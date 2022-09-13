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Астана замість Нур-Султан: Столиці Казахстану планують повернути стару назву

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

астана,султан,нур

У Казахстані депутати внесли пропозицію про перейменування столиці країни: вони пропонують повернути Нур-Султану колишню назву Астана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Вважаємо неправильним, коли за життя людини його ім'ям називається місто, до того ж народ також не прийняв нової назви столиці. Тому буде історично справедливим повернути колишню назву столиці - Астана, яку свого часу було запропоновано Першим Президентом. Це рішення враховуватиме внесок Першого Президента у становлення та розвиток головного міста країни, а також відповідатиме запитам та очікуванням громадян", - зазначають парламентарі.

Прессекретар президента Токаєва заявив, що пропозиція про перейменування столиці Казахстану внесена до проекту конституційного закону.

Астана була перейменована на Нур-Султан у 2019 році на пропозицію президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва після того, як перший президент країни, Нурсултан Назарбаєв, пішов у відставку.

Також читайте: Казахстан продаватиме більше нафти в обхід Росії, - Reuters

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Переименовывать города в честь нафталиновых диктаторов - это атавизм. Хорошо, что казахи становятся на путь эволюции.
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13.09.2022 13:05
+17
...і москві повернути споконвічну назву Кучково.
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13.09.2022 13:10
+14
Интересно, в село "путино" переимменнуют в "*******" ?
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13.09.2022 13:14
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казахстан має. об"єднатися з монголією, бурятією і республікою тива
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13.09.2022 13:04 Відповісти
А казахов спросил?
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13.09.2022 13:24 Відповісти
С чего бы это?
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13.09.2022 13:32 Відповісти
Ташкент город хлебный.
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13.09.2022 13:05 Відповісти
Переименовывать города в честь нафталиновых диктаторов - это атавизм. Хорошо, что казахи становятся на путь эволюции.
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13.09.2022 13:05 Відповісти
Через років 20 точно Астана стане Токай-Ака!
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13.09.2022 13:33 Відповісти
Тільки б та столиця невдовзі якимось Касым-Жомартом не стала.
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13.09.2022 13:05 Відповісти
...Я уехал,я уехал в Нурсултан,
а приехал в Астану...
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13.09.2022 13:08 Відповісти
азіати...
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13.09.2022 13:09 Відповісти
...і москві повернути споконвічну назву Кучково.
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13.09.2022 13:10 Відповісти
моксель
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13.09.2022 13:25 Відповісти
Туди іх в качель.
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13.09.2022 13:14 Відповісти
Интересно, в село "путино" переимменнуют в "*******" ?
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13.09.2022 13:14 Відповісти
Очікувано!
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13.09.2022 13:15 Відповісти
при живому казахбаші?
як то кажуть: Sic transit gloria mundi
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13.09.2022 13:16 Відповісти
єлбаси по 2,20 не буде
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13.09.2022 13:17 Відповісти
Все будут у них елбасы. Понемногу
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13.09.2022 17:54 Відповісти
Давно пора!! хватит называть города именами предателей народа Казахстана!!Єтот назарбаев типичный жопализ пути и место его давно в тюрьме!! Астана и Алма-ты самое лучшее название..столицы ,, успехов вам казахи!!
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13.09.2022 13:39 Відповісти
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13.09.2022 13:40 Відповісти
Вот чиновники наверное матерятся, это ж опять все печати документы , шаблоны, карты и ид менять
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13.09.2022 16:58 Відповісти
Нічого, старі зі скринь й архівів повитягають. Чинуші не дурні, нічого просто так не викидають...
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13.09.2022 20:02 Відповісти
Чтобы не спорить над каждым названием, все города нынешнего путлеровского х*йлостана можно было бы назвать в его честь: "Х*ЙЛОГРАД" с соответств. добавочным номером от первого и далее... А после его ухода и разоблачения культа его вонючей личности можно будет, не меняя номеров, изменить основное название на "КРАСНОЗАСРАНСК". Так будет ещё точнее и, главное, назв. будет не привязано к конкр. фамилии...
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13.09.2022 13:43 Відповісти
при сересере это было популярно...Киров,Сталинград,Жданов,Горький,Фрунзе...Сталинобад...х*й всех перечислишь...
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13.09.2022 13:44 Відповісти
Калинин, Молотов, Куйбишев, Тольятти.
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13.09.2022 13:59 Відповісти
Киев,тоже в своё время хотели в Кагановичск переделать,благо только район назвали(о чем и запись в метрике:родился в Кагановическом районе😄).
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13.09.2022 14:10 Відповісти
А могли ж и в Блюхеровском родится
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13.09.2022 17:50 Відповісти
Как в анекодоте про Василия Ивановича с Голубым членом.
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13.09.2022 17:52 Відповісти
Ну, якщо муляє назва при живому, то процес можна пришвидчити і не витрачати кошти на чергове перейменування.
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13.09.2022 14:10 Відповісти
А трамвай в Астане переименовать в Тяни-Токай
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13.09.2022 14:39 Відповісти
Сначала надо посадить, потом переименовать. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.09.2022 17:28 Відповісти
Можна і навпаки: спочатку перейменувати, потім - посадити.
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13.09.2022 20:04 Відповісти
 
 