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армия РФ (15407) больница (1387) Новая Каховка (148) Херсонщина (3533) врачи (1453)

Оккупанты массово свозят своих раненых и погибших в больницы на Херсонщине

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье Война в Украине

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Морги больниц в Каховке и Новой Каховке переполнены телами погибших русских военных. Больничные палаты и операционные оккупанты сейчас используют исключительно для лечения своих раненых. В то же время, врачей в оккупированных городах становится все меньше, а возможность получить полноценную медицинскую помощь у местных жителей уменьшается с каждым днем.

Центру журналистских расследований об этом сообщил врач Каховки, который смог выехать на подконтрольную украинскую территорию, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых уехало почти 90% врачей. В городе осталось всего несколько специалистов. В частности, один пожилой хирург, который не может полноценно оперировать полный рабочий день. А из соседней Новой Каховки уехало почти 30% медиков.

"Из-за того, что в Новой Каховке осталось достаточно врачей разного профиля, именно туда привозят на лечение детей и взрослых со всего левобережья Херсонской области - от Геническа и Новотроицкого до Чаплинки и Каланчака. Однако недавно оккупанты забрали эту больницу под свой военный госпиталь. Поэтому врачи вынуждены принимать пациентов в других местах", – рассказал врач из Каховки.

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Морги обеих больниц сейчас переполнены трупами погибших российских военных, которые никто не забирает. Из-за перебоев с подачей электроэнергии часть тел начала гнить и санитары их посыпают песком. В то же время, часть погибших оккупанты до моргов даже не довозят и сжигают их за городом. По словам собеседника ЦЖР, россияне сжигают прежде всего погибших представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Информацию о том, что оккупанты используют больницу в Новой Каховке исключительно для своих военных, подтверждает и генеральный штаб ВСУ. По его данным, это связано с их большими потерями в живой силе.

Однако оккупанты выгнали местных не только из этой больницы. Российскими захватчиками сейчас занят весь трехэтажный корпус больницы в Бериславе – районном центре на правобережье Херсона. А в начале сентября они отобрали и другие помещения, где работали приемное, хирургическое и реанимационное отделение. Там русские военные обустроили еще один операционный блок и выставили вокруг вооруженную охрану.

В то же время оккупанты продолжают похищать врачей. 31 августа прямо с рабочего места они забрали хирурга Каховской ЦГБ им. семьи Панкеевых Виталия Серова и врача Новокаховской больницы Сергея Лика. По информации ЦЖР, в последнее время участились случаи похищений людей в Каховском районе с целью получения выкупа. Как предполагают наши источники, именно это могло быть причиной незаконного захвата в плен и медиков.
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Топ комментарии
+22
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13.09.2022 19:57
+22
ОДКБ отказала Пашиняну в военной помощи: росСМИ анонсируют выход Армении из организации Путина ось що буває коли продаєш душу дияволу
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13.09.2022 19:57
+13
Использовали и выбросили Паршивяна как резиновую попу
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13.09.2022 20:05
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Правила форума Совет форумчан
ну так потрібно їх там і добивать
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13.09.2022 19:56 Ответить
"Добивать" - не можна Забороняє Женевська конвенція Та й ********** у нас не лишні Самі здохнуть - без медпрепаратів і медичного догляду Це Женевською конвенцією не обумовлюється! Головне - щоб їхні госпіталі залишалися під їх контролем Бо якщо попадуть в нашу зону - тоді ми будем змушені ними займаться
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13.09.2022 20:17 Ответить
наша зона - просто лікувати як громадян України - нема грошей - пшли наюх..і класти в загальні палати на 10-12 чоловік, і таблетоси за власний рахунок..всі 33 круги аду
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13.09.2022 20:27 Ответить
Там все чітко обумовлено : медперсонал - з полонених медиків (за їх відсутності - направляються свої) Якщо госпіталь перебуває на тимчасово окупованій території противника - допускається задіювання місцевого медичного персоналу з цивільних медичних закладів Медикаменти - з трофеїв Тільки якщо немає необхідних - дозволяється використовувать свої Були випадки коли після закінчення бойових дій країни одна одній виставляли рахунки за лікування поранених солдат противника Однак мені не відомі результати цих перемовин чи судових позовів
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13.09.2022 21:17 Ответить
по тєліку показували - лежать, падли, у чистесеньких палатах..кроватки ортопедичні для реанімацій..монітор, ШВЛ - дяпота..

лежала я в реанімації ковідної - ніхрєна, все за рахунок родичів, ліжко - зразку 60-х років - оті пружини металеві, синя фарба на стінах, таргани
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13.09.2022 21:26 Ответить
Ну - Вас же по телевізору не показували! А тут треба показать Європі, що ми - не дикуни (на відміну від орків) Ті, яких "не показують по телевізору", знаходяться в таких же палатах, що і Ваша була
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13.09.2022 21:42 Ответить
щоб оператора куском штукатурки пришибло?))) перекриття дерев'яні..дранка..крисота..і це Київ
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13.09.2022 21:45 Ответить
Орки не підпадають під дію Женевсько конвенції оскільки Росія офіційно не виголосили нам війну. Те, що у своєму ставленні до полонених у даних реаліях Україна керується і поводить себе згідно вимог конвенції - робить нам честь і повагу в очах цивілізованого суспільства.
А щодо "добивати" поранених і хворих, - то треба пам'ятати, що ми є нацією воїнів, а не катів, на відміну від орків. Не можна дозволяти собі піддаватися емоціям і втрачати обличчя.
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13.09.2022 20:56 Ответить
Відкрий ІІІ Гаагську конвенцію і прочитай як саме вона кваліфікує "початок війни" І не "фантазуй" - війна є війною незалежно від того оголосили її формально чи ні
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13.09.2022 21:02 Ответить
згодна..добивати не треба..уранові копальні..годувати бомжпакетами
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13.09.2022 21:47 Ответить
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13.09.2022 19:57 Ответить
ОДКБ отказала Пашиняну в военной помощи: росСМИ анонсируют выход Армении из организации Путина ось що буває коли продаєш душу дияволу
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13.09.2022 19:57 Ответить
Использовали и выбросили Паршивяна как резиновую попу
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13.09.2022 20:05 Ответить
пашидятел, армянское радио
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13.09.2022 20:12 Ответить
Нехай цiлуэ свого господаря у дупу.
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13.09.2022 20:16 Ответить
Продам мусорные пакеты. Большие. Срочно.
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13.09.2022 19:57 Ответить
тараканы
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13.09.2022 20:11 Ответить
Після звільнення Херсонщини всі лікарні треба хлоркою тиждень вимивати,щоб бліх кацапських вивести.За тими задрипанцями необхідна суцільна дезинфекція
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13.09.2022 20:20 Ответить
не допоможе! Треба будувати нові корпуси лікарень. Старі після глобальної дезінфекції можна використати для зберігання господарчого інвентаря
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13.09.2022 20:28 Ответить
какая мерзкая свиноматка. Я столько не выпью
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13.09.2022 21:03 Ответить
уж вы с тары старики да у вас бороды сяды, да ой ***
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13.09.2022 21:25 Ответить
Якщо є така інформація, що окупанти забрали ці установи під свої потреби то це є військова ціль для знищення.
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13.09.2022 20:38 Ответить
Госпіталі НІКОЛИ не вважалися "військовими цілями"!
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14.09.2022 06:31 Ответить
Ну, когда лечишь под прицелом автомата, не очень-то порежешь артерии.
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13.09.2022 21:15 Ответить
Повезло оккупантам. В Украине хоть больниц по количеству хватает. Есть где разместить.
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13.09.2022 20:51 Ответить
"участились случаи похищений людей в Каховском районе с целью получения выкупа"

И они были недовольны, что их называли террористами...
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13.09.2022 21:13 Ответить
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

33m

Позвонили с #Рубежного.Не было почти никого,а сейчас нагнали кучу техники,солдаты опять вламываются в квартиры - расселяются.Народу и техники много.
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13.09.2022 21:15 Ответить
 
 