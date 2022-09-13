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Зюганов заявил, что в Украине не спецоперация, а война, и призвал к всеобщей мобилизации. В соцсетях бурно прореагировали (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зюганов

Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании в Госдуме во вторник, 13 сентября

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео с выступлением Зюганова опубликовано на youtube-канале.

Зюганов призвал к всеобщей мобилизации в России.

"Чем специальная военная операция отличается от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мнению, что идет война, и проиграть ее мы не имеем права. Сейчас не паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы", - сказал Зюганов.

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Однако, как пишет OBOZREVATEL, россияне идею о мобилизации не оценили и набросились на Зюганова. "Дед, таблетки выпей", "Отправляй детей своих, а молодым дай пожить", "Правильно, зэки и бомжи заканчиваются", "Вот сам и иди", "На концерт к Кобзону его", "Ну все, наговорил на статью", "Так все по плану же, без паники", "Всех чиновников на фронт, если им нужна "могилизация", – написали в комментариях.

Большинство пользователей сети и вовсе не стеснялись и "послали" Зюганова, не изъявив не малейшего желания ехать воевать в чужую страну.

Зюганов заявил, что в Украине не спецоперация, а война, и призвал к всеобщей мобилизации. В соцсетях бурно прореагировали 01


Зюганов заявил, что в Украине не спецоперация, а война, и призвал к всеобщей мобилизации. В соцсетях бурно прореагировали 02


Зюганов заявил, что в Украине не спецоперация, а война, и призвал к всеобщей мобилизации. В соцсетях бурно прореагировали 03
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Топ комментарии
+44
а що, воно ще досі не здохло?
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13.09.2022 16:01
+41
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13.09.2022 16:08
+40
Вставай гавно огромное, вставай на предсмертный бой
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13.09.2022 16:03
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"... мобилизационная армия сама по себе в России невозможна уже несколько десятилетий. Регулярная работа с резервистами прекратилась у нас еще в 1970-е: техника и тактика уже тогда усложнились настолько, что работать с резервистами стало просто нецелесообразно. Стало бесполезно раз в год-два собирать на полигоне толпу отслуживших солдат и выпускников военных кафедр, чтобы пытаться их чему-то научить.
Советские генералы тогда еще не поняли, что армия должна становиться профессиональной и контрактной, и просто сосредоточились на работе с теми, кто есть - с регулярной развернутой армией, забив на работу с резервом.
Контрреформы [бывшего министра обороны Анатолия] Сердюкова - то, что потом в 2009-2012 годы у нас реализовывалось - были заложены еще в конце перестройки. Сердюков демонтировал институты мобилизационной армии: были расформированы кадрированные части. Нет регулярных сборов резервистов, то есть через три-четыре года отслуживший человек теряет навыки. Не работает сейчас и механизм воинского учета по месту жительства: он существует только для первичной постановки на учет. А если человек, отслужив и став частью резерва, переехал, то все: его потеряли.
Это технический аспект дела, а есть еще и политический: когда вы объявляете мобилизацию, вы делегируете власть генералитету. А Кремль генералам не доверяет. Они могут, конечно, попробовать объявить ее - но это будет последнее, что они сделают. Случится полный коллапс - и в экономике, и в обществе." (с)
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14.09.2022 08:40 Ответить
Не бачу нічого смішного. Вже насміялись від чмобіків. Тих росіян ніхто не буде запитувати їхнього бажання.
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25.11.2023 08:39 Ответить
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