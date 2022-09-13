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Мешканцям Росії та Білорусі заборонили участь у Бостонському марафоні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

марафон

Громадяни цих країн, які не є їх резидентами, зможуть взяти участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Як  інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua.

У понеділок, 12 вересня, офіційно відкрилася реєстрація спортсменів на участь в одному з найстаріших, що проводиться щороку, і найпрестижніших марафонських забігів у світі – Бостонському марафоні.

Проте спортсмени, які проживають у Росії та Білорусі, не будуть допущені до участі у 127-му Бостонському марафоні, що відбудеться 2023 року, повідомляє пресслужба Бостонської атлетичної асоціації.

Організатори забігу зазначили, що люди, які є громадянами Росії та Білорусі, але не проживають на території цих країн на постійній основі, все ж таки зможуть вийти на старт, але виключно в нейтральному статусі.

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Повідомляється, що у марафоні вперше зможуть взяти участь люди, які визначають себе небінарними особами.

2023 року Бостонський марафон відбудеться 17 квітня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Приглашение на похороны королевы Великобритании Елизаветы II не отправляли только России, Беларуси и Мьянме
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13.09.2022 14:32
+7
хай від ВСУ бігають
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13.09.2022 14:30
+6
Всё правильно. Бостонский марафон -- для людей.
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13.09.2022 14:32
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А какая разница??? Вся русня - одинаковая! Везде!!!
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13.09.2022 14:29 Відповісти
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13.09.2022 14:30 Відповісти
о, да. єто редкий бегун *****
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13.09.2022 14:31 Відповісти
хай від ВСУ бігають
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13.09.2022 14:30 Відповісти
нехай з України бігають нахєр
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13.09.2022 14:31 Відповісти
Всё правильно. Бостонский марафон -- для людей.
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13.09.2022 14:32 Відповісти
Приглашение на похороны королевы Великобритании Елизаветы II не отправляли только России, Беларуси и Мьянме
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13.09.2022 14:32 Відповісти
Цитуючи майбутнього президента України Сергія Стерненка : " Што же там праізашло?"
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13.09.2022 14:33 Відповісти
Жартуєте?)) Не дай Боже!
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13.09.2022 14:35 Відповісти
не дай боже знову малороса.
хоча Стерненка спочатку треба або міністром МВС або на Генпрокурора
щоб мусорню почистив
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13.09.2022 14:41 Відповісти
Так він продався зебілу))
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13.09.2022 17:05 Відповісти
брехня
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13.09.2022 17:06 Відповісти
Це правда. В свій час було багато інфи на цю тему. Пошукай. Дізнаешся багато цікавого про Стерненка.

До того часу я теж думала, що він гуд, хоча і ****** про Пороха))
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13.09.2022 22:28 Відповісти
LOL
Замість того, щоб свою брехню доводити відправляє мене шукати.
я Стерненко знаю роками, а ти якесь базікало з інтернету. Гуляй, дуня
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13.09.2022 23:35 Відповісти
Що, вже зебіл оплачує його ботів? Чи стерненко взяв кешем?)))

Кому треба, той все про нього знає)) А те, що ти його знаєш особисто, не робить з нього патріота))

Ви обидва зелене лайно )))))
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14.09.2022 10:32 Відповісти
тобто ти, тупа курка, нічого довести не можеш. чим ти ліпша за клоунів?
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14.09.2022 15:56 Відповісти
стерненка можна на президента. а тебе ні.
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13.09.2022 16:54 Відповісти
Кто с Америки, шо за такой ценный марафон?
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13.09.2022 14:37 Відповісти
по пенькам пусть бегают
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13.09.2022 14:43 Відповісти
Левко Стек

19 ч.
Якщо бодай колись у вас закрадеться думка, типу - "от я невдаха", то згадайте ось цього дядька. Це Ніколай і він за три дні до звільнення Вовчанська(Харківщина) отримував російський паспорт і розповідав на камеру, як довго він чекав на цей щасливий момент. І вам стане легше - обіцяю.
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13.09.2022 14:46 Відповісти
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13.09.2022 15:12 Відповісти
 
 