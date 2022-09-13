Совет безопасности России угрожает странам НАТО ядерной войной
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Проект Договора о гарантиях безопасности для Украины вызвал бурную реакцию заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, назвавшего документ "прологом к Третьей мировой".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал российского политика.
Медведев заявляет, что Запад не пойдет на предоставление Украине таких гарантий, поскольку они аналогичны статье 5 Устава НАТО.
Также замглавы российского Совбеза традиционно угрожает западным странам за "гибридную войну НАТО с РФ".
"Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима самыми опасными видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему военному сценарию, привлекая к нему новых участников. Так было всегда.
И тогда уже западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Все загорится и вокруг них. Их люди хватят горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и будет плавиться бетон. Нам тоже очень достанется. Всем будет очень плохо", - пугает Медведев.
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Бомбардировщики В-52 свою работу выполнят раньше...чем мавзолейное быдло глазами пропойцы успеют моргнуть ....
Самое позорное быдло за 20 с лишний столетий в истории человечества 🦍🦍🦍🦍🦍🤣
Кацапстан это банда притворяющаяся народом.