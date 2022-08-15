Офіс президента погрожував меру Києва Кличку за підтримку Корбана
Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що йому погрожували з Офісу Президента позбавленням українського громадянства через те, що він підписав відкритий лист зі зверненням до Зеленського щодо повернення громадянства Геннадію Корбану.
Про це мер Києва Віталій Кличко розповів в інтерв'ю виданню "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що сам ухвалив рішення підписати відповідного листа.
"Сьогодні про ті кроки, які я роблю, мене просити не потрібно, бо вважаю їх правильними. Потрібно обʼєднувати зусилля і максимально використовувати ефективність кожної людини, кожного менеджера, а не створювати штучні інтриги чи перешкоди. Розповім вам таємницю. Після того як я підписав листа, була у мене розмова з натяком: "Ти такий проактивний, ми ще за твоє німецьке громадянство не бралися". Я кажу: "Я буду дуже здивований, якщо мені покажуть та ще й відберуть паспорт Німеччини", - зауважив Кличко.
Кличко запевняє, що жодного іншого громадянства, окрім українського, він не має.
"Я буду дуже здивований, якщо хтось мені зможе показати "мій" американський чи німецький паспорт, щоб відібрати український. Я справді велику частину свого життя провів у Німеччині і в Америці. І можливість отримати громадянство у мене була, були навіть такі пропозиції, але для чого? Я був і залишаюсь громадянином України, інших паспортів у мене немає.
Кличко відмовився прямо відповідати на уточнювальне запитаннями, з ким саме відбулась така розмова: "Знімемо це питання".
"Ну а звідки? З ЖЕКу?", - відповів він на пряме запитання, чи розмову ініціювали з Банкової.
У цьому ж інтерв'ю Кличко заявляв, що в Офісі Президента він комунікує лише з заступником глава ОП Кирилом Тимошенком.
Коментуючи ситуацію із Корбаном, Кличко зазначає: "Ще раз хочу підкреслити: має бути чітке розуміння - все має відбуватися за єдиними принципами для всіх, а не вибірково. У даному випадку виглядає так: ми у цього заберемо, а цим ми поки залишимо, щоб вони були більш слухняними, розуміли, що у них ми також можемо забрати. Потрібен чіткий закон, для всіх один, а не вибіркове ухвалення рішень".
Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.
22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.
Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства
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не жлоб - а йому заздрять! Слава євреям і українцям
Помнится на выборах он так одаривал избирателей гречкой, что получил прозвище "маршал Гречка".
Ничего не имею против теперешнего Корбана, но занадто восхвалять его не спешу
А ОПА пусть сначала разберется с паспортами и гражданствами в своем окружении.
Похоже Зеленский возомнил себя монархом.
Потім підійди та в*пи його межи очі.
Решта недомірків обісциться і сама.
Потім відпусти. Все ж таки це вумний наш нарід вибрав, так що нехай його і далі Ї*путь.
Всі силовики підозрюють цього театра
В УКРАЇНЦІВ НЕРВИ НЕ ЖАЛІЗНІ - ДИВИСЬ ГИДОТО ОФШОРНА, БО ЗГАДАЄМО П. ПОРОХА
Пытаюсь бывать в США каждый месяц.
Имею полное обеспечение профессора в Питтсбурге, плачу здесь налоги, имею здесь пенсионные накопления и т.д.
То есть США, с точки зрения их законов, являются для меня домом.
Да, я имею несколько должностей в Украине, но это все вторичное по сравнению с преподаванием в Питтсбурге", - написал Тимофей Милованов.
https://kp.ua/politics/701900-na-dvukh-stuliakh-u-koho-yz-narodnykh-deputatov-prypriatan-pasport-yzraylia-ssha-bolharyy-yly-rossyy
"Ми кинули виклик системі! Ми шукаємо якісно нових людей, які не були частиною старої політики, які мають здобутки у своїй справі! Перше завдання - очищення країни від корупції!" - https://sluga-narodu.com/ написано на главной странице сайта партии "Слуга народа".
Первым о российском гражданстве Соколова https://www.youtube.com/watch?v=AAaeCDX3qwk сообщил одесский активист Сергей Стерненко еще 15 июня.
https://bykvu.com/ua/bukvy/121460-partiya-zelenskogo-vedet-v-radu-grazhdanina-rf/
думай-ТЕ...
але, на жаль так хотіли 73% виборців України....
Может быть ты подстилка кровавого потраха, Юра?
Может быть народ стоит объединять под главой президента, который нам обеспечил мировую поддержку в этот трудный момент, а не пи**еть на лидера в военное время?
В остальном вроде нормальный журналист. Только по этому моменту за тобой косяк, по моему мнению))
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Реєстрація:15.08.2022
здрисни звідси
В результате, Порошенко в следующем парламенте не увидите. И власть и все как бы оппозиции в парламенте будут бенины.
Не удивительно, что Кличко попался. Он всегда видел только то что на поверхности. Хотя, может быть, что он на этом процессе решил и себя раскрутить.
А это запугивание Кличка, со стороны ОП, это часть технологии, чтобы им больше верили.
Рейдеры бывшими не бывают. У нас уже ЗЭК был президентом, а теперь раскручивают рейдера. От таких людей всегда больше плохого, чем хорошего. Так что Виталику следует помолчать.