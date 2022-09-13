Мешканцям Росії та Білорусі заборонили участь у Бостонському марафоні

Громадяни цих країн, які не є їх резидентами, зможуть взяти участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua.

У понеділок, 12 вересня, офіційно відкрилася реєстрація спортсменів на участь в одному з найстаріших, що проводиться щороку, і найпрестижніших марафонських забігів у світі – Бостонському марафоні.

Проте спортсмени, які проживають у Росії та Білорусі, не будуть допущені до участі у 127-му Бостонському марафоні, що відбудеться 2023 року, повідомляє пресслужба Бостонської атлетичної асоціації.

Організатори забігу зазначили, що люди, які є громадянами Росії та Білорусі, але не проживають на території цих країн на постійній основі, все ж таки зможуть вийти на старт, але виключно в нейтральному статусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські учасники міжнародного марафону у Відні зібрали 24 тис. євро на підтримку України. ФОТО

Повідомляється, що у марафоні вперше зможуть взяти участь люди, які визначають себе небінарними особами.

2023 року Бостонський марафон відбудеться 17 квітня.