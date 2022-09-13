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Казахстан (740) переименования (707) Астана (28)

Астана вместо Нур-Султан: Столице Казахстана планируют вернуть старое название

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

астана,султан,нур

В Казахстане депутаты внесли предложение о переименовании столицы страны: они предлагают вернуть Нур-Султану прежнее название Астана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы - Астана, которая в свое время была предложена Первым Президентом. Это решение будет учитывать вклад Первого Президента в становление и развитие главного города страны, а также отвечать запросам и ожиданиям граждан", - отмечают парламентарии.

Пресс-секретарь президента Токаева заявил, что предложение о переименовании столицы Казахстана внесено в проект конституционного закона.

Астана была переименована в Нур-Султан в 2019 году по предложению президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева после того, как первый президент страны, Нурсултан Назарбаев, ушел в отставку.

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Топ комментарии
+28
Переименовывать города в честь нафталиновых диктаторов - это атавизм. Хорошо, что казахи становятся на путь эволюции.
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13.09.2022 13:05
+17
...і москві повернути споконвічну назву Кучково.
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13.09.2022 13:10
+14
Интересно, в село "путино" переимменнуют в "*******" ?
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13.09.2022 13:14
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казахстан має. об"єднатися з монголією, бурятією і республікою тива
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13.09.2022 13:04 Ответить
А казахов спросил?
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13.09.2022 13:24 Ответить
С чего бы это?
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13.09.2022 13:32 Ответить
Ташкент город хлебный.
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13.09.2022 13:05 Ответить
Переименовывать города в честь нафталиновых диктаторов - это атавизм. Хорошо, что казахи становятся на путь эволюции.
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13.09.2022 13:05 Ответить
Через років 20 точно Астана стане Токай-Ака!
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13.09.2022 13:33 Ответить
Тільки б та столиця невдовзі якимось Касым-Жомартом не стала.
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13.09.2022 13:05 Ответить
...Я уехал,я уехал в Нурсултан,
а приехал в Астану...
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13.09.2022 13:08 Ответить
азіати...
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13.09.2022 13:09 Ответить
...і москві повернути споконвічну назву Кучково.
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13.09.2022 13:10 Ответить
моксель
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13.09.2022 13:25 Ответить
Туди іх в качель.
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13.09.2022 13:14 Ответить
Интересно, в село "путино" переимменнуют в "*******" ?
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13.09.2022 13:14 Ответить
Очікувано!
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13.09.2022 13:15 Ответить
при живому казахбаші?
як то кажуть: Sic transit gloria mundi
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13.09.2022 13:16 Ответить
єлбаси по 2,20 не буде
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13.09.2022 13:17 Ответить
Все будут у них елбасы. Понемногу
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13.09.2022 17:54 Ответить
Давно пора!! хватит называть города именами предателей народа Казахстана!!Єтот назарбаев типичный жопализ пути и место его давно в тюрьме!! Астана и Алма-ты самое лучшее название..столицы ,, успехов вам казахи!!
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13.09.2022 13:39 Ответить
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13.09.2022 13:40 Ответить
Вот чиновники наверное матерятся, это ж опять все печати документы , шаблоны, карты и ид менять
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13.09.2022 16:58 Ответить
Нічого, старі зі скринь й архівів повитягають. Чинуші не дурні, нічого просто так не викидають...
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13.09.2022 20:02 Ответить
Чтобы не спорить над каждым названием, все города нынешнего путлеровского х*йлостана можно было бы назвать в его честь: "Х*ЙЛОГРАД" с соответств. добавочным номером от первого и далее... А после его ухода и разоблачения культа его вонючей личности можно будет, не меняя номеров, изменить основное название на "КРАСНОЗАСРАНСК". Так будет ещё точнее и, главное, назв. будет не привязано к конкр. фамилии...
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13.09.2022 13:43 Ответить
при сересере это было популярно...Киров,Сталинград,Жданов,Горький,Фрунзе...Сталинобад...х*й всех перечислишь...
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13.09.2022 13:44 Ответить
Калинин, Молотов, Куйбишев, Тольятти.
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13.09.2022 13:59 Ответить
Киев,тоже в своё время хотели в Кагановичск переделать,благо только район назвали(о чем и запись в метрике:родился в Кагановическом районе😄).
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13.09.2022 14:10 Ответить
А могли ж и в Блюхеровском родится
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13.09.2022 17:50 Ответить
Как в анекодоте про Василия Ивановича с Голубым членом.
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13.09.2022 17:52 Ответить
Ну, якщо муляє назва при живому, то процес можна пришвидчити і не витрачати кошти на чергове перейменування.
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13.09.2022 14:10 Ответить
А трамвай в Астане переименовать в Тяни-Токай
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13.09.2022 14:39 Ответить
Сначала надо посадить, потом переименовать. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.09.2022 17:28 Ответить
Можна і навпаки: спочатку перейменувати, потім - посадити.
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13.09.2022 20:04 Ответить
 
 