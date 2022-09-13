Росія хоче повної поразки України, - Кулеба
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Цілі Росії щодо України поки залишаються незмінними. Вона хоче повної поразки нашої країни.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ
"Залежить від того, які території вони зможуть утримати. Поки їм не вдається стабілізувати лінію фронту, але ніхто не повинен мати ніяких сумнівів щодо кінцевих цілей Росії. Це не якась територія України, це перезавантаження всієї України", - заявив міністр.
При цьому будь-які поступки, зокрема надання статусу російській мові або внесення правок до Конституції України, на нинішню ситуацію не вплинуть та Росію не зупинять.
"І, до речі, це ситуація, яку ми теж пояснюємо нашим партнерам: якщо ви думаєте, що прийдете до Росії, вклонитеся і скажете, що "ми готові там раз-два-три, тільки качайте нам газ за дешевою ціною", то ви помиляєтеся, тому що це теж Росію не зупинить", - розповів він.
Росія вже не раз продемонструвала, що їй довіряти не можна.
"Але ще раз підкреслю, що мета Росії - коли я говорю про перезавантаження - я маю на увазі, що Україна як успішна європейська демократична держава несумісна з поняттям Росії", - додав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
вот вот ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ПО ФАКТУ И ЮРИДИЧЕСКИ РОССИИ КАК ГОСУДАРСТВА ЕЕ ПОЛНЫЙ БЕЗВОЗВРАТНЫЙ РАСПАД И ВОВЛЕЧЕНИЕ РОССИИ ВО ВНУТРЕННИЕ ВОЙНЫ ЛЕТ ТАК НА 300 ЧТОБЫ НЕ БЫЛО КОГДА ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ МИРОМ ЕВРОПОЙ И УКРАИНОЙ В ПРИНЩИПЕ ЧТОБЫ РОССИЯНЕ ТЕРРИТОРИЯ РОССИЯ ДУМАЛИ КАК БАНАЛЬНО ВЫЖИТЬ В МЕЖДУУСОБНЫХ ВОЙНАХ ГОЛОДОМОРАХ НЕУРОЖАЯХ РАЗРУХЕ И ПРОЧИХ ПРЕЛЕСТЯХ...
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Ці слова зі старої та зворушливої комедії цілком і повністю пояснюють усю "стратегію" кремля. Було( і є) бажання захопити Україну, але, як виявилося, не мають можливостей.
Так випьем же за то, чтобы желания Кремля никогда не совпадали с его возможностями!!! Аллаверды!!!
Тільки одного не розумію , навіщо пану міністру , вже мабуть - в сотий раз , озвучувати цілком очевидні речі . Всі вже давно і чудово знають чого хоче кацапня .
Навіщо це пустопорожнє балабольство . ?
Це питання вміння, мотивації та можливостей.
У нас:
мотивація - захист своєї країни
вміння - зростає з кожною проведеною операцією та навченим на Заході бійцем
можливості - підкріплені найпотужнішими економіками Світу.
Єдиний слабкий ланцюг у суспільстві - це ЗЄвлада, яка працює виключно сама на себе і додає досить багато негативного впливу, як на міжнародні відносини так і на військову складову.
Але, слава Богу, у нас суспільство не заточене на особу царя, як у Роісі, щоб телипатися, як гівно у ополонці разом з владою.
І для чого він озвучує хотіння московитів ? Може, для затравки на внутрішню аудиторію (статус "язика", зміни до Конституції...)?
І дякую, що назвали милим словом "перезавантаження" намагання москалів стерти нас з карти світу.
(с.) Мама...
А вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
Откуда, вообще, взялся этот нарратив? В Украине, это сейчас не обсуждается (от слова "вообще"). Из РФ я подобного так же не слышал за последние месяцы. Западные лидеры то же не делали подобных заявлений.
Остается только один вариант: Ведутся тайные, подковерные переговоры с РФ на каких условиях они могут прекратить боевые действия. И эти т.н. "уступки" предлагались РФ. КЕМ предлагались? Нашими "западными помогаторами" или "украинскими переговорщиками"?
Важно то, что Кулеба в курсе всех этих подковерных движняков и с дуру проговорился.
...ні, ну чесне слово, це просто клініка якась. Отримали приголомшливий, ганебний, тріскучий РОЗГРОМ у режимі бліцкрігу одразу на двох фронтах, з Харківщини аж захурчали в обісраних панталонах, на Херсонщині "гордовито" майорять білі прапори - а вони тупо вперлися баранячим рогом, "параже-е-ения хахла-а-ам хачу-у-ууу..."
Серйозно, отак поводиться тільки буйний ґалькоґолік-імбецил - його патрульні сміття вже віддухопелили гумовим дрюччям, скрутили, надягли кайданки і ведуть до машини, а воно пручається і реве "уроды!!! чмошники!!! урою ***** всех!!! убью *****!!!", ще й агресивно дригає кривими ногами. Мокрі штані, в які цей волоцюга перед тим неприємно усцявся, злізають аж до колін, викликаючи у присутніх огиду видовищем брудного ***. Оце власне і є росія - тут витверезник не допоможе, тільки ґевтаназія, тільки хардкор.
Ти маєш озвучувати те, що хоче Україна. Яким має бути кацапстан у майбутньому? Роздроблений на декілька держав? Демілітарізований, позбавлений ядерної зброї? Що треба робити з ООН, яка виявилась нікчемною шаражкою? Можа нам зі Штатами, ВБ, Польщею та країнами Балтії ініціювати процес формування нової глобальної організації. Пообіцяти там в радбезі постійні місця Німеччині, Японії, Туреччині? Треба якось мозок включати!
А ти якісь банальні речі "видаєш" - що хоче кацапстан, ми і самі вже давно розібрались.
Наша проблема в тому, що уся шобла, яка волею долі і 73% опинилась при владі, досі страждає "малоросським" комплексом меншовартості перед "старшим братом". Звідци намагання Зелі кудись заглянути путлєру, домовитись "по-середині" і т.п.