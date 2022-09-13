Россия хочет полного поражения Украины, - Дмитрий Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Цели России по отношению к Украине пока остаются неизменными. Она хочет полного поражения нашей страны.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина передаёт Цензор.НЕТ.
"Зависит от того, какие территории они смогут удержать. Пока им не удается стабилизировать линию фронта, но никто не должен сомневаться в конечных целях России. Это не какая-то территория Украины, это перезагрузка всей Украины", - заявил министр.
При этом любые уступки, в частности, предоставление статуса русскому языку или внесение правок в Конституцию Украины, на нынешнюю ситуацию не повлияют и Россию не остановят.
"И, кстати, это ситуация, которую мы тоже объясняем нашим партнерам: если вы думаете, что придете в Россию, поклонитесь и скажете, что "мы готовы там раз-два-три, только качайте нам газ по дешевой цене", то вы ошибаетесь, потому что это тоже Россию не остановит", – рассказал он.
Россия уже не раз продемонстрировала, что ей доверять нельзя.
"Но еще раз подчеркну, что цель России – когда я говорю о перезагрузке – я имею в виду, что Украина как успешное европейское демократическое государство несовместима с понятием России", - добавил Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
вот вот ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ПО ФАКТУ И ЮРИДИЧЕСКИ РОССИИ КАК ГОСУДАРСТВА ЕЕ ПОЛНЫЙ БЕЗВОЗВРАТНЫЙ РАСПАД И ВОВЛЕЧЕНИЕ РОССИИ ВО ВНУТРЕННИЕ ВОЙНЫ ЛЕТ ТАК НА 300 ЧТОБЫ НЕ БЫЛО КОГДА ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ МИРОМ ЕВРОПОЙ И УКРАИНОЙ В ПРИНЩИПЕ ЧТОБЫ РОССИЯНЕ ТЕРРИТОРИЯ РОССИЯ ДУМАЛИ КАК БАНАЛЬНО ВЫЖИТЬ В МЕЖДУУСОБНЫХ ВОЙНАХ ГОЛОДОМОРАХ НЕУРОЖАЯХ РАЗРУХЕ И ПРОЧИХ ПРЕЛЕСТЯХ...
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Ці слова зі старої та зворушливої комедії цілком і повністю пояснюють усю "стратегію" кремля. Було( і є) бажання захопити Україну, але, як виявилося, не мають можливостей.
Так випьем же за то, чтобы желания Кремля никогда не совпадали с его возможностями!!! Аллаверды!!!
Тільки одного не розумію , навіщо пану міністру , вже мабуть - в сотий раз , озвучувати цілком очевидні речі . Всі вже давно і чудово знають чого хоче кацапня .
Навіщо це пустопорожнє балабольство . ?
Це питання вміння, мотивації та можливостей.
У нас:
мотивація - захист своєї країни
вміння - зростає з кожною проведеною операцією та навченим на Заході бійцем
можливості - підкріплені найпотужнішими економіками Світу.
Єдиний слабкий ланцюг у суспільстві - це ЗЄвлада, яка працює виключно сама на себе і додає досить багато негативного впливу, як на міжнародні відносини так і на військову складову.
Але, слава Богу, у нас суспільство не заточене на особу царя, як у Роісі, щоб телипатися, як гівно у ополонці разом з владою.
І для чого він озвучує хотіння московитів ? Може, для затравки на внутрішню аудиторію (статус "язика", зміни до Конституції...)?
І дякую, що назвали милим словом "перезавантаження" намагання москалів стерти нас з карти світу.
(с.) Мама...
А вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
Откуда, вообще, взялся этот нарратив? В Украине, это сейчас не обсуждается (от слова "вообще"). Из РФ я подобного так же не слышал за последние месяцы. Западные лидеры то же не делали подобных заявлений.
Остается только один вариант: Ведутся тайные, подковерные переговоры с РФ на каких условиях они могут прекратить боевые действия. И эти т.н. "уступки" предлагались РФ. КЕМ предлагались? Нашими "западными помогаторами" или "украинскими переговорщиками"?
Важно то, что Кулеба в курсе всех этих подковерных движняков и с дуру проговорился.
...ні, ну чесне слово, це просто клініка якась. Отримали приголомшливий, ганебний, тріскучий РОЗГРОМ у режимі бліцкрігу одразу на двох фронтах, з Харківщини аж захурчали в обісраних панталонах, на Херсонщині "гордовито" майорять білі прапори - а вони тупо вперлися баранячим рогом, "параже-е-ения хахла-а-ам хачу-у-ууу..."
Серйозно, отак поводиться тільки буйний ґалькоґолік-імбецил - його патрульні сміття вже віддухопелили гумовим дрюччям, скрутили, надягли кайданки і ведуть до машини, а воно пручається і реве "уроды!!! чмошники!!! урою ***** всех!!! убью *****!!!", ще й агресивно дригає кривими ногами. Мокрі штані, в які цей волоцюга перед тим неприємно усцявся, злізають аж до колін, викликаючи у присутніх огиду видовищем брудного ***. Оце власне і є росія - тут витверезник не допоможе, тільки ґевтаназія, тільки хардкор.
Ти маєш озвучувати те, що хоче Україна. Яким має бути кацапстан у майбутньому? Роздроблений на декілька держав? Демілітарізований, позбавлений ядерної зброї? Що треба робити з ООН, яка виявилась нікчемною шаражкою? Можа нам зі Штатами, ВБ, Польщею та країнами Балтії ініціювати процес формування нової глобальної організації. Пообіцяти там в радбезі постійні місця Німеччині, Японії, Туреччині? Треба якось мозок включати!
А ти якісь банальні речі "видаєш" - що хоче кацапстан, ми і самі вже давно розібрались.
Наша проблема в тому, що уся шобла, яка волею долі і 73% опинилась при владі, досі страждає "малоросським" комплексом меншовартості перед "старшим братом". Звідци намагання Зелі кудись заглянути путлєру, домовитись "по-середині" і т.п.