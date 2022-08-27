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Новини Війна
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Медведєв про Третю світову: Перший янгол Апокаліпсису вже затрубив

медведев,медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ та колишній президент Росії Дмитро Медведєв відповів на питання журналістів про Третю світову словами з Одкровення Івана Богослова.

Це відбулося під час інтерв’ю Медведєва французькому телеканалу LCI, повідомляє Цензор.НЕТ.

На питання, чи вступила Земля в нову світову війну, Медведєв відповів: "Я сподіваюся, що ні, і все-таки поки що ситуацію вдається стримувати. Хоча, якщо провести таке біблійне порівняння і згадати слова з Одкровення Іоанна Богослова, тобто з апокаліпсису: "І перший ангел затрубив, і стали град і вогонь" - ну ось як мінімум перший ангел затрубив, але апокаліпсис ще не настав і, сподіваюся, не настане".

При цьому заступник голови Ради безпеки РФ запевняє, що так звана "спецоперація" проти України "проводиться для того, щоб не сталося Третьої світової війни".

Також читайте: Умовами припинення війни є відмова України від вступу до НАТО та угода про гарантії безпеки для РФ, - Медведєв

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) росія (64958)


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Топ коментарі
+58
Алкаш вонючий...
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27.08.2022 10:40
+44
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27.08.2022 10:44
+36
Яке ж воно _обнуте...
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27.08.2022 10:41
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Бредни запойного алкаша...как интересно...
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27.08.2022 15:32 Відповісти
Ангел-ангел,белка то была,белка.
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27.08.2022 15:40 Відповісти
Ага, країна з другим арсеналом ЯЗ напала на країну, яка відмовилася (на жаль) від третьго арсеналу ЯЗ, щоб укріпити мир? Мєдвєдєв зовсім ї*онувся.
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27.08.2022 16:01 Відповісти
Збавляй бухати, наноалкаш
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27.08.2022 17:53 Відповісти
Димон, перестань дуть в пустую бутылку, и ангел перестанет трубить.
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27.08.2022 19:16 Відповісти
Допився, "білочку" за янгола вважає, може з чортиками переплутав.
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27.08.2022 22:21 Відповісти
Так по нему и трубить.
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13.10.2022 11:18 Відповісти
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