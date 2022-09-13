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армия РФ (15407) война (46991) разведка (4006) США (23215) Харьковщина (4140) ВСУ (5167)

Разведка США прогнозирует дальнейшее отступление войск РФ после потери Харьковщины, - WP

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

Представители разведывательных кругов США считают, что после успешного контрнаступления Украины на оккупированной Харьковщине российские войска, возможно, будут вынуждены отдать и другие захваченные ими территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

"В России проблемы. Теперь вопрос состоит в том, как россияне отреагируют, и их слабость была разоблачена, и у них нет значительных резервов живой силы или техники", – сказал изданию один из американских чиновников на условиях анонимности.

Другой собеседник WP отмечает, что украинские силы продвигаются вперед осторожно, закрепляя свои успехи. В то же время в Вашингтоне не считают, что отступление России на Харьковщине свидетельствует о ее стратегическом поражении.

Разведка США скептически относится к тому, что до сих пор не объявивший мобилизацию президент РФ Владимир Путин решит прибегнуть к крайним мерам - например, применению химического или тактического ядерного оружия. Тем более, у России пока еще есть возможности для перегруппировки и нанесения сильного удара.

Собеседники The Washington Post считают, что ожидать прорыва украинских военных можно и в районах Херсона и Мариуполя, но добавляют, что военные действия там уже привели к серьезным потерям с украинской стороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступление ВСУ еще только начинается, - Блинкен
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Топ комментарии
+17
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13.09.2022 11:05
+13
Понравилось, как сказал один из наших военных: "Для того, чтобы победить "вторую армию мира", сначала её нужно догнать"
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13.09.2022 11:09
+4
***** 20 лет очки втиралл что армия аналогов нет а вы говорите мобилизация...попоуляция москалей и прочих орков в это твердо верят
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13.09.2022 11:06
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13.09.2022 11:05 Ответить
Понравилось, как сказал один из наших военных: "Для того, чтобы победить "вторую армию мира", сначала её нужно догнать"
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13.09.2022 11:09 Ответить
Не кругом на фронті так. Резніков сьогодні про канали розповідав, та то херня. останній абзац підтверджує те про що всі здогадувались, хто щось чув, та вірити не сильно хотів, та й не зрозуміло чому вірити т.я. офіційної інфо. мінімум. А ті з ким вдалося особисто поспілкуватись не бачать загальної картини, та казали що не легко (3-4дні назад). Маю надію, що складнощі, що є, зокрема на півдні, будуть вирішені швидко, або вже вирішені.
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13.09.2022 11:38 Ответить
что это за наркоманский набор слов аля ранний зеленский?
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13.09.2022 12:04 Ответить
орки из Сватового сначала сбежали, так как мы не смогили их догнать, и уже вернулись
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13.09.2022 11:06 Ответить
Тут би танки -- в Харкові колись виготовляли.
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13.09.2022 11:32 Ответить
***** 20 лет очки втиралл что армия аналогов нет а вы говорите мобилизация...попоуляция москалей и прочих орков в это твердо верят
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13.09.2022 11:06 Ответить
Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, Полтава, Николаев, Одесса, Винница, Кропивницкий - один единый народ Украины!
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13.09.2022 11:57 Ответить
Украина окончательно может праздновать победу над орками только в случае, когда орки не смогут разрушать Харьков. Пока, к сожалению, они это делают ежедневно и успешно.
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13.09.2022 12:10 Ответить
Потрібно йти на Москву, а потім Підмосков'я міняти на Кубань.
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13.09.2022 12:31 Ответить
 
 