Офіс президента погрожував меру Києва Кличку за підтримку Корбана

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що йому погрожували з Офісу Президента позбавленням українського громадянства через те, що він підписав відкритий лист зі зверненням до Зеленського щодо повернення громадянства Геннадію Корбану.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів в інтерв'ю виданню "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що сам ухвалив рішення підписати відповідного листа.

"Сьогодні про ті кроки, які я роблю, мене просити не потрібно, бо вважаю їх правильними. Потрібно обʼєднувати зусилля і максимально використовувати ефективність кожної людини, кожного менеджера, а не створювати штучні інтриги чи перешкоди. Розповім вам таємницю. Після того як я підписав листа, була у мене розмова з натяком: "Ти такий проактивний, ми ще за твоє німецьке громадянство не бралися". Я кажу: "Я буду дуже здивований, якщо мені покажуть та ще й відберуть паспорт Німеччини", - зауважив Кличко.

Кличко запевняє, що жодного іншого громадянства, окрім українського, він не має.

"Я буду дуже здивований, якщо хтось мені зможе показати "мій" американський чи німецький паспорт, щоб відібрати український. Я справді велику частину свого життя провів у Німеччині і в Америці. І можливість отримати громадянство у мене була, були навіть такі пропозиції, але для чого? Я був і залишаюсь громадянином України, інших паспортів у мене немає.

Кличко відмовився прямо відповідати на уточнювальне запитаннями, з ким саме відбулась така розмова: "Знімемо це питання".

"Ну а звідки? З ЖЕКу?", - відповів він на пряме запитання, чи розмову ініціювали з Банкової.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позбавлення громадянства Корбана схоже на радянську "адміністративну висилку", - Глузман

У цьому ж інтерв'ю Кличко заявляв, що в Офісі Президента він комунікує лише з заступником глава ОП Кирилом Тимошенком.

Коментуючи ситуацію із Корбаном, Кличко зазначає: "Ще раз хочу підкреслити: має бути чітке розуміння - все має відбуватися за єдиними принципами для всіх, а не вибірково. У даному випадку виглядає так: ми у цього заберемо, а цим ми поки залишимо, щоб вони були більш слухняними, розуміли, що у них ми також можемо забрати. Потрібен чіткий закон, для всіх один, а не вибіркове ухвалення рішень".

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов закликає підписати петицію щодо перегляду рішення про позбавлення громадянства Корбана