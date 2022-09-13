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Голова штабу оборони Дніпра Корбан: Ми закуповуємо вантажівки для ЗСУ, можливо, час почати це робити і Міністерству оборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україні потрібні вантажівки, саме вони відіграли вирішальну роль в успіху ізюмської операції.

Про це написав у фейсбуці голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми хочемо бути успішними, якщо ми хочемо швидко наступати, то нам потрібні вантажівки. Саме вантажний транспорт та логістика забезпечують щонайменше 50% успіху будь-якої контрнаступальної операції. Мої слова підтверджує американський генерал-лейтенант у відставці та військовий експерт Марк Хертлінг своїм учорашнім твітом.

Він пише: "Іноді вантажівки важливіші за HIMAR (багато хто зрозуміє чому)".

Він також натякає, що саме вантажівки відіграли вирішальну роль в успіху ізюмської операції.

Я писав про це з перших днів війни. Ми закуповували та продовжуємо закуповувати легкі вантажівки. А ось чому цього досі не робить міністерство оборони та різні спецекспортери, невідомо. Можливо, час почати закуповувати, тим більше це не так дорого, але дуже ефективно", - йдеться в повідомленні.

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Голова штабу оборони Дніпра Корбан: Ми закуповуємо вантажівки для ЗСУ, можливо, час почати це робити і Міністерству оборони 01

Голова штабу оборони Дніпра Корбан: Ми закуповуємо вантажівки для ЗСУ, можливо, час почати це робити і Міністерству оборони 02

Голова штабу оборони Дніпра Корбан: Ми закуповуємо вантажівки для ЗСУ, можливо, час почати це робити і Міністерству оборони 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
здаеться Петро Олексійович вже кілька місяців це робить.....
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13.09.2022 09:24
+17
Порох і пікапи і п'ятитонні армійські "Лейланди" завозив
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13.09.2022 09:38
+15
Зелень здавала території, а тут раптом контрнаступ і вони тепер не знають що робити.
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13.09.2022 09:31
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13.09.2022 09:23 Відповісти
Вперше, крім слова "мразота", згідний з пєтушарієм..... Даже не має що добавити...
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13.09.2022 09:27 Відповісти
ось вантажівка з Швейцарії... машина 1959 року.. в нас їх 20 штук https://www.youtube.com/watch?v=KIE5pAjXbac&t=9s

машина просто супер
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13.09.2022 10:41 Відповісти
понятно)
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13.09.2022 09:28 Відповісти
І хтось повірить про кислоту?
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13.09.2022 09:28 Відповісти
Хтось повірить в те що пи#дить пєтушарій?
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13.09.2022 09:31 Відповісти
А что, кто-то не поверит?
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13.09.2022 09:32 Відповісти
*из его аудитории
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13.09.2022 09:37 Відповісти
Повірить. Треба ж свою ненависть виправдовувати.
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13.09.2022 09:39 Відповісти
ні но ідея дуже цікава....
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13.09.2022 10:01 Відповісти
А кислота серная или соляная?

Кроме шуток, однако, он транслирует то, что сам дедал бы с учителями Української мови та історії.
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13.09.2022 09:34 Відповісти
Так, Ви праві. Взагалі кацапи роблять все те, в чому зинувачували нас.
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13.09.2022 09:44 Відповісти
Так було завжди.

Десь у 1944 року американці кидали німцям листівки: "Здавайтеся у полон, ми вам даватимемо гаряче какао". Ніхто не здавався. Те німці, що вже були полонені, їм казали: "Вам ніхто не віритиме! Казатимуть - занадто брехання. Гарантуйте життя, а там вже давайте, як нам, какао."

Тому одразу расияньц й питають, чи українсь їм будуть яйця різати?
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13.09.2022 10:14 Відповісти
здаеться Петро Олексійович вже кілька місяців це робить.....
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13.09.2022 09:24 Відповісти
Астанавітєсь!
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13.09.2022 09:30 Відповісти
Він за грузові.
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13.09.2022 09:32 Відповісти
і я за грузові....
хоча може й не лишнім буде....
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13.09.2022 09:33 Відповісти
едина відмінність Петро взяв і купив, і не повчає що державі треба робити.....
p.s.
просто констатую факти
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13.09.2022 09:41 Відповісти
Петро просто не той національності як не намагалися цого зробити "Вальцманом"
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13.09.2022 12:33 Відповісти
Порох і пікапи і п'ятитонні армійські "Лейланди" завозив
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13.09.2022 09:38 Відповісти
Щей і Італійськи БТРи, але про це влада та міністр оборони мовчать, як в рот гімна набрали.
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13.09.2022 09:53 Відповісти
Вони те гівно ніколи не випльовували.
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13.09.2022 10:25 Відповісти
Угу, десь з 2014 року.
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13.09.2022 09:51 Відповісти
Бачила фото визволеного селища Харківщини і машина від Петра
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13.09.2022 10:12 Відповісти
Міністерство оборони "пиляє". Які можуть бути вантажівки при цьому?
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13.09.2022 09:30 Відповісти
Все просто: на виході отримаємо пиляну вантажівку.
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13.09.2022 09:32 Відповісти
Цих кацапивчителів потрібно відправити на "українську каторгу". Підписує угоду з слідством, протягом трьох місяців вивчає Історію України і викладає її полоненним кацапам. А через три роки "каторги" відправити агентами в кацапію, якщо ще така буде існувати.
Українські суди повинні відноситись до них з "гумором"
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13.09.2022 09:31 Відповісти
Зелень здавала території, а тут раптом контрнаступ і вони тепер не знають що робити.
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13.09.2022 09:31 Відповісти
Шта дєлать? - це друга скрєпа.
Перша - Кто віноват?
********* на першій скрєпє. Чекаєм кого буде оголошено врагом русні...
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13.09.2022 09:43 Відповісти
Можливо, час припинити цю безглузду ворожнечу.
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13.09.2022 09:37 Відповісти
А де тут ворожнеча, коли Міністерству підказують, що йому треба робити? А вилучення у Корбана паспорта - це акт доброї волі?
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13.09.2022 09:52 Відповісти
Ця безглузда ворожнеча, точніше, та продажна зелена мерзота у владі нам вже до сотні тисяч вбитих вартує. То тільки людських життів, а ще ж каліцтв, сиріт, сплюндрованих і знищених міст і сіл... Так що то не припиняти треба, а лад наводити!
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13.09.2022 09:57 Відповісти
Слушна думка.
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13.09.2022 09:51 Відповісти
А ніфіга? А "велике будівництво" тоді що, похерити?! Ви що там взагалі припухли? Бєня з компанією тоді як, з голоду пухнути мають? А бубочка папу-маму і весь свій виводок як утримувати буде? А він ж не один, там знаєте скільки їх, цілий квартал, курва
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13.09.2022 09:54 Відповісти
именно для этого надо было в Израиль сьездить
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13.09.2022 09:56 Відповісти
Пора, але путін не дозволяє.
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13.09.2022 10:00 Відповісти
нет никакого штаба обороны Днепра))
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13.09.2022 10:00 Відповісти
може і так, але авто від цього штабу є.
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13.09.2022 10:06 Відповісти
это надо у днепрян спрашивать, кого делегировать на покупки. У нас уже был судимый пахан, может хватит?
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13.09.2022 10:18 Відповісти
авто не від "штабу", а від АТБ та інших підприємців
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13.09.2022 12:34 Відповісти
Кістка дурним бидлячим ПСАМ ті авто...
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13.09.2022 13:58 Відповісти
а ми це хто? я знаю порох закуповує, а зе-шобла гуманітарку ешелонами піздить.
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13.09.2022 10:23 Відповісти
Пора Корбана ставити міністром оборони а то і Головнокомандувачем. Він є головним військовим стратегом в екзилі, по свіжих слідах вже і причини перемог ЗСУ визначив
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13.09.2022 10:33 Відповісти
Таке враження, що Зеленський з Єрмаком ніяк не можуть здати Україну москалям. Український народ не дозволяє. А цих малоросів він ще довго терпіти буде?
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13.09.2022 10:34 Відповісти
Помню Корбан рассказывал недавно, что никакого контрнаступления нет только народу голову морочат. А как оно произошло, так сразу приписал заслугу себе ) на грузовиках Изюм брал ))
Ох и чёртик ))) Там основную роль сыграли не столько грузовики, сколько масса легкой классной западной бронетехники, амеровской и австралийской. На них мобильные штурмовые группы передвигались. Грузовики это больше про подвоз снаряжения и боеприпасов, тоже важная вещь, но не первостепенно )
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13.09.2022 10:46 Відповісти
Ну от ЯК воно не в дурці, а допущене до серйозної діяльності? Диняпропердоffськ зовсім "ку-ку"?! Як не коломойшу віплодив, то зеуйописка, як не його, то відрив корбана прибитого на всю макітру... БІДОСЯ...
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13.09.2022 11:01 Відповісти
Дніпрожидовськ тут ні до чого! Корбан вагончиком до Філатова йде! Гєна на касі сидить поки Боря мерствує
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13.09.2022 12:36 Відповісти
Плять, ну от як "ні до чого"?! ОблRцький центр - лізе всіляка фуйня, пливе звідти просто КАРАВАНАМИ, цунамями... Сільпо, атб, де продають крадену гуманітарку, а нормальна людина хіба пробачить тотому ікатірінаславупіляцькаму крівой лох, який в сєсєрі рекордсменом був по "зонах", "тюрмах", "хіміях" й "СІЗО"?! Не область, а якийсь чиряк, не місто, а смітник з опаришами... ЧУДОВО памєнтам 80-90-2000 роки, коли проїжджав - уруцкій ізік суцільний, поза панська й бридке антиукраїнське блюзнірство. Хрякафф хоча б пердів про "пєрваясталіцца", а це ТУПО мовчки найопувало й ненавиділо.
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13.09.2022 14:04 Відповісти
А кто это,корбан? Шестой элемент таки решился что то купить,а не на карман.Днепр один из самых богатых городов.Руководитетель штаба обороны в ссылке,как же Филатов без него Днепр защитит?
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13.09.2022 12:54 Відповісти
****** в окулярах не до цього, в нього мєдовий місяць
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13.09.2022 13:01 Відповісти


Я щось заплутався - вантажівки корбана вирішили долю контрнаступу на Харківщині чи контрнаступ то розвод для лохів?
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13.09.2022 13:37 Відповісти
 
 