РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15020 посетителей онлайн
Новости За рубежом
2 315 22
Беларусь (7524) запрет (1662) россия (91354) марафон (96)

Жителям России и Беларуси запретили участие в Бостонском марафоне

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

марафон

Граждане этих стран, не являющиеся их резидентами, смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua.

В понедельник, 12 сентября, официально открылась регистрация спортсменов на участие в одном из старейших ежегодно проводимых и самых престижных марафонских забегов в мире – Бостонском марафоне.

Однако спортсмены, проживающие в России и Беларуси, не будут допущены к участию в 127-м Бостонском марафоне, который состоится в 2023 году, сообщает пресс-служба Бостонской атлетической ассоциации.

Организаторы забега отметили, что люди, являющиеся гражданами России и Беларуси, но не проживающие на территории этих стран на постоянной основе, все же смогут выйти на старт, но исключительно в нейтральном статусе.

Читайте: Россия запретила въезд Шону Пенну и Бену Стиллеру за визиты в Украину

Сообщается, что в марафоне смогут впервые принять участие люди, которые определяют себя небинарными лицами.

2023 Бостонский марафон состоится 17 апреля.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Приглашение на похороны королевы Великобритании Елизаветы II не отправляли только России, Беларуси и Мьянме
показать весь комментарий
13.09.2022 14:32
+7
хай від ВСУ бігають
показать весь комментарий
13.09.2022 14:30
+6
Всё правильно. Бостонский марафон -- для людей.
показать весь комментарий
13.09.2022 14:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А какая разница??? Вся русня - одинаковая! Везде!!!
показать весь комментарий
13.09.2022 14:29 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2022 14:30 Ответить
о, да. єто редкий бегун *****
показать весь комментарий
13.09.2022 14:31 Ответить
хай від ВСУ бігають
показать весь комментарий
13.09.2022 14:30 Ответить
нехай з України бігають нахєр
показать весь комментарий
13.09.2022 14:31 Ответить
Всё правильно. Бостонский марафон -- для людей.
показать весь комментарий
13.09.2022 14:32 Ответить
Приглашение на похороны королевы Великобритании Елизаветы II не отправляли только России, Беларуси и Мьянме
показать весь комментарий
13.09.2022 14:32 Ответить
Цитуючи майбутнього президента України Сергія Стерненка : " Што же там праізашло?"
показать весь комментарий
13.09.2022 14:33 Ответить
Жартуєте?)) Не дай Боже!
показать весь комментарий
13.09.2022 14:35 Ответить
не дай боже знову малороса.
хоча Стерненка спочатку треба або міністром МВС або на Генпрокурора
щоб мусорню почистив
показать весь комментарий
13.09.2022 14:41 Ответить
Так він продався зебілу))
показать весь комментарий
13.09.2022 17:05 Ответить
брехня
показать весь комментарий
13.09.2022 17:06 Ответить
Це правда. В свій час було багато інфи на цю тему. Пошукай. Дізнаешся багато цікавого про Стерненка.

До того часу я теж думала, що він гуд, хоча і ****** про Пороха))
показать весь комментарий
13.09.2022 22:28 Ответить
LOL
Замість того, щоб свою брехню доводити відправляє мене шукати.
я Стерненко знаю роками, а ти якесь базікало з інтернету. Гуляй, дуня
показать весь комментарий
13.09.2022 23:35 Ответить
Що, вже зебіл оплачує його ботів? Чи стерненко взяв кешем?)))

Кому треба, той все про нього знає)) А те, що ти його знаєш особисто, не робить з нього патріота))

Ви обидва зелене лайно )))))
показать весь комментарий
14.09.2022 10:32 Ответить
тобто ти, тупа курка, нічого довести не можеш. чим ти ліпша за клоунів?
показать весь комментарий
14.09.2022 15:56 Ответить
стерненка можна на президента. а тебе ні.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:54 Ответить
Кто с Америки, шо за такой ценный марафон?
показать весь комментарий
13.09.2022 14:37 Ответить
по пенькам пусть бегают
показать весь комментарий
13.09.2022 14:43 Ответить
Левко Стек

19 ч.
Якщо бодай колись у вас закрадеться думка, типу - "от я невдаха", то згадайте ось цього дядька. Це Ніколай і він за три дні до звільнення Вовчанська(Харківщина) отримував російський паспорт і розповідав на камеру, як довго він чекав на цей щасливий момент. І вам стане легше - обіцяю.
показать весь комментарий
13.09.2022 14:46 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2022 15:12 Ответить
 
 