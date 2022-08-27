Медведєв про Третю світову: Перший янгол Апокаліпсису вже затрубив

Заступник голови Ради безпеки РФ та колишній президент Росії Дмитро Медведєв відповів на питання журналістів про Третю світову словами з Одкровення Івана Богослова.

Це відбулося під час інтерв’ю Медведєва французькому телеканалу LCI, повідомляє Цензор.НЕТ.

На питання, чи вступила Земля в нову світову війну, Медведєв відповів: "Я сподіваюся, що ні, і все-таки поки що ситуацію вдається стримувати. Хоча, якщо провести таке біблійне порівняння і згадати слова з Одкровення Іоанна Богослова, тобто з апокаліпсису: "І перший ангел затрубив, і стали град і вогонь" - ну ось як мінімум перший ангел затрубив, але апокаліпсис ще не настав і, сподіваюся, не настане".

При цьому заступник голови Ради безпеки РФ запевняє, що так звана "спецоперація" проти України "проводиться для того, щоб не сталося Третьої світової війни".

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