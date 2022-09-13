Голова штабу оборони Дніпра Корбан: Ми закуповуємо вантажівки для ЗСУ, можливо, час почати це робити і Міністерству оборони
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україні потрібні вантажівки, саме вони відіграли вирішальну роль в успіху ізюмської операції.
Про це написав у фейсбуці голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ми хочемо бути успішними, якщо ми хочемо швидко наступати, то нам потрібні вантажівки. Саме вантажний транспорт та логістика забезпечують щонайменше 50% успіху будь-якої контрнаступальної операції. Мої слова підтверджує американський генерал-лейтенант у відставці та військовий експерт Марк Хертлінг своїм учорашнім твітом.
Він пише: "Іноді вантажівки важливіші за HIMAR (багато хто зрозуміє чому)".
Він також натякає, що саме вантажівки відіграли вирішальну роль в успіху ізюмської операції.
Я писав про це з перших днів війни. Ми закуповували та продовжуємо закуповувати легкі вантажівки. А ось чому цього досі не робить міністерство оборони та різні спецекспортери, невідомо. Можливо, час почати закуповувати, тим більше це не так дорого, але дуже ефективно", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
машина просто супер
Кроме шуток, однако, он транслирует то, что сам дедал бы с учителями Української мови та історії.
Десь у 1944 року американці кидали німцям листівки: "Здавайтеся у полон, ми вам даватимемо гаряче какао". Ніхто не здавався. Те німці, що вже були полонені, їм казали: "Вам ніхто не віритиме! Казатимуть - занадто брехання. Гарантуйте життя, а там вже давайте, як нам, какао."
Тому одразу расияньц й питають, чи українсь їм будуть яйця різати?
хоча може й не лишнім буде....
p.s.
просто констатую факти
Українські суди повинні відноситись до них з "гумором"
Перша - Кто віноват?
********* на першій скрєпє. Чекаєм кого буде оголошено врагом русні...
Ох и чёртик ))) Там основную роль сыграли не столько грузовики, сколько масса легкой классной западной бронетехники, амеровской и австралийской. На них мобильные штурмовые группы передвигались. Грузовики это больше про подвоз снаряжения и боеприпасов, тоже важная вещь, но не первостепенно )
Я щось заплутався - вантажівки корбана вирішили долю контрнаступу на Харківщині чи контрнаступ то розвод для лохів?