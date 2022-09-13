Мешканцям Росії та Білорусі заборонили участь у Бостонському марафоні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Громадяни цих країн, які не є їх резидентами, зможуть взяти участь у змаганнях під нейтральним прапором.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua.
У понеділок, 12 вересня, офіційно відкрилася реєстрація спортсменів на участь в одному з найстаріших, що проводиться щороку, і найпрестижніших марафонських забігів у світі – Бостонському марафоні.
Проте спортсмени, які проживають у Росії та Білорусі, не будуть допущені до участі у 127-му Бостонському марафоні, що відбудеться 2023 року, повідомляє пресслужба Бостонської атлетичної асоціації.
Організатори забігу зазначили, що люди, які є громадянами Росії та Білорусі, але не проживають на території цих країн на постійній основі, все ж таки зможуть вийти на старт, але виключно в нейтральному статусі.
Повідомляється, що у марафоні вперше зможуть взяти участь люди, які визначають себе небінарними особами.
2023 року Бостонський марафон відбудеться 17 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
бегун*****
хоча Стерненка спочатку треба або міністром МВС або на Генпрокурора
щоб мусорню почистив
До того часу я теж думала, що він гуд, хоча і ****** про Пороха))
Замість того, щоб свою брехню доводити відправляє мене шукати.
я Стерненко знаю роками, а ти якесь базікало з інтернету. Гуляй, дуня
Кому треба, той все про нього знає)) А те, що ти його знаєш особисто, не робить з нього патріота))
Ви обидва зелене лайно )))))
19 ч.
Якщо бодай колись у вас закрадеться думка, типу - "от я невдаха", то згадайте ось цього дядька. Це Ніколай і він за три дні до звільнення Вовчанська(Харківщина) отримував російський паспорт і розповідав на камеру, як довго він чекав на цей щасливий момент. І вам стане легше - обіцяю.