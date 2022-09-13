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армія РФ (13520) війна (56671) розвідка (3622) США (14502) Харківщина (4293) ЗСУ (5733)

Розвідка США прогнозує подальший відступ військ РФ після втрати Харківщини, - WP

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Представники розвідувальних кіл США вважають, що після успішного контрнаступу України на окупованій Харківщині російські війська, можливо, будуть змушені віддати й інші захоплені ними території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

"У Росії проблеми. Тепер питання полягає в тому, як росіяни відреагують, і їхня слабкість була викрита, і вони не мають значних резервів живої сили або техніки", – сказав виданню один з американських чиновників на умовах анонімності.

Інший співрозмовник WP зазначає, що українські сили просуваються вперед обережно, закріплюючи свої успіхи. Водночас у Вашингтоні не вважають, що відступ Росії на Харківщині свідчить про її стратегічну поразку.

Розвідка США скептично ставиться до того, що президент РФ Володимир Путін, який досі не оголосив мобілізацію, вирішить вдатися до крайніх заходів - як-от застосування хімічної або тактичної ядерної зброї. Тим паче, в Росії поки ще є можливості для перегрупування й завдання сильного удару.

Співрозмовники The Washington Post вважають, що очікувати на прорив українських військових можна і в районах Херсона та Маріуполя, але додають, що воєнні дії там уже призвели до серйозних втрат з українського боку.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
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13.09.2022 11:05
+13
Понравилось, как сказал один из наших военных: "Для того, чтобы победить "вторую армию мира", сначала её нужно догнать"
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13.09.2022 11:09
+4
***** 20 лет очки втиралл что армия аналогов нет а вы говорите мобилизация...попоуляция москалей и прочих орков в это твердо верят
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13.09.2022 11:06
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13.09.2022 11:05 Відповісти
Понравилось, как сказал один из наших военных: "Для того, чтобы победить "вторую армию мира", сначала её нужно догнать"
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13.09.2022 11:09 Відповісти
Не кругом на фронті так. Резніков сьогодні про канали розповідав, та то херня. останній абзац підтверджує те про що всі здогадувались, хто щось чув, та вірити не сильно хотів, та й не зрозуміло чому вірити т.я. офіційної інфо. мінімум. А ті з ким вдалося особисто поспілкуватись не бачать загальної картини, та казали що не легко (3-4дні назад). Маю надію, що складнощі, що є, зокрема на півдні, будуть вирішені швидко, або вже вирішені.
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13.09.2022 11:38 Відповісти
что это за наркоманский набор слов аля ранний зеленский?
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13.09.2022 12:04 Відповісти
орки из Сватового сначала сбежали, так как мы не смогили их догнать, и уже вернулись
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13.09.2022 11:06 Відповісти
Тут би танки -- в Харкові колись виготовляли.
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13.09.2022 11:32 Відповісти
***** 20 лет очки втиралл что армия аналогов нет а вы говорите мобилизация...попоуляция москалей и прочих орков в это твердо верят
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13.09.2022 11:06 Відповісти
Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, Полтава, Николаев, Одесса, Винница, Кропивницкий - один единый народ Украины!
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13.09.2022 11:57 Відповісти
Украина окончательно может праздновать победу над орками только в случае, когда орки не смогут разрушать Харьков. Пока, к сожалению, они это делают ежедневно и успешно.
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13.09.2022 12:10 Відповісти
Потрібно йти на Москву, а потім Підмосков'я міняти на Кубань.
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13.09.2022 12:31 Відповісти
 
 