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Росія хоче повної поразки України, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Цілі Росії щодо України поки залишаються незмінними. Вона хоче повної поразки нашої країни.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ 

"Залежить від того, які території вони зможуть утримати. Поки їм не вдається стабілізувати лінію фронту, але ніхто не повинен мати ніяких сумнівів щодо кінцевих цілей Росії. Це не якась територія України, це перезавантаження всієї України", - заявив міністр.

При цьому будь-які поступки, зокрема надання статусу російській мові або внесення правок до Конституції України, на нинішню ситуацію не вплинуть та Росію не зупинять.

"І, до речі, це ситуація, яку ми теж пояснюємо нашим партнерам: якщо ви думаєте, що прийдете до Росії, вклонитеся і скажете, що "ми готові там раз-два-три, тільки качайте нам газ за дешевою ціною", то ви помиляєтеся, тому що це теж Росію не зупинить", - розповів він.

Росія вже не раз продемонструвала, що їй довіряти не можна.

"Але ще раз підкреслю, що мета Росії - коли я говорю про перезавантаження - я маю на увазі, що Україна як успішна європейська демократична держава несумісна з поняттям Росії", - додав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ключовий меседж Києва на Генасамблеї ООН - війна РФ проти України стосується кожного у світі, - Кулеба

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+14
А что хочет Украина озвучьте плиззз
вот вот ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ПО ФАКТУ И ЮРИДИЧЕСКИ РОССИИ КАК ГОСУДАРСТВА ЕЕ ПОЛНЫЙ БЕЗВОЗВРАТНЫЙ РАСПАД И ВОВЛЕЧЕНИЕ РОССИИ ВО ВНУТРЕННИЕ ВОЙНЫ ЛЕТ ТАК НА 300 ЧТОБЫ НЕ БЫЛО КОГДА ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ МИРОМ ЕВРОПОЙ И УКРАИНОЙ В ПРИНЩИПЕ ЧТОБЫ РОССИЯНЕ ТЕРРИТОРИЯ РОССИЯ ДУМАЛИ КАК БАНАЛЬНО ВЫЖИТЬ В МЕЖДУУСОБНЫХ ВОЙНАХ ГОЛОДОМОРАХ НЕУРОЖАЯХ РАЗРУХЕ И ПРОЧИХ ПРЕЛЕСТЯХ...
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13.09.2022 09:44
+10
24.04.2022 було не важливо що вони хочуть, а зараз це звучить як жарт
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13.09.2022 09:42
+10
Кому потрібні ці заяви?
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13.09.2022 09:44
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13.09.2022 09:41 Відповісти
Ну и заголовок Это ,что НОВОСТЬ⁉️300 лет хочет ‼️
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13.09.2022 10:39 Відповісти
24.04.2022 було не важливо що вони хочуть, а зараз це звучить як жарт
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13.09.2022 09:42 Відповісти
ну не дибіли?
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13.09.2022 09:43 Відповісти
кацапи - закуповуйте сєбє бєлиє жігулі
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13.09.2022 09:44 Відповісти
А что хочет Украина озвучьте плиззз
вот вот ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ПО ФАКТУ И ЮРИДИЧЕСКИ РОССИИ КАК ГОСУДАРСТВА ЕЕ ПОЛНЫЙ БЕЗВОЗВРАТНЫЙ РАСПАД И ВОВЛЕЧЕНИЕ РОССИИ ВО ВНУТРЕННИЕ ВОЙНЫ ЛЕТ ТАК НА 300 ЧТОБЫ НЕ БЫЛО КОГДА ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ МИРОМ ЕВРОПОЙ И УКРАИНОЙ В ПРИНЩИПЕ ЧТОБЫ РОССИЯНЕ ТЕРРИТОРИЯ РОССИЯ ДУМАЛИ КАК БАНАЛЬНО ВЫЖИТЬ В МЕЖДУУСОБНЫХ ВОЙНАХ ГОЛОДОМОРАХ НЕУРОЖАЯХ РАЗРУХЕ И ПРОЧИХ ПРЕЛЕСТЯХ...
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13.09.2022 09:44 Відповісти
Кому потрібні ці заяви?
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13.09.2022 09:44 Відповісти
Путинфештеерам всех мастей в странах-партнёрах.
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13.09.2022 09:47 Відповісти
Это есть коррупционеры международного масштаба , трусы и пособники нацистов ‼️🐽🇷🇺💩🤮
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13.09.2022 10:07 Відповісти
Я теж хочу повної смерті росії
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13.09.2022 09:44 Відповісти
Платівку заїло?! Якась неадекватна риторика.
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13.09.2022 09:45 Відповісти
гав и в будку... и это цельный министр иностранных дел Украины... оно хотя бы готовилось или читало написанное... чем дальше, тем стыднее и противнее слушать политическое руководство Украины...
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13.09.2022 09:47 Відповісти
Рабсейский скот в пабликах открыто призывает бить по инфраструктуре Украины, чтобы оставить нас без тепла и света зимой. Дегенераты рабсейские в таком случае мы придем к вам со спичками...
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13.09.2022 09:48 Відповісти
це навзаєм....
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13.09.2022 09:48 Відповісти
Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє певно стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136.
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13.09.2022 09:48 Відповісти
- Я могу купить козу, но не имею желания. Я хочу купить дом, но не имею возможности. Так випьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями"(с)
___________________________________________________________________________________
Ці слова зі старої та зворушливої комедії цілком і повністю пояснюють усю "стратегію" кремля. Було( і є) бажання захопити Україну, але, як виявилося, не мають можливостей.

Так випьем же за то, чтобы желания Кремля никогда не совпадали с его возможностями!!! Аллаверды!!!
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13.09.2022 09:51 Відповісти
).
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13.09.2022 09:55 Відповісти
Росія хоче повної поразки України, - Дмитро Кулеба )) . Невже . ? А я сумнівався ,, гадав що вона хоче - НЕ повної . пц
Тільки одного не розумію , навіщо пану міністру , вже мабуть - в сотий раз , озвучувати цілком очевидні речі . Всі вже давно і чудово знають чого хоче кацапня .
Навіщо це пустопорожнє балабольство . ?
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13.09.2022 10:02 Відповісти
поменяйте этого подростка на Огрызко.
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13.09.2022 10:03 Відповісти
Ми теж хочемо повної поразки Роісі.

Це питання вміння, мотивації та можливостей.

У нас:
мотивація - захист своєї країни
вміння - зростає з кожною проведеною операцією та навченим на Заході бійцем
можливості - підкріплені найпотужнішими економіками Світу.

Єдиний слабкий ланцюг у суспільстві - це ЗЄвлада, яка працює виключно сама на себе і додає досить багато негативного впливу, як на міжнародні відносини так і на військову складову.

Але, слава Богу, у нас суспільство не заточене на особу царя, як у Роісі, щоб телипатися, як гівно у ополонці разом з владою.
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13.09.2022 10:04 Відповісти
А чому це цікавить Кулебу ?
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13.09.2022 10:13 Відповісти
До тупоголовых зеленых только сейчас дошло то что было понятно любому уже в 14 году-Рашка и ее народ вобще не признает само существование Украины. Это как соседи Израиля-они в принципе не признают существование этого государства и желают ему исчезнуть,физически исчезнуть. Зеленский уже перехотел стать на колени перед Путиным и заглянуть ему в глаза? Сколько еще тысячь украинцев должно погибнуть предле чем до зеленых ****** дойдет что с россией не о чем разговаривать.ее нужно *******. И делать собственные дальнобойные ракеты чтобы доставать до тыла в глубине парашки
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13.09.2022 10:22 Відповісти
Таким чином вони готують нас до років війни.
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13.09.2022 10:32 Відповісти
Слова Кулеби звучать принизливо. Це навіть не мова дипломата, а якась бабська риторика.
І для чого він озвучує хотіння московитів ? Може, для затравки на внутрішню аудиторію (статус "язика", зміни до Конституції...)?
І дякую, що назвали милим словом "перезавантаження" намагання москалів стерти нас з карти світу.
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13.09.2022 10:40 Відповісти
ПЕРЕХОЧЕТЬСЯ!
(с.) Мама...
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13.09.2022 10:45 Відповісти
"При цьому будь-які поступки, зокрема надання статусу російській мові або внесення правок до Конституції України, на нинішню ситуацію не вплинуть та Росію не зупинять."

А вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
Откуда, вообще, взялся этот нарратив? В Украине, это сейчас не обсуждается (от слова "вообще"). Из РФ я подобного так же не слышал за последние месяцы. Западные лидеры то же не делали подобных заявлений.
Остается только один вариант: Ведутся тайные, подковерные переговоры с РФ на каких условиях они могут прекратить боевые действия. И эти т.н. "уступки" предлагались РФ. КЕМ предлагались? Нашими "западными помогаторами" или "украинскими переговорщиками"?
Важно то, что Кулеба в курсе всех этих подковерных движняков и с дуру проговорился.
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13.09.2022 10:56 Відповісти
А ху-ху не хо-хо?

...ні, ну чесне слово, це просто клініка якась. Отримали приголомшливий, ганебний, тріскучий РОЗГРОМ у режимі бліцкрігу одразу на двох фронтах, з Харківщини аж захурчали в обісраних панталонах, на Херсонщині "гордовито" майорять білі прапори - а вони тупо вперлися баранячим рогом, "параже-е-ения хахла-а-ам хачу-у-ууу..."
Серйозно, отак поводиться тільки буйний ґалькоґолік-імбецил - його патрульні сміття вже віддухопелили гумовим дрюччям, скрутили, надягли кайданки і ведуть до машини, а воно пручається і реве "уроды!!! чмошники!!! урою ***** всех!!! убью *****!!!", ще й агресивно дригає кривими ногами. Мокрі штані, в які цей волоцюга перед тим неприємно усцявся, злізають аж до колін, викликаючи у присутніх огиду видовищем брудного ***. Оце власне і є росія - тут витверезник не допоможе, тільки ґевтаназія, тільки хардкор.
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13.09.2022 11:15 Відповісти
Дмитрик, у твоєму віці та на твоїй посаді вже треба було б позбавитись комплексу меншовартості.
Ти маєш озвучувати те, що хоче Україна. Яким має бути кацапстан у майбутньому? Роздроблений на декілька держав? Демілітарізований, позбавлений ядерної зброї? Що треба робити з ООН, яка виявилась нікчемною шаражкою? Можа нам зі Штатами, ВБ, Польщею та країнами Балтії ініціювати процес формування нової глобальної організації. Пообіцяти там в радбезі постійні місця Німеччині, Японії, Туреччині? Треба якось мозок включати!
А ти якісь банальні речі "видаєш" - що хоче кацапстан, ми і самі вже давно розібрались.

Наша проблема в тому, що уся шобла, яка волею долі і 73% опинилась при владі, досі страждає "малоросським" комплексом меншовартості перед "старшим братом". Звідци намагання Зелі кудись заглянути путлєру, домовитись "по-середині" і т.п.
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13.09.2022 11:19 Відповісти
А рік тому чого очі не відкрились, га, зебілота?
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13.09.2022 11:21 Відповісти
Кого еще волнует чего там хочет та Россия? Хочу говорит стать владычицей морскою и чтобы золотая рыбка была у меня на посылках - ага... щас только с коленно-локтевой встанет и каааккк даст жару... но что-то пока не очень )
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13.09.2022 12:56 Відповісти
МЫ НЕ ЗДАДИМСЯ, А НА МИЛЛИОНЫ ИХ НЕ ХВАТИТ !!!
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14.09.2022 03:06 Відповісти
 
 