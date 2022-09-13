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Совет безопасности России угрожает странам НАТО ядерной войной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

медведев

Проект Договора о гарантиях безопасности для Украины вызвал бурную реакцию заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, назвавшего документ "прологом к Третьей мировой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал российского политика.

Медведев заявляет, что Запад не пойдет на предоставление Украине таких гарантий, поскольку они аналогичны статье 5 Устава НАТО.

Также замглавы российского Совбеза традиционно угрожает западным странам за "гибридную войну НАТО с РФ".

"Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима самыми опасными видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему военному сценарию, привлекая к нему новых участников. Так было всегда.

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И тогда уже западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Все загорится и вокруг них. Их люди хватят горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и будет плавиться бетон. Нам тоже очень достанется. Всем будет очень плохо", - пугает Медведев.
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Топ комментарии
+38
Программа "Ревизор" с завидным постоянством выбирает себе в ведущие исключительно маргиналов.Митбол,вот эта ******* бородатая.Може проще эту говнопрограмму закрыть?
Рассадник колаборантов.
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13.09.2022 22:03
+37
викликав бурхливу реакцію заступник голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва
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о...алкаш прокапався...
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13.09.2022 21:57
+33
Єдина зброя, яка залишилася в росії - це погрожувати ядерним ударом і все. А як же друга армія світу? Що безславно доздихує в степах Донбасу і Херсонщини? Але замітьте, це ми ще не починали. У вас кацапи все попереду, або ви нас, або ми вас. На цей раз ми маємо вас знищити під корінь.
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13.09.2022 21:56
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Димон не успеет перднуть...а рабZeи нетЬ...
Бомбардировщики В-52 свою работу выполнят раньше...чем мавзолейное быдло глазами пропойцы успеют моргнуть ....
Самое позорное быдло за 20 с лишний столетий в истории человечества 🦍🦍🦍🦍🦍🤣
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14.09.2022 08:36 Ответить
Кацапстан это колос на глиняных ногах. Кроме как об ядерном оружии им не о чем говорить.

Кацапстан это банда притворяющаяся народом.
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14.09.2022 10:33 Ответить
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