.
Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.
22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
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Раджу вЯлікАму "знавцю" почитати Закон про громадянство та Коституцію, нема там такого поняття, як призупинення громадянства за наявністтю іншого.
Це безвідносно особистості та "досягень" Корбана.
А своє недолуге трактування залиш при собі.
Тоді заграє для Вас новими барвами стаття 4 Консититуції. Де написано: В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
У свою чергу в Законі "Про громадянство" є розділ III. "Припинення громадянства України", де статтею 19 перераховано його підстави припинення громадянства України: 1) внаслідок виходу з громадянства України; 2) внаслідок втрати громадянства України; 3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Перший пункт вимагає заяви людини. Другий спрацьовує "внаслідок вступу особи на військову службу, до служби безпеки, поліції, органів юстиції або в інші органи державної влади та управління в іноземній державі без згоди на те державних органів України" (Ви впевнені, що Корбан під це не підпадає?) або "якщо особа, яка перебуває за межами України, не стала на консульський облік протягом п'яти років" (Ви впевнені, що Корбан своєчасно отримав такий облік?).
Чомусь цітують радянські норми про громадянство. Навіть здивувався - чому не римське право? Галас має на мою думку, конкретне національне забарвлення. І якусь мету.
То зацітую статті Конституції України про громадянство я. А Ви самі подівіться, чи мав Президент право ПРИЗУПИНЯТИ громадянство, чи ні:
1. Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
2. Стаття 81. <...> Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі: <...> 4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
3. Стаття 106. Президент України: <...> 26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
Це от про Конституцію.І це я ще не перейшов до відповідних законів. Треба?
До речі, якщо комусь не понаравилось "національне забарвлення", то читайте як російське
да, уму давно уже пора, он не только "порушил" закон, но и насрал на него.
Создал с Борей самодеятельную организацию "Штаб обороны Днепра"?
Раcпределял гуманитарную помощь от Запада?
Все правильно Зеленский делает.
"Этот человек имеет гражданство Израиля. Как он может защищить страну если у него уже есть запасной аэродром."
Звичайно "нігерійському сідєльцу" відніше, а скоріше тупому трольку, що спромігся освоїти VPN.
Особисто бачив його паспорт, тупий трольок, чи досі не знаєш, що у нас навіть у ВР половина монАбільшості має не одне громадянство, а значна частина з них саме Ізраіля?
Дуй, недолуге, за расєйським кораблем і невідсвічуй тут.
Думаю, це було не найгірше його рішення.
ЗАКОНУ минимум пожизненный срок. Так что начните с вашей шмаркли, потом к другим принимать претензии будет уже уместно у всех граждан нашей страны.
Нелегітимне брехло, бо виборцям не брешуть.
Розумієте, ця людина( президент України)виріс у часи коли поняття позбавлення громадянства де-факт не існувало. Таким чином, хто йому таке радить? (Про єрмака мені не пишіть,бо він так саме малеча,може папа😁).