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Рада безпеки Росії погрожує країнам НАТО ядерною війною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

медведев

Проєкт Договору про гарантії безпеки для України викликав бурхливу реакцію заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який назвав документ "прологом до Третьої світової".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал російського політика.

Медведєв заявляє, що Захід не піде на надання таких гарантій Україні, оскільки вони аналогічні 5 статті Статуту НАТО.

Також заступник голови російського Радбезу традиційно погрожує західним країнам за "гібридну війну НАТО з РФ".

"Якщо ці недоумки продовжать нестримне накачування київського режиму найнебезпечнішими видами озброєнь, то рано чи пізно військова кампанія перейде на інший рівень. У неї зникнуть видимі межі та потенційна передбачуваність дій сторін конфлікту. Вона піде за своїм військовим сценарієм, залучаючи до нього нових учасників. Так було завжди.

І тоді вже західним країнам не вдасться відсидітися у своїх чистеньких будинках і квартирах, посміюючись з того, як вони акуратно послаблюють Росію чужими руками. Все запалає і навколо них. Їхні люди хапнуть горя за повною програмою. У них у прямому сенсі горітиме земля і плавитиметься бетон. Нам теж дуже дістанеться. Усім буде дуже погано", - лякає Медведєв.

Також читайте: Медведєв про Третю світову: Перший янгол Апокаліпсису вже затрубив

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+38
Программа "Ревизор" с завидным постоянством выбирает себе в ведущие исключительно маргиналов.Митбол,вот эта ******* бородатая.Може проще эту говнопрограмму закрыть?
Рассадник колаборантов.
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13.09.2022 22:03
+37
викликав бурхливу реакцію заступник голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва
===============
о...алкаш прокапався...
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13.09.2022 21:57
+33
Єдина зброя, яка залишилася в росії - це погрожувати ядерним ударом і все. А як же друга армія світу? Що безславно доздихує в степах Донбасу і Херсонщини? Але замітьте, це ми ще не починали. У вас кацапи все попереду, або ви нас, або ми вас. На цей раз ми маємо вас знищити під корінь.
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13.09.2022 21:56
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Димон не успеет перднуть...а рабZeи нетЬ...
Бомбардировщики В-52 свою работу выполнят раньше...чем мавзолейное быдло глазами пропойцы успеют моргнуть ....
Самое позорное быдло за 20 с лишний столетий в истории человечества 🦍🦍🦍🦍🦍🤣
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14.09.2022 08:36 Відповісти
Кацапстан это колос на глиняных ногах. Кроме как об ядерном оружии им не о чем говорить.

Кацапстан это банда притворяющаяся народом.
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14.09.2022 10:33 Відповісти
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