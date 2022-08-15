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Офіс президента погрожував меру Києва Кличку за підтримку Корбана

кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що йому погрожували з Офісу Президента позбавленням українського громадянства через те, що він підписав відкритий лист зі зверненням до Зеленського щодо повернення громадянства Геннадію Корбану.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів в інтерв'ю виданню "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що сам ухвалив рішення підписати відповідного листа.

"Сьогодні про ті кроки, які я роблю, мене просити не потрібно, бо вважаю їх правильними. Потрібно обʼєднувати зусилля і максимально використовувати ефективність кожної людини, кожного менеджера, а не створювати штучні інтриги чи перешкоди. Розповім вам таємницю. Після того як я підписав листа, була у мене розмова з натяком: "Ти такий проактивний, ми ще за твоє німецьке громадянство не бралися". Я кажу: "Я буду дуже здивований, якщо мені покажуть та ще й відберуть паспорт Німеччини", - зауважив Кличко.

Кличко запевняє, що жодного іншого громадянства, окрім українського, він не має.

"Я буду дуже здивований, якщо хтось мені зможе показати "мій" американський чи німецький паспорт, щоб відібрати український. Я справді велику частину свого життя провів у Німеччині і в Америці. І можливість отримати громадянство у мене була, були навіть такі пропозиції, але для чого? Я був і залишаюсь громадянином України, інших паспортів у мене немає.

Кличко відмовився прямо відповідати на уточнювальне запитаннями, з ким саме відбулась така розмова: "Знімемо це питання".

"Ну а звідки? З ЖЕКу?", - відповів він на пряме запитання, чи розмову ініціювали з Банкової.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позбавлення громадянства Корбана схоже на радянську "адміністративну висилку", - Глузман

У цьому ж інтерв'ю Кличко заявляв, що в Офісі Президента він комунікує лише з заступником глава ОП Кирилом Тимошенком.

Коментуючи ситуацію із Корбаном, Кличко зазначає: "Ще раз хочу підкреслити: має бути чітке розуміння - все має відбуватися за єдиними принципами для всіх, а не вибірково. У даному випадку виглядає так: ми у цього заберемо, а цим ми поки залишимо, щоб вони були більш слухняними, розуміли, що у них ми також можемо забрати. Потрібен чіткий закон, для всіх один, а не вибіркове ухвалення рішень". 

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов закликає підписати петицію щодо перегляду рішення про позбавлення громадянства Корбана

Автор: 

громадянство (1079) Кличко Віталій (3527) Корбан Геннадій (189) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+107
Та треба перевірити на громадянство усе поголів'я ОП.
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15.08.2022 10:10 Відповісти
+105
Благодаря дебильному населению, во власть пролезли отборнейшие подонки, которые усердно строят диктатуру, наподобие кацапской.
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15.08.2022 10:14 Відповісти
+101
Віталік! **** того, хто тобі "натякав", хуком зліва. Щоб зуби повилітали!
Не мені тебе вчити.
Пора вже цих підарасів *******...
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15.08.2022 10:24 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=6qUEISHYToQ&ab_channel
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15.08.2022 13:30 Відповісти
Оставьте Витальку в покое! Или в демократической стране на несогласие с решением властей лишением гражданства грозят. Ну да, Корбан жид конечно, но ничего, что страной жид руководит?
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15.08.2022 13:45 Відповісти
КОРБАН, ех дай нам бог побільше таких євреїв! Людина слова, чемний

не жлоб - а йому заздрять! Слава євреям і українцям
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15.08.2022 14:37 Відповісти
Не надо уж так возвеличивать Корбана.

Помнится на выборах он так одаривал избирателей гречкой, что получил прозвище "маршал Гречка".

Ничего не имею против теперешнего Корбана, но занадто восхвалять его не спешу

А ОПА пусть сначала разберется с паспортами и гражданствами в своем окружении.
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15.08.2022 15:09 Відповісти
Де можна було набрати стільки негідників під прапорами нікчемного кривляла?
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15.08.2022 13:52 Відповісти
"Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що йому погрожували з Офісу Президента позбавленням українського громадянства"

Похоже Зеленский возомнил себя монархом.
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15.08.2022 13:57 Відповісти
Воно копіює ботоксного , але , ми не кацапи , буде супротив .
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15.08.2022 14:21 Відповісти
Буде не спротив - а винос зеленої шкурки з Банкової
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15.08.2022 17:37 Відповісти
зеленский просто себя возомнил...
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15.08.2022 21:30 Відповісти
Більшість монархів дбали про свою державу та її незалежність, а тут ми маємо єрмаківську куклу маріонетку що уявила себе мікродиктатором.
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16.08.2022 07:17 Відповісти
Вишикуй всіх з ОПи невтікшого Лідора і вибери найбільшого.
Потім підійди та в*пи його межи очі.
Решта недомірків обісциться і сама.
Потім відпусти. Все ж таки це вумний наш нарід вибрав, так що нехай його і далі Ї*путь.
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15.08.2022 14:12 Відповісти
Корбан, Кличко це тільки початок беззаконня зеленої влади . Потім всіх , кого вони дуже бояться - вся опозиція , волонтери ,бойові генерали , ЗСУшників , позбавлять громадянства , якщо ми їм це дозволимо зробити .
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15.08.2022 14:20 Відповісти
Я б на місці Кличка пішов би в адміністрацію прєпіздента,та понабивав би там всім морди. Бо по іншому вони не розуміють.
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15.08.2022 14:22 Відповісти
Ну, так сходи...
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15.08.2022 16:38 Відповісти
МОРДЫ ********* В ОП ЭТО ТОЧНО КЛИЧКО СМОГ БЫ . НО ДАВАЙТЕ ЕГО ПОДДЕРЖИМ НА ВЫБОРАХ . ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД ****** . НА КРЕСЛО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ --- СЛАВА ЗСУ
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15.08.2022 18:51 Відповісти
И этот через пару лет возомнится. Их надо чаще менять.
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15.08.2022 22:16 Відповісти
От не треба говорити "всі такі". Такий, як Зеленський був лише Янукович. Якби він не пообіцяв єроасоціацію і тут же передумав, то ще пішов би на другий срок президентства. Зеленський хитріший. Він усі зради обставить ніби велике щастя для країни.
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16.08.2022 08:26 Відповісти
це вже починає напрягати, скрізь ОП
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15.08.2022 14:23 Відповісти
Може б пора вже було б по Закону військового часу та за зраду - Га ? А чого їбі його мать... жде тільки нагоду перестати стріляти і всіх на шашлик відправити....
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15.08.2022 14:25 Відповісти
А диви яке воно не лох і чване з себе патріота...

Всі силовики підозрюють цього театра

В УКРАЇНЦІВ НЕРВИ НЕ ЖАЛІЗНІ - ДИВИСЬ ГИДОТО ОФШОРНА, БО ЗГАДАЄМО П. ПОРОХА
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15.08.2022 14:31 Відповісти
Щеневтік зовсім пустився берега
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15.08.2022 14:34 Відповісти
Та воно ж дупля не дає і не розуміє, що відбувається... ********, як макака, що дєрьмак підсунк, ба абдристович потім медком це помаже. Я як не підпише, дєрьмак все про Оман розповість...
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15.08.2022 19:48 Відповісти
Бывший министр экономики Украины, нынешний глава наблюдательного совета "Укроборонпрома", внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака, член Национального инвестиционного совета Украины https://kp.ua/politics/701670-mylovanov-kupyl-ochky-Armani-chtoby-skryt-fynhal-ot-danyluika ТИМОФЕЙ МИЛОВАНОВ на днях признался - у него есть грин-карта США, он исправно платит налоги за океаном, а Украина вторична.

Пытаюсь бывать в США каждый месяц.

Имею полное обеспечение профессора в Питтсбурге, плачу здесь налоги, имею здесь пенсионные накопления и т.д.

То есть США, с точки зрения их законов, являются для меня домом.

Да, я имею несколько должностей в Украине, но это все вторичное по сравнению с преподаванием в Питтсбурге", - написал Тимофей Милованов.

https://kp.ua/politics/701900-na-dvukh-stuliakh-u-koho-yz-narodnykh-deputatov-prypriatan-pasport-yzraylia-ssha-bolharyy-yly-rossyy

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15.08.2022 15:23 Відповісти
ермак, совсем *****.
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15.08.2022 15:25 Відповісти
В политсовет "Слуг народа" избран ВАДИМ СЛЮСАРЕВ - получивший звание генерала при Януковиче хозяин границы и прокуратуры Харьковской и Сумской областей. Слюсарев летает в Крым к своим родителям, получившим российские паспорта, владеет двумя гостиницами в Алуште, девятью фирмами по завозу импорта в Украину и землей на погранпереходе Гоптовка.

"Ми кинули виклик системі! Ми шукаємо якісно нових людей, які не були частиною старої політики, які мають здобутки у своїй справі! Перше завдання - очищення країни від корупції!" - https://sluga-narodu.com/ написано на главной странице сайта партии "Слуга народа".

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15.08.2022 15:31 Відповісти
на жаль так хотіли 73% виборців України....
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15.08.2022 16:28 Відповісти
Ну он же тебя на бутылку насадил? Значит была!
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15.08.2022 17:41 Відповісти
"Не сотвори себе кумира" - первая заповедь Божья! И последующая - "Не скажи свидетельства ложного на ближнего твоего" (относительно бутылок в твоей голове).
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15.08.2022 22:11 Відповісти
Де ти нюхаєш, італянець?
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15.08.2022 18:05 Відповісти
Попіднімали голови зелені таракани, весною сиділи по щілинам. Мала цькування волонтерів
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15.08.2022 15:44 Відповісти
Кандидат в народные депутаты, 99-й номер в предвыборном списке партии "Слуга народа" МИХАИЛ СОКОЛОВ имеет действительный российский паспорт и является гражданином страны-агрессора Российской Федерации.

Первым о российском гражданстве Соколова https://www.youtube.com/watch?v=AAaeCDX3qwk сообщил одесский активист Сергей Стерненко еще 15 июня.

https://bykvu.com/ua/bukvy/121460-partiya-zelenskogo-vedet-v-radu-grazhdanina-rf/
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15.08.2022 15:45 Відповісти
Если киевляне обидятся, то зенелоха и военное положение не спасёт.
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15.08.2022 15:53 Відповісти
Кличко наш, його в обіду не дамо. Тим паче усякій швалі зеленській і ермаківській.
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15.08.2022 16:22 Відповісти
Гундосику придется в срочном порядке искать новый бункер, но уже в Кривом Рогу
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15.08.2022 17:42 Відповісти
Киевлянам может быть не до того - очередная воздушная тревога, и согласно решению КМДА - всем покинуть средства гражданского транспорта и рассыпаться в поисках хрен его знает где находящихся рядом укрытий
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15.08.2022 17:52 Відповісти
ты киевлян не знаешь. тут зеленых ггид будем давить и под тревогой .
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15.08.2022 18:14 Відповісти
прекрасно знаю, и к обоим лагерям власти не испытываю симпатии
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15.08.2022 19:47 Відповісти
Какой второй лагерь власти?)
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16.08.2022 10:28 Відповісти
арахамії та єрмачки з іншими адептами руSSкого міра свідомо або несвідомо частенько блокують всіляку військову та політичну допомогу.....

думай-ТЕ...

але, на жаль так хотіли 73% виборців України....
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15.08.2022 16:27 Відповісти
ніяк не дають піаністу спокою лаври диктаторів пуйла та лукашеску.
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15.08.2022 17:49 Відповісти
Кротівню врятував початок війни, коли вони вже почали сипатися. Перший переляк пройшов і ці свині знову почали вчити патріотів як треба правильно жити.
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15.08.2022 17:59 Відповісти
зЕля мразь и подонок.за все будет отвечать.со своей зеленой бандой гнид.народ все видит и помнит.
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15.08.2022 18:13 Відповісти
ну це вже ******* зелена занадто -- краще в своему охвиси розбериться з паспортами израилю та рф ********* --- В. КЛИЧКО зробив для УКРАИНЫ В 100000 РАЗ БИЛЬШЕ ниж вся шобла абдрестовича и дерьмака --- КЛИЧКО БУВ НА МАЙДАНИ И ВИМАГАВ ГИДНОСТИ ДЛЯ УКРАИНЦИВ . коли деяки шути ******* про термос та ********* палички --- ИДИТЕ ***** --- КЛИЧКО МЭР КИЕВА --- АМИНЬ
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15.08.2022 18:46 Відповісти
В партии "Слуга народу" многие имеют паспорт и гражданство Израиля. Надо этим заниматься.
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15.08.2022 18:55 Відповісти
Віталій, а ти йому у вухо крикни
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15.08.2022 18:59 Відповісти
Перчаткой крикнуть? 😁💪
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15.08.2022 22:22 Відповісти
ОСЬ І ДОЖИЛИСЬ МИ ДО ЧАСІВ КОЛИ КЛОУНИ ПОЧАЛИ ПОГРОЖУВАТИ БОКСЕРАМ 😆
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15.08.2022 19:01 Відповісти
З той же оперети

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15.08.2022 19:03 Відповісти
При Порошенко Арестович був порохоботом.
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15.08.2022 19:35 Відповісти
При наступному президенті буде проклинати теперішнього і хвалити нового ітд.
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16.08.2022 08:51 Відповісти
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15.08.2022 19:04 Відповісти
Юра, опять ты забыл сказать, что на гор совете Корбан предложил обсудить как без боя сдать Днепр русским, чтобы его не разрушили.

Может быть ты подстилка кровавого потраха, Юра?

Может быть народ стоит объединять под главой президента, который нам обеспечил мировую поддержку в этот трудный момент, а не пи**еть на лидера в военное время?

В остальном вроде нормальный журналист. Только по этому моменту за тобой косяк, по моему мнению))
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15.08.2022 19:07 Відповісти


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Реєстрація:15.08.2022

здрисни звідси
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15.08.2022 20:45 Відповісти
ОПУщеные фсбэшники ермаковцы решили что им ничего не будет что бы они не сделали потому что деградированый нарит схавает все что наркоша небритый им в уши насрет
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15.08.2022 19:27 Відповісти
Спектакль. Это все бенина технология раскрутки своих людей для формирования своей карманной псевдооппозиции.

В результате, Порошенко в следующем парламенте не увидите. И власть и все как бы оппозиции в парламенте будут бенины.

Не удивительно, что Кличко попался. Он всегда видел только то что на поверхности. Хотя, может быть, что он на этом процессе решил и себя раскрутить.

А это запугивание Кличка, со стороны ОП, это часть технологии, чтобы им больше верили.
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15.08.2022 19:33 Відповісти
Тому в майбутньому парламенті Зеленський + Корбан + подібні, оце якраз і диктатура
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15.08.2022 19:45 Відповісти
Зелені подонки використовують те, що в країні війна і не можна сказати слова проти зажравшійся владі, но так довго тривати не може, бо почнеться диктатура, досить, що вже телебачення як при срср.
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15.08.2022 19:38 Відповісти
Кабмін хоче підвищити акциз на пальне для фінансування ремонту доріг
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15.08.2022 21:57 Відповісти
Спартц взнає,то Зеленський в конгресі США буде розповідати,що це в Києві твориться,за Єрмака вона не забула.Нікому не цікаво,чому Спартц користується даними розвідки США,та тому,що США оце все цікавить,а не Спартц.
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15.08.2022 22:19 Відповісти
Мне не нравится биография и лицо Корбана.
Рейдеры бывшими не бывают. У нас уже ЗЭК был президентом, а теперь раскручивают рейдера. От таких людей всегда больше плохого, чем хорошего. Так что Виталику следует помолчать.
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15.08.2022 22:22 Відповісти
Не італійцям призначати національність Порошенку.
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16.08.2022 08:54 Відповісти
Прости мене, Господи. Де ті прищі з оп порівняно з чемпіоном світу. Як же себе потрібно не поважати, щоб так не поважати досягнення іншої людини. Відморозки, просто.
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15.08.2022 22:50 Відповісти
Да...давненько ничего не было слышно о динозавре с отбитыми мозгами в боксерских боях....он киев в помойку еще до войны превратил! Безобразные граффитти повсюду- это его позор как мэра киева !
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16.08.2022 02:35 Відповісти
Режисер і артист:
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16.08.2022 07:22 Відповісти
ну от хотів би побачити хто це Віталію погрожував - просто поряд фото з Віталієм втикнути чи то боневтіка чи то дерьмака - квартал 95 відпочиває...досить потужня погроза ...
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16.08.2022 16:17 Відповісти
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