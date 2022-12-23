Жителям России и Беларуси запретили участие в Бостонском марафоне
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Граждане этих стран, не являющиеся их резидентами, смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua.
В понедельник, 12 сентября, официально открылась регистрация спортсменов на участие в одном из старейших ежегодно проводимых и самых престижных марафонских забегов в мире – Бостонском марафоне.
Однако спортсмены, проживающие в России и Беларуси, не будут допущены к участию в 127-м Бостонском марафоне, который состоится в 2023 году, сообщает пресс-служба Бостонской атлетической ассоциации.
Организаторы забега отметили, что люди, являющиеся гражданами России и Беларуси, но не проживающие на территории этих стран на постоянной основе, все же смогут выйти на старт, но исключительно в нейтральном статусе.
Сообщается, что в марафоне смогут впервые принять участие люди, которые определяют себя небинарными лицами.
2023 Бостонский марафон состоится 17 апреля.
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бегун*****
хоча Стерненка спочатку треба або міністром МВС або на Генпрокурора
щоб мусорню почистив
До того часу я теж думала, що він гуд, хоча і ****** про Пороха))
Замість того, щоб свою брехню доводити відправляє мене шукати.
я Стерненко знаю роками, а ти якесь базікало з інтернету. Гуляй, дуня
Кому треба, той все про нього знає)) А те, що ти його знаєш особисто, не робить з нього патріота))
Ви обидва зелене лайно )))))
19 ч.
Якщо бодай колись у вас закрадеться думка, типу - "от я невдаха", то згадайте ось цього дядька. Це Ніколай і він за три дні до звільнення Вовчанська(Харківщина) отримував російський паспорт і розповідав на камеру, як довго він чекав на цей щасливий момент. І вам стане легше - обіцяю.